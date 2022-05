DARPA, eine Abteilung des US-Verteidigungsministeriums, startet Untersuchung des Flusses von Informationen, um es als Waffe gegen die Bevölkerung einzusetzen?

Durch ein tieferes Verständnis der Informationswege könnte die von der DARPA finanzierte Forschung zu einem mächtigen Instrument für das Desinformations-Governance-Board, auch bekannt als das „Wahrheitsministerium“, werden: Perspektive

Die DARPA will mit einer neuen KI-Forschungsmöglichkeit automatisieren, wie Informationen von Randgruppen zu Mainstream-Plattformen fließen.

Am 4. Mai 2022 veröffentlichte die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eine KI-Forschungsmöglichkeit für „Modeling Influence Pathways“ (MIP), die darauf abzielt, „Informationsflüsse zu Pfaden zu verbinden, die zur Verbreitung und Verstärkung gefälschten und manipulierter Informationen genutzt werden“.

MIP versucht nicht, Analysemethoden zur Erkennung von Fehlinformationen, Desinformationen oder manipulierten Informationen zu entwickeln, sondern konzentriert sich auf die Modellierung der Wege, die die Informationen durchlaufen.

Zu diesen Informationspfaden gehören:

Laut DARPA „wird die Entdeckung von Pfaden und Mustern unser Verständnis von Informationsoperationen von der heutigen Konzentration auf einzelne Nutzer, Botschaften, Meme oder Kampagnen zu einem höheren strukturellen und zeitlichen Verständnis darüber führen, wie sich diese Operationen entfalten“.

Durch die Modellierung des Informationsflusses könnte die Forschungsabteilung des Pentagon dem Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) ein mächtiges Werkzeug für sein neues „Disinformation Governance Board“ an die Hand geben, das von Kritikern bereits als „Wahrheitsministerium“ bezeichnet wird.

