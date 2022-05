Wird Wladimir Putin die ständige Biosicherheit tatsächlich stürzen?

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Wofür kämpft Russland in der Ukraine? Wir haben viele interessante Theorien gehört. Einige sind plausibler als andere.

In einigen Ecken des Internets wurde der Konflikt als großmeisterliches Schattenspiel beschrieben, das (neben anderen geopolitischen Schachmatt-Situationen) Russland und möglicherweise die ganze Welt von der Virus-Tyrannei befreien wird.

Wir haben bereits einige Gründe genannt, warum diese Behauptung höchst fragwürdig ist. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt dieser kreativen Theorie, den wir rätselhaft finden: Sie setzt voraus, dass Wladimir Putin die Ständige Biosicherheit tatsächlich stürzen will.

Aber tut er das? Ihr bescheidener Moskau-Korrespondent ist sich da nicht so sicher.

Vielleicht ist es an der Zeit für einen kurzen Auffrischungskurs über Putins unablässiges hausieren gehen mit dem Klotz am Bein. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen dazu.

Putin ist ein Lockvogel für Gerinnungshemmer

Putin – der behauptet, giga-geimpft zu sein – ist ein unermüdlicher Förderer von Sputnik V, wobei er besonders die unanfechtbare Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments hervorhebt.

„Nach vielen Millionen verabreichten Dosen haben unsere Behörden keinen einzigen tödlichen Ausgang durch die Verwendung dieses Medikaments verzeichnet, während andere Hersteller leider solche tragischen Fälle haben“, erklärte Putin am 4. Juni 2021 vor Journalisten.

Damit hat er natürlich recht – aber nur, weil die russische Regierung keine Komplikationen nach der Impfung bekannt gibt.

Russland verfügt nicht über eine VAERS-ähnliche Datenbank zur Meldung und Überwachung vermuteter Nebenwirkungen, und Ärzten, die die Sicherheit oder Wirksamkeit des Impfstoffs in Frage stellen, drohen exorbitante Geld- und Gefängnisstrafen.

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Sputnik V eine unbewiesene, mit dem WEF in Verbindung stehende genetische Injektion ist, die bereits unzählige Menschen verstümmelt und getötet hat.

„Tatsache ist, dass in Russland nichts dokumentiert wird. Daher ist es sehr schwierig zu verstehen, wie viele schwere Komplikationen es gibt. Es gibt viele Fälle, und wir können sagen, dass sie mit dem Impfstoff zusammenhängen. Da gibt es viel zu sagen. Oder man kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass es gar nichts gibt“, sagte Pavel Vorobyov, Vorsitzender der Moskauer Wissenschaftlichen Gesellschaft der Ärzte, im September in einem Interview.

Wie „sicher und effektiv“ ist Sputnik V? So sicher und wirksam, dass das Gesundheitsministerium im Januar dieses Jahres verfügte, dass die Ergebnisse klinischer Studien für den russischen Impfstoff „vertraulich sind und Informationen enthalten, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen“. Im selben Monat entschied das Ministerium, dass es „unangemessen“ sei, Informationen über die Zahl der Todesfälle unter den Geimpften zu veröffentlichen, da diese Daten „eine negative Einstellung gegenüber Impfungen hervorrufen könnten“.

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Impfung die „öffentliche Gesundheit“ in Russland verbessert hat. Tatsächlich hat Russlands gesundheitszerstörende COVID-Politik zu einem katastrophalen Rückgang der Bevölkerung des Landes geführt.

Neun Monate Covid-Impfung: Null Ergebnis? Die am meisten geimpften Regionen sind nicht besser dran als die am wenigsten geimpften.

Aber immerhin hat Putin dafür gesorgt, dass Sputnik V immer zu 100% freiwillig war, oder?

Putin förderte Zwangsimpfungen, auch wenn er behauptete, er sei persönlich gegen Zwangsimpfungen

Bei zahlreichen Gelegenheiten hat Putin seine Ablehnung von Zwangsimpfungen bekundet.

„Ich habe, wie Sie sich erinnern, einmal gesagt, dass ich keine Zwangsimpfungen unterstütze. Und an diesem Standpunkt halte ich auch weiterhin fest“, sagte der russische Präsident am 30. Juni 2021 vor Journalisten.

Wenn das stimmt, dann hat er eine lustige Art, dies zu zeigen.

Einige Wochen zuvor, am 15. Juni, hatte der prominente Arzt Denis Protsenko in einem prophetischen Interview mit RT eine Impfpflicht gefordert – nur wenige Stunden, bevor die Impfpflicht in Moskau verkündet wurde.

Putin überraschte Protsenko vier Tage später mit einem Telefonanruf: nicht, um über die Vorzüge der Zwangsimpfung zu diskutieren, sondern um dem Arzt einen Sitz in der Staatsduma anzubieten.

Protsenko war ein echter Visionär: Bis Ende Oktober 2021 wurden in allen russischen Regionen obligatorische COVID-Impfungen für bestimmte Kategorien von Bürgern eingeführt. Gleichzeitig begannen die föderalen Subjekte mit der Einführung digitaler Ausweise, die den Nachweis der Impfung oder negativer PCR-Ergebnisse bestätigen.

Der Kreml hat diese Zwangsmaßnahmen wiederholt befürwortet und weitere Restriktionen gegen Impfverweigerer angeregt. Am 25. Oktober wies Putin die regionalen Gouverneure an, eine Selbstisolierungsregelung für nicht geimpfte Einwohner über 60 Jahre einzuführen.

Es gab sicherlich keinen Grund zu der Annahme, dass man durch die Förderung von Zwangsmaßnahmen Ärger mit dem Kreml bekommen würde. In einem Interview mit der Zeitung Iswestija am 7. November forderte Alexander Gintsburg, das Superhirn hinter Sputnik V, dass eine „Linie gezogen“ werden müsse, um zwischen „Geimpfte Bürger“ und „nicht geimpftes Ungeziefer“ „scharf zu unterscheiden“.

Am nächsten Tag verlieh Putin Gintsburg den Alexander-Newski-Orden. Die Auszeichnung wurde dem versierten Wissenschaftler (dem es wiederholt nicht gelang, einen Impfstoff auf den internationalen Markt zu bringen) in Anerkennung seiner „jahrelangen engagierten Arbeit“ verliehen.

(Gintsburg ist wohl der abscheulichste Klumpenschuß-Fanatiker Rußlands. Für diejenigen, die mit seinen zahlreichen Taten nicht vertraut sind: lesen Sie dies.)

Schließlich ließ Putin die Scharade fallen: Im Dezember sprach er sich offen für eine de facto Impfpflicht für die Mehrheit der Russen aus.

Putin unterstützt die Schaffung eines nationalen Impf-Pass-Systems

Mitte November beschloss die föderale Regierung, dass es an der Zeit sei, einen nationalen Impf-Pass einzuführen. Am 12. November übermittelte das russische Ministerkabinett der Staatsduma zwei Gesetzentwürfe, die ein QR-Code-System für die Verwendung an öffentlichen Orten und für Fernreisen vorsehen.

Die Gesetzgebung war ein Schlag ins Gesicht der russischen Öffentlichkeit, die sich mit überwältigender Mehrheit gegen „Gesundheits“-Zwangsmaßnahmen aussprach.

Ein Beispiel: Am 1. November rief die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti die Russen dazu auf, darüber abzustimmen, ob sie eine Impfpflicht befürworten würden. 78 % der 190 000 Befragten sprachen sich gegen diese noch nie dagewesenen medizinischen Zwangsmaßnahmen aus.

Die Ablehnung des digitalen Impfpasses war sogar noch heftiger. Eine Umfrage vom 14. November ergab, dass von fast 1,5 Millionen Befragten 92 % die Einführung von QR-Codes ablehnten und der Meinung waren, dass diese die Rechte der Bürger verletzen. Die Ergebnisse einer Umfrage auf VK.com vom 25. November waren bemerkenswert ähnlich. Von den 360.000 Personen, die ihre Meinung kundtaten, sprachen sich nur 20.000 für digitale Impfpässe aus. 91 % der Befragten lehnten die Verwendung von QR-Codes an öffentlichen Orten ab.

All dies hielt den russischen Präsidenten nicht davon ab, die Gesetzgebung öffentlich zu unterstützen. Während er darauf bestand, dass der nationale Impfpass so gestaltet werden sollte, dass „unnötige Schwierigkeiten“ für die Bürger vermieden werden, forderte Putin die Staatsduma auf, den zutiefst unpopulären Gesetzentwurf fertig zu stellen.

Wie TASS am 17. Dezember berichtete:

Im Zusammenhang mit der Einführung von Impfbescheinigungen stellte Putin fest, dass er entgegen den Erwartungen nicht verkünden kann, dass QR-Codes unnötig sind. Ich kann nicht so enden, wie es von einigen gesellschaftlichen Organisationen und Persönlichkeiten erwartet wird, wenn man sowohl die moralischen Beweggründe als auch die Pflichten meines Amtes berücksichtigt, sagte der Staatschef und verwies auf die anhaltenden Komplikationen im Kampf gegen das Coronavirus.

Er sagte dies in dem Wissen, dass die überwiegende Mehrheit der Russen gegen eine digitale Kennzeichnung ist.

Nach wochenlangem öffentlichen Aufschrei hat die Staatsduma am 17. Januar das nationale QR-Code-Gesetz auf Eis gelegt. Auf regionaler Ebene hielt „Einiges Russland“ weiterhin an den digitalen Viehkennzeichen fest.

Anfang Februar wurde jedoch klar, dass die regionalen Impf-Pässe nicht mehr haltbar waren. Die Russen hängten Bildnisse ihrer Gouverneure auf und organisierten Boykottaktionen gegen die Impf-Zertifikate. Am 4. Februar kündigten russische Lkw-Fahrer an, dass sie einen von Kanada inspirierten „Freiheitskonvoi“ planten, in der Hoffnung, dass regionale QR-Codes und Zwangsimpfungen abgeschafft würden. In den folgenden Wochen begannen die Gouverneure, die QR-Codes schrittweise abzuschaffen – ein Prozess, der bis Mitte April andauerte.

Viele Regionen haben jedoch die Maskenvorschriften und die Impfpflicht beibehalten. Einige Teile Russlands haben sogar neue und besonders strenge Maßnahmen ergriffen: In Primorje wurden kürzlich PCR-Tests für bestimmte Kategorien von Bürgern vorgeschrieben.

Auch wenn Sputnik V weder sicher noch wirksam ist, sah Putin es vielleicht als „kleineres Übel“ im Vergleich zu den Gerinnungsspritzen von Big Pharma? Vielleicht, aber Putin hat sich auch offen für die Zusammenarbeit Russlands mit AstraZeneca ausgesprochen.

Putin befürwortete Russlands Allianz mit AstraZeneca für Gerinnungshemmer

Putins Unterstützung für unbewiesene genetische Injektionen beschränkte sich nicht auf Sputnik V. Im Dezember 2020 begrüßte der russische Präsident ein Partnerschaftsabkommen zwischen AstraZeneca, dem Gamaleya-Zentrum, dem russischen Pharmaunternehmen R-Pharm und dem russischen Staatsfonds.

„Ich bin absolut überzeugt, dass eine solche Einstellung zur Partnerschaft heute als gutes, überzeugendes Beispiel für die Bündelung wissenschaftlicher Kräfte, Technologien und Investitionen für ein gemeinsames Ziel dienen kann – den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sicherheit von Millionen von Menschen auf dem gesamten Planeten“, sagte Putin während einer Videokonferenz anlässlich der neuen Kooperationsvereinbarung.

An den CEO von AstraZeneca, Pascal Soriot, gerichtet, fügte Putin hinzu:

Ich möchte Ihnen nicht nur auf dem russischen Markt, sondern auch auf den globalen Märkten Erfolg wünschen und die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass das neue Jahr für Ihr Unternehmen und für die Lösung der Probleme, über die wir jetzt sprechen, günstig sein wird.

Im Februar 2021 bekräftigte der russische Staatschef die Notwendigkeit „gemeinsamer Anstrengungen“ zur Bekämpfung des gefürchteten Virus und nannte die Allianz von Gamaleya mit AstraZeneca als leuchtendes Beispiel für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit:

[Putin] erinnerte an das Beispiel der Zusammenarbeit zwischen dem Gamaleya-Zentrum, das den weltweit ersten Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt hat, und AstraZeneca. Ich stelle mit Freude fest, dass wir nun unsere Anstrengungen mit unseren europäischen Partnern bündeln werden, fügte der Präsident der Russischen Föderation hinzu.

Und was haben diese „gemeinsamen Anstrengungen“ ergeben?

Die scheinbar endlosen Berichte über Blutgerinnsel im Zusammenhang mit AstraZeneca haben die Begeisterung Russlands für den britisch-schwedischen Impfstoff nicht gedämpft. Am 15. März, fast einen ganzen Monat nachdem Russland seine „Sonderoperation“ in der Ukraine gestartet hatte, beantragte R-Pharm die Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs von AstraZeneca in Russland.

Es ist erwähnenswert, dass sich zwar Dutzende westlicher Unternehmen in den letzten drei Monaten vom russischen Markt zurückgezogen haben, AstraZeneca und andere Pharmariesen jedoch weiterhin in dem Land tätig sind.

Dies ist alles andere als beruhigend. Wie die Strategic Culture Foundation im Dezember 2020 feststellte:

Die zehn größten Pharmakonzerne (Big Pharma) – Pfizer, Roche, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, AbbVie, Sanofi, Bristol-Myers Squibb und AstraZeneca – werden von den US-Investmentfonds Vanguard Group, Fidelity, Black Rock und anderen kontrolliert, die Dutzende von Billionen von Dollar verwalten.

Im März 2021 brachte dieselbe Website (die für ihre bahnbrechenden Russland-Analysen bekannt ist) die Aufnahme von AstraZeneca mit zwielichtigen Organisationen in Verbindung, die „den Aufstieg der Eugenik [Politik] in Nazi-Deutschland und Nordamerika“ förderten.

Wenn das wahr ist, sollte das unbedingt jemand Putin sagen. (Oder weiß er es vielleicht schon?) Am 17. Dezember 2020 brüstete sich der russische Präsident auf seiner jährlichen Pressekonferenz: „Das anglo-schwedische Unternehmen AstraZeneca ist bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, sie unterzeichnen jetzt die entsprechenden Verträge. Das ist sehr gut, es freut mich sehr, wenn sich Spezialisten auf so hohem Niveau – und das ist ein großes, gutes Unternehmen mit weltweitem Ruf – zusammenschließen, auch mit russischen Partnern. Ich bin sicher, dass das Ergebnis nicht nur für unsere Bürger, sondern für die ganze Welt sehr gut sein wird.“

Was hat sich grundlegend geändert?

Das Virus ist gegenüber der „Spezialoperation“ in der Ukraine in den Hintergrund getreten – das ist unbestreitbar, und wir wollen nichts anderes behaupten. Aber das bedeutet nicht, dass das grundlegende Dogma des „Volksgesundheits“-Betrugs (einschließlich der unnötigen, unbewiesenen und gefährlichen Gerinnungsspritzen) verworfen und in den Mülleimer geworfen wurde.

Wie ein Essayist kürzlich bemerkte:

Es wäre ein Fehler … anzunehmen, dass Masken, Abriegelungen, Impfvorschriften und andere Einschränkungen für immer verschwunden sind. Die Prämissen, die der Reaktion auf die Pandemie zugrunde lagen, wurden trotz des nachweislichen Scheiterns dieser Maßnahmen nicht grundlegend überdacht…

Das gilt für Russland genauso wie für praktisch jeden anderen Winkel der Erde.

Es ist sehr schwer zu glauben, dass Putin für eine Welt ohne genetische Zwangsimpfungen kämpft, wenn die Volksrepublik Donezk Anfang Mai ankündigte, dass sie weiterhin von verschiedenen Unternehmen und Organisationen verlangen wird, dass 90 % ihrer Mitarbeiter geimpft sind. Ja, sogar in Kriegszeiten.

Ist jemand so naiv zu glauben, dass Denis Puschilin die Impfpflicht in Donezk gegen den Willen Moskaus einseitig ausweitet? Nein, tut mir leid. Er ist im Besitz und unter der Kontrolle des Kremls.

Was soll man dazu noch sagen? Um Marko Marjanović zu zitieren: „Putin ist ein COVID-Normalo.“

Wir sind bereit, alternative Standpunkte in Betracht zu ziehen, sofern sie durch tatsächliche Fakten untermauert sind und nicht durch anzügliche Kreml-Fanfiction.