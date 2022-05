Kommt ein Sozialkreditsystem auf uns zu?

Die Stadtverwaltung von Bologna, Italien, erprobt ein Programm, das die „digitale Verwaltung“ und die vierte industrielle Revolution direkt zu den Bürgern bringt

Die neue App der Stadtverwaltung von Bologna verfügt über ein soziales Kreditsystem

„Tugendhafte Bürger“ erhalten Belohnungen für gute Taten, z. B. für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, einen niedrigen Energieverbrauch usw.

Der „Digital Governance“-Rahmen des Weltwirtschaftsforums fordert von den Regierungen, nationale Gesetze und Vorschriften zu überarbeiten, um „unnötigen“ Datenschutz effektiv zu beseitigen, damit die Daten zum Training von KI verwendet werden können

Im Jahr 2020 haben sieben Länder (Kanada, Italien, Dänemark, das Vereinigte Königreich, Japan, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate) in Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum eine Vereinbarung unterzeichnet, um „Agile Nationen“ zu werden.

In Bologna, Italien, wird ein soziales Kreditsystem erprobt

Die Stadtverwaltung von Bologna, Italien, erprobt ein Programm, das die vierte industrielle Revolution direkt zu den Bürgern bringt. Es ist eine frühe Wiederholung der Vierten Industriellen Revolution von Klaus Schwab, sozusagen der Honigmond – es kommt also in Geschenkpapier verpackt zu den Bürgern, mit Luftballons, Preisen und Partysprache. Aber täuschen Sie sich nicht: Dahinter steckt eine grausame, menschenfressende Maschine, die Ihre Daten auswerten und Ihr Verhalten kontrollieren will!

Was genau geschieht also in Bologna? Die Verwaltung ist dabei, ihre Beziehungen zu den Bürgern zu „digitalisieren“. Als Erstes wird eine App eingeführt – mit einem Haken -, die eine Schnittstelle für den Zugang zu verschiedenen lokalen Dienstleistungen bietet. Ohne es auszusprechen, setzen sie damit den Aspekt der „digitalen Verwaltung“ der vierten industriellen Revolution um. Ich zitiere die italienische Quelle:

Wir werden den Bürgern Dienstleistungen anbieten, die auf ihren Bedürfnissen basieren – sagt der Bürgermeister – und dies wird uns erlauben, ihre Erfahrungen zu personalisieren. Die Menschen werden in der Lage sein, alles, was die Verwaltung tut, auf ihren Mobiltelefonen oder Computern zu finden. Die physischen Zweigstellen werden jedoch nicht verschwinden. Wir werden eine ‚physische‘ Unterstützung für alle Menschen beibehalten, die das Internet nicht nutzen, insbesondere für die älteren“, versichert Lepore [Bürgermeister von Bologna]. Aber das Ziel ist eine Computerkompetenz, die niemanden zurücklässt.

Wenn wir diese Ankündigung mit unschuldigen Augen lesen, klingt sie wie eine weitere Initiative, die die Bürokraten vielleicht wohlwollend starten, um mit der Zeit und den Schlagworten Schritt zu halten. Und in einer idealen Welt – einer Welt voller Blumen, Schmetterlinge, Regenbögen und harmloser, fürsorglicher Bürokraten – wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn man mit Hilfe der Technologie ein wenig mehr Komfort schaffen würde.

Technologie kann sehr hilfreich sein, wenn sie richtig eingesetzt wird und wenn sie ohne trojanische Pferde zu uns kommt. Aber leider leben wir im Moment nicht in einer solchen Welt!

Wir leben in einer Welt, in der Klaus Schwab und seine Kumpels und Herren miteinander darum kämpfen, wer die meisten Bauern fressen darf! Wir leben in einer Welt, in der diejenigen, die bereits große Macht haben, nach noch mehr Macht streben – und diese Welt kehrt schnell zu den psychologischen Standards der Feudalzeit zurück (während sie ironischerweise die modernen Standards für den Gehalt an Industriegiften in allem um uns herum beibehält).

Was die trojanischen Pferde betrifft, so verfügt die App der Stadt Bologna sogar über ein Sozialkreditsystem! Die „tugendhaften Bürger“, die gute Dinge tun, z. B. öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ihren Energieverbrauch niedrig halten usw., erhalten „Vergünstigungen“, wie Punkte bei Spielen. Für diese Punkte können sie möglicherweise Rabatte oder Preise erhalten oder Zugang zu zusätzlichen Dienstleistungen bekommen. Ein schönes trojanisches Pferd, nicht wahr?

Eine der innovativsten Maßnahmen ist die intelligente Bürgergeldbörse [Hervorhebung von mir]. Die Brieftasche des tugendhaften Bürgers, erklärt Bugani, der mit der Raggi-Verwaltung [Virginia Raggi, Bürgermeisterin von Rom von 2016 bis 2021] an dem Projekt gearbeitet hat (in Rom ist die Plattform heute in einer Versuchsphase aktiv). Die Idee ist vergleichbar mit dem Mechanismus einer „Supermarkt-Punktesammlung“, wie der Stadtrat selbst sagt. Die Bürger werden anerkannt, wenn sie ihren Abfall trennen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wenn sie gut mit Energie umgehen, wenn sie keine Sanktionen von der Stadtverwaltung erleiden, wenn sie die Kulturkarte nutzen. Tugendhaftes Verhalten, das zu einer Punktzahl führt, die die Bologneser dann für Preise wie Rabatte, kulturelle Aktivitäten usw. „ausgeben“ können.

Mit anderen Worten, es ist die „nette“ Seite der digitalen Kontrolle. Nett, für den Moment. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir am Ende dieser Reise die digitale Kontrolle über alles, was wir tun, sehen werden!

Integriertes Bürgerbeziehungsmanagement in Rom

Die italienische Nachrichtenquelle erwähnt, dass dieser Ansatz in Rom, Italien, bereits versuchsweise eingesetzt wird. Im März 2022 veröffentlichte Salesforce die folgende Ankündigung:

Salesforce, der weltweit führende Anbieter von CRM, hat heute bekannt gegeben, dass die Stadtverwaltung von Rom sich für Salesforce entschieden hat, um eine integrierte Citizen Relationship Management-Plattform zu schaffen … Die Nutzung von Salesforce Service Cloud und Marketing Cloud wird Omnichannel-Selfservice-Funktionen und eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen der Stadtverwaltung ermöglichen und die Bürger in die Lage versetzen, mit Hilfe von KI-gesteuerten Chatbots schneller die Informationen zu erhalten, die sie benötigen.

Die Einführung der MyRhome-Plattform ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der Stadtverwaltung zur Schaffung einer ‚intelligenten Stadt‘ [Hervorhebung von mir] – ein Ökosystem öffentlicher und privater Akteure, das den Bürgern dient, wo immer sie sich aufhalten.

Ja, natürlich! Wir können von Salesforce nichts anderes erwarten, wenn man bedenkt, dass Marc Benioff Mitglied des WEF-Kuratoriums ist!

Erinnern Sie sich auch an das berühmte „Lockstep-Szenario“-Dokument, das von der Rockefeller Foundation und dem Global Business Network veröffentlicht wurde? Das Dokument, von dem die Rockefeller Foundation heute sagt, es sei von den Verschwörungstheoretikern falsch interpretiert worden – weil die gute und tugendhafte Rockefeller Foundation auf keinen Fall vorhersagen wollte, was im Jahr 2020 tatsächlich passiert (und wahrscheinlich auch nichts mit Eugenik zu tun hatte)?

Nun, mit Blick auf dieses „Lockstep-Szenario“-Dokument, hier ist Peter Schwartz, der Senior Vice President of Strategic Planning bei Salesforce und „ein international renommierter Futurist und Unternehmensstratege, der sich auf Szenarienplanung spezialisiert hat und mit Unternehmen, Regierungen und Institutionen zusammenarbeitet, um alternative Zukunftsperspektiven zu schaffen …

Bevor er zu Salesforce kam, war Peter Mitbegründer und Vorsitzender von Global Business Network [Hervorhebung von mir].“ Um es mit den Worten von George Carlin zu sagen: Es ist ein großer Club, und du bist nicht drin! Sie und ich sind nicht im großen Club!“

Ihr Motiv für das Modell der „Digitalen Governance“? Es geht um die Daten, Dummkopf!

Zuerst sind es die Daten (um unseren zukünftigen Chef, den Roboter, zu trainieren) – und dann geht es zunehmend um Kontrolle!

Schauen wir uns einen sehr „interessanten“ Bericht aus dem Jahr 2017 über die Digitalisierung von Regierungen auf der Website des Weltwirtschaftsforums an. Darin ist die Rede davon, wie wichtig es ist, Daten zu sammeln, um ihre geliebte KI aufzubauen und zu trainieren. Es wird auch beklagt, dass viele der von den Regierungen aufbewahrten Daten nur in Papierform vorliegen und, verdammt noch mal, dem heiligen Ziel, die KI zu trainieren, nicht dienlich sind! Nicht gut, sagen sie, was für eine Verschwendung!

Um diese Daten für die KI-Bestie zu „öffnen“, wollen sie, dass die Regierungen ihre Dienste digitalisieren – sorry, das war der leise Teil – was sie eigentlich sagen, ist, dass die Bürger nach diesen digitalen Regierungssystemen verlangen, denn wer weiß nicht, dass die Abschaffung der Privatsphäre … gut für uns ist?

Das Weltwirtschaftsforum schlägt außerdem vor, dass die Regierungen neue rechtliche Rahmenbedingungen und Datenverwaltungssysteme entwickeln sollten, um Daten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Was für eine großartige Idee! Im Jahr 2017 waren die Sprachrohre des Weltwirtschaftsforums offener als heute, daher ist es nützlich, genau zu lesen, was sie damals sagten:

Der Bedarf an Daten wird schnell zu einem zentralen Thema, das sich auf alle Aspekte unserer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft bezieht. Ein Beispiel dafür ist der Bereich der künstlichen Intelligenz, der die Gesellschaft (einschließlich der Regierungen) zu revolutionieren verspricht. Unternehmen wie Google, Facebook und Microsoft nutzen KI-bezogene Techniken, um Computer darauf zu trainieren, Objekte auf Fotos zu erkennen und menschliche Sprache zu verstehen. Es ist möglich, Computer für diese schwierigen Aufgaben zu trainieren, weil wir über die enormen Datenmengen verfügen, die dafür erforderlich sind. Das Gleiche gilt für alle Formen des maschinellen Lernens, der intelligenten Fertigung und jeden anderen technologiegetriebenen Trend, der die Zukunft prägt. Sie alle sind auf Daten angewiesen und nur so gut wie die Daten, die sie verarbeiten. In diesem Zusammenhang sind Daten als das neue Öl bezeichnet worden.

Heute befindet sich die große Mehrheit der weltweiten Daten in den Händen des privaten Sektors … Der Rest der globalen Daten befindet sich in den Händen von Regierungen, die sie meist in Papierform oder in Altsystemen speichern. Um den gesellschaftlichen Nutzen des Datenzeitalters zu maximieren, hat eine neue Bewegung begonnen, offene Daten zu fördern. Während staatliche Daten alle Daten oder Informationen sind, die von staatlichen Stellen produziert oder gesammelt werden, bezieht sich der Begriff „offen“ auf die Veröffentlichung und gemeinsame Nutzung von Daten, die von jedem, der über einen Internetzugang verfügt, ohne Gebühren oder technologische Hürden leicht eingesehen und weiterverwendet werden können.

Die meisten dieser Daten bleiben derzeit unter Verschluss und geschützt (Privateigentum von Unternehmen, Regierungen und anderen Organisationen). Dadurch wird ihr öffentlicher Wert stark eingeschränkt. Daten sind jetzt ein neues soziales Gut, und die Regierungen müssen sich eine Art Gesetz zur Datenverantwortung überlegen, das dem privaten Sektor und anderen Datenbesitzern eine Anleitung für ihre Pflichten im Datenzeitalter gibt: die Pflicht, Daten zu sammeln, zu verwalten und rechtzeitig weiterzugeben [Hervorhebung von mir], sowie die Pflicht zum Schutz.

Diese Gesetzgebung wird über die eigenen offenen und großen Datenverwaltungssysteme einer Regierung hinaus benötigt und muss alle Datenakteure abdecken (unabhängig von den Eigentumsverhältnissen oder anderen Regeln). Sobald ein klarer rechtlicher Rahmen vorhanden ist, müssen die Regierungen eine neue Kernkompetenz entwickeln und schnell beherrschen: die Datenkuration … Die meisten Regierungen auf der ganzen Welt kämpfen immer noch mit veralteten Datenbanken, die untereinander nicht kompatibel sind und jeder Art von Datenaustausch oder datengesteuertem Design entgegenwirken. Gesetze und Vorschriften stecken noch in den Kinderschuhen und haben Mühe, mit dem Tempo der Veränderungen Schritt zu halten …

Die Regierungen müssen eine große Anzahl von Gesetzen und Vorschriften überarbeiten [Hervorhebung von mir]. Von der Harmonisierung und Durchsetzung von Datenschutzbestimmungen und dem Schutz vor Datenverstößen bis hin zu Vorschriften, die die Netzneutralität und den Datenverkehr sicherstellen. Die heutigen Debatten über die Zukunft von Big Data beruhen auf der Annahme, dass das Internet eine Reihe offener Netzwerke bleiben wird, durch die Daten problemlos fließen können. Einige Länder haben begonnen, ihre Internetsysteme zu verschärfen, und das Konzept der Netzneutralität ist unsicher. Wenn das Internet zu einem Netz geschlossener Netze wird, kann das volle Potenzial von Big Data nicht ausgeschöpft werden.

Die Regierungen müssen auch ihre Fähigkeiten verbessern, wenn es um die Einbindung der Bürger geht, um sowohl mit den Anbietern als auch mit den Nutzern von Daten effektiv und aktiv zusammenzuarbeiten. Dies erfordert, dass die Regierungen eine Kultur der offenen Daten schaffen [Hervorhebung von mir] – etwas, das die Regierungen mit unterschiedlichem Erfolg zu tun beginnen. Die Ebene der Bürgerbeteiligung ist nicht die typische staatliche Kommunikationsfunktion, sondern eine offenere, horizontale und schnellere G2C-Plattform.

Muss, muss, muss. Ich vermute also, dass die nationale Souveränität unseren aufstrebenden Meistern in Davos ein Dorn im Auge ist, weil sie bereits beschlossen haben, dass sie wollen, dass unsere Daten (aber nicht ihre) offen zugänglich sind, und dass sie keine Fragen von den Bauern haben wollen.

Eine tangentiale Bemerkung: Als Musiker erinnere ich mich mit einer gewissen Bitterkeit daran, wie Big Tech damals auf „offene Daten“ und „offenen Zugang“ drängte und dies als „freie Meinungsäußerung“ und „Demokratie“ verkaufte, was zur Folge hatte, dass Musiker – da der Kauf von Musik unmodern wurde – einen Großteil ihres Einkommens verloren … und niemanden kümmerte es!

Ich bin froh, dass zumindest jetzt viel mehr Menschen erkennen, was für Lügner deren Big-Tech-Firmen sind, und was für Lügner sie schon immer waren, als sie von „freier Meinungsäußerung“ sprachen! Seht sie euch jetzt an, mit ihrer „freien Meinungsäußerung“! Sie zensieren ganz gerne! Es sind also nur unsere Daten, die sie offenlegen wollen – nicht unsere Meinungen!

Und hier ist eine weitere Kuriosität vom Weltwirtschaftsforum

Sie haben diesen Artikel 2018 veröffentlicht:

Es wird erwartet, dass die vierte industrielle Revolution auf den Arbeitsmärkten verheerende Auswirkungen haben wird, da KI und Roboter verschiedene Angestelltenjobs ersetzen werden. Eine Berufskategorie, die in den wissenschaftlichen Berichten weitgehend ausgeklammert wird, ist die der Regierungschefs, obwohl es sich dabei um einen der am meisten kritisierten, hinterfragten und belächelten Berufe überhaupt handelt. Kommentatoren aus so unterschiedlichen Ländern wie Indien, Großbritannien, Neuseeland und Japan sind jedoch zu der Ansicht gelangt, dass Roboter als Regierungsführer die Entscheidungsfindung drastisch verbessern könnten, da sie weniger irrational und unberechenbar sind als ihre von Natur aus fehlerhaften menschlichen Gegenstücke.

Nachdem sie uns in Angst und Schrecken versetzt haben, lachen die Autoren des Weltwirtschaftsforums und lassen uns weiterhin von menschlichen Politikern regieren – zumindest vorerst:

Vorläufig scheint es weder möglich noch optimal zu sein, dass Roboter die Regierungschefs ersetzen, trotz der offensichtlichen Unzulänglichkeiten der letzteren Gruppe … Letztendlich ist ein realistischeres und wünschenswerteres Szenario eines, in dem KI und Automatisierung weder Konkurrenten noch Ersatz für Menschen sind, sondern Werkzeuge, die die Regierungschefs effektiv einsetzen können und auf die sie manchmal zurückgreifen können, um bessere, gerechtere und umfassendere Entscheidungen zu treffen.

Puh, das ist fast so wie … wenn ein Straßenräuber uns erst sagt, wir sollen ihm unser ganzes Geld geben, dann aber zustimmt, nur die Hälfte zu nehmen! So ein freundlicher, großzügiger Räuber! Wir sind so glücklich!

Die „agilen Nationen“ des Weltwirtschaftsforums

Der WEB-Bericht 2017 über digitale Governance liest sich wie eine „Wunschliste“ und eine Blaupause für die Regierungen, nach der sie handeln sollen. (Ich vermute, angesichts der Bestechungs- und Zwangsgewalt der Leute, die die Wunschliste verfasst haben, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Wunschliste in dem Moment, in dem sie geschrieben wurde, zur Blaupause der Bürokraten wird). Im Jahr 2020 kamen also sieben Nationen zusammen und unterzeichneten ein Abkommen, um es im Wesentlichen umzusetzen. Ein Zitat aus „Agile Canada“:

Im November 2020 unterzeichneten sieben Länder die Charta der agilen Nationen und gründeten damit die agilen Nationen als ein Forum für Länder, die gemeinsam an der Schaffung eines globalen regulatorischen Umfelds arbeiten, in dem Innovationen gedeihen können. Zu den Mitgliedsländern gehören: Kanada, Dänemark, Italien, Japan, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und das Vereinigte Königreich. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) nehmen ebenfalls als Beobachter teil.

Prioritäre Bereiche für die Zusammenarbeit sind: Daten und Kommunikation, Transport, medizinische Diagnose und Behandlung, saubere Technologie, juristische und professionelle Dienstleistungen, innovationsfördernde Regulierungsansätze.

Und hier ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:

Die COVID-19-Pandemie hat weltweit zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geführt. Während sich Menschen und Unternehmen auf den Wiederaufbau konzentrieren, müssen die Regierungen sicherstellen, dass Innovationen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die dringendsten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt lösen werden, nicht durch veraltete Vorschriften behindert werden [Hervorhebung von mir].

Übersetzung aus dem Orwellschen ins Englische: „Wir wollen Ihre Daten, einschließlich Ihrer medizinischen und biometrischen Daten – und wir wollen sie jetzt. Sehen Sie nur, wie schön unsere KI ist … mein Schatz! (Tut mir leid, ich konnte nicht anders!) Die so genannten nationalen Gesetze und Vorschriften behindern die Geschwindigkeit, mit der wir an Ihre Daten herankommen können.

Wie wir schon sagten, wir wollen es jetzt, und deshalb würden wir es sehr begrüßen, wenn die sogenannten nationalen Gesetze und Vorschriften durch einen digitalen Rahmen ersetzt würden, den wir schreiben und den wir jederzeit aktualisieren können! Klingt nach einer guten Idee, oder was? Wer möchte eine Finanzierung? Ihr wisst, was ihr tun müsst, um diese Mittel zu bekommen, oder? Das Zitat geht weiter:

Im Rahmen der Entwicklung der OECD-Grundsätze für eine wirksame und innovationsfreundliche Rechtsetzung in der vierten industriellen Revolution haben die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) zusammengearbeitet, um die Zusammenhänge zwischen Regulierung und neuen Technologien genauer zu untersuchen … Minister aus Dänemark, Italien, Japan, Kanada, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich kündigten ihren Plan an, die Welt bei der Förderung von verantwortungsvoller Innovation und Unternehmertum anzuführen.

Darüber hinaus boten Vertreter von Facebook zur Unterstützung der Mission der Vereinten Nationen an, einen Forschungsaufruf zu starten, der von einem unabhängigen Lenkungsausschuss von Experten auf dem Gebiet des Rechts, der Regulierung und des Unternehmertums beaufsichtigt wird, um herauszufinden, welche Ansätze für die Regelsetzung (z. B. regulatorische Sandkästen, Politikprototyping) für die vierte industrielle Revolution am effektivsten sind. Im Zuge der weiteren Entwicklung dieser Initiative werden andere Unternehmen ermutigt und eingeladen, diese Initiative zu unterstützen und ihre eigenen Ideen zur Unterstützung der Arbeit der Agile Nations einzubringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Charta der agilen Nationen die Verpflichtung der einzelnen Länder festlegt, ein ordnungspolitisches Umfeld zu schaffen, in dem neue Ideen gedeihen können. Die Vereinbarung ebnet den Weg für die Zusammenarbeit dieser Länder, um Innovatoren dabei zu helfen, sich in den Regeln des jeweiligen Landes zurechtzufinden, neue Ideen mit den Regulierungsbehörden zu testen und sie in den sieben Märkten zu verbreiten. Zu den vorrangigen Bereichen der Zusammenarbeit gehören die grüne Wirtschaft, Mobilität, Daten, Finanz- und Berufsdienstleistungen sowie medizinische Diagnose und Behandlung.

„Wissenschaftliches Management“

Die Agenda des Weltwirtschaftsforums ist eine seltsame Mischung aus religiösem Fundamentalismus und „wissenschaftlichem Management“. Wie ich bereits in einem Artikel über den Geist eines Technokraten schrieb, ist wissenschaftliches Management eine „Methode der industriellen Optimierung, die von Taylor im späten 19. und frühen 20Jahrhundert. Der Kern seiner Methode war die extreme Fragmentierung und Kompartimentierung des Produktionsprozesses“.

Sie bestand darin, einen komplexen Prozess in sehr einfache Aufgaben zu zerlegen, jede Aufgabe zeitlich festzulegen, sie mit Hilfe der Stoppuhr maximal zu optimieren und dann jede dieser einfachen Aufgaben verschiedenen Arbeitern zuzuweisen, wobei er darauf bestand, dass die Arbeiter nur die vorab optimierten Bewegungsmuster verwenden und so effizient wie möglich arbeiten sollten. Im Rahmen des wissenschaftlichen Managements gab es keinen Raum für die Kreativität der Arbeiter.

Und während Taylor und Ford die wissenschaftliche Managementmethode zum Zweck der Rationalisierung der industriellen Produktion einsetzten, wollen die Scharlatane von Davos unser gesamtes Leben managen und rechtfertigen dies mit irgendwelchen gefälschten „öffentlichen Gütern“ und „Gemeinschaftswerten“!

Wessen „Gemeinschaftswerte“ sind das eigentlich?

Hier ist der Elefant im Raum: Es sind die Scharlatane von Davos – und ich möchte das Wort „Scharlatane“ wiederholen, denn das sind sie hinter ihren Bankkonten und ihren wichtigen Reden -, die unsere so genannten „Gemeinschaftswerte“ schreiben! Sie versuchen, sich an unsere natürlichen sozialen Instinkte zu klammern und unsere guten Instinkte gegen uns zu bewaffnen!

Sie wollen, dass wir bescheidene, schuldbewusste „gute Bürger“ sind, die unseren Kohlenstoff-Fußabdruck und die Anzahl unserer Kinder begrenzen – während sie, die selbsternannten „Hüter“ der Welt, mit Privatjets zu Klimawandel-Konferenzen fliegen und so viele Kinder haben, wie sie verdammt nochmal wollen!

Und hier ist die Sache. Es ist nichts falsch an echten Gemeinschaftswerten! Wir sind soziale Lebewesen, und es ist gut, wenn wir gut zusammenleben. Aber Gemeinschaftswerte sind nur so gut wie die Menschen, die sie vorschlagen – und Gemeinschaftswerte verwandeln sich in dem Moment in einen Kürbis, in dem jemand wie Schwab sie anfasst!

So gut wie die Menschen

Vergessen wir einmal Schwab für eine Sekunde und denken wir darüber nach, wie Gemeinschaftswerte grundsätzlich funktionieren. Stellen wir uns ein kleines Dorf vor. Wenn die Menschen, die in diesem Dorf leben, größtenteils geheilt und geerdet sind, werden sie ihre Kinder so erziehen, dass sie nach Weisheit streben und gut mit anderen zusammenleben – mit dem Herzen, nicht mit dem Buchstaben.

Wenn die Menschen in dem Dorf jedoch missbraucht und missbraucht und nochmals missbraucht worden sind – und nie geheilt wurden -, dann könnten sogar die authentischen Gemeinschaftswerte in diesem Dorf ängstlich, starr und der Freiheit abträglich sein.

Verletzte Menschen neigen dazu, ihren Kindern beizubringen, dass das Leben freudlos sein soll. Sie neigen dazu, ihre Kinder dafür zu ohrfeigen, dass sie frei sein wollen, und sagen, das sei eine egoistische Torheit. Verletzte Menschen verletzen Menschen! Und irgendwann waren die starren Regeln vielleicht eine Erfindung eines gerissenen Raubtiers – aber nach langem Missbrauch haben die Menschen sie vielleicht verinnerlicht und an ihre Kinder weitergegeben! (Und schauen Sie sich an, wie viele Menschen im Westen die Religion der Maske aufrichtig angenommen haben … sie haben sie verinnerlicht!)

Ein weiteres Beispiel: In meinem Geburtsland Russland gibt es viele kleine Gemeinden, in denen die Menschen so viel Schmerz und Traurigkeit in sich tragen, dass die Düsternis fast greifbar in der Luft liegt. Ich sage das aus eigener Erfahrung und mit viel Schmerz und Liebe für mein Volk. Ich bin vor dieser Tristesse geflohen und nach Amerika ausgewandert, weil mir die „Gemeinschaftswerte“ zu freudlos erschienen!

Was also Klaus Schwab und seine Freunde betrifft, so sind sie nur so mächtig, wie wir es ihnen erlauben. Ich glaube, dass die Heilung von uns selbst und unseren Beziehungen ganz oben auf unserer Prioritätenliste im Kampf gegen den Transhumanismus steht – denn alles, was wir aus einer Position der Liebe heraus tun, hat mehr Macht als alles, was wir aus einer Position der Angst heraus tun!

Warum wird der Transhumanismus scheitern?

Dieses System, die ganze menschenfressende Bestie, wird irgendwann scheitern, daran habe ich keinen Zweifel – aber wir wissen nicht, wann, und wir müssen demütig, mutig und sehr geduldig bleiben. Die grausame Bestie kann sehr bald versagen, oder es kann eine Weile dauern, bis sie versagt. Ich denke, es hängt davon ab, wie schnell wir uns daran erinnern, einander im Geiste, mit Liebe und fröhlicher Demut zu begegnen – anstatt uns gegenseitig aufgrund von Abstammung, Politik oder Meinungsverschiedenheiten abzustempeln und zu verurteilen.

Ich denke, es hängt davon ab, wie schnell wir erkennen, dass die Freiheit, die den Menschen überall in der Geschichte genommen wurde, genauso existenziell wertvoll war wie die Freiheit, die uns jetzt genommen wird – weil es keinen grundlegenden Unterschied zwischen uns und anderen Menschen gibt und nie gegeben hat.

Wir haben es hier und jetzt mit demselben Dilemma zu tun, mit dem schon viele in der Vergangenheit zu kämpfen hatten und an dem einige gestorben sind. Geist ist Geist, und Freiheit ist Freiheit! Und ich denke, wenn wir uns daran erinnern, zusammenzustehen und uns gegenseitig zu ehren und unsere Liebe und unseren Mut zu achten, werden wir unschlagbar sein. Kein Klaus Schwab kann uns etwas anhaben, wenn wir uns weigern, unsere Mitmenschen aus irgendeinem Grund zu verraten.

Und früher oder später wird sich die geistige Klarheit durchsetzen, und diese transhumanistische Bestie, der Gipfel des Missbrauchs, wird scheitern. Der Grund, warum es scheitern wird, ist einfach. Wir sind keine Maschinen, und wenn wir wie Maschinen verwaltet werden – was im Laufe der Jahrhunderte immer mehr der Fall war -, bluten unsere Seelen stark. Wenn wir wie Sklaven verwaltet werden, leiden wir unerträglich – und Leiden ist zwar nicht der bevorzugte Weg, um Klarheit zu erlangen, führt aber dennoch auf geheimnisvolle Weise zu geistiger Klarheit. Das Leben lässt kein Leid ungenutzt!

Und wenn der Schmerz unerträglich wird und es keinen anderen Ausweg mehr gibt als den in unser Herz, dann schreit unsere Seele zum Himmel und wir beten um Antworten, ohne Arroganz und ohne Reden, und dann geschieht etwas Magisches. Wenn unsere Angst und unser Schmerz zu groß werden, wir aber weitermachen, wachsen unsere Seelen so weit, dass Lösungen aus dem Nichts auftauchen.

Und dann weinen wir, lachen und beten mehr um Heilung, und noch mehr Lösungen tauchen auf, und wir blicken zurück und wissen plötzlich, warum wir leiden mussten, und warum es die Süße wert war. Und dann fangen wir an, gut zu leben, weil wir uns nach all dem Leid endlich daran erinnern, dass es bei allem auf der Welt, bei allem, schon immer um Liebe ging – und dass ein gutes Zusammenleben nicht nur angenehm, sondern auch sehr praktisch ist.