asiatimes: NY Times verschiebt Pro-Kriegs-Erzählung – Die Dinge für die USA und ihren Mann in Kiew, Volodymyr Zelensky, laufen nicht gut

Die Zeitung dokumentiert das Scheitern der amerikanischen Politik in der Ukraine und schlägt vor, dass die USA ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland beenden

Die New York Times hat eine Aufgabe zu erfüllen – und sie hat diese Aufgabe in den letzten Monaten spektakulär gut erledigt.

Die Times ist führend – und nach Meinung dieses Verfassers führend – bei der Darstellung der US-Geschichte über den Krieg in der Ukraine, einer Geschichte, die dazu dient, die Moral aufrechtzuerhalten, dem Krieg einen hohen moralischen Zweck zu verleihen und die unzähligen Milliarden zu rechtfertigen, die aus den Taschen der Steuerzahler in Joe Bidens Stellvertreterkrieg gegen Russland fließen.

Tag für Tag hat die Zeitung in Wort und Bild allen, auch Politikern und Meinungsmachern, genau erklärt, was sie von dem Krieg in der Ukraine zu halten haben.

Wenn die Times also berichtet, dass die Dinge für die USA und ihren Mann in Kiew, Volodymyr Zelensky, nicht gut laufen, dann ist das eine Art von Mann beißt Hund. Sie sagt uns, dass einige Wahrheiten von unbequem zu unbestreitbar geworden sind. So war es auch bei der Seite-1-Story vom 11. Mai mit der Schlagzeile „Russen halten einen Großteil des Ostens, trotz Rückschlägen“.

Selbst diese anti-narrative Schlagzeile mildert die bittere Wahrheit ab. Im ersten Absatz des Artikels wird die Wahrheit noch deutlicher: „Hinter den täglichen Kämpfen verbirgt sich die geografische Tatsache, dass Russland auf dem Boden Fortschritte gemacht hat.“ Nicht „halten“, sondern „Boden gewinnen“. Nicht gerade ein Moralapostel.

Die Times fährt fort: „Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, dass seine Streitkräfte in der Ostukraine bis zur Grenze zwischen Donezk und Luhansk vorgedrungen seien, den beiden russischsprachigen Provinzen, in denen die von Moskau unterstützten Separatisten seit acht Jahren gegen die ukrainische Armee kämpfen.“

Hier wird daran erinnert, dass die ersten Schüsse in diesem Krieg nicht am 24. Februar abgefeuert wurden, wie es heißt, sondern vor acht langen Jahren im Donbas. Es ist eine aufrüttelnde Erinnerung für diejenigen, die ihre Unterstützung für den Krieg darauf stützen, „wer den ersten Schuss abgegeben hat“, dass ihre „moralische“ Sichtweise einen erheblichen blinden Fleck hat.

Die Times fährt fort, dass „die Eroberung des Donbass in Verbindung mit dem frühen Erfolg der russischen Invasion bei der Einnahme von Teilen der südlichen Ukraine, die an die Halbinsel Krim grenzen, … dem Kreml ein enormes Druckmittel bei allen künftigen Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts an die Hand gibt.“

Weiter heißt es: „Und die Russen genießen den zusätzlichen Vorteil der Seeherrschaft im Schwarzen Meer, dem einzigen Seeweg für den ukrainischen Handel, den sie mit einem Embargo lahmgelegt haben, das die Ukraine letztlich wirtschaftlich aushungern könnte und bereits jetzt zu einer weltweiten Getreideknappheit beiträgt.“ Noch mehr schlechte Nachrichten.

Und weiter: „Russland hat eines seiner Hauptziele so gut wie erreicht: die Einnahme einer Landbrücke, die russisches Territorium mit der Halbinsel Krim verbindet.“ Und: „Die letzte Hochburg des ukrainischen Widerstands in diesem Gebiet, das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, ist auf ein paar hundert hungrige Soldaten geschrumpft, die sich jetzt größtenteils in Bunkern verschanzen.“ Autsch!

Schließlich wendet die Times ihre Aufmerksamkeit der Wirtschaft zu: „Der Krieg hat die ukrainische Wirtschaft unter enormen Druck gesetzt, da die Infrastruktur und die Produktionskapazitäten stark zerstört wurden“, so die Bank in einem Wirtschaftsbericht. Die Bank schätzt, dass 30 bis 50 Prozent der ukrainischen Unternehmen geschlossen haben, 10 Prozent der Bevölkerung sind aus dem Land geflohen und weitere 15 Prozent sind Binnenflüchtlinge.“ Das sind insgesamt 25 % der Bevölkerung, die aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Aufgelockert wird diese traurige Geschichte von Versagen, Elend und Tod durch viel Geschwafel, einige Anekdoten von der Front und die Aussage von Avril Haines, der Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, deren Aussage zurückhaltend, aber düster ist. Aber wenn man es mit Bedacht liest, zeichnet sich ein großes Scheitern des Unternehmens ab.

In ihrer Panik werfen die USA weiterhin Berge von Geld in das Problem, etwa 63 Milliarden Dollar, wenn man die jüngste Infusion von etwa 40 Millionen Dollar einbezieht, die gerade durch den Senat pfeift und bereits vom Repräsentantenhaus mit nur 57 Nein-Stimmen, alles Republikaner, verabschiedet wurde.

Aber warum dieser abrupte Kurswechsel der Times? Laxe redaktionelle Aufsicht? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn pünktlich am selben Tag erscheint ein Meinungsartikel mit dem Titel: „America and Its Allies Want to Bleed Russia. They Really Shouldn’t. (Amerika und seine Verbündeten wollen Russland ausbluten lassen. Das sollten sie wirklich nicht.)“ Darin wird vorgeschlagen, dass es für die USA an der Zeit ist, die weiße Fahne zu schwenken.

Der Artikel schließt wie folgt:

Aber je länger der Krieg dauert, desto größer ist der Schaden für die Ukraine und desto größer ist das Risiko einer Eskalation. Ein entscheidendes militärisches Ergebnis in der Ostukraine könnte sich als schwer zu erreichen erweisen. Doch das weniger dramatische Ergebnis einer schwelenden Pattsituation ist kaum besser. Eine unendliche Verlängerung des Krieges, wie in Syrien, ist mit atomar bewaffneten Teilnehmern zu gefährlich. Diplomatische Bemühungen sollten das Herzstück einer neuen Ukraine-Strategie sein. Stattdessen werden die Grenzen des Krieges ausgeweitet und der Krieg selbst als Kampf zwischen Demokratie und Autokratie dargestellt, bei dem der Donbas die Grenze der Freiheit ist. Dies ist nicht nur eine deklamatorische Extravaganz. Es ist rücksichtslos. Die Risiken müssen kaum benannt werden.

Es scheint, dass einige in der außenpolitischen Elite und in anderen Kreisen des „Tiefen Staates“ die sich abzeichnende Katastrophe für den Stellvertreterkrieg gegen Russland erkannt haben, der von Joe Biden, Victoria Nuland, Antony Blinken und dem Rest der Neokon-Kabale geführt wird. Die Aussicht auf einen nuklearen Holocaust am Ende dieses Weges könnte ausreichen, um sie aus ihrer Erstarrung zu wecken.

Sie scheinen den Zug, den sie in Bewegung gesetzt haben, stoppen zu wollen, bevor er über die Klippe fährt. Es ist nicht klar, ob sie sich durchsetzen werden. Aber es ist klar, dass wir die Verantwortlichen für dieses gefährliche Debakel aus der Macht jagen müssen – bevor es zu spät ist.