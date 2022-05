Vor acht Jahren: Die US-NATO hat in der Ukraine eine Neonazi-Regierung eingesetzt

Die Geschehnisse in der Ukraine haben schwerwiegende geopolitische Auswirkungen und könnten möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg führen.

Es ist wichtig, dass ein Friedensprozess eingeleitet wird, um eine Eskalation zu verhindern.

Global Research unterstützt den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht.

Dies war meine Einschätzung unmittelbar nach dem EuroMaidan-Putsch im Februar 2014:

„Die Welt steht an einem gefährlichen Scheideweg: Die Strukturen und die Zusammensetzung dieser vom Westen installierten Stellvertreterregierung begünstigen keinen Dialog mit der russischen Regierung und dem Militär.

Ein Szenario der militärischen Eskalation, das zu einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO führt, ist durchaus möglich. Das ukrainische Komitee für nationale Sicherheit und nationale Verteidigung (RNBOU), das von Neonazis kontrolliert wird, spielt eine zentrale Rolle in militärischen Angelegenheiten. In der Konfrontation mit Moskau könnten Entscheidungen des RNBOU unter der Leitung des Neonazis Parubiy und seines Braunhemd-Stellvertreters Dmytro Yarosh – in Absprache mit Washington und Brüssel – verheerende Folgen haben. (6. März 2014)

Wir haben es mit einer Koalitionsregierung zu tun (die von zwei Neonazi-Parteien gebildet wird), die von der „westlichen Demokratie“ und der „internationalen Gemeinschaft“ unterstützt wird.

Nach Angaben der New York Times,

„Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben die Revolution hier als eine weitere Blüte der Demokratie begrüßt, ein Schlag gegen Autoritarismus und Kleptokratie im ehemaligen sowjetischen Raum.“ („After Initial Triumph, Ukraine’s Leaders Face Battle for Credibility“, NYTimes.com, 1. März 2014, Hervorhebung hinzugefügt)

„Blühende Demokratie, Revolution“? Die düsteren Realitäten sind anders. Was auf dem Spiel steht, ist ein von den USA, der EU und der NATO unterstützter Staatsstreich, der eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt.

Die verbotene Wahrheit ist, dass der Westen durch eine sorgfältig inszenierte verdeckte Operation die Bildung eines von Neonazis integrierten Stellvertreterregimes eingefädelt hat.

Wie die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland bestätigte, wurden wichtige Organisationen in der Ukraine, darunter die Neonazi-Partei Svoboda, von Washington großzügig unterstützt: „Wir haben mehr als 5 Milliarden Dollar investiert, um der Ukraine zu helfen, diese und andere Ziele zu erreichen. … Wir werden die Ukraine weiterhin in die Zukunft fördern, die sie verdient.“

Die westlichen Medien haben es beiläufig vermieden, die Zusammensetzung und den ideologischen Unterbau der Regierungskoalition zu analysieren. Das Wort „Neo-Nazi“ ist ein Tabu. Es ist aus dem Wörterbuch der Mainstream-Medienkommentare gestrichen worden. Es erscheint nicht auf den Seiten der New York Times, der Washington Post oder von The Independent. Journalisten wurden angewiesen, den Begriff „Neonazi“ nicht für Svoboda und den Rechten Sektor zu verwenden.

Zusammensetzung der Koalitionsregierung

Wir haben es nicht mit einer Übergangsregierung zu tun, in der Neonazi-Elemente den Rand der Koalition bilden, die formal von der Vaterlandspartei geführt wird.

Das Kabinett wird nicht nur von Svoboda und dem Rechten Sektor (ganz zu schweigen von den ehemaligen Mitgliedern der aufgelösten faschistischen UNA-UNSO) gebildet, sondern die beiden wichtigsten neonazistischen Gruppierungen wurden mit Schlüsselpositionen betraut, die ihnen de facto die Kontrolle über die Streitkräfte, die Polizei, die Justiz und die nationale Sicherheit verleihen.

Während Jazenjuk’s Vaterlandspartei die Mehrheit der Ressorts kontrolliert und der Neonaziführer von Svoboda, Oleh Tyahnybok, keinen wichtigen Kabinettsposten erhielt (offenbar auf Wunsch der stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland), besetzen Mitglieder von Svoboda und dem Rechten Sektor Schlüsselpositionen in den Bereichen Verteidigung, Strafverfolgung, Bildung und Wirtschaft.

Andriy Parubiy, Mitbegründer der neonazistischen Sozial-Nationalen Partei der Ukraine (später in Svoboda umbenannt), wurde zum Sekretär des Komitees für nationale Sicherheit und nationale Verteidigung (RNBOU) ernannt. (Рада національної безпеки і оборони України), einer Schlüsselposition, die das Verteidigungsministerium, die Streitkräfte, die Strafverfolgungsbehörden, die nationale Sicherheit und den Geheimdienst überlagert. Der RNBOU ist das zentrale Entscheidungsgremium. Er wird zwar formal vom Präsidenten geleitet, wird aber von einem Sekretariat mit 180 Mitarbeitern, darunter Experten für Verteidigung, Nachrichtendienste und nationale Sicherheit, geführt.

Parubiy war einer der Hauptverantwortlichen für die Orangene Revolution im Jahr 2004. Seine Organisation wurde vom Westen finanziert. In den westlichen Medien wird er als „Kommandeur“ der EuroMaidan-Bewegung bezeichnet.

Andriy Parubiy ist zusammen mit dem Parteiführer Oleh Tyahnybok ein Anhänger des ukrainischen Nazis Stepan Bandera, der während des Zweiten Weltkriegs am Massenmord an Juden und Polen beteiligt war.

Dmytro Jarosch, Leiter der Delegation des Rechten Sektors im Parlament, wurde zum stellvertretenden Sekretär von Parubiy im RNBOU ernannt.

Jarosch war während der EuroMaidan-Protestbewegung Anführer der Neonazi-Paramilitärs der Braunhemden. Er hat zur Auflösung der Partei der Regionen und der Kommunistischen Partei aufgerufen.

Mit der Ernennung von Oleh Makhnitsky von der Svoboda-Partei zum Generalstaatsanwalt der Ukraine kontrolliert die Neonazi-Partei auch die Justiz. Was für eine Art von Gerechtigkeit wird herrschen, wenn ein bekannter Neonazi die Staatsanwaltschaft der Ukraine leitet?

Kabinettsposten wurden auch an ehemalige Mitglieder der neonazistischen Randorganisation Ukrainische Nationalversammlung – Ukrainische Nationale Selbstverteidigung (UNA-UNSO) vergeben:

Tetyana Chernovol, die in der westlichen Presse als investigative Journalistin dargestellt wird, ohne ihre frühere Beteiligung an der antisemitischen UNA-UNSO zu erwähnen, wurde zur Vorsitzenden des Anti-Korruptionsausschusses der Regierung ernannt. Dmytro Bulatov, bekannt für seine angebliche Entführung durch die Polizei, aber auch für seine Verbindungen zur UNA-UNSO, wurde zum Minister für Jugend und Sport ernannt. Jegor Sobolew, Anführer einer Bürgergruppe auf dem Unabhängigkeits-Maidan und politisch nah an Jazenjuk, wurde zum Vorsitzenden des Lustrationsausschusses ernannt, der die Aufgabe hat, Anhänger von Präsident Janukowitsch aus der Regierung und dem öffentlichen Leben zu entfernen. (Siehe Ukraine Übergangsregierung: Neonazis kontrollieren Streitkräfte, nationale Sicherheit, Wirtschaft, Justiz und Bildung, Global Research, März 02, 2014

Das Lustrationskomitee soll die Neonazi-Hexenjagd gegen alle Gegner des neuen Neonazi-Regimes organisieren. Ziel der Lustrationskampagne sind Personen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst, in Landes- und Kommunalverwaltungen, im Bildungswesen, in der Forschung usw.

Der Begriff „Lustration“ bezieht sich auf die „massenhafte Disqualifizierung“ von Personen, die mit der früheren Regierung in Verbindung stehen. Er hat auch rassistische Untertöne. Sie wird sich höchstwahrscheinlich gegen Kommunisten, Russen und Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft richten.

Es ist wichtig, über die Tatsache nachzudenken, dass der Westen, der sich formal zu demokratischen Werten bekennt, nicht nur den Sturz eines gewählten Präsidenten angeführt hat, sondern auch ein politisches Regime eingesetzt hat, das von Neonazis integriert wurde.

Es handelt sich um eine Stellvertreterregierung, die es den USA, der NATO und der EU ermöglicht, sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen und die bilateralen Beziehungen zur Russischen Föderation abzubauen. Es sollte jedoch klar sein, dass die Neonazis letztlich nicht das Sagen haben. Die Zusammensetzung des Kabinetts deckt sich weitgehend mit den „Empfehlungen“ der stellvertretenden US-Außenministerin Victoria Nuland, die in dem durchgesickerten Telefonat mit dem US-Botschafter in der Ukraine enthalten sind.

Washington hat sich dafür entschieden, Neonazis in Führungspositionen zu befördern. Unter einem „Regime der indirekten Herrschaft“ erhalten sie jedoch ihre Befehle in entscheidenden militärischen und außenpolitischen Fragen – einschließlich des Einsatzes von Truppen gegen die Russische Föderation – vom US-Außenministerium, dem Pentagon und der NATO.

Die Welt steht an einem gefährlichen Scheideweg: Die Strukturen und die Zusammensetzung dieser vom Westen installierten Stellvertreterregierung begünstigen keinen Dialog mit der russischen Regierung und dem Militär.

Das Szenario einer militärischen Eskalation, die zu einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO führt, ist durchaus möglich. Das ukrainische Komitee für nationale Sicherheit und nationale Verteidigung (RNBOU), das von Neonazis kontrolliert wird, spielt eine zentrale Rolle in militärischen Angelegenheiten. In der Konfrontation mit Moskau könnten die Entscheidungen des RNBOU unter der Leitung des Neonazis Parubiy und seines Stellvertreters im Braunen Hemd, Dmytro Yarosh, in Absprache mit Washington und Brüssel möglicherweise verheerende Folgen haben.

Es versteht sich jedoch von selbst, dass die „Unterstützung“ der Bildung einer Neonazi-Regierung in keiner Weise die Entwicklung „faschistischer Tendenzen“ im Weißen Haus, im Außenministerium und im US-Kongress impliziert.

Die „Blüte der Demokratie“ in der Ukraine – um es mit den Worten der New York Times zu sagen – wird von Republikanern und Demokraten befürwortet. Es ist ein überparteiliches Projekt. Damit wir nicht vergessen, dass Senator John McCain ein entschiedener Unterstützer und Freund des Neonazi-Anführers Oleh Tyahnybok ist.