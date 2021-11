STUDIE: J&J-Impfst entwickeln mit 3,5-facher Wahrscheinlichkeit ein potenziell tödliches Blutgerinnsel im Gehirn

Neue Studie eines Arztes der Mayo Clinic zeigt, dass bei Personen, die die J&J-Impfung erhalten haben, das Risiko von Blutgerinnseln im Gehirn mehr als dreimal so hoch ist

Der Studie zufolge ist bei Personen, denen der Impfstoff Johnson & Johnson COVID-19 gespritzt wurde, das Risiko einer zerebral-venösen Sinusthrombose (CVST), eines potenziell tödlichen Blutgerinnsels im Gehirn, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung vor der Pandemie 3,5 Mal höher.

WebMD erklärt, dass CVST „eine Art von seltenem Blutgerinnsel ist, das sich in den Venensinus im Gehirn bildet“, das „das Blut im Gehirn daran hindern kann, zum Herzen abzufließen“ und „eine Art von Schlaganfall“ verursacht, der „von inneren Blutungen herrührt“. Die Quelle erklärt, dass „CVST lebensbedrohlich sein kann“ und warnt die Leser: „Sie brauchen sofortige medizinische Hilfe.“

Die Studie wurde von Dr. Aneel A. Ashrani geleitet, einem Arzt und Forscher an der Abteilung für Innere Medizin der Mayo Clinic. Die Forschung wurde von den National Institutes of Health finanziert. Sie wurde im Journal of the American Medical Association (JAMA), einer von Fachleuten geprüften medizinischen Fachzeitschrift, veröffentlicht. Trotz des erhöhten Risikos betonen die Forscher, dass das absolute CVST-Risiko immer noch gering ist.

Die Forscher der Mayo Clinic stellten außerdem fest, dass Frauen im Alter zwischen 30 und 64 Jahren das höchste Risiko für die potenziell lebensbedrohlichen Blutgerinnsel aufwiesen.

Die Injektion von Johnson & Johnson macht zwar nur 4 % der 400 Millionen Menschen aus, die mit dem Impfstoff COVID-19 geimpft wurden, aber viele Menschen entschieden sich für die Injektion, weil sie nur eine einzige Dosis benötigten, um als vollständig geimpft“ zu gelten. Dies ist nun nicht mehr der Fall, da Auffrischungsimpfungen sowohl für den Johnson & Johnson-Impfstoff als auch für den Moderna-Impfstoff inzwischen zugelassen sind.

Bemerkenswert ist, dass sich die Forscher bei der Darstellung ihrer Ergebnisse auf Berichte an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) beziehen:

Bis zum 7. Mai 2021 waren in den USA 8 727 851 Dosen des Impfstoffs Ad26.COV2.S verabreicht worden; 46 potenzielle CVST-Ereignisse, die innerhalb von 92 Tagen nach der Ad26.COV2.S-Impfung auftraten, wurden an VAERS gemeldet. Acht Ereignisse wurden ausgeschlossen, weil es sich möglicherweise um Doppelmeldungen handelte (4) oder weil sie nicht objektiv diagnostiziert wurden (4). Siebenundzwanzig von 38 objektiv diagnostizierten Fällen von CVST nach der Ad26.COV2.S-Impfung (71,1 %) traten bei weiblichen Personen auf. Das mediane Alter der Patienten betrug 45 Jahre (Spanne 19-75 Jahre). Die mittlere Zeitspanne von der Impfung bis zum Auftreten der CVST betrug 9 Tage (IQR, 6-13 Tage; Bereich, 1-51 Tage); 31 von 38 Fällen von CVST (81,6 %) traten innerhalb von 15 Tagen nach der Impfung auf, und 36 (94,7 %) traten innerhalb von 30 Tagen auf.

CVST war eine der Impfstoffreaktionen, die in dem Brief von Dr. Patricia Lee, M.D., einer Intensivmedizinerin aus Kalifornien, aufgeführt wurden. Sie schrieb an die Food and Drug Administration (FDA) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und behauptete, sie habe mehr Impfschäden durch die umstrittenen COVID-19-Impfstoffe beobachtet als in den letzten 20 Jahren ihrer Tätigkeit als Ärztin.

In dem Brief beschrieb sie die Beobachtung von „transversaler Myelitis, die zu Tetraplegie, Pneumocystis-Pneumonie, Multisystem-Organversagen, zerebraler venöser Sinusthrombose, postpartalem hämorrhagischem Schock und septischem Schock sowie disseminiertem CMV und CMV-Virämie führte“.