Studie: USA haben bis zu 4,5 Millionen Tote in den „Kriegsgebieten nach 9/11“ zu verantworten!

Die weitreichenden Auswirkungen des amerikanischen Krieges gegen den Terror haben möglicherweise zum Tod von etwa 4,5 Millionen Menschen beigetragen, so eine neue Untersuchung des Projekts „Costs of War“ der Brown University. Während viele der Todesopfer die direkte Folge des gewaltsamen Konflikts waren, haben indirekte Ursachen wie wirtschaftlicher Zusammenbruch und Ernährungsunsicherheit einen weitaus höheren Tribut gefordert.

Die am Montag veröffentlichte Studie untersucht die langfristigen Auswirkungen der „Kriege nach dem 11. September“ und die „verheerenden indirekten Kosten“, die in Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrien, Jemen, Libyen und Somalia entstanden sind – alles Länder, in denen die USA seit 2001 militärisch intervenierten.

„Einige dieser Menschen wurden in den Kämpfen getötet, aber weit mehr, vorwiegend Kinder, wurden durch die nachhallenden Auswirkungen des Krieges, wie die Verbreitung von Krankheiten, getötet“, so das Papier. „Diese letztgenannten indirekten Todesfälle – schätzungsweise 3,6 bis 3,7 Millionen – und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme sind auf die Zerstörung der Wirtschaft, der öffentlichen Dienste und der Umwelt durch die Kriege nach dem 11. September zurückzuführen.

Obwohl die Forscher einräumten, dass die tatsächliche Gesamtzahl unbekannt bleibt, wird in der Studie ein breites Spektrum von Faktoren untersucht, die zur Sterblichkeit beitragen. Dazu gehören der wirtschaftliche Zusammenbruch und der daraus resultierende Verlust der Lebensgrundlage der Einwohner, die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur und der öffentlichen Dienste, die Umweltverschmutzung sowie andere kulturelle Auswirkungen des Krieges, die zu weiterer Gewalt führen können.

„Obwohl diese Studie keine Schuldzuweisung an eine einzelne Kriegspartei oder einen einzelnen Faktor vornimmt und auch nicht davon ausgeht, dass die Zahl der Todesopfer vollständig quantifizierbar ist, lässt eine vernünftige und vorsichtige Schätzung darauf schließen, dass in den großen Kriegsgebieten nach dem 11. September mindestens 4,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind“, heißt es in der Studie.

Die Studie betont weiter, dass „die Zählung der Todesopfer kompliziert und umstritten ist“ und dass es noch schwieriger ist, die Todesfälle durch indirekte Ursachen zu erfassen, was darauf hindeutet, dass es sich bei den Zahlen lediglich um eine vorläufige Schätzung handelt, die auf einer Vielzahl von Quellen beruht.

Die Forscher stellten fest, dass die Unterernährung von Kindern in einigen der betroffenen Länder erschreckend hoch ist, wobei Afghanistan und Jemen die Liste anführen. Als Folge der zwei Jahrzehnte währenden militärischen Besatzung durch Washington leiden heute mehr als 3 Millionen afghanische Kinder an Auszehrung, einem Symptom schwerer, potenziell lebensbedrohlicher Unterernährung.

Vergangenes Jahr warnte Ärzte ohne Grenzen vor einem „besorgniserregenden Anstieg“ der Unterernährungsraten in Afghanistan und nannte als eine der Hauptursachen „die Einstellung der internationalen Hilfe“. Ein Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen, Dr. Ramiz Alakbarov, beschrieb die Situation als „fast unvorstellbar“ und fügte hinzu, dass bis zu 95 Prozent der Afghanen „nicht genug zu essen haben, wobei dieser Prozentsatz bei Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand auf fast 100 Prozent ansteigt“.

Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths führte die Krise in Afghanistan zum Teil auch auf die internationalen Sanktionen und die Beschlagnahmung von Bankkonten der Regierung nach der plötzlichen Machtübernahme durch die Taliban im Sommer 2021 zurück.

Die Studie ergab, dass mehr als 2 Millionen Kinder im Jemen nach acht Jahren brutaler Bombardierungen durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten, die den Gesundheitssektor des Landes nahezu lahmgelegt haben, ebenfalls an Auszehrung leiden. Riad hat während des gesamten Konflikts die unverzichtbare Unterstützung der Vereinigten Staaten erhalten, obwohl unzählige Berichte über Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur, darunter Krankenhäuser, Kliniken, Häuser, Fabriken, Bauernhöfe und Brücken, vorliegen. Laut einer UN-Schätzung von Ende 2021 wurden im Jemen seit Ausbruch des Krieges im Jahr 2015 rund 377.000 Menschen getötet, davon 70 Prozent Kinder unter 5 Jahren.

Die Autoren der Studie „Costs of War“ erklärten, die Studie ziele darauf ab, „das Ausmaß des Leids“ in den vom Krieg zerrissenen Ländern zu verdeutlichen, und wiesen auf die „dringende Notwendigkeit hin, den Schaden“, der durch die US-Militärinterventionen und ihre langfristigen und indirekten Folgen entstanden ist, zu mindern. Sie fügten hinzu, dass weitere Forschungen zu diesem Thema erforderlich seien, und äußerten die Hoffnung, dass solche Arbeiten „weitere Verluste an Menschenleben verhindern“ könnten, da Amerikas Kriege nach dem 11. September „für Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die mit ihren Auswirkungen leben und an ihnen sterben, andauern“.