Werden die Klagen das Ende der COVID-Impfstoffe bedeuten?

Wenn man bedenkt, dass die Forscher nur Zugang zu diesen Daten haben, ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet.

Die Arzneimittelhersteller sind gesetzlich verpflichtet, Gewinne für ihre Aktionäre zu erwirtschaften. Sie sind rechtlich nicht dafür verantwortlich, den Patienten die beste und sicherste Behandlung zukommen zu lassen. Der größte Skandal ist jedoch, dass diejenigen, die für die Wahrung der wissenschaftlichen Integrität verantwortlich sind – akademische Einrichtungen, Ärzte, medizinische Fachzeitschriften – ebenfalls mit der Industrie zusammenarbeiten, um finanzielle Vorteile zu erzielen

Fünfhundert Australier haben sich einer Sammelklage gegen die Therapeutic Goods Administration (TGA) angeschlossen und argumentieren, die Behörde sei ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Regulierung der Impfstoffe nicht nachgekommen, was zu erheblichen Schäden bei den Australiern geführt habe

Australier, die nach einer COVID-19-Impfung eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten haben, sind aufgerufen, sich für diese Sammelklage zu registrieren

Eine ähnliche Sammelklage findet in Großbritannien statt, wo Anwälte von etwa 75 Personen, die durch AstraZenecas Impfung geschädigt wurden, und Familienangehörige von Personen, die durch die Impfung ums Leben kamen, den Pharmakonzern verklagen

Es gibt inzwischen überwältigende Beweise dafür, dass die COVID-Spritzen von Anfang an eine Katastrophe waren und dass die Zulassungsbehörden dies wussten, aber trotzdem weitermachten. Jetzt versucht die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, die Geschichte umzuschreiben, indem sie vor dem Kongress eine nachweislich falsche Aussage macht

Im obigen Video interviewt Joe Rogan den Kardiologen Dr. Aseem Malhotra über die Kontrolle von Big Pharma über die Forschung. Was viele nicht wissen, ist, dass Forscher, die Peer-Reviews zu von Pharmafirmen gesponserten Studien durchführen, keinen Zugang zu den Rohdaten erhalten. Alles, was sie erhalten, ist die Analyse dieser Daten durch das Pharmaunternehmen, was der Manipulation und Verschleierung Tür und Tor öffnet.

Wie Malhotra feststellte, „ist das nicht wissenschaftlich, nicht ethisch … und nicht demokratisch“. Die meisten Ärzte sind sich dessen nicht einmal bewusst, es sei denn, sie sind in den Peer-Review-Prozess involviert, weshalb sie die veröffentlichte Wissenschaft nur selten in Frage stellen. Datenanalysen des Stanford-Professors Dr. John Ionnidis zeigen jedoch, dass „je größer das finanzielle Interesse in einem bestimmten Bereich ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Forschungsergebnisse wahr sind“, sagt Malhotra.

Niemand schützt mehr die Patienten

Geht es der Pharmaindustrie also nur darum, die Aktionäre zufrieden zu stellen und die Gewinne mit allen Mitteln zu steigern, ohne sich wirklich um die öffentliche Gesundheit zu kümmern? fragt sich Rogan. Im Grunde genommen ja. Wie Malhotra feststellt, sind die Pharmaunternehmen gesetzlich verpflichtet, ihren Aktionären Gewinne zu verschaffen. Sie haben nicht die rechtliche Verantwortung, den Patienten die beste und sicherste Behandlung zukommen zu lassen.

Der größte Skandal ist jedoch, so Malhotra, dass „diejenigen, die für die Wahrung der wissenschaftlichen Integrität verantwortlich sind – akademische Einrichtungen, Ärzte, medizinische Fachzeitschriften – mit der Industrie kollaborieren, um finanziellen Gewinn zu erzielen“. Ich möchte hinzufügen, dass auch unsere Regulierungsbehörden „bestechlich“ sind. Sie sind alle von der Industrie gekapert worden, so dass die Patienten niemanden haben, der sie vor dem Fehlverhalten von Big Pharma schützt.

Malhotra fährt fort, über Dr. Robert Hare zu sprechen, einen forensischen Psychologen, der die ursprünglichen DSM-Kriterien für Psychopathie entwickelt hat, und darüber, wie Hare feststellte, dass die Art und Weise, wie Pharmafirmen als juristische Personen Geschäfte machen, die Definition eines Psychopathen erfüllt: „Gefühllose Gleichgültigkeit gegenüber den Gefühlen anderer, Unfähigkeit, Schuldgefühle zu empfinden, Betrug und Täuschung anderer aus Profitgründen.“

Zwischen 2003 und 2016 haben Arzneimittelhersteller Geldstrafen in Höhe von insgesamt 33 Milliarden Dollar gezahlt. In vielen dieser Fälle ging es um die illegale Vermarktung von Arzneimitteln, wissenschaftlichen Betrug, das Verschweigen von Daten über Schäden und die Unterdrückung negativer Ergebnisse. Diese Bußgelder haben das Verhalten der Unternehmen jedoch nie eingeschränkt, da die Bußgelder im Vergleich zu den Gewinnen, die sie mit diesen Medikamenten gemacht haben, ein Tropfen auf den heißen Stein waren. Die Bußgelder wurden einfach als Kosten der Geschäftstätigkeit betrachtet.

Was ist der Nettoeffekt von Arzneimitteln?

Die Arzneimittelindustrie hat zwar wichtige lebensrettende Medikamente entwickelt, aber die große Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Was ist der Nettoeffekt dieser Medikamente?“ sagt Malhotra. Er weist darauf hin, dass in den USA von den 667 Medikamenten, die zwischen 2000 und 2008 von der US Food and Drug Administration zugelassen wurden, 75 % Kopien alter Medikamente waren.

Nicht mehr patentgeschützte Medikamente wurden nach geringfügigen Änderungen der Formulierungen erneut patentiert, wodurch die Gewinne aus bereits vorhandenen Medikamenten gesteigert wurden. Nur bei 11 % dieser Medikamente wurde ein klinischer Nutzen gegenüber dem Vorgängermedikament festgestellt.

Auch in Frankreich waren von den fast 1 000 zwischen 2000 und 2011 zugelassenen Arzneimitteln die meisten Nachahmerpräparate, und bei 15 % der Neuformulierungen stellte sich heraus, dass sie schädlicher waren als das Vorgängermedikament, während nur 8 % einen klinischen Nutzen gegenüber dem Vorgängermedikament hatten. Was sagt uns das also?

Es sagt uns, dass „der Nettoeffekt der Arzneimittelindustrie auf die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten insgesamt negativ war“, sagt Malhotra. Wenn es um gefährliche Medikamente geht, kann natürlich nichts mit den COVID-Impfungen mithalten, die im Dezember 2020 auf den Markt kommen. Wenn man sie in die Gleichung mit einbezieht, wird die Drogenindustrie zur weltweiten Ursache Nummer eins für Tod und Behinderung.

Australier reichen Sammelklage ein

In den letzten drei Jahren haben ich und viele andere Warnungen von den Dächern geschrien, ohne Erfolg – unsere Stimmen wurden in einem Meer von korrupten „Fakten“-Prüfern übertönt. Jetzt aber werden die Auswirkungen dieses Massenexperiments so deutlich, dass Rechtsexperten beginnen, davon Kenntnis zu nehmen und Klage zu erheben.

Wie der Spectator Australia Ende April 2023 berichtete, haben sich 500 Australier einer Sammelklage angeschlossen, die von der Anwältin Natalie Strijland aus Brisbane eingereicht wurde:

„Sie alle haben schwerwiegende oder lebensbedrohliche Ereignisse erlitten oder sind Angehörige von Menschen, die nach der COVID-Impfung gestorben sind. Viele haben erhebliche Behinderungen davongetragen. Mit dem Bekanntwerden der Sammelklage, der ersten ihrer Art in Australien, schließen sich jeden Tag mehr Menschen an. Dr. Melissa McCann, die die Klage angestrengt hat, sammelt Spenden, um die Rechts- und Reisekosten zu decken. Jede Entschädigung, die zugesprochen wird, wird vollständig von den Verletzten und den Hinterbliebenen getragen. Die Kläger machen geltend, dass die Therapeutic Goods Administration (TGA) ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Regulierung der Impfstoffe nicht nachgekommen sei, was zu erheblichen Schäden bei den Australiern geführt habe. Die Beklagten sind die australische Regierung, der Minister für Gesundheit und Altenpflege, Dr. Brendan Murphy, der Anfang April angekündigt hat, dass er im Juli in den Ruhestand gehen wird, und der ehemalige Leiter der TGA, Professor John Skerritt, der Mitte April aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist.“

sagte Strijland gegenüber news.com.au:

„Die Sammelklage stützt sich darauf, dass die Regierung nicht wirklich nachgewiesen hat, dass die Impfstoffe für die australische Öffentlichkeit sicher und wirksam sind, und die Klage geht nun davon aus, dass die Regierung bei der Zulassung der Impfstoffe und auch bei der Unterlassung, sie nach der Zulassung auf der Grundlage der bekannten Beweise zurückzuziehen, fahrlässig gehandelt hat. Australier, die nach einer COVID-19-Impfung einen schwerwiegenden Zwischenfall erlitten haben, sind aufgerufen, sich für diese Sammelklage zu melden.“

AstraZeneca in UK verklagt

Eine ähnliche Sammelklage findet im Vereinigten Königreich statt, wo Anwälte, die Personen vertreten, die durch AstraZenecas Spritze geschädigt wurden, sowie Familienangehörige von Personen, die durch die Spritze getötet wurden, den Pharmakonzern verklagen.

Zu den Klägern in dieser Klage gehört der Ehemann der BBC-Nord-Radiomoderatorin Lisa Shaw, die eine Woche nach ihrer AstraZeneca-Impfung an einer durch den Impfstoff ausgelösten immunthrombotischen Thrombozytopenie starb. Sie war 44 Jahre alt. Die Ehefrau des Psychologen Stephen Wright, eines Angestellten des National Health Service (NHS), der 10 Tage nach seiner ersten Impfung im Januar 2021 starb, hat ebenfalls Klage eingereicht. Wright war 32 Jahre alt. Wie in The BMJ vom 28. März 2023 berichtet:

„Die Anwälte haben dem Unternehmen Briefe mit einem Vorab-Klageprotokoll geschickt, der erste Schritt einer Klage im Namen von etwa 75 Klägern. Einige haben Angehörige verloren, andere haben mit katastrophalen Verletzungen nach Blutgerinnseln überlebt … 2021 bestätigte die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency einen möglichen Zusammenhang zwischen dem als Vaxzevria bekannten Impfstoff und einer seltenen Erkrankung, die mit Blutgerinnseln und ungewöhnlich niedrigen Blutplättchenwerten einhergeht. Bei den Klägern wurde eine impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie diagnostiziert. Die Kläger verfolgen eine zweigleisige Strategie: Sie klagen auf der Grundlage des Verbraucherschutzgesetzes von 1987 und fordern eine Entschädigung im Rahmen des staatlichen Programms für Impfschäden. Die Regelung … ist auf 120 000 Pfund pro Antrag begrenzt, und die Antragsteller müssen eine schwere Invalidität nachweisen … Diejenigen, die im Rahmen des Verbraucherschutzgesetzes klagen, müssen nachweisen, dass der Impfstoff nicht so sicher war, wie die Öffentlichkeit erwarten durfte. Peter Todd, ein beratender Anwalt bei Scott-Moncrieff & Associates, einer von zwei Anwälten, die Klagen bearbeiten, erklärte gegenüber dem BMJ, dass zu den Komplikationen Schlaganfälle, Herzversagen und Beinamputationen gehören. Er sagte, die Technologie des AstraZeneca-Impfstoffs sei „riskant“. Obwohl die Klage gegen AstraZeneca gerichtet ist, muss der britische Steuerzahler für alle Entschädigungszahlungen aufkommen, die dem Unternehmen zu Beginn der Pandemie von der Regierung gewährt wurden. Der Schadenersatz für die Betroffenen könnte in die Millionen gehen. [Sarah Moore [Anwältin der Anwaltskanzlei Hausfeld] fügte hinzu: „Wir haben versucht, die Regierung zu einer Reform ihrer gesetzlichen Regelung zu bewegen. Wir wollten nicht prozessieren, aber die Regierung hat uns in die Enge getrieben. Die einzige Möglichkeit für diese Familien, eine Entschädigung zu erhalten, besteht darin, den Kampf zu führen, den sie nicht führen wollten.“

CDC-Direktorin versucht, die Geschichte umzuschreiben

Es gibt jetzt überwältigende Beweise dafür, dass die COVID-Impfungen von Anfang an eine Katastrophe waren und dass die Aufsichtsbehörden dies wussten, aber trotzdem weitermachten.

Offensichtlich glaubt die Direktorin der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, Dr. Rochelle Walensky, dass der beste Weg, mit der klaren Schuld der Behörde an weit verbreiteten Todesfällen und Behinderungen umzugehen, darin besteht, die Geschichte umzuschreiben und nachweisbare Unwahrheiten zu verdoppeln. Wie von der Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi berichtet, 20. April 2023:

„Diese Woche hat die CDC-Direktorin Rochelle Walensky vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses als Zeugin ausgesagt … Aber es wurden ernsthafte Fragen über den Wahrheitsgehalt von Walenskys Aussage gestellt. Der Kongressabgeordnete Andrew Clyde (R-Ga) fragte Walensky, ob ihre öffentliche Erklärung vom März 2021 auf MSNBC, in der sie unmissverständlich sagte, dass „geimpfte Menschen das Virus nicht in sich tragen und nicht krank werden“, zutreffend sei. Zu dem Zeitpunkt war es [richtig]“, antwortete Walensky selbstbewusst. Dann erklärte sie: „Die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt, und das Virus hat sich weiterentwickelt“, und „alle damaligen Daten deuteten darauf hin, dass geimpfte Menschen, selbst wenn sie krank werden, das Virus nicht übertragen können“. Zu dieser Zeit gab es jedoch keine derartigen Beweise … Walensky hätte wissen müssen, dass die FDA bei der ersten Zulassung von mRNA-Impfstoffen im Jahr 2020 kritische „Lücken“ in der Wissensbasis aufführte. Eine davon war die unbekannte Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die virale Übertragung. Auch in den Stellungnahmen von Pfizer und Moderna’s gab es in den ursprünglichen Zulassungsstudien von Pfizer und Moderna 8 bzw. 11 Personen, die in der Impfstoffgruppe symptomatische COVID-19 entwickelten, was beweist, dass die Impfstoffe nie absolut wirksam waren, wie Walensky behauptet hatte.“

Wie in „‚Speed of Science‘ – A Scandal Beyond Your Wildest Nightmare“ (Geschwindigkeit der Wissenschaft – ein Skandal jenseits Ihrer wildesten Albträume) ausführlich beschrieben, gab Janine Small, die Präsidentin von Pfizer für die internationalen entwickelten Märkte, Anfang Oktober 2022 während einer COVID-Anhörung im Europäischen Parlament zu, dass Pfizer nie getestet hat, ob ihre Impfung eine Übertragung verhindern würde, weil sie sich „mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen mussten, um zu verstehen, was auf dem Markt passiert … und wir mussten alles tun, was riskant ist.“

Wie konnte Walensky als Leiterin der CDC nicht wissen, dass die COVID-Spritze NIE auf Übertragung getestet worden war? Und wie konnte sie zu irgendeinem Zeitpunkt behaupten, dass es die Übertragung stoppen würde, wenn dies nie getestet wurde? Offensichtlich versucht Walensky, eine Wissenschaft zu erfinden, die nie existiert hat.

Walensky behauptet fälschlicherweise, dass der Maskenbericht zurückgezogen wurde

Noch ungeheuerlicher ist, dass Walensky fälschlicherweise behauptete dass ein Teil des Cochrane-Reviews aus dem Jahr 2023 und der Meta-Analyse der verfügbaren Erkenntnisse über Gesichtsmasken zur Prävention von Atemwegsinfektionen zurückgezogen worden sei. Laut dieser Übersichtsarbeit macht die Verwendung von Gesichtsmasken in der Bevölkerung „wahrscheinlich wenig bis gar keinen Unterschied“ bei der Verhinderung von Virusübertragungen.

„Ich denke, es ist bemerkenswert, dass der Chefredakteur von Cochrane tatsächlich sagte, dass die Zusammenfassung dieser Überprüfung … [stolpern] … er hat die Zusammenfassung dieser Überprüfung zurückgezogen und gesagt, dass sie ungenau war“, sagte Walensky dem Kongress.

Allerdings wurde weder die Zusammenfassung noch die Überprüfung jemals zurückgezogen. Auch die Formulierungen in der Zusammenfassung wurden nicht geändert. Wovon zum Teufel spricht Walensky also überhaupt? Demasi vermutet, dass Walensky eine zuvor von der New York Times veröffentlichte Unwahrheit wiederholt hat. Das würde mich nicht überraschen, denn es ist nicht das erste Mal, dass sich Walensky bei öffentlichen Äußerungen auf Mainstream-Propaganda statt auf wissenschaftliche Daten stützt. Wie von Demasi berichtet:

„Tom Jefferson, der Hauptautor der Cochrane-Studie, sagte zu den Äußerungen Walenskys: „Walensky hat schlichtweg Unrecht. Es gibt keinen Rückzug von irgendetwas. Es lohnt sich zu wiederholen, dass wir die Urheberrechte an der Studie besitzen, also entscheiden wir, was in die Studie aufgenommen wird und was nicht, und wir werden unsere Studie nicht auf der Grundlage dessen ändern, was die Medien wollen oder was Walensky sagt“ … Jay Bhattacharya, Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford University School of Medicine, war ebenfalls verblüfft über Walenskys Kommentare. Es ist unverantwortlich, dass sie behauptet, der Cochrane-Bericht [Zusammenfassung] sei zurückgezogen worden, obwohl dies nicht der Fall ist. Das schadet ihrer Glaubwürdigkeit und schadet dem wissenschaftlichen Prozess, der von Beamten verlangt, dass sie bei wissenschaftlichen Ergebnissen ehrlich sind“, sagte er.

CDC hat COVID-Todesfälle künstlich aufgebläht

In anderen Nachrichten, die sich auf CDC-Fehlverhalten beziehen, hat die Behörde auch die Zahl der COVID-Todesfälle aufgebläht, wie Dr. Scott Jensen Dr. Jordan Peterson in einem Interview im April 2023 sagte. Wie Jensen erklärte, änderte die CDC am 24. März 2020 die Art und Weise, wie Todesbescheinigungen für COVID-19 erfasst wurden.

„COVID-19 sollte auf der Sterbeurkunde für alle Verstorbenen vermerkt werden, bei denen die Krankheit den Tod verursacht hat oder bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Tod verursacht oder zu ihm beigetragen hat“, hieß es in der Mitteilung. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Änderung ausschließlich für COVID gilt. In allen anderen Fällen werden die beitragenden Bedingungen im Feld „Beitragende Ursachen“ aufgeführt.

Warum sollte die CDC das tun? Jensen vermutete, dass die CDC wollte, dass die Menschen Angst vor COVID haben, und Statistiken brauchte, um ihre Behauptungen zu untermauern, dass COVID-19 eine tödliche Infektion sei. Aber diese Daten sind völlig irreführend. Wenn jemand an Krebs stirbt und positiv auf COVID getestet wird, sollte Krebs als Todesursache angegeben werden und COVID-19 als mitwirkender Faktor, nicht als DIE Todesursache, denn die Person starb mit COVID (vorausgesetzt, es war kein falsches Positiv), nicht daran.

DHHS begünstigt Fehldiagnosen bei COVID-19

Aber das war noch nicht alles. Zwei Tage später, am 26. März 2020, gab das Department of Health and Human Services (DHHS) ebenfalls einen massiven finanziellen Anreiz – 100 Milliarden Dollar, um genau zu sein – um Patienten mit COVID-19 zu diagnostizieren.

Zum Glück für Ärzte und Krankenhäuser war es sehr einfach, damit Kasse zu machen, denn die CDC, die U.S. Food and Drug Administration und die Weltgesundheitsorganisation setzten auch so hohe Zyklusschwellen für den PCR-Test fest, dass etwa 90 % der Tests als falsch-positiv ausfielen. Ich habe dies in „Bombengeständnis – Die COVID-Tests funktionieren nicht“ untersucht.

Laut einer Studie der Harvard Medical School deuten Analysen der Blutsauerstoffwerte von fast 50.000 Krankenhauspatienten in den USA darauf hin, dass 48 % aller im Jahr 2021 ins Krankenhaus eingelieferten „COVID-Patienten“ aus Gründen aufgenommen wurden, die nichts mit COVID zu tun haben.

Das bedeutet, dass die Zahl der „hospitalisierten COVID-Fälle“ um etwa 96 % überhöht war. Kurz gesagt, wir hatten eine „Casedemie“, und zwar eine künstlich erzeugte. Wie von Peterson angedeutet, wurde die Bürokratie zur Waffe, um die Tyrannei zu erleichtern. Und an diesem Punkt sind wir heute immer noch.

COVID-Patienten aus Profitgründen getötet

Obendrein hat die US-Regierung die Krankenhäuser finanziell dazu angehalten, ausschließlich die gefährlichsten COVID-Behandlungen zu verwenden, während den Ärzten verboten wurde, IRGENDEINE der vielen sicheren und wirksamen Heilmittel zu verwenden, die nachweislich wirken, einschließlich patentfreier Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. In den USA verloren Krankenhäuser ihre Bundesmittel, wenn sie Remdesivir und/oder Beatmung nicht verabreichten oder sich weigerten.

Die Krankenhäuser hatten sogar einen finanziellen Anreiz, COVID-Todesfälle zu registrieren, was bedeutete, dass ein COVID-Patient, der das Krankenhaus in einem Leichensack verließ, am meisten Geld wert war. Diese „Zuckerbrot und Peitsche“ trieben auch die COVID-Todesrate in die Höhe. Ich habe diesen Skandal in „Wie COVID-Patienten aus Profitgründen starben“ ausführlich beschrieben.

Wie Sie bei einem Krankenhausaufenthalt Ihr Leben und das Ihrer Lieben retten können

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen

Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt ein neues Verfahren, eine neue Strategie haben, mit der Sie sich selbst und Ihre Angehörigen davor bewahren können, Opfer von gierigen Krankenhäusern zu werden. Als Reaktion auf den überwältigenden Bedarf haben Laura Bartlett und Greta Crawford mit Hilfe eines Insiders aus der Krankenhausverwaltung eine Vorlage für ein Dokument entwickelt, das Sie, den Patienten, wieder in die Lage versetzt, das Steuer in die Hand zu nehmen. Das ist die wirkungsvollste Methode, die ich bisher gesehen habe, um das zu erreichen.

Das Einreichen einer schriftlichen Einverständniserklärung kann Ihnen buchstäblich das Leben retten, denn kein Arzt kann sich über Ihre schriftliche Entscheidung (Zustimmung), bestimmte Medikamente oder Behandlungen abzulehnen, hinwegsetzen. Mündliche Kommunikation ist nicht genug. Sie muss schriftlich erfolgen, notariell beglaubigt werden und in einer Weise abgegeben werden, die dem Krankenhaus und seinen Ärzten förmlich zugestellt wird.

Wenn Sie ein Krankenhaus betreten, müssen Sie eine allgemeine Einverständniserklärung unterschreiben. Dies ist im Grunde ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Krankenhaus. Da Sie über Ihre körperliche Autonomie verfügen, braucht das Krankenhaus Ihre Zustimmung, bevor es etwas mit Ihnen tun kann.

Wenn ein Patient die allgemeine Einverständniserklärung unterschreibt, fühlen sich die Ärzte berechtigt, ein Krankenhausprotokoll anzuwenden, ohne den Patienten näher über die Risiken, Vorteile oder Alternativen dieses Protokolls aufzuklären.

Wenn Sie nun in der Lage sind, das gesamte Dokument zu lesen, und etwas darin sehen, mit dem Sie nicht einverstanden sind, können Sie den Satz oder Absatz durchstreichen und mit Ihren Initialen kennzeichnen, dass Sie mit diesem spezifischen Detail nicht einverstanden sind. Das bietet Ihnen aber immer noch keinen großen Schutz.

Was Sie brauchen, ist ein sehr viel spezifischeres Dokument, in dem Sie genau angeben, welchen Arten von Behandlungen Sie zustimmen und welchen Sie nicht zustimmen. Sie müssen aus der allgemeinen Einwilligungserklärung eine Nische herausschneiden, in der genau festgelegt ist, wozu Sie Ihr Einverständnis geben (und wo nicht). Und Sie müssen sich klar ausdrücken. Das von Bartlett und Crawford erstellte Dokument „Caregivers and Consent“ (Betreuer und Einwilligung) grenzt diese Nische glücklicherweise aus, um allen Ärzten Ihre genauen Einwilligungswünsche deutlich zu machen. So gibt es keine Verwirrung.

Die Vorlage steht auf OurPatientRights.com zum Download bereit. Weitere Informationen finden Sie auf ProtocolKills.com.

Dieses Dokument „Betreuer und Einwilligung“ können Sie nach Belieben abändern. Ich würde zum Beispiel empfehlen, Folgendes hinzuzufügen: „Ich bin nicht damit einverstanden, verarbeitete Lebensmittel wie Maissirup mit hohem Fructosegehalt oder Samenöle zu erhalten. Das einzig akzeptable Öl für mich ist Butter, Ghee, Rindertalg oder Kokosnussöl.

Akzeptable Eiweißformen sind Eier, Lamm, Bison, Rind oder Meeresfrüchte aus Freilandhaltung; sie dürfen jedoch nicht mit Samenölen zubereitet werden. Wenn das Krankenhaus nicht in der Lage ist, mir diese Nahrung zu geben, werden meine Familie oder Freunde sie für mich mitbringen.

Wichtig! Ordnungsgemäßes Verfahren einhalten!

Es ist von entscheidender Bedeutung, wie Sie dieses Dokument dem Krankenhaus übergeben. Hier finden Sie eine Zusammenfassung aller notwendigen Schritte:

Füllen Sie Ihr individuelles und persönliches Betreuungs- und Einwilligungsdokument aus, BEVOR Sie jemals ins Krankenhaus müssen. Lassen Sie das Formular notariell beglaubigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Dokument vor dem Notar unterschreiben. Schicken Sie das ausgefüllte, unterschriebene und notariell beglaubigte Dokument auf zwei Wegen an den Geschäftsführer des Krankenhauses: (1) über einen professionellen Kurierdienst (der auf die Zustellung juristischer Dokumente spezialisiert ist) und (2) über die Post mit Einschreiben mit Rückschein. Der Geschäftsführer ist für alle rechtlichen Angelegenheiten des Krankenhauses zuständig, einschließlich der Krankenakten. Daher ist der Geschäftsführer und nicht Ihr behandelnder Arzt dafür verantwortlich, dass Ihre Einverständniserklärungen in Ihre elektronische Patientenakte aufgenommen werden. Fertigen Sie mindestens 10 Kopien des unterschriebenen und notariell beglaubigten Formulars an und bewahren Sie eine Kopie bei sich, in Ihrer Brieftasche oder Handtasche und eine weitere im Handschuhfach Ihres Autos auf, für den Fall, dass Sie einmal einen Unfall haben. Geben Sie auch Kopien an Ihre Familie oder Freunde weiter. Sollten Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden, bevor Sie die Dokumente abschicken konnten, lassen Sie einen von ihnen das beschriebene Zustellungsverfahren durchführen. Sobald Sie im Krankenhaus sind, geben Sie oder eine Ihrer Kontaktpersonen eine Kopie an Ihren behandelnden Arzt und eine weitere an Ihre Krankenschwester und teilen ihnen mit, dass dieses Dokument bereits in Ihrer elektronischen Patientenakte enthalten ist oder dass das Krankenhaus die Dokumente in Kürze erhalten wird. Verteilen Sie je nach Bedarf weitere Kopien an andere Leistungserbringer. Vergewissern Sie sich bei einem Krankenhausaufenthalt auch, dass Ihre elektronische Patientenakte vorliegt, um sicherzustellen, dass Ihre Betreuer und die Einverständniserklärung eingetragen wurden. Sie haben ein Recht darauf, Ihre elektronische Patientenakte einzusehen, und sie ist über ein Online-Portal verfügbar, also lassen Sie sich nichts anderes einreden. Überprüfen Sie auch regelmäßig Ihre Krankenakte (oder lassen Sie dies von Ihrem Patientenfürsprecher tun), um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche befolgt werden und dass Sie nicht etwas erhalten, für das Sie Ihre Zustimmung verweigert haben. Fügen Sie die zusätzliche Aussage hinzu, die ich in meinem Interview über die Ernährungsumstellung im Krankenhaus gemacht habe.

Abschließende Überlegungen

Die Aufnahme dieses Dokuments in Ihre Krankenakte ist praktisch eine Garantie dafür, dass der Arzt Ihnen keinen Schaden zufügen kann, indem er etwas tut, womit Sie nicht einverstanden sind – z. B. Ihnen eine COVID-Spritze oder einen anderen Impfstoff ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung verabreichen. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Psychopath Ihre Anweisungen ignoriert, aber das wird ihn teuer zu stehen kommen, denn er wird garantiert einen Prozess wegen Kunstfehlern verlieren und seine ärztliche Zulassung verlieren.

Denken Sie daran, dass Sie zwar bestimmte Behandlungen, wie z. B. Ivermectin, beantragen und ihnen zustimmen können, dass dieses Dokument Ihren Arzt oder das Krankenhaus aber NICHT dazu zwingen kann, diese Behandlung durchzuführen. Sie können sich immer noch weigern, etwas zu verabreichen, dem Sie zugestimmt haben.

Sie können jedoch nicht etwas verabreichen, für das Sie Ihre Zustimmung verweigert haben. Ihr Ass im Ärmel ist, dass Sie sich immer noch (gegen ärztlichen Rat) von der AMA abmelden, lebendig herauskommen und die gewünschte Behandlung woanders suchen können. Lebendig herauszukommen ist das wichtigste Ziel.

Bitte teilen Sie diese Informationen mit allen, die Sie kennen. Bringen Sie sie in Ihre Kirche, Synagoge und örtlichen Gemeindegruppen. Jeder muss wissen, dass er das Recht des Patienten auf eine informierte Zustimmung sicherstellen kann und wie er dies tun kann, damit seine Wünsche nicht ignoriert werden. Dies ist der effektivste Weg, um sich selbst zu ermächtigen, wenn es um Ihre medizinische Versorgung geht. Helfen Sie also bitte mit, die Botschaft zu verbreiten.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Die Sammelklagen gegen die COVID-Impfungen laufen jetzt an, so dass es hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieses Kartenhaus zusammenbricht. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir aus dem Schneider sind.

Das medizinische System ist eindeutig so korrumpiert, dass niemand mehr sicher ist. Wir können nur spekulieren, was sie sich für die nächste Pandemie einfallen lassen werden. Bereiten Sie sich also vor und tragen Sie Ihre aktuellen Einwilligungswünsche in Ihre elektronische Patientenakte ein. Wenn Millionen von uns das tun, könnte sich das gesamte System zum Besseren wenden.

