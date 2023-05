Die israelische Studie, die zeigt, dass der Pfizer-Impfstoff hunderte Male mehr Menschen ins Krankenhaus brachte, als sicher ist – und wie es heruntergespielt wurde

Verharmlosung. Das war eine praktische Waffe gegen alles, was das offizielle Covid-Narrativ bedrohte. Herunterspielen von skeptischen Stimmen, Herunterspielen von Unsicherheiten, Herunterspielen von widersprüchlichen Daten.

Kürzlich habe ich ein typisches Beispiel für letzteres aus Dänemark beschrieben. Hier ist ein weiteres Beispiel aus Israel, das uns eine doppelte Gelegenheit bietet: Erstens können wir uns die Häufigkeit signifikanter unerwünschter Ereignisse nach der Auffrischungsdosis ansehen, wie sie in einer von der Regierung initiierten Umfrage angegeben wurde. Zweitens können wir die Sprache beobachten, die die anonymen Autoren zur Beschreibung der Daten verwendet haben. Die vor langer Zeit veröffentlichte, aber (noch?) nicht in einer medizinischen Fachzeitschrift erschienene Zusammenfassung war auf Hebräisch verfasst und enthielt 26 Folien. Ich habe versucht, im Folgenden eine genaue Übersetzung des Textes anzubieten.

Das Thema der Umfrage heißt „gemeldete Phänomene“, was keine vollständige Formulierung für „gemeldete Nebenwirkungen“ ist, da, wie im Englischen, gewöhnlich ein Adjektiv hinzugefügt wird, um den vermuteten Zusammenhang mit einem Medikament oder einem Impfstoff anzugeben.

Die Autoren sind sich der unzureichenden Berichterstattung über Nebenwirkungen bewusst, da sie feststellen, dass es offenbar eine unzureichende Berichterstattung gibt“, obwohl nicht klar ist, wie sie dies aus den gemeldeten Daten ableiten.

Die Ziele der Erhebung sind klar formuliert (Abbildung 1). Kurz gesagt, es handelte sich um eine Zufallsstichprobe aus der Datenbank des Gesundheitsministeriums, wobei Personen ohne eingetragene Telefonnummer (verständlich) und Personen, die Covid bekommen hatten (warum?), ausgeschlossen wurden. Die Teilnehmer wurden 21-30 Tage vor einem strukturierten Telefoninterview geimpft, das 2-3 Monate nach der Auffrischungskampagne durchgeführt wurde.

Abbildung 1

Etwas mehr als 2.000 Personen haben die Befragung abgeschlossen, gleichmäßig aufgeteilt nach Geschlecht. Ich bin mir nicht sicher, warum die Stichprobe nicht viel größer war, z. B. 20.000 Personen, die näher an den Impfstoffversuchen liegen. Mangelnde Wichtigkeit des Themas? Fehlende Ressourcen in einem Land, das als Pfizer-Labor diente? Verharmlosung ungünstiger Werte als ungenau (aufgrund einer kleinen Stichprobe)?

Die Stichprobenziehung erfolgte in drei gleich großen Altersgruppen, was bedeutet, dass die Altersverteilung der Stichprobe nicht unbedingt mit der Altersverteilung der geimpften Bevölkerung übereinstimmt. Zwar wurden manchmal altersspezifische Raten angegeben, nicht aber eine gewichtete Rate für die Gesamtbevölkerung.

Zwei bis drei Monate später wurde mit 45 der 59 Frauen, die nach der Auffrischungsimpfung über eine veränderte Menstruation berichteten, eine Nachbefragung durchgeführt. Wir werden später auf diesen Teil zurückkommen.

Die Umfrageergebnisse werden nicht nur durch die Genauigkeit der Angaben beeinflusst, sondern auch durch die Rücklaufquote, die auf mehr als eine Weise definiert werden kann. Nach einer Definition lag sie bei etwa 50 %.

Um eine Spanne für die Rate ausgewählter Nebenwirkungen zu schätzen, werde ich zwei gegensätzliche Annahmen über die Nicht-Teilnehmer treffen, die den Impfstoff begünstigen. Die erste Annahme ist extrem.

Von den Nichtteilnehmern wären keine Nebenwirkungen gemeldet worden, so dass jede beobachtete Häufigkeit durch 2 geteilt werden sollte. Sie können diese „Korrektur“ auch als Berücksichtigung zufälliger Ereignisse betrachten.

Die unbeobachteten Raten bei den Nicht-Teilnehmern wären identisch gewesen, so dass die beobachtete Häufigkeit korrekt ist.

Ich schließe die Möglichkeit aus, dass Nicht-Teilnehmer häufiger Nebenwirkungen gemeldet haben als Teilnehmer, um wiederum den Impfstoff zu bevorzugen (ein konservativer Ansatz).

Eine kurze Vorbemerkung, bevor ich die Daten zeige: Impfstoffe werden überwiegend gesunden Menschen verabreicht, die sich nicht als behandlungsbedürftige Patienten vorstellen. Daher sind die Standards für „sicher“ viel strenger als die für die Behandlung von Kranken. In jedem Fall sollte das Prinzip „Primum non nocere“ (Erstens: Nicht schaden) gelten.

Nun zu den Daten.

Erstens hätte ein Geimpfter Glück haben müssen, wenn er von Nebenwirkungen verschont geblieben wäre – zwei Drittel berichteten über mindestens eine (Abbildung 2) – von denen einige von offizieller Seite als reaktogen eingestuft wurden. Gelegentlich war dies eine Werbebotschaft für die Covid-Impfstoffe: Die Nebenwirkungen bedeuten, dass der Impfstoff wirkt! Aus irgendeinem Grund ist dies nie eine Werbebotschaft für den Grippeimpfstoff gewesen.

Abbildung 2

Bei fast 30 % der Stichprobe (589 von 2.049), d. h. bei der konservativsten Annahme bei etwa 15 %, war die Nebenwirkung so schwerwiegend, dass sie zu Schwierigkeiten bei den täglichen Aktivitäten führte. Lesen Sie den letzten Satz noch einmal und stellen Sie sich vor, der Übeltäter wäre eine neue mRNA-basierte Grippeschutzimpfung und nicht Covid. Gehen Sie einkaufen? Holen Sie sich hier Ihre kostenlose Grippeimpfung und eine gute Chance, ein paar Tage im Bett zu verbringen oder der Arbeit fernzubleiben!

Noch wichtiger ist, dass Krankenhausaufenthalte nach der Impfung extrem selten sein dürften, vielleicht im einstelligen Millionenbereich oder höchstens bei einem von 100 000. Das nannte man früher einen sicheren Impfstoff. In dieser Stichprobe lag die Rate bei sechs von 2.049 oder 150-300 von 100.000 (mein konservativer Bereich) – hundertmal höher als bei einem sicheren Impfstoff.

Wie gut ist diese Schätzung bei einer kleinen Stichprobe?

Da eine Krankenhauseinweisung auf ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis folgt, können wir die Übereinstimmung mit letzterem überprüfen. Eine solide Analyse der randomisierten Studie mit dem Impfstoff von Pfizer schätzte 18 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse pro 10.000 (180 pro 100.000) mehr als in der Placebogruppe. Im Großen und Ganzen sind 150-300 Krankenhausaufenthalte pro 100.000 ein vergleichbarer Bereich.

Um die Größenordnung dieser Raten zu erfassen, muss man sich vor Augen halten, dass es in Israel nach der ersten Auffrischungsimpfung 7.000-15.000 Krankenhausaufenthalte gab, im Vereinigten Königreich 60.000-120.000 und in den USA 200.000-400.000.

Das entspricht nicht den Standards für einen sicheren Impfstoff, selbst wenn man die impfstoffbedingten Todesfälle nicht berücksichtigt. Und es gab Todesfälle, es sei denn, man geht davon aus, dass alle gemeldeten Todesfälle in jedem Überwachungssystem falsch sind. In Israel wurde die (kurzfristige) Sterblichkeitsrate bei Auffrischungsimpfungen auf 8 bis 17 pro 100.000 geschätzt, was vielleicht 200 bis 400 Todesfällen entspricht.

Wie geben die Autoren die Daten zu den Krankenhausaufenthalten an (Abbildung 2 oben)?

Einige wenige (0,5 %, insgesamt 6) derjenigen, die nach der Impfung über ein Phänomen berichteten, wurden aufgrund dieses Phänomens ins Krankenhaus eingeliefert.

Es ist unklar, ob die rote Schrift verwendet wurde, um Beruhigung oder Besorgnis zu betonen. Ich habe das erste hebräische Wort mit „einige“ (neutral) übersetzt, aber es könnte eher „wenige“ (Beruhigung) bedeuten.

Wie auch immer, die Wahrheit ist einfach: Wenn der Impfstoff sicher wäre, hätten wir bei einer Stichprobe von 2.000 Personen keinen einzigen damit verbundenen Krankenhausaufenthalt beobachten dürfen. Die Beobachtung von sechs statt keiner, die durch Zufall zustande kam, ist eine fiktive Behauptung.

Die unerwünschten Ereignisse wurden unterteilt in lokale, an der Injektionsstelle auftretende, und „allgemeine“ (genaue Übersetzung), von denen einige als „systemisch“ bezeichnet werden sollten. Etwa die Hälfte der Befragten gab mindestens eine allgemeine Nebenwirkung an, wobei Schwäche oder Müdigkeit (42 %), Kopfschmerzen (26 %), Muskel- oder Gelenkschmerzen (25 %) und Fieber über 38,0 °C (15 %) die häufigsten waren. Bemerkenswert ist, dass 5 % über Schmerzen in der Brust berichteten. Dies sind signifikante Prozentsätze, selbst wenn man sie durch zwei teilt.

Die Autoren teilen uns beruhigend mit, dass „eine Minderheit (4,5 %, insgesamt 91) angab, mindestens ein neurologisches Phänomen in der Nähe der Impfung erlitten zu haben“ (Abbildung 3). Dass es sich nicht um eine Mehrheit handelte, ist eine gute Nachricht, aber diese Minderheit entspricht nach meinen konservativen Annahmen 2-5 Geimpften pro 100. In fast der Hälfte der Fälle war die Nebenwirkung zum Zeitpunkt der Befragung noch vorhanden.

Abbildung 3

Es ist nicht nachvollziehbar, wie Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens solche Häufigkeiten für akzeptabel halten, um gesunde Menschen massenhaft gegen eine Krankheit zu impfen, die bis zum Alter von etwa 60 Jahren und bei gesunden älteren Menschen in etwa so riskant ist wie eine Grippe. Vielleicht hat die Koronaphobie auch sie nicht verschont.

Auf drei Folien werden Daten über Veränderungen der Menstruation vorgestellt. Ich erinnere mich noch, wie diese besorgniserregende Nebenwirkung – die auf einen veränderten Hormonstatus und eine systemische Verbreitung von mRNA-haltigen Lipid-Nanopartikeln hinweist – anfangs heruntergespielt wurde. Frühe Anekdoten, die vor allem in den sozialen Medien verbreitet wurden, vermittelten eine klare Botschaft: Schwangere Frauen sollten nicht geimpft werden. Das wurde ignoriert.

Offensichtlich war das Risiko in der Schwangerschaft denjenigen klar, die schnell eine post-hoc-Beschwichtigungsforschung in Gang setzten, die keinen Wert hat. Nichts kann einen logisch-moralischen Verstand davon überzeugen, dass ein Eingriff in die Hormone während einer normalen Schwangerschaft den Kriterien eines sicheren und ethischen Verhaltens entspricht.

Die Häufigkeit der Menstruationsveränderungen wurde anhand einer Stichprobe von 615 Frauen im Alter von 18 bis 53 Jahren ermittelt (Abbildung 4). Etwa 10 % der Frauen (5-10 % nach meiner konservativen Schätzung) berichteten über Anomalien. Fast 90 % der Frauen, die Anomalien meldeten, berichteten über eine regelmäßige Menstruation vor der Impfung, was bedeutet, dass es sich in den meisten Fällen nicht um eine Fehleinschätzung handelte. Bei der Hälfte der Frauen bestanden die Auffälligkeiten auch zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung fort. Vielleicht werden sie eine weitere Nachuntersuchung durchführen, um uns die Häufigkeit von anhaltenden oder dauerhaften Anomalien nach einer dritten Dosis mitzuteilen. Vielleicht aber auch nicht.

Abbildung 4

Es gibt noch eine weitere, beunruhigende Perspektive auf diese Daten. Wir können sicher sein, dass der Impfstoff die Eierstöcke erreicht und das empfindliche Gleichgewicht der weiblichen Hormone gestört hat, da die klinischen Folgen unmittelbar eintraten. Was ist mit anderen Organen? Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass mRNA-haltige Lipid-Nanopartikel alle anderen Organe verschont haben, und wenn ja, was könnten die langfristigen Folgen sein? Dass sie Blutgefäßwände schädigen können, ist bereits bekannt.

Zu guter Letzt wurde ein Fall von Myokarditis gemeldet (Abbildung 4, Fußnote), der einer der sechs Krankenhausaufenthalte gewesen sein könnte. Nicht jeder Fall von Myokarditis wird diagnostiziert, so dass wir einen oder mehrere subklinische Fälle in der Stichprobe nicht ausschließen können. Wäre der Impfstoff sicher, hätten wir in einer Stichprobe von 2.000 Personen keinen einzigen Fall von Myokarditis beobachten dürfen. Auf jeden Fall handelt es sich inzwischen um eine weithin akzeptierte Nebenwirkung, die durch Behauptungen über Myokarditis im Zusammenhang mit Covid heruntergespielt wird.

Auf der letzten Folie wurden fünf Schlussfolgerungen aufgeführt. Lassen Sie mich mit einer Übersetzung der letzten Schlussfolgerung schließen, die oft als Kernaussage betrachtet wird:

Bei der Mehrheit derjenigen, die über irgendwelche Phänomene berichteten, war das Auftreten nach der dritten Dosis im Vergleich zu früheren Impfungen nicht schwerer.

Ich habe über mehrere Antworten auf diese beruhigende Botschaft nachgedacht, aber vielleicht ist keine nötig.

Dr. Eyal Shahar ist emeritierter Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Arizona. Dieser Artikel erschien zuerst auf Medium.