Studie von Nature zeigt, dass Herzprobleme nach Covid bei den Geimpften viel schlimmer sind

Nature hat diese Woche eine umfassende Studie über kardiovaskuläre Risiken veröffentlicht, an der insgesamt über 11 Millionen Patienten teilgenommen haben und die für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Ziel war es, die Ursache für eine erhöhte kardiale Pathologie zu ermitteln. Es sollte eine sehr einfache Studie sein, bei der vier Gruppen verglichen wurden:

Nicht infiziert und nie geimpft

Nicht infiziert und geimpft

Infiziert, aber nicht geimpft

Infiziert und geimpft

Es ist schwer zu glauben, dass die Autoren diese Gruppen nicht untersucht haben, aber was bei ihrem Vergleich herauskam, bleibt ein Rätsel. Stattdessen wurden die folgenden Gruppen miteinander verglichen:

Nicht infizierte und nie geimpfte Daten aus dem Jahr 2017

Nicht infiziert, einschließlich geimpft und nicht geimpft

Infiziert, aber nicht geimpft

Infiziert, einschließlich geimpfter Personen, aber mit modellierten Anpassungen

Wenn Studien mit riesigen Datensätzen auf Modellierung setzen und die Daten vor ihrer Anpassung nicht weitergeben, sollten die Alarmglocken läuten. Deshalb muss man etwas tiefer graben. Die Studie enthielt schwerwiegende Verzerrungen, die angegangen werden müssen, aber lassen Sie uns zunächst die kritische Frage der Myokarditis (Herzentzündung) betrachten. Wegen des bekannten Risikos einer Myokarditis durch Impfungen lohnt es sich, die hierzu vorgelegten Daten besonders genau zu betrachten. Seltsamerweise waren die Daten zur Myokarditis in einem zusätzlichen Anhang zu der Studie versteckt. Warum? Das ist unklar. Dabei ist dies ein wichtiges Faktum, welches auch öffentlich bekannt gemacht werden sollte.

Das Risiko einer Myokarditis scheint eher eine Autoimmunerkrankung zu sein (das Immunsystem greift das Herz nach einer Interaktion mit dem Spike-Protein an) als eine direkte Schädigung durch das Virus/Impfstoff-Spike-Protein. Daher könnte die Myokarditis durch das Virus oder den Impfstoff verursacht werden. Die entscheidende Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob die Impfung vor dem Virus schützt oder das Risiko erhöht. Die Autoren der Studie berichten von einem Myokarditis-Risiko von 370 pro Million nach einer Covid-Infektion bei ungeimpften Personen. Die aktuelle Kontrollrate lag bei 70 pro Million und die historische bei 40 pro Million. Was war mit den gegenwärtigen Kontrollen falsch? Es wurde deutlich gemacht, dass die geimpften Personen in der Covid-Gruppe aus der Berechnung herausgenommen wurden, aber es wurde nicht angegeben, dass dies in der Kontrollgruppe der Fall war. Führte die Impfung zu einem 30-prozentigen Anstieg der Myokarditis in der Kontrollgruppe? In Anbetracht der Tatsache, dass die Kohorte alt zu sein scheint und wir wissen, dass die Myokarditis-Inzidenz bei jungen Menschen höher ist, ist eine Inzidenz von 1:30.000 signifikant.

Was ist mit denjenigen, die geimpft waren und Covid hatten? Wenn man die Impfung (und die Modellierung) einbezieht, steigt die Rate auf 500 pro Million – also 1:2.000. Es ist nicht ganz klar, ob in der ergänzenden Tabelle 22 die nicht geimpften Personen ausgeschlossen wurden, aber da nicht angegeben wird, dass die nicht geimpften Personen von diesen Daten ausgeschlossen wurden, kann man davon ausgehen, dass sich die 500 pro Million auf die gesamte Bevölkerung beziehen. Angesichts des höheren Risikos einer Myokarditis nach einer Impfung könnte man sich fragen, ob diese Studie einen Schutz vor einer Infektion durch die Impfung zeigt, da dies das Risiko durch das Virus verringern würde. In den Legenden der ergänzenden Tabellen verbergen die Autoren, dass 62 Prozent der Covid-Patienten geimpft worden waren, verglichen mit 56 Prozent der nicht infizierten Kontrollgruppe (keine gute Werbung für die Wirksamkeit der Impfung gegen Infektionen).

Wenn man davon ausgeht, dass 62 Prozent der Covid-Kohorte geimpft waren und die Ungeimpften eine Rate von 370 pro Million aufwiesen, müssen die geimpften 62 Prozent eine Rate von 580 pro Million aufgewiesen haben, um auf eine Gesamtrate von 500 pro Million zu kommen (580×0,62 + 370×0,38 = 500). Daher war die Rate bei den Geimpften mit Covid und Impfung (auch nach der Modellierung) um 210 pro Million höher (58 Prozent höher) als bei den Ungeimpften mit Covid. (Würden in der ergänzenden Tabelle 22 die Ungeimpften ausgeschlossen, wäre die Inzidenz der Myokarditis nach Covid bei den Geimpften um 35 Prozent höher gewesen). Ein zusätzliches Risiko von 210 pro Million bedeutet ein zusätzliches Risiko durch die Impfung von einem von 5.000 bei einer relativ alten Bevölkerung. Wie hoch war es bei den jüngeren Männern? Diese entscheidende Frage blieb unbeantwortet. Die Daten umfassten medizinische Aufzeichnungen von US-Veteranen, die zu 90 Prozent männlich und zu drei Vierteln weiß waren und ein Durchschnittsalter von 63 Jahren aufwiesen. Es wurden zwei Kontrollgruppen ausgewählt:

Patienten, die im Jahr 2017 medizinische Versorgung in Anspruch genommen hatten und im März 2018 noch lebten.

Patienten, die im Jahr 2019 eine Gesundheitsversorgung in Anspruch genommen hatten und im März 2020 noch am Leben waren.

Diese Gruppen wurden mit Patienten verglichen, die nach März 2020 positiv auf Covid getestet wurden, wobei jeder Patient mit einem Patienten aus jeder Kontrollgruppe abgeglichen wurde und die Messung am selben Tag wie der positive Test begann, bei der Kontrollgruppe von 2018 jedoch zwei Jahre früher. Es gab eine signifikante Verzerrung zwischen diesen beiden Kontrollgruppen und denjenigen, die positiv getestet wurden. Die Covid-Patienten (nicht nur die, die daran erkrankt waren – alle, die positiv getestet wurden) waren fettleibiger, gingen häufiger zum Arzt, hatten mehr Krebs, Nieren- und Lungenkrankheiten, Demenz usw.

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit solchen Verzerrungen umzugehen. Die eine besteht darin, die 150.000 Covid-Patienten mit ähnlich kranken Patienten aus den über fünf Millionen Kontrollgruppen zu vergleichen. Dadurch verkleinert sich die Kontrollgruppe, aber wenn sie bereits so groß ist, sollte dies kein Problem darstellen. Stattdessen modellierten die Autoren die Daten, bis die Gruppen ähnlich erschienen. Mit Hilfe eines Algorithmus behaupteten sie, dass die Gesamtzahl der Personen in der Covid-Kohorte gleich war, aber während 49.407 Personen in den Rohdaten tatsächlich Diabetes hatten, hatten 11.903 (24 Prozent) nach den gewichteten Daten keinen Diabetes mehr. In ähnlicher Weise wurden 14 Prozent von einer Lungenerkrankung „geheilt“, 14 Prozent von Krebs und ganze 35 Prozent der Demenzpatienten hatten keine Demenz mehr. Die Gründe für diese ungesunde Verzerrung bei den Covid-Patienten wurden in der Studie nicht diskutiert. Alle positiven Testergebnisse wurden berücksichtigt, und jeder kann sich mit SARS-CoV-2 anstecken, so dass die Faktoren, die das Risiko einer schweren Erkrankung und eines Krankenhausaufenthalts erhöhen, einen nur auf der Infektion basierenden Datensatz nicht verzerrt haben sollten. Stattdessen erörtern die Autoren das hypothetische Problem, dass Menschen in der nicht infizierten Kontrollgruppe Covid bekommen haben, aber nicht getestet wurden, so dass der durch Covid verursachte Schaden schlimmer sein könnte als in der Studie angegeben.

Die SAGE in Großbritannien hat berichtet, dass bis zu 40,5 Prozent der Fälle auf eine Übertragung im Krankenhaus zurückgeführt werden konnten und dass die Mehrheit der im Juni 2020 in ein Krankenhaus eingewiesenen Patienten mit einer Übertragung im Krankenhaus in Verbindung gebracht wurde. In Schottland erwarben im Dezember 2020 60 Prozent der akut an Covid erkrankten Patienten die Infektion im Krankenhaus. Patienten, die ins Krankenhaus kommen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger gesund als die Allgemeinbevölkerung. Tatsächlich wissen wir, dass die Covid-Patienten in der Studie häufiger ins Krankenhaus kamen als die Kontrollgruppe. Wenn die Verzerrung mit der im Krankenhaus erworbenen Infektion zusammenhängt, wird die gesamte Studie in Frage gestellt, da Menschen, die ein Krankenhaus aufsuchen, mit größerer Wahrscheinlichkeit krank sind.

Die Autoren wählten einige Kontrollbedingungen aus, um zu zeigen, dass sie keine Verzerrung eingeführt hatten. Da es in der Studie um Herz-Kreislauf-Erkrankungen ging, einschließlich derjenigen, die eine unmittelbare Bedrohung für das Leben darstellen, und derjenigen, die sehr häufig vorkommen, hätte ich Erkrankungen ausgewählt, die innerhalb eines Jahres zum Tode führen können, wie Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- oder Speiseröhrenkrebs, sowie häufige Erkrankungen, z. B. Harnwegsinfektionen, Diabetes oder Prostatakrebs.

Die Autoren wählten drei seltene bösartige Erkrankungen, die alle eine Ein-Jahres-Überlebensrate von über 80 Prozent haben, sowie ein präinvasives Melanom – warum nicht auch ein invasives Melanom? Dann wählten sie seltene Krankheiten und eine seltsame Auswahl: Hypertrichose (Werwolf-Syndrom“ mit übermäßiger Gesichtsbehaarung), Sichelzellenanämie und perforierte Trommelfelle. Wenn die Auswahl so lückenhaft ist, stellt sich die Frage, wie die Ergebnisse ausgefallen wären, wenn offensichtlichere Kriterien ausgewählt worden wären.

Die Gruppe, die positiv auf Covid getestet wurde, schnitt schlecht ab: 13 Prozent landeten im Krankenhaus (oder begannen dort) und 4 Prozent auf der Intensivstation. Das Durchschnittsalter lag bei 63 Jahren, was einen Teil des hohen Prozentsatzes kranker Covid-Patienten erklären könnte, aber auch hier deutet es darauf hin, dass diese Gruppe möglicherweise anfälliger war als die Kontrollgruppe.

Anschließend verglichen sie das Risiko verschiedener kardialer Folgen mit dem der Kontrollgruppe. Sie verwendeten jedoch dieselbe Kontrollgruppe, um nicht hospitalisierte Patienten mit Patienten zu vergleichen, die auf der Intensivstation behandelt wurden. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit von kardiovaskulären Komplikationen bei Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, höher. In der Tat könnten sich viele der Patienten noch auf der Intensivstation befunden haben, als der Messzeitraum 30 Tage nach dem positiven Test begann. In einer fairen Studie wären die Ergebnisse der Intensivstation nur mit den kränksten Personen der Kontrollgruppe verglichen worden, nicht mit dem Durchschnitt der gesamten Kontrollgruppe.

Das Risiko für die nicht hospitalisierten Covid-Patienten war bei fast allen kardiovaskulären Risikofaktoren gering. Das Risiko für die stationär behandelten Patienten war höher (aber bedenken Sie, dass die Kontrollen erhebliche Verzerrungen aufwiesen). Die Patienten auf der Intensivstation hatten ein viel höheres Risiko. Unklar ist, inwieweit dies auf das Virus zurückzuführen ist.

Es ist nicht verwunderlich, dass sich Menschen, die auf der Intensivstation behandelt wurden, danach einige Zeit unwohl fühlen. Das Risiko einer Einweisung in die Intensivstation war bei Covid höher als bei Influenza, aber es ist wichtig zu verstehen, wie viel des kardiovaskulären Risikos auf das Virus und wie viel auf den Aufenthalt auf der Intensivstation an sich zurückzuführen ist. Wie lassen sich diese Covid-Intensivpatienten mit anderen Intensivpatienten vergleichen? Das wird in der Studie nicht gesagt.

Auch wird nicht untersucht, wie viele der Covid-Patienten erst nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus positiv getestet wurden. Wenn, wie in anderen Studien, ein signifikanter Anteil der Patienten Covid im Krankenhaus erwarb, dann wäre ein höheres Risiko für die Diagnose anderer Krankheiten sehr wahrscheinlich.

Da die beiden oben genannten Fragen – inwieweit kardiovaskuläre Erkrankungen mit der Übertragung im Krankenhaus zusammenhängen und inwieweit sie sekundär zu den Schäden auf der Intensivstation sind – nicht untersucht wurden, schloss das Gesamtrisiko für kardiovaskuläre Folgeprobleme alle oben genannten kardiovaskulären Erkrankungen ein und erhöhte damit den Durchschnittswert für die Covid-Population insgesamt.

Nature hat diese Arbeit veröffentlicht, in der die Daten auf eine Art und Weise präsentiert werden, die niemals einem Peer Review hätte standhalten dürfen. Die Ergebnisse wurden so dargestellt, als ob sie die Gefährlichkeit des Covid-Virus für kardiovaskuläre Komplikationen zeigen würden, ohne dass geeignete Kontrollen durchgeführt wurden, um diese Schlussfolgerung zu ermöglichen. Die Beweise für das Impfrisiko wurden versteckt und für verschiedene Altersgruppen nicht sinnvoll dargestellt. Selbst dann wiesen sie ein signifikantes Myokarditis-Risiko nach der Impfung nach, insbesondere nach dem ersten Kontakt mit dem Virus, aber dieses Schlüsselergebnis wurde im zusätzlichen Anhang versteckt. Und warum?