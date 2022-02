Spendengelder des Freiheit-Konvoi mit über 8 Millionen Dollar werden wieder eingefroren, während eine der wichtigsten Brücke blockiert wird

Der Freedom Convoy hat erfolgreich Druck auf zwei kanadische Provinzen ausgeübt, damit diese die tyrannischen Covid-Beschränkungen aufheben, aber der Premier von Ontario hat nicht die Absicht, eine dritte zu schaffen.

Der Premierminister von Kanadas bevölkerungsreichster Provinz, Doug Ford, hat eine Anordnung erlassen, die als „Diktator 101“ bezeichnet wird. Die Erklärung lautet wie folgt:

„Heute hat der Generalstaatsanwalt beim Superior Court of Justice einen Antrag auf eine Verfügung gemäß Abschnitt 490.8 des Strafgesetzbuches gestellt, die es jeder Person untersagt, über alle Geldspenden, die über die Kampagnenseiten Freedom Convoy 2022 und Adopt-a-Trucker auf der Online-Fundraising-Plattform GiveSend Go getätigt wurden, zu verfügen oder anderweitig damit umzugehen.“

„Heute Nachmittag wurde die Anordnung erlassen“, sagte der Premierminister. „Sie bindet alle Parteien, die im Besitz oder unter Kontrolle dieser Spenden sind.“

Die GiveSendGo-Kampagne für den Freedom Convoy 2022 hatte gerade 8 Millionen Dollar erreicht.

GoFundMe hat mehr als 10 Millionen Dollar an Geldern für den Freedom Convoy 2022 beschlagnahmt, mit denen Trucker finanziert werden sollten, die sich für die Menschenrechte der Kanadier einsetzen. Die linke Crowdsourcing-Plattform behauptete, dass aus der „friedlichen Demonstration nun eine Besetzung“ geworden sei.

Die Polizei von Ottawa übernahm die Verantwortung für die Aufforderung an GoFundMe, die Aktion zu beenden.

GoFundMe gibt an, dass es Rückerstattungen zulässt oder dass das Geld an „glaubwürdige Wohltätigkeitsorganisationen“ weitergeleitet wird. Die Plattform bietet den Nutzern die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, um ihre Spenden zurückzubekommen.

Die Generalstaatsanwaltschaft eines Bundesstaates ermittelt nun gegen die Crowd-Sourcing-Plattform GoFundMe wegen angeblichen Betrugs, weil sie behauptet, die Spendensammler des Freedom Convoy 2022 hätten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen.

Der Präsident von Judicial Watch, Tom Fitton, reagierte auf die Nachricht, dass der Premierminister von Ontario die GiveSendGo-Spenden einfriert.

Canadian official freezes payments that help support food and heat to Canadian citizen protestors. https://t.co/YQahFZRdTT — Tom Fitton (@TomFitton) February 10, 2022

„Kanadischer Beamter friert Zahlungen ein, die zur Unterstützung von Lebensmitteln und Heizung für kanadische Bürgerprotestler dienen“, so Fitton.

Die Polizei von Ottawa hat ihren Druck auf die friedlichen Demonstranten erhöht und ist sogar so weit gegangen, Brennmaterial und Feuerholz zu beschlagnahmen.

The Ottawa police confiscating fire wood from Freedom Convoy protesters. pic.twitter.com/o9JMDN9HlS — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 10, 2022

Die Polizei von Ottawa hatte am Montag eine Warnung herausgegeben, dass „jeder, der Treibstoff zu den Demonstrationsfahrzeugen in der roten Zone bringt, verhaftet und angeklagt werden kann“, berichtete die Daily Mail.

Am Sonntag stürmten die Polizei von Ottawa und ein SWAT-Team ein Lager, um Treibstoff zu beschlagnahmen.

The police and the SWAT team came in and raided the 302 Coventry base camp in Ottawa minutes ago to disable to be able to get downtown……because it’s not your right to protest you fascist!! pic.twitter.com/DlAAit4fLf — thehardhatintellectual (@hardhatintellec) February 7, 2022

Der Freiheitskonvoi hat nun die Ambassador Bridge, eine der wichtigsten Brücken Nordamerikas, blockiert.

Footage shows trucks in gridlock on the Ambassador Bridge, a key trading link between the U.S. and Canada. It was temporarily closed early Tuesday amid growing protests against Canada’s Covid-19 vaccine mandates. #WSJWhatsNow pic.twitter.com/1ia6TY4KIa — The Wall Street Journal (@WSJ) February 8, 2022

Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, hat sogar ihre Hilfe angeboten, um das von den Truckern verhängte Embargo gewaltsam aufzuheben.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der Freedom Convoy funktioniert. Am Montag schloss sich Saskatchewan dem Antrag von Alberta an, die Covid-Mandate in naher Zukunft aufzuheben. Premierminister Scott Moe gab dies bekannt.

„Wir sollten unsere Nachbarn nicht verurteilen, weil sie vielleicht geimpft sind oder weil sie nicht geimpft sind“, sagte Moe.

„Beurteilen wir unseren Nachbarn nicht, ob er sich in den kommenden Wochen für oder gegen das Tragen einer Maske entscheiden sollte“, fuhr er fort.

Premierminister Moe kündigte dann an, dass es nun „an der Zeit ist, dass jeder Einzelne von uns sich bewusst darum bemüht, alle Menschen, denen wir im Alltag begegnen, gleich zu behandeln“.

Auf MSNBC ist dieser Ansatz jedoch skrupellos, da die Freedom Truckers als „Aufrührer“ verleumdet werden, und der Sender warnt, dass dasselbe mit der Biden-Regierung während des Super Bowl passieren könnte.

„In der Zwischenzeit hat das US-Ministerium für Heimatschutz (DHS) Gerüchte vernommen, dass die Proteste um den Super Bowl-Sonntag herum in den USA ankommen könnten“, berichtet die Daily Mail.

„Das DHS warnt die Strafverfolgungsbehörden und die öffentliche Sicherheit, dass am 13. Februar, wenn der Super Bowl im SoFi-Stadion in Los Angeles ausgetragen wird, ein ‚längerer Trucker-Konvoi‘ gegen die Impfpflicht starten könnte“, so die Mail weiter.

„Der Konvoi könnte den Verkehr, die Bundesregierung und die Strafverfolgungsbehörden durch Staus und mögliche Gegenproteste empfindlich stören“, heißt es in der DHS-Warnung in einem geheimen Dokument, das Yahoo News vorliegt.