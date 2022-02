Wie Faktenüberprüfung kontrolliert und gefälscht wird

mercola.com

Die Überprüfung von Fakten ist ein Teil der Kampagne, die darauf abzielt, zu kontrollieren, was Sie online sehen, und damit auch, was Sie denken und wie Sie die Realität wahrnehmen

Die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson erklärt, wie praktisch alles, was Sie online sehen und hören, kooptiert oder übernommen wurde, um einer größeren Agenda zu dienen

Anstelle von echten Journalisten und Reportern sind die Medien von Propagandisten unterwandert, die diktieren, was „Fake News“ sind und was nicht

Die Öffentlichkeit wird dahingehend manipuliert, dass sie ihre Informationen von externen „Fakten“-Prüfern zensieren lässt, die als Instrument zur weiteren Verwirrung und Kontrolle der Öffentlichkeit eingeführt wurden

„Verschwörungstheorie“, „entlarvt“, „Quacksalberei“ und „Anti-Impfstoff“ sind Beispiele für Begriffe, die als Propagandawerkzeuge verwendet werden; wenn man sie hört, sollte man tiefer nach der Wahrheit suchen

Wer sich ausschließlich auf das Internet verlässt, um sich zu informieren, läuft Gefahr, kontrolliert zu werden. Sie können sich wehren, indem Sie selbst recherchieren, auf Ihre kognitive Dissonanz vertrauen und Ihren gesunden Menschenverstand benutzen.

Vor 2015 oder 2016 konnte man im Internet noch lesen, was man wollte, ohne dass es zu großen Störungen kam. Das hat sich inzwischen geändert, da Propagandisten die Medien infiltriert haben und zusammen mit anderen wichtigen Akteuren wie Big Tech und der Regierung versuchen, Informationen zu kontrollieren. Die Überprüfung von Fakten – ein einst unbedeutender Begriff, der inzwischen zum Mainstream geworden ist – ist ein Teil der Kampagne, die darauf abzielt, zu kontrollieren, was Sie online sehen und damit auch, was Sie denken und wie Sie die Realität wahrnehmen – aber das ist alles nur ein Trick.

Im Gespräch mit Jan Jekielek, dem leitenden Redakteur der Epoch Times und Gastgeber der Sendung „American Thought Leaders“, erklärt die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson, wie praktisch alles, was Sie online sehen und hören, vereinnahmt oder übernommen wurde, um einer größeren Agenda zu dienen:

Man muss sich klarmachen, dass fast jede Art von Information vereinnahmt wurde, wenn sie von einer Gruppe vereinnahmt werden kann. Das gilt auch für Faktenchecks, die in vielen Fällen übernommen oder zum Zweck der Verbreitung von Narrativen und Propaganda erstellt wurden. Und Ihr gesunder Menschenverstand hat recht, wenn er Ihnen sagt, dass die Art und Weise, wie sie diesen Faktencheck ausgewählt haben und wie sie ihn formuliert haben, damit sie sagen können, dass diese Sache nicht wahr ist, obwohl sie im Grunde genommen wirklich wahr ist, aber die Botschaft, die sie zu vermitteln versuchen, ist, dass Sie das nicht glauben sollten, Ihr gesunder Menschenverstand hat recht.

Das wurde als Teil einer Propagandamaßnahme von irgendjemandem, irgendwo, als Teil eines Narrativs geschaffen, um es an die Öffentlichkeit zu verbreiten, sodass praktisch jede Information, die kooptiert werden kann, dies auch wurde.

Die Informationslandschaft wird kontrolliert

Attkisson nennt mehrere gängige Online-Quellen, die stark manipuliert sind – Wikipedia, Snopes und die meisten „Faktenprüfer“, um nur einige zu nennen, sowie HealthFeedback.org, eine gefälschte wissenschaftliche Gruppe, die von Facebook und anderen Big-Tech-Unternehmen genutzt wird, um die Wissenschaft zu entlarven, die eigentlich wahr ist.

Faktenprüfer werden oft als Wissenschaftler bezeichnet, aber auch dies ist „Teil einer sehr gut finanzierten, gut organisierten Landschaft, die uns die Informationen diktiert, die wir haben sollen“. Zwar gab es schon immer Bestrebungen, die von den Medien verbreiteten Informationen zu beeinflussen, aber früher haben sich die Reporter gegen die Organisationen gewehrt, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit die andere Seite der Geschichte erfährt.

Anfang der 2000er Jahre stellte Attkisson fest, dass es nicht mehr nur darum ging, Informationen zu beeinflussen, sondern auch darum, zu verhindern, dass bestimmte Informationen überhaupt berichtet werden. Dies galt vor allem für die Pharmaunternehmen, über die sie zu dieser Zeit berichtete. Attkisson beschrieb „die Bemühungen dieser großen globalen PR-Firmen, die von der pharmazeutischen Industrie und von Regierungspartnern, die mit der pharmazeutischen Industrie zusammenarbeiten, angeheuert wurden, um zu verhindern, dass über die Geschichte überhaupt berichtet wird.

Das Unterdrücken und Zensieren von Informationen, die die Verantwortlichen nicht hören wollen, ist also durchaus üblich. Attkisson glaubt, dass diese Praxis in den Jahren 2015 bis 2016 richtig Fahrt aufnahm, „als Donald Trump sich als einzigartige Gefahr erwies, die sowohl von Demokraten als auch von Republikanern wahrgenommen wurde, und damit meine ich die Interessen, die sie unterstützen und dafür bezahlen, dass sie im Amt sind und bestimmte Entscheidungen treffen“.

Mit einem Joker im Amt wurde eine Kampagne organisiert, die eine ohnehin schon konfliktbeladene Presse ausnutzte, die weniger geneigt war, über die tatsächlichen Geschehnisse zu berichten. „Das alles hat zu dieser verrückten Informationslandschaft geführt, die wir heute haben“, sagt sie. Anstelle von Journalisten, die versuchen, die Wahrheit herauszufinden, haben wir „Autoren, die versuchen, das zu verbreiten, was etablierte Wissenschaftler oder Politiker ihnen sagen wollen, unkritisch und oft auf Kosten der Genauigkeit“.

Anstelle von echten Journalisten und Reportern sind die Medien nun von Propagandisten unterwandert, die diktieren, was „Fake News“ sind und was nicht. Viele glauben, dass Fake News ein Produkt von Trump sind, aber Big Tech wurde schon früh in den Wahlkampf einbezogen. Eine Lobbykampagne von Propagandisten hinter den Kulissen traf sich mit Facebook und sagte, ihr müsst anfangen, Informationen zu zensieren und zu überprüfen“, so Attkisson.

Der Begriff „Fake News“ wurde nach der Wahl Trumps populär, aber eigentlich wurde er schon vorher geprägt – er war eine Erfindung der politischen Aktivisten-Website First Draft News, die teilweise von Google finanziert wird.

Propagandisten in die Nachrichtenredaktion einladen

Wir befinden uns mitten in einem Informationskrieg, in dem es schwierig ist, Wahrheit von Fiktion oder Lüge zu unterscheiden. Journalisten sind nicht mehr die Aufpasser; stattdessen übernehmen sie Informationen aus offensichtlich widersprüchlichen Quellen und versuchen dann, die Öffentlichkeit von einem bestimmten Standpunkt zu überzeugen. Andere Informationen, die im Widerspruch zueinander stehen, werden zensiert oder „entlarvt“.

Es ist eine ungewöhnliche Zeit in der Geschichte, in der sogar versucht wird, die Öffentlichkeit so zu manipulieren, dass sie ihre Informationen zensiert und „Fakten“-Prüfer von dritter Seite schätzt, die als Instrument zur weiteren Verwirrung und Manipulation der Öffentlichkeit eingeführt wurden.

Doch wenn man nur eine Seite der Geschichte hört und keinen Zugang zu gegenteiligen Informationen hat, ist es fast unmöglich, die Wahrheit herauszufinden – und genau das ist der Punkt. Liegt das alles nur daran, dass die Reporter nicht wissen, wie man kritisch denkt und die richtigen Fragen stellt, oder dass sie glauben, das Richtige zu tun?

Attkisson meint, dass es viel tiefer geht. Viele Propagandisten sind Teil der Medien geworden, und während es früher eine Brandmauer zwischen den Reportern und den Menschen, über die sie berichten, gab, „ist diese längst verschwunden“. Sie sagt:

Wir haben sie nicht nur eingeladen, unsere Berichterstattung zu beeinflussen, sondern wir haben sie auch eingestellt, nicht nur als Experten und Analysten, sondern als Reporter. Sie sind redaktionelle Präsenzen in unseren Redaktionen. Jetzt sind wir ein und dasselbe. Es ist schwer zu sagen, dass es in vielen Fällen einen deutlichen Unterschied gibt zwischen den Menschen, die versuchen, eine Botschaft zu verbreiten, und den Boten in den Medien, die eine unabhängigere Arbeit leisten und genau berichten sollten.

Die COVID-Fehlinformationskampagne

Anfang 2020, als sich die Pandemie zusammenzubrauen begann, sprach Attkisson mit allen, die ihr zur Verfügung standen, einschließlich Wissenschaftlern der Regierung und außerhalb der Regierung. „Ziemlich schnell konnte ich sehen, dass bestimmte Dinge, die öffentlich gesagt wurden, sich als unwahr herausstellten, und dass bestimmte Dinge, die andere Wissenschaftler mir privat erzählten, wahr waren und sich im Nachhinein tatsächlich als wahr erwiesen haben.

Schon früh stellten einige Wissenschaftler, mit denen sie sprach, die Ratschläge der Regierungswissenschaftler infrage, darunter auch Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und leitender Sprecher für die COVID-Antwort des Präsidenten. Sie fragte sie, ob sie etwas sagen und sich zu ihren Bedenken äußern sollten, aber sie antworteten alle mit der gleichen Antwort:

Sie sagten, dass sie es nicht wagten, sich zu äußern, weil sie befürchteten, kontrovers diskutiert zu werden und als Coronavirus-Leugner bezeichnet zu werden, denn dieser Ausdruck wurde in den Medien immer häufiger verwendet. Und zweitens fürchteten sie, Dr. Fauci zu widersprechen, der ihrer Meinung nach in der Presse aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen konnten, gewissermaßen gelobt oder heiliggesprochen wurde, weil sie wirklich nicht glaubten, dass die von ihm öffentlich gegebenen Hinweise die richtigen waren.

Sicherlich hätten es diese Wissenschaftler verdient, gehört zu werden, aber die Angst, sich zu äußern, brachte sie zum Schweigen. Sie fürchteten, ihre Zuschüsse zu verlieren, denn die meisten Forschungszuschüsse werden von der Regierung finanziert. Wenn der Regierung nicht gefällt, was man sagt oder tut, kann man gefeuert werden oder nie wieder Zuschüsse erhalten, was das Ende der Karriere bedeutet und die eigene Existenz bedroht.

„Das ist ein wirklich gefährliches Umfeld, wenn angesehene Wissenschaftler, die wertvolle Informationen und Meinungen haben, Angst haben, diese zu äußern, und wir stattdessen eine Parteilinie hören, mit der viele von ihnen nicht einverstanden sind, es aber nicht sagen wollen“, sagte Attkisson.

Sie erwähnte die umstrittene Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung in China durch die US-Regierung und die Vermutung, dass SARS-CoV-2 aus einem chinesischen Labor stammen könnte – beides seien eklatante Probleme, über die niemand sprechen wolle.

„Das sind die Dinge, die für mich von Anfang an eine Art rotes Tuch waren, das mir sagt, dass jemand versucht, die Informationen zu beeinflussen“, fuhr sie fort. „Sie benutzen Reporter, um das zu tun. In einigen Fällen sind Personen des öffentlichen Gesundheitswesens involviert, und da möchte ich wissen, was wirklich dahinter steckt.

Die ‚Verschwörungstheorie‘ wurde von der CIA erfunden

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ wird heute verwendet, um Erzählungen, die gegen den Strich gehen, abzutun. Laut Attkisson ist dies beabsichtigt, da der Begriff selbst von der CIA als Reaktion auf Theorien über die Ermordung von JFK entwickelt wurde.

„Es wurde in Dokumenten gezeigt, dass es einen Vorschlag gab, dass Agenten hinausgehen und mit Reportern über diese Dinge als Verschwörungstheorien sprechen – und auch hier sollte Ihnen der gesunde Menschenverstand sagen, so wie mir, ich bin mit einem ehemaligen Strafverfolgungsbeamten verheiratet, der mir viele Male gesagt hat, wissen Sie, dass der Begriff der Verschwörungstheorie in seiner Verwendung keinen Sinn ergibt. Nahezu alles ist eine Verschwörung.

Alles, woran zwei oder mehr Personen beteiligt sind, ist technisch gesehen eine Verschwörung, aber wenn die Leute den Begriff hören, sind sie darauf konditioniert, ihn für falsch zu halten. „Das soll diesen kleinen Teil des Gehirns ausschalten, der sagt: ‚Das ist nicht wahr.'“ Wenn Attkisson den Begriff hört, denkt sie jedoch, dass diese Information durchaus wahr sein könnte. „Wenn jemand versucht, sie zu entlarven, bedeutet das in der Regel, dass ein mächtiges Interesse dahintersteckt, und das bringt mich dazu, nach mehr Informationen über diese Sache zu suchen.“

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ hat inzwischen an Bedeutung verloren, weil er so oft verwendet wird. „Entlarvt“, „Quacksalberei“ und „Anti-Impfung“ sind alles Begriffe, die in ähnlicher Weise als Propagandawerkzeuge verwendet werden. „Es gibt eine ganze Reihe von Propagandaausdrücken, die ich skizziert habe und die als Schlagworte dienen. Wenn man sie hört, sollte man denken: ‚Ich muss mehr darüber herausfinden'“, sagt Attkisson.

Faktenprüfer stürzen sich auf die genaue BMJ-Untersuchung

Ein weiteres Beispiel dafür, wie weit Faktenprüfer gehen, um eine Geschichte zu diskreditieren – selbst wenn sie wahr ist – ist ein im BMJ veröffentlichter Artikel mit dem Titel „COVID-19: Researchers blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial“ Der von dem Enthüllungsjournalisten Paul D. Thacker verfasste Artikel beschreibt eine Reihe von Problemen mit dem Labormanagement und den Qualitätskontrollen des Pfizer-Subunternehmers Ventavia Research Group, der den Impfstoff COVID-19 von Pfizer testete.

Nach Angaben einer Regionaldirektorin, die früher bei Ventavia beschäftigt war, wurde sie Zeugin von gefälschten Daten, nicht verblindeten Patienten, unzureichend geschulten Impfärzten und unzureichenden Folgemaßnahmen bei gemeldeten unerwünschten Ereignissen. Nachdem sie Ventavia wiederholt über ihre Bedenken informiert hatte, reichte sie eine Beschwerde bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration ein – und wurde noch am selben Tag gefeuert.

Kurz nach der Veröffentlichung von Thackers investigativem Artikel im BMJ wurde dieser von einer Gruppe namens Lead Stories „faktengeprüft“, die die Untersuchung unter der entsprechenden URL als „Hoax Alert“ bezeichnete. Neben der „Richtigstellung“ von Aussagen, die Thacker nicht gemacht hatte, verunglimpfte Lead Stories die Untersuchung als „fehlenden Kontext“, aber wie der Enthüllungsjournalist Matt Taibbi erklärte, ist „fehlender Kontext“ zu einem Begriff geworden, mit dem Berichte verunglimpft werden, die zwar wahr, aber unbequem sind.

Lead Stories nahm die BMJ-Untersuchung auch deshalb aufs Korn, weil sie von Leuten wie Dr. Robert Malone und Robert F. Kennedy geteilt wurde, die selbst ins Visier von Fake-Faktenprüfern geraten sind. Taibbi fügte hinzu:

Das eigentliche Problem mit Thackers Artikel ist, dass er sich viral verbreitete und von den falschen Leuten mittels Twitter verbreitet wurde. Wie Lead Stories mit deutlicher Missbilligung feststellte, befanden sich unter den, die diesen Tweet weiter verbreiteten, auch Leute wie Dr. Robert Malone und Robert F. Kennedy. Für sie war dies ein klares Indiz dafür, dass der Artikel irgendwie schlecht war, aber das Problem war, dass es keinen Hinweis darauf gab, dass die Geschichte unwahr war.

Thacker bezeichnete auch den „Faktencheck“ gegen seine BMJ-Untersuchung als „wahnsinnig“ und sagte Taibbi:

Hier ist, was sie tun. Sie überprüfen nicht die Fakten. Was sie tun, ist die Überprüfung von Erzählungen. Sie können nicht sagen, dass Ihre Fakten falsch sind, also heißt es: ‚Aha, es fehlt der Kontext.‘ Oder: ‚Das ist irreführend.‘ Aber das ist kein Faktencheck. Sie mögen die Geschichte einfach nicht.

Die Realität wird in Echtzeit verändert

Gegenwärtig werden Informationen in Echtzeit geändert, um der gemeinsamen Agenda zu entsprechen. Dazu gehören auch Definitionen in Wörterbüchern und auf offiziellen Regierungswebseiten. Beispiele für Definitionen, die in letzter Zeit geändert wurden, sind die für Pandemie, Herdenimmunität, Impfstoffe und Impfgegner. Attkisson bekräftigt:

Praktisch jede Form von Information und Quelle, die kooptiert werden kann, ist es bereits. Das schließt die Definitionen in den Wörterbüchern ein; das schließt alles ein, weil dies wichtige Wege sind, das Denken zu beeinflussen. Sprache ist sehr mächtig. Die Menschen wollen nicht mit bestimmten Namen und Bezeichnungen in Verbindung gebracht werden. Das erinnert mich an „1984“, die Geschichte von George Orwell über die futuristische Gesellschaft, in der die Geschichte in Echtzeit umgeschrieben wurde, um der Version zu entsprechen, die die Regierung oder die Partei wollte. Die Definitionen werden jetzt in Echtzeit umgeschrieben und geändert, damit sie mit der Vision übereinstimmen, die das Establishment den Menschen vorgaukeln will.

Im Moment können Sie das Internet Archive, allgemein bekannt als Archive.org und IA, noch als historisches Archiv nutzen. Archive.org beherbergt nicht nur mehr als 1,4 Millionen Bücher und andere Dokumente, sondern fungiert auch als historischer Tresor für das Internet, in dem zwischengespeicherte Versionen von Websites aufbewahrt werden, die für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind.

Die Wayback-Maschine von Archive.org bewahrt digitale Informationen auf, die entweder absichtlich oder aus anderen Gründen entfernt oder gelöscht wurden, aber auch sie könnte eines Tages verschwinden. Attkisson sagt:

Es ist eine faszinierende Art und Weise, den Versuch zu beweisen, unsere Wahrnehmung der Dinge und der Realität zu verändern und das, woran wir uns von früher zu erinnern glaubten, denn alles, was wir jetzt wirklich haben, ist im Großen und Ganzen die elektronische Aufzeichnung, und wenn diese manipuliert werden kann, könnte es eine Zeit geben, in der wir – wenn sie zum Beispiel die Wayback-Maschine abschaffen – nicht mehr beweisen können, dass irgendetwas anders war.

Attkisson führt eine fortlaufende Liste von Dingen, die die Medien oder die öffentliche Politik während der Pandemie falsch gemacht haben und die mithilfe der Wayback-Maschine noch immer überprüft werden können, die aber von der Presse nicht als falsch anerkannt oder korrigiert wurden. Dazu gehören:

Behauptungen, die Labortheorie über die Freisetzung des Coronavirus sei entkräftet worden, obwohl sie nicht entkräftet worden war

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, die behaupten, dass Masken nicht funktionieren, und dann sagen, dass Masken doch funktionieren

Fauci sagte vor dem Kongress aus, dass die Sterblichkeitsrate bei Coronaviren 10-mal höher sei als bei der Grippe, doch Attkisson fand einen veröffentlichten Artikel von Fauci, in dem er das Gegenteil behauptete, nämlich dass „die klinischen Folgen von COVID-19 letztlich eher denen einer schweren saisonalen Grippe ähneln“

Es war falsch, infizierte Menschen aus Krankenhäusern in Pflegeheime zu schicken

Es war falsch, die Menschen zu Hause zu isolieren und Parks und Strände zu schließen; frühe Daten aus New York City zeigten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die mit dem Coronavirus ins Krankenhaus kamen, zu Hause isoliert wurden, während die Menschen draußen nicht erkrankten

Es war falsch, den Menschen zu sagen, sie sollten ihre Lebensmittel abwaschen, um COVID-19 zu verhindern.

Es war falsch zu behaupten, die COVID-19-Impfung verhindere die Infektion und die Übertragung, und die Impfung verhindere 100 % der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.

Es war falsch, sich nicht stärker auf die therapeutischen Maßnahmen vor und nach der Impfung zu konzentrieren.

Du kannst kontrolliert werden, wenn du in der Box lebst

Attkisson verweist auf eine ganze Generation von Menschen, die in der „Box“ leben, also im Internet. Diejenigen, die sich ausschließlich auf das Internet verlassen, um sich zu informieren, laufen ernsthaft Gefahr, kontrolliert zu werden. Sie erklärt:

Sie kannten keine Zeit, in der man sich Informationen anderswo beschaffte, indem man sich umschaute und sah, was man hörte, was man sah, mit den Menschen um einen herum sprach und sich Bücher und Untersuchungen ansah und so weiter. Und die Leute, die die Informationen kontrollieren wollen, haben verstanden, dass sie, wenn sie nur einige wenige grundlegende Quellen kontrollieren können – wir sprechen von Google, Twitter, Facebook und Wikipedia -, die Informationen in der Hand haben, weil wir alle auf diese wenigen Quellen gelenkt wurden, und das war das Ziel.

So gesehen gibt es also eine ganze Menge Leute, die so ziemlich alles, was sie wissen, aus dem Internet beziehen. Und das Ziel der Leute, die versuchen, die Geschichte zu erzählen, ist es, die Leute dazu zu bringen, online zu leben und zu glauben, dass dies die Realität ist.

Die Gefahr dabei ist, dass das Internet ein Bild malt, das sich von der Realität unterscheidet. Man liest vielleicht etwas, das nicht ganz richtig klingt oder mit dem man nicht einverstanden ist, aber das Internet gibt einem das Gefühl, dass man in der Minderheit ist – auch wenn man es in Wirklichkeit nicht ist.

„Verstehen Sie, dass Sie vielleicht tatsächlich in der Mehrheit sind“, sagt Attkisson, „… aber das Ziel dessen, was sie online tun, ist es, Sie glauben zu lassen, dass Sie ein Ausreißer sind, obwohl Sie es nicht sind, um Ihnen Angst zu machen, über Ihren Standpunkt oder Ihre Meinung zu sprechen, weil Sie vielleicht tatsächlich die Mehrheitsmeinung sind, aber sie wollen das kontrollieren und Sie glauben lassen, dass Sie derjenige sind, der verrückt ist.“ Die Lösung? Leben Sie außerhalb des Rahmens:

Das kann man dir weismachen – wenn du in der Box lebst. Deshalb sage ich den Leuten ständig, dass sie außerhalb der Box leben sollen. Ja, Sie können sich dort informieren und das tun, was Sie online tun, aber vertrauen Sie auf Ihre kognitive Dissonanz, sprechen Sie mit den Menschen um Sie herum. Wenn Sie reisen, sprechen Sie mit den Menschen an den Orten, die Sie besuchen. Sie werden, wie ich, ein ganz anderes Bild davon bekommen, was hier draußen wirklich passiert, als wenn Sie sich online informieren.

Die Wahrheit findet einen Weg, gesagt zu werden

Obwohl mächtige Kräfte im Spiel sind, die Informationen kontrollieren, ist noch nicht alles verloren. Attkisson kennt drei Organisationen, die aktiv an einer Lösung arbeiten, darunter:

Investoren, die in unabhängige Nachrichtenorganisationen investieren wollen

Techniker, die versuchen, Plattformen zu erfinden, die nicht von Big Tech kontrolliert und deplattformiert werden können

Journalisten, die für diese Bemühungen arbeiten oder zu ihnen beitragen wollen

Magazine wie Substack und die Videoplattformen Rumble, Bitchute und Odysee, die Videos nicht aus ideologischen Gründen zensieren, umgehen aktiv die Zensur von Big Tech, und Attkisson glaubt, dass diese Bemühungen in den nächsten Jahren zunehmen werden.

Weiter sagt sie: „Die Propagandisten haben es vielleicht übertrieben, indem sie die Kontrolle der Informationen und die Zensur so plump und offensichtlich betrieben haben. Das lässt sich nicht mehr leugnen. Selbst Menschen, die sich ihre Informationen selbst zusammenstellen wollen, können sich nicht immer mit dem Gedanken anfreunden, dass sie nicht die ganze Geschichte oder nur eine Seite einer Sache erfahren werden“.

Letztendlich, so fügt sie hinzu, „glaube ich, dass die Wahrheit einen Weg findet, erzählt zu werden … es mag einige Zeit dauern, und es mag eine Menge Leute geben, die nicht wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, aber wir als Menschen suchen sie von Natur aus“. Auf persönlicher Ebene kann man einen langen Weg zur Wahrheitsfindung gehen, indem man seinem eigenen gesunden Menschenverstand und seiner Vernunft folgt, und Attkisson stimmt dem zu.

„Ich sage immer: Recherchieren Sie selbst, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, denken Sie für sich selbst. Vertraut auf eure kognitive Dissonanz, benutzt euren gesunden Menschenverstand. Sie werden öfter recht haben, als Sie denken, aber öffnen Sie Ihren Geist, lesen Sie viel, denken Sie viel nach und glauben Sie nicht an die vorherrschende Erzählung für bare Münze.

