Studie zeigt das „Boosters“ nicht die gewünschte Langzeitwirkung haben und immer wieder injiziert werden müssen

Dr. David Navarro, ordentlicher Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Valencia und Leiter der Abteilung für Mikrobiologie am Universitätskrankenhaus von Valencia, Spanien, und seine Kollegen, darunter Diego Carretero vom INCLIVA Health Research Institute, ebenfalls in Valencia am Mittelmeer gelegen, wollten die zugrunde liegenden Immuneffektor-Mechanismen besser verstehen, die für die geringere COVID-19-bedingte Sterblichkeit bei älteren Bewohnern von Pflegeheimen verantwortlich sind. Die spanischen Autoren weisen darauf hin, dass die T-Zell-Immunität von SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich zum Schutz vor schweren COVID-19-Infektionen in dieser (und anderen) Bevölkerungsgruppe beiträgt und stellen fest, dass im Gegensatz zu den neutralisierenden SARS-CoV-2-Spike-Antikörpern die T-Zell-Immunität von SARS-CoV-2 die COVID-19-Mortalität bei älteren Pflegeheimbewohnern reduziert, SARS-CoV-2 S-reaktive T-Zell-Antworten, die durch natürliche Infektion und Impfung mit dem ursprünglichen SARS-CoV-2 Spike erzeugt werden, hochgradig kreuzreaktiv mit SARS-CoV-2 Omikron-Untervarianten sind, einschließlich der kürzlich aufgetretenen Omikron BA. 2 Die Gesamtuntersuchung deutet darauf hin, dass selbst nach einer zweiten Auffrischimpfung bei gefährdeten älteren Pflegeheimbewohnern aufgrund der nachlassenden Gesamtimmunität wahrscheinlich weitere Auffrischimpfungen erforderlich sein werden.

Wichtig ist, dass Pflegeheimbewohner zu Beginn der Pandemie das höchste Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko aufwiesen. Diese Bevölkerungsgruppe entwickelt nach der ersten Erstimpfung weniger robuste und schneller abklingende SARS-CoV-2-T-Zellantworten, unabhängig vom SARS-CoV-2-Infektionsstatus, als gesunde und jüngere Bevölkerungsgruppen. Die Wirkung des COVID-19 mRNA Boosters (dritte Dosis) auf die SARS-CoV-2 T-Zell-Immunität hatte jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Häufigkeit von SARS-CoV-2 S-gerichteten IFNγ-produzierenden CD4+ und CD8+ T-Zellen im peripheren Blut”. Aus ganzheitlicher Sicht weisen diese Ergebnisse auf die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung des SARS-CoV-2 Immunstatus älterer Pflegeheimbewohner nach COVID-19 Auffrischimpfungen hin, um zukünftige SARS-CoV-2 Impfstrategien zu definieren.

Die Autoren betonen insbesondere die Notwendigkeit regelmäßiger Auffrischungsimpfungen und untersuchen den optimalen Zeitpunkt für diese Impfungen. Mit dieser Studie wollten sie “Einblicke in die Kinetik der T-Zell-Reaktionen nach Auffrischungsimpfungen in dieser Bevölkerungsgruppe” gewinnen. Als Teil der Studie maßen die Autoren daher die T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 nach Verabreichung von einer oder zwei Auffrischungsimpfungen mit dem mRNA-COVID-19-Impfstoff auf der Basis von Wuhan-Hu-1. Dies ist die erste Welle von Auffrischungsimpfungen nach der ersten Primärserie.

Die spanischen Forscher bezeichnen die Entdeckung als bemerkenswert und berichten: “Im Gegensatz zu SARS-CoV-2 Spike (S)-neutralisierenden Antikörpern sind SARS-CoV-2 S-reaktive T-Zell-Antworten, die durch natürliche Infektion und Impfung mit dem ursprünglichen SARS-CoV-2 Spike erzeugt werden, hochgradig kreuzreaktiv mit SARS-CoV-2 Omikron-Untervarianten, einschließlich der kürzlich aufgetretenen Omikron BA.2.86”.

Was haben Dr. Carretero, Navarro und ihre Kollegen herausgefunden?

Es ist bekannt, dass ältere Pflegeheimbewohner, die anfällig für Komorbiditäten sind, nach regelmäßiger Impfung häufig weniger robuste und schneller abklingende SARS-CoV-2 T-Zell-Antworten entwickeln, unabhängig von ihrem SARS-CoV-2-Infektionsstatus, im Vergleich zu scheinbar gesunden und jüngeren Bewohnern. Dies deutet darauf hin, dass diese Gruppe nach der ersten Primärepidemie stärker gefährdet war, auch wenn sie über eine hybride Immunität verfügte.

Wichtig ist, dass das spanische Team berichtet, dass die Wirkung der mRNA-Booster-Dosis auf die SARS-CoV-2 T-Zell-Immunität nur minimale Auswirkungen auf die Häufigkeit der SARS-CoV-2 S-gerichteten IFNγ-produzierenden CD4+- und CD8+ T-Zellen im peripheren Blut hatte. Carretero et al. berichten jedoch, dass sie sich dieses Ergebnisses bei den Personen, die zuvor keine Reaktion zeigten, nicht sicher sein können.

“Zusammengefasst deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass der SARS-CoV-2-Immunstatus älterer Pflegeheimbewohner nach einer COVID-19-Auffrischimpfung kontinuierlich überwacht werden muss, um zukünftige SARS-CoV-2-Impfstrategien festzulegen, insbesondere die Notwendigkeit regelmäßiger Auffrischimpfungen und, wenn ja, den optimalen Zeitpunkt dafür”.

Zusammenfassung

Die Daten dieser spanischen Studie deuten darauf hin, dass die erste Auffrischungsimpfung mit COVID-19 die Zahl der älteren Pflegeheimbewohner mit nachweisbaren SARS-CoV-2-S-T-Zell-Reaktionen erhöht. Allerdings hatte diese erste Auffrischungsimpfung (dritte Dosis) “einen marginalen Effekt auf die Häufigkeit der CD8+ und CD4+ T-Zell-Subgruppen im peripheren Blut”.

Was ist mit der zweiten Auffrischungsimpfung (vierte Gesamtdosis)?

“Die Interpretation der Daten bezüglich des Effekts einer zweiten Auffrischungsimpfung (4D) auf die T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 ist nicht eindeutig; die Daten können jedoch dahin gehend interpretiert werden, dass der Effekt aufgrund einer suboptimalen Auffrischungsimpfung oder eines beschleunigten Abklingens vernachlässigbar sein könnte”.

Ferner stellten die Autoren fest, dass nach der vierten Impfung (zweite Auffrischungsdosis) der Anteil der Personen mit T-Zell-Antwort in der gefährdeten Population abnahm.

Obwohl es sich hierbei um eine Spekulation handelt, weisen die Autoren darauf hin, dass wahrscheinlich zusätzliche Auffrischungsimpfungen erforderlich sind, obwohl sie einräumen, dass weitere Studien erforderlich sind, um die gefährdete Kohorte zu schützen.

TrialSite weist auch darauf hin, dass für ein besseres Verständnis echter Risiko-Nutzen-Analysen ein vertieftes Verständnis der Sicherheit aufeinander folgender Auffrischungsdosen erforderlich ist, wie sie in Langzeitstudien an älteren Menschen, auch in Pflegeheimen, gemessen wurde.