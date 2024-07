Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

“Deshalb spielt Trump ein falsches Spiel.” Ernst Wolff enthüllt

Bürger gehen dem Staat verloren – Björn Höcke (AfD) im Gespräch

Aufklärer in Zeiten medialer Vorverurteilung – Pressekonferenz am 2.8.24

Ken Jebsen / Kayvan Soufi-Siavash – Zuversicht!

Regierung zerstört Nahrungsmittelversorgung mit der Ausrede des Klimawandels und der grünen Energie

Link zum Video

RKI-Leak: Der Whistleblower

Die größte Wahrheit über die Welt & Trump (4) Wichtig! Bis zum Ende sehen

Douglas Macgregor: PUTSCH DURCH DIE CIA

Irischer Ex-Fernsehmoderator: Wir wachen auf und entdecken die Pläne der Globalisten

Link zum Video

Die Krise ist ab sofort Dauerzustand! (Vorhersage von Dr. Niederwieser)

RKI Protokolle: Wo hat die Politik gelogen? – Hoss und Hopf #192

Victor Orban erzählt vom GEORGE SOROS Plan

Graphen ermöglicht die Kontrolle der Bevölkerung als Teil eines aktiven Entvölkerungsprogramms

Link zum Video

US-Kongress – So würde sich die Wahrheit anhören

Lawrow schießt wieder hart gegen Scholz

Trans-Dystopie zu Olympia: Frankreich verhöhnt Jesus und Christentum

Venezuela Wahlen lösen zivile Unruhen aus (The Reese Report – Deutsch)