Studie zeigt, dass europäische Übersterblichkeit mit COVID-19-Impfstoffen korreliert

Raphael Lataster, PhD

Es gab einige Artikel in medizinischen Fachzeitschriften über das seltsame Problem der überzähligen Todesfälle, die über die COVID-19-Pandemie hinaus andauern, und es wurde offen gefragt, ob die COVID-19-Impfstoffe eine Rolle spielen, insbesondere Mostert et al. Wie versprochen, bin ich einen kleinen Schritt weiter gegangen und habe gezeigt, dass die überzähligen Todesfälle in Europa tatsächlich signifikant mit der COVID-19-Impfung korrelieren. Mein kleiner Artikel wurde in der Zeitschrift Bulgarian Medicine veröffentlicht, die von der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und Künste herausgegeben wird (Bulgarien ist, wie wir noch sehen werden, offener für diese Art von Forschung):

Was haben Bulgarien und Rumänien anders gemacht?

Zunehmende Besorgnis, auch in der medizinischen Fachliteratur und in Regierungsstudien, über die Übersterblichkeit.

“Der Prozentsatz der Menschen in diesen [europäischen] Ländern, die mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, war für jeden Monat zwischen März 2023 und Januar 2024 positiv mit der Übersterblichkeit korreliert. Die Korrelationen reichten von schwach bis moderat. Fast alle Werte waren statistisch signifikant.

“Es wurde eine etwas stärkere Korrelation zwischen den verabreichten COVID-19-Impfstoffdosen und der Übersterblichkeit festgestellt…. Fast alle Werte waren statistisch signifikant.

Was die Kritiker der COVID-19-Impfstoffe nicht überrascht: “In den am wenigsten geimpften Ländern wie Bulgarien und Rumänien scheint die Übersterblichkeit weniger ein Problem zu sein”. Während medizinische Fachzeitschriften in westlichen Ländern kein Interesse an meiner Arbeit zeigten, war eine medizinische Fachzeitschrift aus Bulgarien, einem der am wenigsten geimpften Länder Europas, doch interessiert.

Ich erkläre, dass, obwohl dies kein endgültiger Beweis ist, die COVID-19-Impfung als möglicher Schuldiger hinter diesem “großen Rätsel” angesehen werden sollte, und fasse einige der wichtigsten medizinischen Zeitschriftenartikel zusammen, die Beweise gegen die Impfung enthalten, wie JECP4, Thacker, Fraiman et al, Benn et al und Raethke et al. Auch Tindle wird erwähnt, der zu meinem weitverbreiteten AJGP-Artikel über die negative Wirksamkeit der COVID-19-Impfung führte.

Ich schließe mit der Bemerkung, dass “bei dem Versuch, die Ursache(n) für die anhaltende Übersterblichkeit zu ermitteln, ernsthaft in Betracht gezogen werden sollte, ob die Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie – wie Massenimpfungen und Quarantäne – zu diesem Phänomen beigetragen haben könnten”.

Erwarten Sie den hysterischen Aufschrei derjenigen, die nicht bereit sind, die Mainstream-Erzählung über Impfungen in Frage zu stellen: “Aber Korrelation ist nicht Kausalität”, in 3, 2, 1…

Also gut.

Extra: Ja, Korrelation ist kein Beweis für Kausalität. Aber sie beweist auch nicht, dass es keine Kausalität gibt… Korrelation hilft uns herauszufinden, ob wir weiter forschen sollten. Ich habe das Gefühl, dass man so weit gegangen ist, dass Korrelation jetzt anscheinend bedeutet, dass es zu 100 Prozent keine Kausalität gibt. Es sei denn natürlich, die Impfung korreliert mit positiven Ergebnissen. Dann handelt es sich mit Sicherheit um eine Kausalität und nicht um eine Verzerrung oder Manipulation der Daten…