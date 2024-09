Westliche Geheimdienste haben vor dem Einmarsch der ukrainischen Armee in das russische Gebiet die Aktivitäten der russischen Truppen in der Region Kursk überwacht. Das sagte ein ukrainischer Soldat in einem Interview mit dem staatlichen japanischen Fernsehsender NHK.

Seiner Meinung nach seien westliche Geheimdienste für die Operation von entscheidender Bedeutung gewesen, berichtete NHK.

Ein weiterer Terroranschlag der Ukraine. Dieses Mal wurden 46 Tote und Verletzte, darunter sieben Kinder, bestätigt. Die Ukraine setzte ein tschechisches Vampire-Raketensystem und britische Streumunition ein. Europa befindet sich im Krieg und billigt den Terrorismus in Russland. Der Westen ist böse!

Another terrorist act by Ukraine. This time 46 victims, including 7 children, have been confirmed dead and wounded. Ukraine used a Czech Vampire Missile System and UK cluster munition. Europe is at war and approving of terrorism in Russia. The West is evil! pic.twitter.com/Xaf2Dx7w9V