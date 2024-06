Studie zeigt, dass Klimakatastrophen nicht zunehmen

Witterungsbedingte Todesfälle und Schäden tatsächlich rückläufig.

Eine Studie hat ergeben, dass Klimakatastrophen nicht zunehmen, berichtete Insurance Business America am Freitag.

Deutlicher Widerspruch” zu UN-Behauptungen

Die italienischen Forscher Gianluca Alimonti und Luigi Mariani haben die Entwicklung der Meldungen von Klimakatastrophen zwischen 1900 und 2022 untersucht. Dabei stellten sie fest, dass Klimaereignisse nicht zunehmen, sondern eher gemeldet werden.

“Wir kommen zu dem Schluss, dass die beobachteten Muster größtenteils auf eine immer bessere Berichterstattung über Naturkatastrophen zurückzuführen sind”, schreiben die Forscher. Sie stellen fest, dass diese Ergebnisse in direktem Widerspruch zu den Behauptungen der Vereinten Nationen – insbesondere der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und des UN-Büros für Katastrophenvorsorge (UNDRR) – stehen, dass die Zahl der Klimakatastrophen zunimmt.

“Die oben genannten Ergebnisse stehen in deutlichem Widerspruch zu früheren Analysen zweier UN-Organisationen (FAO und UNDRR), die eine Zunahme von Naturkatastrophen und deren Auswirkungen im Kontext der globalen Erwärmung vorhersagen”, schreiben die Autoren der Studie. “Unsere Analysen widerlegen diese Behauptung ebenso wie die darauf basierenden Extrapolationen des UNDRR”.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat bereits behauptet, dass die Zahl der Wetterkatastrophen in den vergangenen 50 Jahren um 500 Prozent zugenommen hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler die Klimahysterie entlarven.

Keine einzige “Naturkatastrophe” kann auf Emissionen zurückgeführt werden

Ein Bericht aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Schluss, dass die Mainstream-Medien und Klimapessimisten Naturkatastrophen fälschlicherweise auf vom Menschen verursachte Emissionen zurückführen, was der Realität und der Wissenschaft widerspricht. Der Bericht wurde vom Competitive Enterprise Institute (CEI), dem Heartland Institute, dem Energy & Environment Legal Institute, dem Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT) und der International Climate Science Coalition (ICSC) verfasst.

Es gibt weder eine einzige Naturkatastrophe noch einen Trend bei irgendeiner Art von Naturkatastrophe, der glaubwürdig mit Emissionen oder einem fortschreitenden “Klimawandel” in Verbindung gebracht werden kann”, heißt es in dem Bericht. “Schäden durch Naturkatastrophen auf Emissionen und den Klimawandel zurückzuführen, entbehrt jeder faktischen und wissenschaftlichen Grundlage”.

Der Bericht untersuchte zehn verschiedene Fälle, in denen die Medien behaupteten, eine Naturkatastrophe sei durch den “Klimawandel” verursacht worden.

In einem Beispiel zitierten die Gruppen einen Artikel der New York Times, in dem über Hitzewellen in Großbritannien berichtet wurde. Die Times machte den Klimawandel für die Hitze verantwortlich und schrieb: “Hitzewellen auf der ganzen Welt werden heißer, häufiger und dauern länger”.

Der Faktencheck stellte jedoch fest, dass laut National Climate Assessment Hitzewellen in den USA in den vergangenen 90 Jahren drastisch zurückgegangen sind, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Großbritannien oder die Welt insgesamt von einer Zunahme von Hitzewellen bedroht sind.

“Außerdem blieb die durchschnittliche globale Erwärmung während der Hitzewellen in Großbritannien ziemlich konstant bei 0,2°C bis 0,3°C im Vergleich zur globalen Durchschnittstemperatur zwischen 1979 und 2000, eine Erwärmung, die nicht einmal wirklich messbar ist”, heißt es in dem Bericht.

In einem anderen Fall versuchte die Washington Post zu behaupten, die globale Erwärmung führe zu kürzeren Wintern, weshalb die Weltmeisterschaft 2022 nur eines von acht Skirennen ab Mitte November austragen könne.

“Erstens beginnt der Winter nicht vor dem 21. Dezember”, so der Bericht. “Als der Skiweltcup in den 1960er-Jahren begann, startete die Saison im Januar. Heute beginnt sie im Oktober, also Anfang bis Mitte Herbst. Wenn der Wettbewerb im Winter beginnen würde, wäre wahrscheinlich alles in Ordnung, weil die Schneedecke in der nördlichen Hemisphäre seit den 1960er-Jahren zugenommen hat.

Der Bericht untersuchte auch andere Medienberichte über den Hurrikan Ian, den niedrigen Wasserstand des Lake Mead in Nevada, die Überschwemmung des Yellowstone River, die Hungersnot am Horn von Afrika, die Dürre in China und die Trockenheit in Europa.

“Unabhängig davon, wie man zu dem steht, was als ‘Klimawissenschaft’ bezeichnet wird, ist die gute Nachricht, dass selbst Forscher, die glauben, dass der ‘Klimawandel’ ein Problem ist, anerkennen, dass die Zahl der wetterbedingten Todesfälle und die Kosten für wetterbedingte Schäden tatsächlich rückläufig sind – trotz ständig steigender Emissionen und einer wie auch immer gearteten leichten Erwärmung”, schließt der Bericht.