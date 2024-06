Biden-Plan: Wiederaufbau des Gazastreifens zur Auslöschung Palästinas

Manlio Dinucci

US-Präsident Biden hat einen Plan für einen dauerhaften Waffenstillstand im Gaza-Streifen vorgelegt.

Er sieht die Freilassung aller Geiseln durch die Hamas und gleichzeitig den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens vor.

Zu diesem Zeitpunkt würden die palästinensischen Zivilisten in ihre Häuser und Stadtviertel in allen Teilen des Gazastreifens zurückkehren und von der internationalen Gemeinschaft verstärkt humanitäre Hilfe erhalten. Dann würde der Wiederaufbau des Gazastreifens durch die internationale Gemeinschaft beginnen.

Auf diese Weise, so Biden, könne sich Israel stärker in die Region integrieren, einschließlich eines möglichen historischen Normalisierungsabkommens mit Saudi-Arabien, und Teil eines regionalen Sicherheitsnetzes werden, um der Bedrohung durch den Iran zu begegnen.

Das klare Ziel des Plans ist es, die BRICS-Staaten anzugreifen, zu denen Russland und China gehören und denen sich Saudi-Arabien zusammen mit dem Iran angeschlossen hat, den die USA und Israel als ihren gefährlichsten Feind in der Region betrachten. Dennoch, so Biden abschließend, werde Israel immer das Recht haben, sich gegen Bedrohungen seiner Sicherheit zu verteidigen, und die Vereinigten Staaten würden immer dafür sorgen, dass Israel das habe, was es brauche, um sich zu schützen.

Bidens Plan fügt sich nahtlos in die Kriegsstrategie der USA im Nahen Osten ein.

Er hält an der strategischen Achse mit Israel fest, indem er Israel weiterhin mit den modernsten Waffensystemen und massiven Mengen an Munition beliefert, einschließlich derer, mit denen Israel den Gazastreifen dem Erdboden gleichmacht. Gleichzeitig plant er den Wiederaufbau des Gazastreifens, der der internationalen Gemeinschaft, d.h. vorwiegend den Vereinigten Staaten, Israel, der Europäischen Union und der G7 anvertraut werden soll. Der von Netanyahu vorgelegte Plan sieht vor, den Gazastreifen von Grund auf neu aufzubauen und in eine riesige Freihandelszone mit luxuriösen Wolkenkratzern, umweltfreundlichen Solarkraftwerken und Produktionsstätten für Elektroautos zu verwandeln.

Die überlebenden Palästinenser, die in ihre Häuser und Stadtviertel zurückkehren, würden nur noch Ruinen vorfinden und keine wirklichen Eigentumsrechte mehr haben. Eine Massenflucht wäre unvermeidlich, während die Zurückgebliebenen von den Aktivitäten der internationalen Gemeinschaft im Gazastreifen abhängig wären. Das palästinensische Territorium des Gaza-Streifens würde zusammen mit dem Westjordanland ausgelöscht, Palästina als Staat verschwinden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Italienisch auf Grandangolo, Byoblu TV veröffentlicht.