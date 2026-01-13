Studie zeigt: Die Hälfte der Thymus-Krebs-Patienten weist nach mRNA-COVID-19-Impfung entzündliche Lipidveränderungen auf

Eine neue prospektive Studie aus Italien wirft Fragen zur immunologischen Wirkung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen bei besonders vulnerablen Patientengruppen auf. Forscher um Gustavo Cernera von der Universität Neapel Federico II berichten, dass bei etwa der Hälfte von Patienten mit Thymusepitheltumoren (TET) nach zwei Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs messbare Veränderungen bestimmter HDL-Lipid-Subfraktionen auftraten, die mit Entzündungsprozessen in Verbindung stehen.

Was wurde untersucht?

Die Studie, veröffentlicht in Scientific Reports, begleitete 45 erwachsene TET-Patienten prospektiv vor und nach der mRNA-Impfung. Untersucht wurden klassische Blutfettwerte sowie fein aufgeschlüsselte HDL-Subfraktionen, insbesondere sogenannte „kleine HDL-Partikel“, denen üblicherweise entzündungshemmende und gefäßschützende Eigenschaften zugeschrieben werden.

Zentrale Ergebnisse

Während sich das Gesamt-HDL im Durchschnitt kaum veränderte, zeigte sich ein statistisch signifikanter Rückgang der kleinen HDL-Partikel. Besonders auffällig: Bei einer klar abgegrenzten Untergruppe von rund 53 Prozent der Studienteilnehmer war dieser Rückgang deutlich ausgeprägt. Gleichzeitig fanden die Forscher eine inverse Korrelation zwischen den reduzierten HDL-Werten und dem Entzündungsmarker Interleukin-6 (IL-6) – ein Hinweis auf eine immunologische Aktivierung.

Kurz gesagt: Je niedriger bestimmte HDL-Subfraktionen ausfielen, desto höher lagen zentrale Entzündungsmarker.

Was bedeutet das für Patienten?

Wichtig ist die Einordnung: Die Studie dokumentiert Biomarker-Veränderungen, keine klinischen Schäden. Während des kurzen Beobachtungszeitraums traten weder Autoimmunreaktionen noch kardiovaskuläre oder thrombotische Ereignisse auf. Ob die beobachteten Veränderungen vorübergehend sind oder langfristige gesundheitliche Folgen haben könnten, bleibt offen.

Die Autoren selbst betonen, dass es sich um hypothesengenerierende Ergebnisse handelt – insbesondere für eine onkologisch und immunologisch vorbelastete Patientengruppe.

Einschränkungen der Studie

Die Aussagekraft ist begrenzt: Es gibt keine gesunde Kontrollgruppe, die Stichprobe ist klein, die Nachbeobachtungszeit kurz, und externe Einflussfaktoren wie Ernährung oder körperliche Aktivität konnten nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Zudem erhöht die Analyse mehrerer Korrelationen das Risiko zufälliger statistischer Zusammenhänge.

Fazit

Die Studie liefert moderate Hinweise darauf, dass mRNA-Impfungen bei bestimmten Hochrisikopatienten mit messbaren entzündungsassoziierten Veränderungen im Lipidstoffwechsel einhergehen können. Ob diese Biomarker-Verschiebungen klinisch relevant sind, bleibt bislang ungeklärt. Die Ergebnisse unterstreichen jedoch die Notwendigkeit differenzierter Langzeitstudien – vornehmlich bei onkologischen und immunologisch sensiblen Populationen.