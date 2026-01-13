Nein, Keir Starmer wird Twitter nicht „verbieten“.Die jüngste Social-Media-Panik verkauft eine altbekannte (und unglaublich vorhersehbare) Agenda

Kit Knightly

Wir sind erst zehn Tage im Jahr 2026, und wir haben bereits einen Krieg, eine Revolution und nun auch ein drohendes Social-Media-Verbot. Angeblich.

Offenbar bearbeitet GrokAI von X Fotos so, dass Menschen auf Wunsch in Bikinis dargestellt werden, und das ist furchtbar. Etwas muss getan werden.

Ich werde hier nicht auf die Details eingehen oder darüber streiten, was (oder was nicht) pornografisches Material oder sexuelle Gewalt ist, ob Bikinis an sich sexuell sind oder ob KI-generierte Fake-Bilder wirklich als „Ausziehen“ gelten … denn all das ist eigentlich nicht der Kern der Sache.

Für unsere Zwecke ist das einfach nur [Thema X].

[Thema X] könnte Frauen in Bikinis sein, aber es könnte genauso gut das Verbrennen von Koranen, Morddrohungen, Klimaleugnung, „impfkritische Desinformation“ oder Hakenkreuze sein.

Tatsächlich war es in der Vergangenheit all das – und wird es sehr wahrscheinlich wieder sein.

Nicht die Form des angeblich abscheulichen Inhalts sollte diskutiert werden, sondern die Mechanismen, mit denen unsere Herrscher ihn unterdrücken wollen.

Und eine von Sir Keir Starmer vorgeschlagene „Lösung“ ist es, Twitter zu verbieten. Was viele Menschen aufregt.

Zu viele Menschen, wenn man bedenkt, dass das mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren wird.

Erstens ist Keir Starmer weder befugt noch in der Lage, seine eigenen politischen Entscheidungen zu treffen. Genauso wenig wie Ronald McDonald den Preis von McNuggets festlegt. Es hat also keinen Sinn, darüber zu reden, was er will.

Zweitens: Warum um alles in der Welt sollten sie sich die Mühe machen, eine milliardenschwere Fake-Plattform für freie Meinungsäußerung zu erschaffen, nur um die Menschen anschließend davon abzuhalten, sie zu benutzen?

Nein, was passieren wird, ist ein „Kompromiss“, der uns noch tiefer in das Zeitalter der digitalen Identität für alle hineinzieht.

X/Twitter hat bereits eine Änderung vorgenommen, die die Nutzung der GrokAI-Bilderzeugung auf zahlende Konten beschränkt. Bezahlte Konten müssen selbstverständlich mit Bankdaten und Ausweisdokumenten verifiziert werden.

Es ist nur ein minimaler Schritt, um einfach eine neue „Kompromissmaßnahme“ einzuführen, die verlangt, dass ALLE Konten sich auf die eine oder andere Weise verifizieren. Das könnte eine Maßnahme von X sein und/oder neue Gesetzgebung im Vereinigten Königreich.

Bezeichnenderweise wurde genau das bereits wenige Stunden nach dem ersten Auftauchen der Geschichte als „Lösung“ vorgeschlagen:

Und schwupps – X/Twitter-Nutzer unterliegen denselben Ausweisanforderungen, die in Irland, Australien, Norwegen, Dänemark, Frankreich, Malaysia und Spanien bereits existieren (oder bald existieren werden) – aus einem völlig anderen Grund. Aus einem Grund, der vor einer Woche noch gar nicht existierte.

Das ist schon eine beeindruckend effiziente Psy-Op-Arbeit.

… und dennoch: Wundern Sie sich nicht, wenn es einen kleinen Test-Ban gibt. Eine experimentelle Abschaltung für ein oder zwei Tage, während Soziologen die Reaktionen der Menschen untersuchen, und anschließend „setzt sich der gesunde Menschenverstand durch“, sobald der Kompromiss verkündet wird.

Das lässt Starmer hart aussehen, Elon vernünftig – und alle zufrieden.