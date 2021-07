Studien, die nicht ins Covid-Narrativ passen, werden kurz darauf immer zurückgezogen – die neue akademische Zensur

Es ist zu einer lebenden Parodie geworden. Jedes Mal, wenn es eine Studie oder eine Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation gibt, die Bedenken aufwirft oder dem Narrativ des COVID-Faschismus entgegenwirkt, wird sie in der Minute zurückgezogen und verändert, in der sie von Panikskeptikern zitiert wird. Wir alle scherzten an dem Tag, an dem eine deutsche Studie, die Bedenken erhebt über die CO2-Werte bei Kindern, die Masken tragen, in JAMA veröffentlicht wurde, dass die Redakteure den Tag frei gehabt haben müssen. Nun, zu unserer Überraschung dauerte es tatsächlich 16 Tage, bis sie die Studie zurückzogen, was bedeutet, dass sie wirklich Mühe hatten, irgendetwas Falsches daran zu finden.

Die Ergebnisse der deutschen Studie konnten nicht bestehen bleiben, denn sie griffen nicht nur die Wirksamkeit der Masken an, sondern warfen Fragen zu ernsthaften Nebenwirkungen auf. In einer randomisierten, kontrollierten Studie mit 45 Kindern, die Masken trugen, fanden die Forscher heraus, dass die CO2-Werte bereits nach drei Minuten um den Faktor 6 auf Werte anstiegen, die vom deutschen Umweltbundesamt als inakzeptabel eingestuft wurden.

Am 16. Juli veröffentlichten die beiden Redakteure des JAMA eine Rücknahme mit einer einzeiligen Erklärung. „Nach der Veröffentlichung wurden zahlreiche wissenschaftliche Fragen bezüglich der Studienmethodik aufgeworfen, einschließlich Bedenken über die Anwendbarkeit des Geräts, das für die Bewertung des Kohlendioxidgehalts in diesem Studiensetting verwendet wurde, und ob die erhaltenen Messungen den Kohlendioxidgehalt in der eingeatmeten Luft genau repräsentieren, sowie Fragen bezüglich der Gültigkeit der Studienschlussfolgerungen“, schrieben die Herausgeber Dimitri Christakis und Phil B. Fontanarosa.

Sie verraten nicht, wer diese Fragen aufgeworfen hat und gehen auch nicht auf die Details ihrer Bedenken ein. Sie behaupten, dass in ihrer Antwort auf die Kritik, „die Autoren nicht ausreichend überzeugende Beweise liefern, um diese Fragen zu lösen, wie durch redaktionelle Bewertung und zusätzliche wissenschaftliche Überprüfung bestimmt.“

Sollen wir wirklich dermaßen vage Bedenken in einer Zeit ernst nehmen, in der jede Kritik an Masken und Spike-Protein-Impfstoffen zensiert wird? Beachten Sie, dass keine davon spezifische Bedenken über die Schlussfolgerung der Studie darlegt, was ziemlich intuitiv ist. Wie ich bereits in meinem Bericht über diese Studie vor drei Wochen zitiert habe, ergaben zahlreiche andere Studien über das Tragen von Masken durch Mitarbeiter des Gesundheitswesens lange vor COVID-19 ähnliche Ergebnisse. Man kann immer Wege finden, mit der Methodik zu hadern, ohne dass die Ergebnisse widerlegt werden.

Aber wem sollte die Beweislast obliegen? Es ist ja nicht so, dass irgendjemand anders eine Studie mit der „richtigen“ Methodik durchführt. Warum kann die andere Seite unsere Kinder dazu zwingen, neuartige und gefährliche Dinge zu tun, wie z.B. experimentelle Spritzen und das Abdecken ihrer Atemöffnungen, ohne dass ihre „Experten“ schlüssig beweisen müssen, dass diese Praktiken sicher sind? Ist das nicht schon immer der Standard in Wissenschaft und Medizin gewesen?

Wie Harald Walach, der Hauptautor der deutschen Studie, in seiner Antwort auf die Zurückziehung sagte: „Die Messungen, so behaupten wir, sind valide und wurden von Personen mit hoher inhaltlicher Expertise durchgeführt. … Wenn jemand unsere Ergebnisse anzweifelt, ist es nicht der richtige Weg, ohne Beweis zu behaupten, dass sie falsch sind, sondern bessere und andere Ergebnisse zu liefern.“

Es ist extrem schwer, eine Behauptung jemals kategorisch zu beweisen, insbesondere in einem bestimmten Ausmaß. Es gibt buchstäblich keine Studie, die wir über Masken, Lockdowns oder die experimentellen Aufnahmen erstellen können, die nicht irgendeine Art von mutmaßlichem Mangel mit der Methodik aufweisen könnte. Dennoch ist die Gegenseite in der Lage, weiterhin Schlussfolgerungen zu veröffentlichen, die auf völlig lächerlichen Spekulationen basieren, die sich als wissenschaftliche Methode verkleiden.

Während dieselben Publikationen die einzige randomisierte kontrollierte Studie über die Wirksamkeit von Masken gegen COVID ablehnten, haben sie kein Problem damit, lächerliche Meinungsäußerungen zu veröffentlichen, die als Wissenschaft getarnt sind. Zum Beispiel veröffentlichen sie Beobachtungsstudien zu Masken mit willkürlichen Start- und Endpunkten, „Simulations“-Studien an Schaufensterpuppenköpfen, die sehr große Tröpfchen statt Mikropartikel wie im realen Leben messen, oder einfache mathematische Modelle, die davon ausgehen, dass Masken funktionieren und daher beweisen, wie viele Leben sie retten werden.

Seit 2016 hatte die Oral Health Group einen Artikel (hier archiviert) auf ihrer Website mit dem Titel: „Why face masks don’t work: a revealing review“ (Warum Gesichtsmasken nicht funktionieren: eine enthüllende Überprüfung). Jetzt wurde er von der Website mit einer einfachen Nachricht gelöscht: „Der Inhalt wurde im Jahr 2016 veröffentlicht und ist in unserem aktuellen Klima nicht mehr relevant.“ Sie erklären nie, was an dem Papier falsch ist, das 36 Zitate aufwies und sehr gut recherchiert war. Wenn überhaupt, dann macht die Tatsache, dass dies veröffentlicht wurde, während Maskierung noch eine akademische Frage war und bevor sie zu einem politisches Thema wurde, die Ergebnisse umso mehr relevant.

Im April letzten Jahres schrieben Professoren der University of Minnesota auf der Website ihres Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) einen Artikel, in dem sie feststellten, dass die Datenanalyse das Maskentragen als Quellenkontrolle für Atemwegsviren nicht unterstützt – eine Behauptung, die sich ein Jahr später als prophetisch herausstellte. Am 16. Juli veröffentlichten sie eine Notiz, dass sie „in den letzten Wochen Anfragen erhalten haben, diesen Artikel von der CIDRAP-Website zu entfernen, weil, neben anderen Gründen, der Artikel von Einzelpersonen und Gruppen benutzt wird, um das Nicht-Maskentragen zu unterstützen, wo es vorgeschrieben ist.“

Im November wurde ein langer Artikel von Dr. Baruch Vainshelboim im NCBI veröffentlicht, der die gesamte Literatur über die Nebenwirkungen des Maskentragens auflistet. Sie lag dort monatelang ohne Probleme, aber als Maskengegner im Frühjahr anfingen, sie zu zitieren, wurde sie sofort zurückgezogen. Abgesehen von einigen sehr oberflächlichen Punkten, die nichts mit der Schlussfolgerung des Papiers zu tun haben, war der Haupteinwand, dass sie nicht in das Narrativ passte. „Eine breitere Überprüfung der vorhandenen wissenschaftlichen Beweise zeigt eindeutig, dass zugelassene Masken mit korrekter Zertifizierung und unter Einhaltung der Richtlinien getragen, eine wirksame Vorbeugung gegen die Übertragung von COVID-19 sind“, schrieb der Chefredakteur in einer Rückziehungsmitteilung vom 12. Mai.

Da haben Sie es! Solange die wissenschaftliche Schlussfolgerung gegen eine Politik geht, die von den Machthabern favorisiert wird, muss sie zurückgezogen werden! Egal wie viele Fälle Japan erleidet und gezwungen ist, Zuschauer bei den Olympischen Spielen zu verbieten, die Besessenheit des Landes vom Maskentragen kann niemals in Frage gestellt werden.

Wir müssen tausende Kämpfe führen (und das nur in ihrer Einschätzung), und doch können sie so viel zuschlagen wie sie wollen und uns immer noch ihre Annahmen aufzwingen.

Sie sind nicht einmal in der Verlegenheit, jede Aussage, die gegen einen neuen Schrei in der COVID-Panikwelt verstößt, im Nachhinein zurückzunehmen. Wir haben das bei der Weltgesundheitsorganisation im Juni gesehen, als Konservative anfingen, eine WHO-Richtlinie zu zitieren, die besagt, dass „es noch nicht genügend Beweise für die Verwendung von Impfstoffen gegen COVID-19 bei Kindern gibt, um Empfehlungen für die Impfung von Kindern gegen COVID-19 zu geben.“ Diese Aussage stand monatelang auf ihrer Website, doch innerhalb weniger Stunden, nachdem Konservative sie in den sozialen Medien zitiert hatten, änderte die WHO den Wortlaut in den folgenden: „Es ist weniger dringlich, sie zu impfen als ältere Menschen, solche mit chronischen Krankheiten und Gesundheitsarbeiter.“

Wir sahen auch zahlreiche Male im vergangenen Jahr, wie die CDC ihre Haltung umdrehte und die Wiedereröffnung der Schulen mehrmals hinauszögerte, nachdem ihre eigene Literatur gezeigt hatte, dass die Schulen nicht für die Verbreitung verantwortlich waren. Die Lehrergewerkschaften brachten sie immer dazu, einige ihrer Anleitungen zurückzunehmen.

Das Gleiche gilt für die American Academy of Pediatrics, die ursprünglich sehr stark dazu riet, dass Kinder vor dem letzten Schuljahr niemals vom Unterricht ausgeschlossen werden sollten. In der Minute, in der der Druck auf sie ausgeübt wurde, machten sie eine Wendung und jetzt sind sie sogar der CDC voraus – sie raten zur Maskierung sogar von geimpften Kindern.

Wenn es um die wissenschaftliche und akademische Welt geht, werden sie jetzt genau wie die Straßen von Chicago geführt, wo die stärksten Spieler die Politik in den Blöcken diktieren.

Ist es nicht interessant, wie die ursprüngliche Wissenschaft immer eine Sache sagt, aber die politische Wissenschaft immer den Rückzug in eine andere Richtung erzwingt? Deshalb ist es immer so wichtig, zu enthüllen, wer hinter der Kampagne für den Rückzug stand, eine Tatsache, die JAMA im Fall der deutschen CO2-Studie nicht preisgeben will.