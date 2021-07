Das Vorherrschen des Bösen

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Beweise sind jetzt überwältigend, dass wir systematisch und absichtlich von „öffentlichen Gesundheitsbehörden“ belogen wurden, die in Wirklichkeit gekaperte Regulierungsbehörden sind, die den Interessen von Big Pharma dienen, von einer inkompetenten und indoktrinierten Ärzteschaft, von Politikern und von Abschaum-Presstituierten.

Die angebliche Covid-Pandemie ist das Produkt eines fehlerhaften Tests.

Der angebliche „neue Ausbruch“ besteht aus unerwünschten Folgen der Impfstoffe. Der neue Ausbruch findet unter den Geimpften statt.

Viele höchst glaubwürdige Experten haben wiederholt vor den offiziellen Reaktionen auf die „Pandemie“ gewarnt und wurden zensiert. Diejenigen, die die Warnungen unterdrückt haben, sind Massenmörder, die verhaftet, angeklagt und vor Gericht gestellt werden sollten.

Die Länder mit dem höchsten Prozentsatz ihrer Bevölkerung, die geimpft sind, sind die Länder mit den höchsten Raten von neuen „Ausbrüchen“. Das sind Ausbrüche von Krankheiten durch den Impfstoff selbst.

Diese Information wird von den Abschaum-Presstituierten unterdrückt, von dem illegitimen Biden-Regime, von einer Big Pharma indoktrinierten Ärzteschaft und von Handlangern für Big Pharma.

Was den Ursprung dessen angeht, was die Konservativen das „chinesische Virus“ nennen, zeigen die Beweise, dass es ein Virus war, das mit NIH-Mitteln entwickelt wurde, zuerst an der UNC und dann im Wuhan-Labor.

Die Geschichte scheint so zu sein:

Fauci finanzierte es an der UNC, aber Leute, die von der Forschung wussten, hießen die rote Fahne, weil es gegen die Biowaffen-Konvention verstieß. Fauci schaltete die Finanzierung nach China und leitete die Wuhan-Finanzierung durch eine dritte Partei; daher seine Behauptung, dass er es nicht finanziert hat. Einige Republikaner im Senat sprechen über eine Strafanzeige gegen Fauci. Natürlich wird es nichts nützen, da das DOJ nicht hinter einem demokratischen Helden her ist.

Der Patentexperte, dessen Videointerviews ich gepostet habe, beweist, dass die USA seit zwei Jahrzehnten oder länger an dem Virus gearbeitet haben. Es scheint keinen Zweifel daran zu geben, dass es ein amerikanisches Projekt war. Die Frage ist, wie es freigesetzt wurde. Einige, die viel darüber nachdenken, denken, dass es eine absichtliche Freigabe war, um einen Fall für die Massenimpfung zu schaffen, und dass es zuerst in China freigegeben wurde, um eine Partei zu haben, die die Schuld trägt.

Bedenken Sie das Ausmaß des Bösen, das vorherrscht, wenn vertrauenswürdige Personen und Organisationen weit verbreiteten Tod und Verletzung initiieren, um privaten Agenden zu dienen.

Die Liberalen versicherten uns, dass Gut gegen Böse eine falsche Dichotomie ist, und wir waren nicht mehr wachsam genug. Jetzt zahlen wir den Preis dafür.

Nachtrag: Bei EudraVigilance handelt es sich nicht um einen Verschwörungstheoretiker. Die Organisation ist die Datenbank der Europäischen Union für Berichte über vermutete Arzneimittelreaktionen. Die Daten zeigen 18.928 Todesfälle und 1.823.219 Verletzungen nach COVID-19-Injektionen.