Sturmvogel und Haselnuss

Egon W. Kreutzer

Klingt fast wie ein Märchen.

Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Waffensysteme mit furchterregenden Eigenschaften. Die Haselnuss, eine weitreichende hyperschallschnelle Rakete mit einzeln steuerbaren Sprengköpfen, gegen die noch kein westliches Kraut gewachsen sein soll, der Sturmvogel, ein Marschflugkörper von unbegrenzter Reichweite …

Unbegrenzte Reichweite?

Da klingeln doch alle Fake-News-Glocken. Unbegrenzte Reichweite kann es gar nicht geben. Irgendwann muss doch der Treibstoff zu Ende gehen. Ein Marschflugkörper bleibt doch innerhalb der Atmosphäre. Da ist doch immer noch der Luftwiderstand zu überwinden, die Gravitation noch dazu. Aber vielleicht haben die Russen ja was Neues erfunden. Was sagen sie selbst