Subliminal Messaging: wie es funktioniert und was Sie dagegen tun können

Subliminal Messaging ist ein Begriff, den ich vor etwa 15 Jahren zum ersten Mal hörte. Er wurde mir von einem Grafikdesigner erklärt, der in der Werbebranche1 wo diese Technik2 sehr en vogue ist. Seine Geschichte3 erstreckt sich über das gesamte letzte Jahrhundert, und während meiner Reisen über verschiedene internationale Flughäfen wurde mir klar, wie sehr wir tatsächlich täglich damit konfrontiert sind – ob wir es wollen oder nicht.

Was sind „unterschwellige“ Botschaften?

Unterschwellige Botschaften werden als Signale definiert, die unterhalb der absoluten Schwelle (ATL) unseres Bewusstseins liegen, was bedeutet, dass wir unterschwellige Reize nicht bewusst wahrnehmen können, auch wenn wir danach suchen. Diese bewusst gestaltete Kommunikationstechnik zielt darauf ab, eine Reaktion zu erzeugen, sodass Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden.

Beim Mentalismus4 zum Beispiel ist eines der Schlüsselelemente die unterschwellige Kommunikation, die wahrscheinlich am besten in der Fernsehserie „The Mentalist“ und teilweise in dem Hollywood-Blockbuster „Now You See Me“ dargestellt wird:

Das Unbekannte kennen?

Ich glaube nicht, dass die beste Verteidigung ein guter Angriff ist, aber „unterschwelligen Angriffen“ hilflos ausgeliefert zu sein, nur weil wir nicht verstehen, wie unser Verstand funktioniert, ist für mich inakzeptabel. Deshalb denke ich, dass wir mehr über die unsichtbare Kunst der Überredung lernen müssen und darüber, wie Gedanken in unsere Welt eindringen und sie durch unser eigenes Unterbewusstsein manipulieren.

Dies können wir erreichen, indem wir zunächst die subtilen Mechanismen unserer Psyche verstehen und uns anschließend darin schulen, die unterschwelligen Botschaften unserer modernen Massenmedien zu erkennen, die heute durch technologische Innovationen und Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz5

angetrieben werden, die dem jeweiligen Zielpublikum und sogar einzelnen Empfängern hochgradig personalisierte unterschwellige Botschaftserlebnisse bieten können.

Multimodale Einsätze

Unterschwellige Botschaften gibt es in vielen Formen. Es geht nicht nur um versteckte Botschaften oder verstärkte Informationen in einem einzigen Medium, sondern es ist auch wichtig zu verstehen, wie Technologie eingesetzt wird, um längere Geschichten unterschwellig über verschiedene Kanäle zu verfolgen und zu verbreiten6.

Wenn Sie beispielsweise im Fernsehen einen bestimmten Werbespot sehen, kann es sein, dass nach ein paar Minuten oder Stunden derselbe Spot oder eine Fortsetzung davon in Ihrem Social-Media-Feed erscheint. Wie ist das möglich?

Darf ich vorstellen: „Ultrasonic Beacons“

Wir alle kennen das Konzept der „Website-Cookies“, mit denen unsere digitalen Bewegungen über verschiedene Websites hinweg verfolgt werden können, ähnlich wie bei einem Fingerabdruck. Mit „Ultraschall-Sound-Cookies“, d. h. in einem Video- (z. B. Fernsehen, Kino usw.) oder Audioclip (Radio, Podcast usw.) enthaltenen Tonstücken, die Sie nicht hören können, Ihr Handy aber schon, lässt sich dies auf eine andere Ebene heben.

Wenn Sie bestimmten Apps7 (Browser, soziale Medien, Chat-Apps usw.) eine Mikrofonerlaubnis erteilt haben, können sie diese subtilen Töne aufgreifen und sie nutzen, um zu erkennen, was Sie gerade gesehen oder gehört haben, und die Nachricht anschließend in einem anderen Medium oder Format weiterverfolgen.

Um herauszufinden, ob in Ihren Clips Ultraschallsignale vorhanden sind, gibt es verschiedene Erkennungsmechanismen8 die Sie einsetzen können, von Software-Firewalls9 bis zu Hardware-Lösungen, vielleicht funktioniert sogar ein selbst gebauter Detektor für Fledermäuse?10

Feedback-Schleifen und Profilbildung

Feeds in sozialen Medien enthalten Algorithmen, die Ihre Bewegungsgeschwindigkeit verfolgen, wo Sie aufhören zu ziehen, wie lange Sie pausieren usw. – all dies trägt zu einem besseren Verständnis der Wirksamkeit einer unterschwelligen Nachrichtenkampagne bei.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass, wenn Sie durch einen Instagram- oder TikTok-Feed scrollen und sich z. B. Rezepte ansehen, immer mehr Rezepte in Ihrem Feed erscheinen. Das ist kein Zufall, sondern gewollt.

Diese „süchtig machenden“ Algorithmen sind sorgfältig ausgearbeitet, um mit unterschwelligen Nachrichtentechniken zusammenzuarbeiten, und können eine Rückkopplungsschleife Ihrer (Nicht-)Reaktionen liefern und letztlich zur Erstellung eines detaillierten psychologischen Profils verwendet werden.

Dokumentarfilme wie The Social Dilemma zeigen, wie die manipulativen Algorithmen und das süchtig machende Design der sozialen Medien dazu beigetragen haben, uns in diese prekäre Situation zu bringen:

Sensorische Resonanzen

Um uns über unser Unterbewusstsein zu beeinflussen, braucht es nicht einmal soziale oder Massenmedien. Beim Menschen können sensorische Resonanzen durch unterschwellige atmosphärische Schallimpulse11 angeregt werden, die auf die Resonanzfrequenz abgestimmt sind.

Die sensorische 1/2-Hz-Resonanz wirkt sich auf das autonome Nervensystem aus und kann Entspannung, Schläfrigkeit oder sexuelle Erregung hervorrufen, je nachdem, welche akustische Frequenz in der Nähe von 1/2-Hz genau verwendet wird. Zu den Auswirkungen der 2,5-Hz-Resonanz gehören die Verlangsamung bestimmter kortikaler Prozesse, Schläfrigkeit und Desorientierung. Damit diese Wirkungen eintreten, muss die akustische Intensität in einem bestimmten tiefen, unterschwelligen Bereich liegen, aber das ist schwer zu erkennen, sodass sie auch für unterschwellige Botschaften verwendet werden könnte.

Kombiniert man dies mit den piezoelektrischen Effekten der Elektro- und den Triggern der Optogenetik12

und man bekommt einen Eindruck davon, was mit dieser Technologie schon heute möglich ist. Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum viele Menschen süchtig nach bestimmten Geräten (z. B. unseren Smartphones) und nicht nur nach deren Medieninhalten sind. Es könnte auch erklären, wie so viele Menschen während der jüngsten Pandemie betrogen wurden, ohne es überhaupt zu merken.

Die Art und Weise der sogenannten Haptik13, die über Mobil- und Gaming-Schnittstellen eingeführt wurde, ist faszinierend und zweifellos sehr nützlich, aber es öffnet auch Türen für den Missbrauch in unterschwelligen Nachrichten, indem es durch den Einsatz bestimmter Arten von Frequenzen, die mit berührungsbasierten Feedbackschleifen verbunden sind, Aktionen auslöst und Sucht fördert, wodurch eine Symbiose gefördert wird14 Beziehung zwischen Mensch und Maschine.

John Carpenters „Sie leben“

In dieser älteren Satire15 über die Gier der Konzerne, hirnlosen Konsum, wirtschaftliche Ungleichheit und die Manipulation durch die Massenmedien entdeckt ein Obdachloser, der zum Bauarbeiter wird, eine spezielle Sonnenbrille, die dem Träger eine Verschwörung des Reichtums offenbart: Eine Rasse von Außerirdischen beherrscht die Welt und verbreitet unterschwellige Botschaften („Obey“, „Conform“, „Stay Asleep“):

Mit anderen Worten und wie es im Film indirekt durch einfaches Aufsetzen einer magischen Sonnenbrille angedeutet wird, ist meiner Meinung nach Folgendes:

Das Gegenmittel gegen unterschwellige Botschaften ist reines Bewusstsein. – Toby Ruckert

Den Tisch umdrehen

In dem Film Inception können Träume konstruiert, manipuliert und weitergegeben werden, ein Konzept, das professionelle „Extraktoren“ anzieht, die diese Träume ausnutzen, um Ideen aus dem Kopf einer Person zu stehlen oder sie ihr einzupflanzen. Es gibt mehrere Szenen, in denen erklärt wird, wie unser Unterbewusstsein zur Selbstverteidigung gegen solche äußeren Kräfte trainiert werden kann, z. B. durch unterschwellige Botschaften.

Das Problem mit Abwehrtechniken im Allgemeinen ist, dass sie leicht nach hinten losgehen können, weshalb ich das Konzept des Aufbaus einer „Immunität gegen negative unterschwellige Botschaften“ vorziehe. Es ist weniger konfliktträchtig, und sobald eine gewisse Immunität erreicht ist, müssen wir uns nicht mehr ständig darum kümmern.

Aber wie trainieren wir uns, um gegen solche unbekannten Einflüsse immun zu werden?

Studieren Sie die Funktionsweise unseres Geistes (insbesondere die bewusste und die unterbewusste Ebene) und den heutigen Stand der Technik.

Lernen Sie, wie Sie vollkommen ruhig und still werden können (versuchen Sie, den Punkt zu erreichen, an dem die Gedanken auftauchen, nicht den, an dem sie bereits existieren).

Beobachten Sie mit reinem Bewusstsein (sowohl in einem meditativen Zustand als auch während des täglichen aktiven Lebens, wobei die beiden schließlich eins werden).

Ihr inneres Gefühl wird Sie leiten (in Bezug auf das, was wirklich real und was unterschwellig ist) und Ihnen die Wahl lassen.

Versuchen Sie, ein Meister der unterschwelligen Botschaften zu werden (und nicht ihr Opfer).

Hier ist also die gute Nachricht: Sie können unterschwellige Botschaften auch für Ihre eigene persönliche Entwicklung nutzen, ganz einfach selbst.

Positive unterschwellige Botschaften

Die Verwendung positiver unterschwelliger Botschaften wird immer beliebter und man kann sie im Internet in verschiedenen Formaten (Video, Audio, Text usw.) für unterschiedliche Zwecke (z. B. „Motivation“) kaufen. Ich persönlich traue diesen Quellen jedoch nicht, denn wie kann man sicher sein, dass sie wirklich echt sind und dass keine „anderen unterschwelligen Dinge“ im Spiel sind?

Für mich ist es eine Kunst, mit dem eigenen Unterbewusstsein zu kommunizieren. Der Schlüssel zur erfolgreichen Platzierung positiver unterschwelliger Botschaften in unserem „inneren Programm“ hängt also davon ab, dass es diese Botschaft akzeptiert (oder zumindest eine gewisse Kompatibilität damit hat).

Warum fangen Sie nicht schon heute an, einige positive unterschwellige Botschaften für sich selbst aufzuschreiben?

Sie könnten sich während einer tiefen Meditation an sie erinnern, sie unter Ihr Kissen legen oder sie während des Schlafs bei sehr geringer Lautstärke abspielen.

Hinweis: Diese Techniken scheinen einfach zu sein, aber sie sind sehr wirkungsvoll. Sie wenden sie auf eigenes Risiko an. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit Elementen des Unterbewusstseins zu tun haben – schließlich steuert es unseren Herzschlag, unsere Atmung – und vieles mehr. Daher rate ich dringend zur Vorsicht und dazu, die späteren Auswirkungen von Subliminal Messaging (seien sie positiv oder negativ) nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Jeder muss selbst die Verantwortung dafür übernehmen, was er mit diesen Informationen macht.

Mit freundlichen Grüßen, wie immer,

Toby

Toby Ruckert ist ein Universalgelehrter, Unternehmer in der Technologiebranche, klassischer Pianist/Komponist, Erfinder, Patentberater, Coach und Gründungsbeauftragter wissenschaftlicher Forschungsinstitute.

