Wie man einen Fake-News-Zyklus schafft

Trotz der Bemühungen der Mainstream-Medien, ihn als Anti-Impfstoff-Verschwörungstheoretiker an den Pranger zu stellen, hat Robert F. Kennedy, Jr. gerade eine Sternstunde. Ausgerechnet eine aktuelle Umfrage von CNN zeigt, dass er 20 Prozent der demokratischen Vorwahlwähler auf sich vereinigen kann – und das war, bevor sein Joe Rogan-Interview und sein Push-up-Video mit freiem Oberkörper viral gingen. Kennedys Unterstützung bestätigt nur den gigantischen Vertrauensverlust zwischen Wählern und Mainstream-Medien.

Außer denjenigen, die in der Branche tätig sind, verstehen nur wenige Menschen die inneren Abläufe in der Medienwelt. Als Arzt und lebenslanger Wähler der Demokraten, der 2020 für Biden gestimmt hat, wusste ich nichts. Vor COVID-19 habe ich darauf vertraut, dass das, was ich las, der Wahrheit entsprach. Meine Erfahrungen als Leiter der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) haben mich schnell von dieser Vorstellung abgebracht.

Die erste Welle kam im Dezember 2020, als ich vor dem Senat aussagte, dass Kortikosteroide das Leben meiner COVID-Patienten retten würden. Meine Empfehlungen wurden nicht nur ignoriert, sondern angegriffen, und ich wurde persönlich als Betrüger und Trump-Marionette verhöhnt. Mein Leben und meine Karriere wurden auf den Kopf gestellt. Ich sah mich gezwungen, meine Stelle als Dozentin aufzugeben. Es war ein schwacher Trost, als ein paar Monate später eine große Studie meine Aussage bestätigte und die Regierungsbehörden Steroide in die Standardbehandlung für COVID-Patienten aufnahmen.

Im Jahr 2021 hatte ich große Mühe, den Sinn der Sache zu verstehen. Die Regierung Biden und die Mainstream-Medien setzten sich zielstrebig für ungetestete Impfstoffe ein, während das FLCCC immer mehr Beweise dafür sammelte, dass billige Generika COVID stoppen könnten. Wie ich in meinem neuen Buch „The War on Ivermectin“ ausführlich darlege, war die bloße Vorlage von Beweisen, dass Ärzte das Medikament zur Behandlung und Vorbeugung von COVID auf der ganzen Welt einsetzen, ein gefundenes Fressen für die Mafia.

Nach diesem Crashkurs in Medienmanipulation war ich viel schlauer und lernte, die Taktiken zu erkennen. Als Rachel Maddow im September 2021 an ihre 10 Millionen Abonnent eine lokale Nachrichtenmeldung über eine Überdosis Ivermectin in Krankenhäusern in Oklahoma twitterte, wusste ich, dass es sich um eine Fake News handelte.

In dem Bericht wurde ein Arzt zitiert, der behauptete, dass Patienten, die eine Überdosis Ivermectin einnahmen, die Krankenhäuser in ländlichen Gebieten überlasteten. Angeblich konnten Menschen, die mit schweren Verletzungen – sogar Schusswunden – in die Notaufnahme kamen, nicht versorgt werden. Die Geschichte wurde durch unzählige Medien und blaue Schecks verbreitet, die Ivermectin aufgrund seiner Verbindung zu Trump und seinen Anhängern ohnehin skeptisch gegenüberstanden. In ihren Augen tötete ein Haufen MAGA-Verrückter mit einer Überdosis „Pferdeentwurmungsmittel“ die Großmutter.

Sechs Tage später bestätigte das Krankenhaus, in dem der Arzt arbeitete, dass die Geschichte eine totale Erfindung war. Es gab keine Überdosierung von Ivermectin – keine – und der Arzt hatte seit mehr als zwei Monaten nicht mehr in dem Krankenhaus gearbeitet.

Dies war mit Abstand die schlampigste und dreisteste Hetzjagd, die die Medien während der Pandemie betrieben. Aber die Berichterstattung von Rolling Stone war der Höhepunkt. Das Blatt verwendete ein Foto, auf dem Menschen in Winterkleidung vor dem Krankenhaus stehen – die falsche Jahreszeit. Wie das Sprichwort sagt: „Eine Lüge ist um die halbe Welt gereist, bevor die Wahrheit ihre Stiefel angezogen hat.“ Bis zum heutigen Tag hat Rolling Stone die Geschichte noch immer nicht gelöscht. Er hat lediglich die Schlagzeile geändert und einen Haftungsausschluss eingefügt.

Das ganze Debakel ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einen Fake-News-Zyklus erzeugt. Es geht so.

Schritt eins: Suchen Sie sich ein öffentliches Instrument, wie z. B. Giftnotrufzentralen, die leicht zu manipulieren sind. Diese Organisationen verfügen über eine öffentliche Hotline und eine E-Mail-Adresse, an die sich jeder wenden kann, um ein Problem zu melden. Die Meldungen werden als „unerwünschte Ereignisse“ protokolliert, sind aber nicht leicht zu bestätigen und werden in der Regel für die Öffentlichkeit tabellarisch erfasst, unabhängig davon, ob sie verifiziert wurden oder nicht. Genau das ist bei dem Fall in Oklahoma geschehen. Das örtliche Giftnotrufzentrum wurde mit gefälschten Anrufen von Personen überschwemmt, die behaupteten, sie hätten eine Überdosis Ivermectin eingenommen.

Zweiter Schritt: Setzen Sie „unabhängige“, scheinbar glaubwürdige Stimmen ein, um die falschen Behauptungen zu bestätigen und zu verschönern. Ärzte gehören zu den vertrauenswürdigsten Fachleuten, aber ein medizinischer Abschluss macht sie noch lange nicht zu ehrlichen Maklern. Viele Ärzte kämpfen darum, ihren Lebensunterhalt als Mediziner zu verdienen, und leider lassen sich einige – wie der Arzt aus der Notaufnahme von Oklahoma – auf die Industrie oder politische Hitjobs ein, wenn sie damit ihre Rechnungen bezahlen können. Und Ärzte, die bereit sind, ihre Besorgnis über eine Gesundheitsgefährdung – eine Überdosis Ivermectin – zu Protokoll zu geben, sind alles, was ein Reporter für einen saftigen Knüller braucht.

Dritter Schritt: Stimmen Sie sich mit institutionellen Verbündeten ab, um die Legitimität zu erhöhen – FDA, American Medical Association und GAVI (The Vaccine Alliance) – um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen und die Flammen mit empörten öffentlichen Erklärungen und gezielten Anzeigenkäufen anzufachen. Reporter können ihren Vertretern bei im Fernsehen übertragenen Briefings Fragen stellen, was während der Pandemie von größerer Bedeutung war.

Und schließlich der vierte Schritt: Aktivieren Sie die Echokammer in den Mainstream- und sozialen Medien. Twitter-Influencer, die im Acela-Korridor leben und spielen, können in den grünen Zimmern der Kabelnachrichtenstudios und bei glitzernden Beltway-Treffen miteinander sprechen. Sie können sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil sie die Verrückten und Verschwörungstheoretiker bloßgestellt haben.

Die Pharmafirma hat dieses Spiel nicht erfunden, obwohl sie es effektiv genutzt hat, um den Krieg gegen Ivermectin zu führen und mehr als 30 Milliarden Dollar mit COVID-Impfstoffen zu verdienen. Die Tabak-, Energie-, Chemie- und andere Industrien haben dieselben Taktiken angewandt, um den Wettbewerb zu neutralisieren und die Marktkontrolle zu behalten.

Das Großkapital spielt schon lange mit dem System, aber der Aufstieg der sozialen Medien hat einst angesehene Medieninstitutionen in von der Industrie leicht manipulierbare Clickbait-Maschinen verwandelt. Da die Amerikaner in ihren Häusern eingeschlossen sind und sich ständig gegenseitig beschuldigen, ihre Großmutter umgebracht zu haben, hat die Pandemie diesen Trend rasch beschleunigt und der Pharmaindustrie – und ihren Medienverbündeten – ein starkes Motiv und reichlich Gelegenheit geboten.

Von Masken und Abriegelungen bis hin zu Impfstoffen und Fernunterricht: Immer wieder wurden die von den Medien angepriesenen Lösungen zu teuer verkauft und zu wenig geliefert. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie viele Menschenleben durch die Taktik zur Unterdrückung von Ivermectin verloren gegangen sind, aber wir wissen, dass wir den Medien nicht trauen können. Das erklärt den Aufstieg von RFK Jr. – und es ist der Grund, warum ich nicht gegen ihn wetten würde.

Nachgedruckt von RealClearPolitics