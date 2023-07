Riley Waggaman

Aber die Russen sind nicht so begeistert

Russlands einheitliches biometrisches System (UBS), eine kommerziell betriebene nationale biometrische Datenbank (nein, ich mache keine Witze – dazu später mehr), wurde als sichere und effektive Methode zur Identifizierung der Proleten angepriesen.

Aber es gibt ein Problem: Viele Russen wissen nichts von dem Wunder der kommerziellen Biometrie, und diejenigen, die davon wissen, sind aus irgendeinem seltsamen Grund nicht sehr begeistert. Das ist natürlich inakzeptabel, und so haben sich TASS (ein staatliches Medienunternehmen) und VTsIOM (ein staatliches Meinungsforschungsinstitut) zusammengetan, um eine Veranstaltung zur Förderung der Biometrie zu veranstalten.

Auf dem Gipfel waren einige der größten Namen der „digitalen Entwicklung“ vertreten: Juri Schabanow, stellvertretender Direktor der Abteilung des Ministeriums für digitale Entwicklung für die Entwicklung digitaler Identifizierungstechnologien, Wladislaw Powolotskij, CEO des Zentrums für biometrische Technologien (das kommerzielle Unternehmen, das die russische UBS betreibt), Oleg Ewsejew, Direktor der Biometrie-Abteilung der Sberbank (die nicht nur eine Bank, sondern ein „Universum von Dienstleistungen“ ist – einschließlich Gerinnungsdienstleistungen), und Dmitri Markow, CEO der Biometrie-Firma VisionLabs (Sber verkaufte seine 25 %ige Beteiligung an dem Unternehmen im Jahr 2021).

Die Biometriekonferenz begann jedoch mit einigen entmutigenden Nachrichten.

Unter Berufung auf die Ergebnisse einer neuen Umfrage gab VTsIOM bekannt, dass nur 55 % der Russen mit dem Konzept der Biometrie vertraut sind, während 39 % der Befragten völlige Verwirrung über diese neue Methode der digitalen Kennzeichnung äußerten.

Die staatlich geförderte Umfrage ergab, dass 42 % der Russen aufgefordert wurden, biometrische Daten anzugeben. 29 % stimmten der Erhebung und Verarbeitung dieser Daten zu, während 13 % sie ablehnten.

Wie VTsIOM erklärte (Hervorhebung durch sie selbst):

Weitere 7 % sprachen sich einfach für eine Unterstützung aus, ohne die Gründe dafür zu nennen (in der Gruppe, die eine positive Einstellung vertritt).

Zusammengefasst: Selbst das staatliche Meinungsforschungsinstitut der Regierung gibt zu, dass die Russen derzeit eine „neutral-negative Haltung“ gegenüber der Erfassung und Verwendung biometrischer Daten haben. Dies muss nach Ansicht der Biometrie-Befürworter des Landes geändert werden.

Einige der wichtigsten Aussagen dieser Veranstaltung, mit freundlicher Genehmigung von Nakanune.ru:

Zwar räumte Markov ein, dass der biometrische Markt nach seinen Schätzungen um 15-20 % pro Jahr wachsen wird, was große Vorteile verspricht. Er war der Einzige, der die Vorteile für Geschäftsleute offen zugab.

Achten wir auf einen wichtigen Punkt. Povolotsky betonte, dass sein Unternehmen nicht im Besitz persönlicher Daten ist – Passdaten usw. Er verfügt lediglich über biometrische Daten, so dass, wie er sagt, nichts zu befürchten ist. Aber das Bundesgesetz vom 29. Dezember 2022 N 572-FZ heißt „Über die Einführung der Identifizierung und (oder) Authentifizierung von Personen mit Hilfe biometrischer personenbezogener Daten …“ Das heißt, biometrische Daten sind personenbezogene Daten. Werden die Menschen für dumm verkauft?

Die Rede des Generaldirektors des Zentrums für biometrische Technologien (CBT), Vladislav Povolotsky, war bezeichnend. Das CBT ist der Betreiber des Unified Biometric System, das übrigens ein kommerzielles Unternehmen ist. Interessant ist, dass es nur sehr wenige Informationen über Povolotsky selbst in der Öffentlichkeit gibt. […]

Nun zu einigen Beobachtungen aus dem Bericht von Nakanune, den ich Ihnen ans Herz lege, aufmerksam und sorgfältig zu lesen:

Viele Experten sind der Meinung, dass die Behörden schnell alle Bürger auf biometrische Identifizierung umstellen wollen, um die totale Kontrolle über das Leben der Menschen zu erlangen. Andere versichern uns, dass dies nur aus Bequemlichkeit für die Bürger selbst geschieht. Heute wurde auf einer von TASS veranstalteten Pressekonferenz bekannt, was die Akteure, die die biometrische Agenda und die Einführung biometrischer Technologien in Russland vorantreiben, darüber denken.

Eigentlich gab es keine solche Diskussion, denn alle Teilnehmer vertraten kommerzielle Strukturen und waren interessierte Befürworter der Einführung biometrischer Technologien.

Selbst der Vertreter des Staates, der stellvertretende Direktor der Abteilung für die Entwicklung digitaler Identifizierungstechnologien des Ministeriums für digitale Entwicklung, Juri Schabanow, trat nicht als Staatsmann auf, sondern vertrat ausschließlich eine kommerzielle Logik zur Förderung der Biometrie: Dienstleistungen, Bequemlichkeit usw. Eine sehr seltsame Position für einen Beamten, der in einem kommerziellen Paradigma lebt. […]

Deprimierend ist, dass der Staat – und noch mehr die kommerziellen Unternehmen – in der Frage der Biometrie nur an einem interessiert sind: unter dem Vorwand, sich um die Menschen zu kümmern, von der Ausbeutung der persönlichen Daten zu profitieren. […]

Im Großen und Ganzen reduzierte sich die gesamte „Expertendiskussion“ … auf eine Werbung für die Biometrie und einen Aufruf, so schnell wie möglich auf diese Technologie umzusteigen. Aber was ist von Unternehmern zu erwarten? Denken sie an die ganzheitlichen Interessen der Gesellschaft?

Leider haben die Behörden in Russland einen Kurs in Richtung „digital-biometrische Versklavung“ der Menschen eingeschlagen, und sie werden ihre Position nicht aufweichen. Angesichts unserer technologischen Abhängigkeit vom Westen kann dies im Laufe der Zeit zu unerwarteten Konsequenzen führen.