Sucharit Bhakdi – Die Corona-Impfung – die Hölle auf Erden?

Wir haben vor genau einem Jahr mit Prof. Bhakdi das erste Interview für unseren Dokumentarfilm Empty geführt und den Brief an die Kanzlerin mit Prof. Bhakdi gedreht, auf diesen Brief gab es nie eine Antwort. Prof. Bhakdi hat mehr als 12000 Ärzte in Deutschland ausgebildet.

Jetzt, ein Jahr nach dem Interview, das in den alternativen Medien Viral ging und Millionenfach gesehen wurde, treffen wir Prof. Bhakdi und seine Frau Prof. Karina Reiß wieder. Prof. Bhakdi sieht müde aus und auch die ersten Worte zeigen eine Veränderung des immer vorsichtig und vermittelnden Buddhisten und geborenen Thailänder.

Dieses Interview zu dem Buch „Unmusket” und als Nachtrag zum Film “Empty”, ein Jahr danach, von Prof. Bhakdi und Prof. Karina Reiss, ist ein mahnender Weckruf an die Gesellschaft. Der Titel des Interviews „Die Corona-Impfung – die Hölle auf Erden?”, ist die Essenz aus einem Interview, dass die Gesellschaft wachrütteln soll.

Wir haben dieses Interview absichtlich in einem buddhistischen Schneidersitz geführt, um auch das Bild dieses Gesprächs zu solch einem brisanten Thema zu verändern. Prof. Bhakdi der in unserem ersten Interview vor einem Jahr ruhig und gelassen wirkte, zeigte sich nach einem Jahr des Kampfes und der Rechtfertigung, sehr emotional und fassungslos über die Arroganz der Politik, die sich mit den Kritikern nicht auseinander setzen will.

Diese spektakuläre Interview mit Prof. Bhakdi ist eine Hilferuf an eine demokratische Gesellschaft und vor allem eine Mahnung an die Menschheit.

Diese Impfung hat das Potenzial uns die Hölle auf Erden zu bereiten, das sollte allen Befürwortern klar sein, die Ihre Kritiker verleugnen.