Sudan: Das neue geopolitische Schlachtfeld zwischen Ost und West?

Matthew Ehret

Der mögliche Ausbruch eines Bürgerkriegs, der durch einen Fraktionskampf innerhalb der sudanesischen Militärregierung ausgelöst wird, stellt eine Destabilisierungsgefahr dar, die über die Grenzen des Landes hinausgeht – nach Afrika, Westasien und in die entstehende multipolare Ordnung. Das kommt dem Westen gerade recht.

Die Geschichte des Sudan ist eine Geschichte der Kontraste und Widersprüche. Das Land verfügt über ein enormes Potenzial und enorme Ressourcen, ist jedoch von Armut, Konflikten und Ausbeutung geplagt. Die Kräfte, die den Sudan derzeit auseinanderreißen, sind komplex und vielschichtig, aber eines ist sicher: Die Zukunft dieses Landes ist untrennbar mit der geopolitischen Landschaft im Allgemeinen verbunden.

Um die Dynamik dieses sich zuspitzenden Konflikts vollständig zu verstehen, muss man über die Grenzen des Sudan hinausschauen. Es gilt, die geopolitischen Zusammenhänge am Horn von Afrika, am Persischen Golf, in der weiteren westasiatischen Region und sogar in der Ukraine zu berücksichtigen.

Der Sudan, einst die größte afrikanische Nation mit 46 Millionen Einwohnern und der drittgrößten Landmasse, erlebte 2011 mit der vom Westen vorangetriebenen Balkanisierung, die das Land in einen „muslimischen Norden“ und einen „christlich-animistischen Süden“ teilte, einen seismischen Wandel.

Extreme von Reichtum und Armut

Das Land ist mit einer der wasserreichsten Zonen der Erde gesegnet. Der Weiße und der Blaue Nil fließen zusammen und bilden den Nil, der im Norden nach Ägypten fließt. Der Wasserreichtum des Sudan wird durch fruchtbare Böden und immense Gold- und Ölvorkommen ergänzt.

Der Großteil dieser Ressourcen befindet sich im Süden, was eine praktische geologische Kluft darstellt, die westliche Strategen seit über einem Jahrhundert zur Förderung der Sezession ausnutzen.

Trotz seines Reichtums an Ressourcen ist der Sudan auch eines der weltweit ärmsten Länder. Fünfunddreißig Prozent der Bevölkerung leben in extremer Armut, und erschütternde 20 Millionen Menschen – oder 50 Prozent der Bevölkerung – leiden unter Ernährungsunsicherheit.

Obwohl der Sudan 1956 die politische Unabhängigkeit erlangte, war er, wie viele andere ehemalige Kolonien, wirtschaftlich nie wirklich unabhängig. Die Briten wendeten eine Strategie an, die sie bereits vor ihrem Abzug aus Indien im Jahr 1946 angewandt hatten – Teilen und Erobern -, indem sie „nördliche“ und „südliche“ Stämme voneinander trennten, was zu Bürgerkriegen führte, die Monate vor der Unabhängigkeit des Sudan im Jahr 1956 begannen.

General gegen General

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 2011 wurde der Südsudan in einen brutalen Bürgerkrieg verwickelt, der sieben Jahre lang andauerte. In der Zwischenzeit wurde der Norden von zwei Putschen heimgesucht: dem ersten im Jahr 2019, bei dem Präsident Omar al-Bashir gestürzt wurde, und dem zweiten im Jahr 2021, der zur derzeitigen Übergangsregierung unter Führung des Militärs führte, die sich die Macht teilt und vom Präsidenten des Souveränen Rates, General Abdel Fattah al-Burhan, und seinem Stellvertreter, General Mohamed Hamdan Dagalo, geführt wird.

Diese beiden ehemaligen Verbündeten, die zu Rivalen wurden, stehen nun im Mittelpunkt des Konflikts, der den Sudan vor dem Hintergrund der sich rasch entwickelnden multipolaren Ordnung in zwei entgegengesetzte Richtungen treibt.

Nach dem Staatsstreich im Sudan im Jahr 2021 setzten die beiden rivalisierenden Generäle Dagalo und Burhan ihre Bemühungen um den Bau von Großprojekten fort. China finanzierte ein Programm zur Instandsetzung von 4725 km stillgelegter Eisenbahnstrecken aus der Kolonialzeit, die den Hafen des Sudan mit Darfur und dem Tschad verbinden.

Einem kürzlich erschienenen Bericht von The Cradle zufolge könnte die Wiederbelebung des zuletzt 2010 vorgeschlagenen Projekts „Brücke am Horn von Afrika“ Realität werden, wenn der Frieden am Horn von Afrika erhalten bleibt und das neue Bündnis zwischen Iran und Saudi-Arabien zu einem dauerhaften Friedensprozess im Jemen führt.

Der globale Süden profitiert von der Zusammenarbeit zwischen China und Russland

In den vergangenen zehn Jahren hat die strategische Partnerschaft zwischen China und Russland bei den Ländern des globalen Südens rasch an Beliebtheit gewonnen. Die fünf BRICS-Mitgliedsstaaten, auf die über 3,2 Milliarden Menschen und 31,5 Prozent des weltweiten BIP entfallen, haben China und Russland finanzielle Unterstützung für große Infrastruktur-, Wasser- und Energieprojekte geleistet und gleichzeitig den militärischen Bedarf von Ländern unterstützt, die mit Destabilisierung konfrontiert sind.

Dies hat die Weichen für eine neue Ära der Geoökonomie gestellt, die auf einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruht. Das Horn von Afrika, zu dem der Nord- und Südsudan, Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia und Kenia gehören, wurde in diese positive Dynamik von Frieden und Entwicklung hineingezogen.

Äthiopien konnte seinen 20-jährigen Konflikt mit dem benachbarten Eritrea im Jahr 2018 beenden und einen möglichen Bürgerkrieg im November 2022 niederschlagen. Ferner haben Chinas diplomatische Bemühungen ein Friedensabkommen zwischen Saudi-Arabien und Jemen ermöglicht, und selbst in Syrien ist mit dem Konsens der Arabischen Liga, dass die von den USA angeführte Regimewechsel-Doktrin gegen Präsident Bashar al-Assad beendet ist, neue Hoffnung entstanden.

Die multipolaren Perspektiven des Sudan

Auch wenn die Ursache für die jüngste Gewalt im Sudan noch unklar ist, gibt es doch einige Fakten, die bekannt sind. Vor dem jüngsten Ausbruch der Gewalt, der fast 500 Menschenleben forderte, machte der Sudan bedeutende Fortschritte bei der Konsolidierung seiner Beteiligung an der entstehenden multipolaren Allianz.

Dazu gehörte, dass der Sudan zusammen mit 19 anderen Ländern, darunter rohstoffreiche afrikanische Staaten wie Algerien, Ägypten, Nigeria und Simbabwe, einen Antrag auf Beitritt zum BRICS+-Bündnis stellte. Die Entscheidung des Sudan, Russland die volle Nutzung des sudanesischen Hafens zu gewähren und sich an einer großangelegten wirtschaftlichen Entwicklung mit China, Russland, Ägypten und Kuwait zu beteiligen, wurde von vielen als positive Entwicklung angesehen, zog jedoch die Androhung von „Konsequenzen“ durch den US-Botschafter John Godfrey nach sich.

Im April 2021 wurden Vereinbarungen zum Bau einer 900 km langen ägyptisch-sudanesischen Eisenbahnlinie unterzeichnet, die Assuan mit dem sudanesischen Wadi Halfa und Khartum verbindet. Im Juni 2022 wurde eine von der äthiopisch-sudanesischen Regierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie fertiggestellt, die den Bau einer 1522 km langen Normalspurbahn zwischen Addis Abeba in Äthiopien und Khartum sowie dem Hafen von Sudan vorsieht.

Im Januar 2022 sagte China finanzielle und technische Unterstützung zu, um Kenias 578 km lange Mombasa-Nairobi-Eisenbahnstrecke nach Uganda, Südsudan und in die Demokratische Republik Kongo sowie nach Äthiopien zu verlängern, wo die von China gebaute Eisenbahnstrecke Addis Abeba-Dschibuti 2017 fertiggestellt wurde. In diesem umfassenden Projekt waren auch Erweiterungen nach Eritrea enthalten.

Eisenbahnlinien auf dem afrikanischen Kontinent

Die Wiederbelebung des Jonglei-Kanals

Sowohl Wasser als auch Öl sind im Südsudan reichlich vorhanden, sodass die Sicherheit der Region für Pekings afrikanische Interessen oberste Priorität hat. Trotz dieses Reichtums ist die Infrastruktur des Landes unzureichend, sodass es keine Möglichkeit gibt, diese Ressourcen zu vermarkten oder für industrielle Zwecke zu nutzen.

Wasser ist geopolitisch genauso wichtig wie Öl, wenn nicht sogar noch wichtiger. So wurde vor fast vierzig Jahren das Projekt des Jonglei-Kanals ins Leben gerufen, das den Weißen und den Blauen Nil im Südsudan verbinden und einen 360 km langen Kanal schaffen sollte, der das Wasser aus dem oberen Weißen Nil ableiten sollte.

Durch den Kanal würden 25 Millionen Kubikmeter Wasser pro Tag in den Norden Ägyptens geleitet, während 17.000 Quadratkilometer Sumpfland in landwirtschaftliche Nutzfläche umgewandelt würden. Das Projekt würde das Wüstenland in Ägypten und Nordsudan zum Blühen bringen und die Sahelzone zur Kornkammer Afrikas machen. Das Projekt wurde jedoch gestoppt, nachdem 250 km mit einer 2300 Tonnen schweren, lasergesteuerten Schaufelradmaschine aus deutscher Produktion gegraben worden waren.

Die abtrünnige südsudanesische Volksbefreiungsarmee (SPLA), angeführt von dem im Westen ausgebildeten John Garang De Mabior, begann 1983 einen Bürgerkrieg und entführte die Bediener der Maschine, wodurch das Projekt zum Stillstand kam. De Mabior hatte 1981 in den USA eine Doktorarbeit über die Umweltschäden verfasst, die der Jonglei-Kanal verursachen würde, wenn er nicht ordnungsgemäß betrieben würde.

Trübe Aussichten

Trotz der Versuche des ehemaligen Präsidenten Omar al-Bashir, das Projekt seit 1989 – bis zur Teilung des Sudan im Jahr 2011 – wieder in Gang zu bringen, ließen die ständigen Destabilisierungen eine Wiederbelebung des Projekts nicht zu.

Die Dinge begannen sich zu ändern, als am 28. Februar 2022 der südsudanesische Vizepräsident für Infrastruktur, General Taban Deng Gai, die Wiederaufnahme des Jonglei-Kanals mit den Worten forderte:

„Wir, die Menschen in Bentiu und Fangak, haben keinen Platz zum Bleiben. Wir könnten nach Eastern Nuer [Ostufer des Weißen Nils] auswandern, weil wir unser Land durch die Überschwemmungen verloren haben … Die Leute fragen, wer diese riesigen Wassermassen freigesetzt hat, denn so etwas haben wir seit Jahrzehnten nicht erlebt. Natürlich haben Uganda und Kenia das Wasser geöffnet, denn Kampala stand wegen des steigenden Wasserspiegels des Viktoriasees fast unter Wasser. Der Bau des Jonglei-Kanals, der gestoppt wurde, muss revidiert werden … Damit unser Land nicht von Überschwemmungen überflutet wird, sollten wir dafür sorgen, dass das Wasser zu denen fließt, die es in Ägypten benötigen.“

General Taban verwies auf einen UN-Bericht, in dem die 380.000 Zivilisten aufgeführt sind, die durch die jüngsten Überschwemmungen im Sudd-Feuchtgebiet vertrieben wurden, und erklärte: „Die Lösung liegt in der Öffnung der Wasserwege und der Wiederaufnahme der Bohrungen im Jonglei-Kanal, die in erster Linie auf den Bedingungen und Interessen des Südsudan beruhen.“

General Taban hatte eng mit dem südsudanesischen Minister für Wasserressourcen und Bewässerung, Manawa Gatkouth, zusammengearbeitet, der als erster dieses Projekt seit der Teilung 2011 wiederbelebt und dem südsudanesischen Übergangsrat im Dezember 2021 einen Vorschlag unterbreitet hatte.

Dieser Vorschlag geht direkt auf die Vereinbarungen über den Bau kooperativer Wasserprojekte zurück, die Gatkouth im September 2020 mit der ägyptischen Regierung getroffen hatte.

Damals erklärte der ägyptische Minister für Wasserressourcen, dass „Ägypten die Zahl der Entwicklungsprojekte zum Sammeln und Speichern von Regenwasser erhöhen würde, um der südsudanesischen Bevölkerung zu helfen.“

Stiefel auf dem Boden: Der Westen kehrt zurück

Erwartungsgemäß hat die sudanesische Krise durch die Beteiligung anglo-amerikanischer Streitkräfte Aufmerksamkeit erregt. Am 23. April kündigte US-Präsident Joe Biden eine War Powers Resolution an, um Truppen im Sudan, in Dschibuti und Äthiopien einzusetzen.

Während alle anderen Länder ihre Bürger und ihr diplomatisches Personal schnell aus der Gefahrenzone brachten, blieben 16.000 US-Zivilisten ohne Unterstützung zurück, was einen bequemen Vorwand bot, um US-Militärkräfte zur „Wiederherstellung der Ordnung“ einzusetzen.

Erwähnenswert ist auch das überraschende Erscheinen der US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland am 9. März in der Region. Nuland, eine der Hauptverantwortlichen für die Umwandlung der Ukraine in einen Konfrontationsstaat gegen Russland, prahlte während ihres Besuchs damit, dass sie über einen „demokratischen Übergang im Sudan“ sowie über ihre humanitären Anliegen in Somalia und Äthiopien sprach.

Der Sudan ist im Übrigen von Weizenimporten abhängig, die zu 85 Prozent aus der Ukraine und Russland stammen.

Bis heute finanziert die National Endowment for Democracy (NED) über 300 verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen in Afrika und mindestens 13 im Sudan – die alle die bewährte Taktik anwenden, pro-westliche lokale Liberale als Waffe einzusetzen, um ihre eigenen Nationen unter dem Deckmantel des „Demokratieaufbaus“, der Menschenrechte und der „Anti-Korruptions“-Aktionen zu zerstören.

Umgekehrt sieht der Globale Süden die aufstrebenden multipolaren Mächte China, Russland und ihre wachsende Schar von Verbündeten zunehmend als Vorreiter eines nicht heuchlerischen Ansatzes zur Unterstützung lebenswichtiger Infrastrukturprojekte und echter nationaler Interessen.

Diese neuen Akteure auf der internationalen Bühne räumen der Fertigstellung groß angelegter Wasser-, Lebensmittel-, Energie- und Verkehrsnetze Priorität ein, die nicht nur allen Beteiligten zugute kommen, sondern auch positive Auswirkungen auf Regionen jenseits der Landesgrenzen haben.

Diese transformativen Projekte, wie Pekings ehrgeizige, mehrere Billionen Dollar teure Belt and Road Initiative (BRI), fördern Einheit und Fortschritt, indem sie Stammesdenken, Bigotterie, Armut und Knappheit überwinden, auf die sich der Westen in der Vergangenheit verlassen hat, um Konflikte zu schüren. Durch die Erhöhung des Bildungsniveaus und die Bereitstellung hochwertiger Arbeitsplätze über Stammes- und Landesgrenzen hinweg entfacht die wirtschaftliche Entwicklung Würde und Innovation, die eine Bedrohung für Oligarchen mit imperialistischen Tendenzen darstellen.

Auch wenn die Ursachen der Krise im Sudan nicht vollständig geklärt sind, so ist doch klar, dass mächtige Kräfte am Werk sind, die versuchen, das Ergebnis zu ihrem eigenen Vorteil zu gestalten. Die Antwort auf die Probleme des Sudan liegt jedoch in einem anderen Ansatz – einem Ansatz, der der Entwicklung der Infrastruktur und dem Aufbau der Nation Vorrang vor engstirnigen geopolitischen Interessen und Regimewechsel einräumt.