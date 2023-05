Mitglied des Europaparlaments schlägt Alarm und erklärt den wahren Zweck der 15-Minuten-Städte

Der Covid-Pass wurde eingeführt, um die Menschen schon im Vorfeld an QR-Codes zu gewöhnen. Das sagte die Europaabgeordnete Christine Anderson im Gespräch mit der Epoch Times.

Jetzt werden wir überall mit sogenannten 15-Minuten-Städten konfrontiert. Diese sind nicht dazu da, das Leben zu erleichtern. Es geht nicht darum, alles, was man braucht, in der Nähe zu haben, und es geht auch nicht darum, den Planeten zu retten, so Anderson.

German MEP, Christine Anderson, on 15 minute cities:



"Make no mistake, it's not about your convenience, and it's not about saving the planet. It will be a complete impoverishment and enslavement of all the people."#15MinuteCities #15MinutePrisons #DigitalID #NetZero… pic.twitter.com/vTh1n8HQxj