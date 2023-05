So etwas habe ich in meiner gesamten Karriere noch nie gesehen!

Dr. Aseem Malhotra erklärt Joe Rogan, dass eine erneute Analyse der ursprünglichen klinischen Studiendaten von Pfizer und Moderna zeigt, dass ihre COVID-mRNA-Impfstoffe das Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, Krankenhausaufenthalte und Tod ERHÖHEN:

„In meiner gesamten Laufbahn, in der ich mir alle Medikamente ansehe und viele verschiedene verschriebene Medikamente kenne, habe ich noch nie etwas gesehen, das, wenn man sich die Daten ansieht, eine so schlechte Wirksamkeit und noch nie dagewesene Schäden aufweist. Im Sommer letzten Jahres wurde in der Zeitschrift Vaccine, der wichtigsten medizinischen Fachzeitschrift für Impfstoffe, eine Neuanalyse der ursprünglichen doppelblinden, randomisierten, kontrollierten Studie von Pfizer und Moderna veröffentlicht.

Dies ist die höchste Qualität wissenschaftlicher Beweise. Joseph Fraiman ist Arzt in der Notaufnahme und klinischer Datenwissenschaftler aus Louisiana. Mitherausgeber des BMJ, Dr. Peter Doshi. Dr. Robert Kaplan aus Stanford. Einige wirklich integre Persönlichkeiten haben diese Reanalyse veröffentlicht, und sie kamen zu folgendem Ergebnis. In den Studien, die zur Zulassung durch die Aufsichtsbehörden in aller Welt geführt haben, war die Wahrscheinlichkeit eines schweren unerwünschten Ereignisses durch die Einnahme des Impfstoffs, eines Krankenhausaufenthalts, einer Behinderung oder eines lebensverändernden Ereignisses größer als die Wahrscheinlichkeit, mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Dieser mRNA-Impfstoff hätte wahrscheinlich gar nicht erst für einen einzigen Menschen zugelassen werden dürfen, und die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse liegt bei mindestens 1 zu 800… 1 zu 800 ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Wir haben andere Impfstoffe wegen viel weniger zurückgezogen. Der Schweinegrippe-Impfstoff aus dem Jahr 1976 wurde zurückgezogen, weil sich herausstellte, dass er bei etwa 1 von 100.000 Menschen eine schwächende neurologische Erkrankung namens Guillan-Barre-Syndrom verursachte. Die Rotavirus-Impfung wurde 1999 ausgesetzt, weil bei einem von 10.000 Kindern eine Form des Darmverschlusses festgestellt wurde. Heute ist es mindestens 1 von 800. Das ist ein klarer Fall. Die Frage ist also, warum haben wir sie nicht ausgesetzt?“

Dr. Aseem Malhotra tells Joe Rogan that a reanalysis of Pfizer and Moderna's original clinical trial data shows that their COVID mRNA vaccines *INCREASE* your risks of serious adverse events, hospitalization, and death:



