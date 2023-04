Sudans “Deep State”-Krieg könnte weitreichende geostrategische Folgen haben, wenn er fortgesetzt wird

Angesichts der Tatsache, dass Ägypten, Äthiopien, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA wichtige Interessen im Sudan haben, ist klar, dass dieser jüngste afrikanische Konflikt weitreichende Folgen haben könnte, wenn er andauert und insbesondere, wenn sein “tiefstaatlicher” Krieg zu einem Bürgerkrieg ausartet. In diesem Fall könnte dieses geostrategische Land plötzlich zu einem Objekt intensiver Konkurrenz im Neuen Kalten Krieg werden, was unkontrollierbare Prozesse in Gang setzen könnte, die in einer Destabilisierung ganz Afrikas gipfeln. Alle verantwortlichen Akteure müssen daher alles tun, um dies zu verhindern.

Am Wochenende sind im gesamten Sudan heftige Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF) ausgebrochen, für die sich beide Seiten gegenseitig die Schuld geben. Da dieser Konflikt vorerst auf zwei militärische Fraktionen beschränkt bleibt, kann er als “tiefstaatlicher” Krieg bezeichnet werden und nicht als Bürgerkrieg wie der Konflikt, der schließlich zur Unabhängigkeit des Südsudan führte. Das bedeutet nicht, dass er sich nicht zu einem Bürgerkrieg ausweiten wird, sondern nur, dass dies am Sonntagabend noch nicht der Fall war.

Der Krieg im “tiefen Staat” des Sudan war jedoch unvermeidlich, da diese Fraktionen miteinander darum konkurrieren, wer die mächtigste Kraft im Land bleiben wird, während sich der Übergang zur Demokratie, der nach dem Militärputsch von 2019 begann, ständig verzögert. Die SAF wird von Generalstabschef Abdel Fattah Al-Burhan geführt, während die RSF von General Mohamed Hamdan Dagalo geleitet wird, der auch als Hemedti bekannt ist. Beide Männer gehören dem Souveränen Übergangsrat an, der erste als Präsident, der zweite als stellvertretender Vorsitzender.

Ein neuer Premierminister und die Institutionen der Übergangsbehörde hätten eigentlich schon am vergangenen Dienstag bekannt gegeben werden sollen, aber dazu ist es offensichtlich nicht gekommen. Die Spannungen im “tiefen Staat” begannen zu diesem Zeitpunkt unkontrollierbar zu werden, vielleicht weil eine oder beide Parteien damit rechneten, dass sie ihr seit langem geplantes Machtspiel gegen die andere Partei unter dem Vorwand der “Verteidigung der Demokratie” gegen den angeblich “antidemokratischen” Gegner durchführen könnten.

Aufgrund des “Nebels des Krieges” ist es schwierig, genau zu erkennen, was gerade passiert und wer was kontrolliert. Daher wird dieser Beitrag vermeiden, sich bei der Analyse des sudanesischen “Deep State”-Krieges auf unbestätigte Informationen zu stützen und sich stattdessen auf die Folgen dieser völlig vorhersehbaren Entwicklung konzentrieren. Zunächst einmal wirft dieser Konflikt ein sehr schlechtes Licht auf das Militär, da er zeigt, wie tief es im Laufe der Jahre gespalten wurde, so dass sich zwei klar voneinander getrennte, konkurrierende Machtzentren herausbilden konnten.

Je nachdem, wie lange sie sich bekriegen, könnte diese Institution so weit dezimiert werden, dass separatistische Kräfte an ihrer Peripherie wieder auftauchen und die territoriale Integrität des Sudan bedrohen, was das Land in das nächste Jugoslawien verwandeln könnte. Der frühere Präsident Omar Al-Bashir warnte seinen russischen Amtskollegen bei einem Treffen im Jahr 2017 sogar davor, als er ihn um Unterstützung bat, um das abzuwenden, was er als “den Wunsch der USA, den Sudan in fünf Staaten zu teilen” bezeichnete.

Dieses Szenario ist noch nicht eingetreten, da das Militär trotz der zunehmenden Spaltungen, die an diesem Wochenende in dem unvermeidlichen Krieg im “tiefen Staat” des Sudan gipfelten, eine starke Kraft geblieben ist, aber alles könnte sich schnell ändern, wenn der Konflikt weiter wütet. Je länger diese Fraktionen kämpfen, desto wahrscheinlicher ist auch ein gewisses Maß an ausländischer Intervention, insbesondere die Möglichkeit, dass Ägypten Burhan und die Vereinigten Arabischen Emirate Hemedti unterstützen, die beide als eng befreundet gelten.

Auch wenn der emiratische Präsident Mohammed bin Zayed (MBZ) erst letzte Woche in Kairo mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah El-Sisi zusammentraf, könnten die beiden schnell dazu übergehen, ihre jeweiligen Partner zu unterstützen, wenn sich der Konflikt weiter hinzieht, um sich einen Vorteil gegenüber dem anderen zu verschaffen. Was die Rolle Ägyptens betrifft, so hat die RSF einige ihrer Truppen im Lande gefangen genommen, die nach Angaben Kairos dort eine gemeinsame Ausbildung durchführen sollten. Sie werden zurückgegeben, aber nur wenige wussten, dass sie überhaupt dort waren, bevor dies geschah.

Das benachbarte Äthiopien, mit dem Ägypten und der Sudan einen erbitterten Streit über einen Staudamm am Nil führen, der durch beide Länder fließt, wird dies sicherlich zur Kenntnis nehmen, ebenso wie die Aufnahmen in den sozialen Medien, die angeblich ägyptische Kampfjets auch im Sudan zeigen. Schon seit einigen Jahren gibt es Befürchtungen, dass Ägypten einen so genannten “Präventivschlag” gegen Äthiopien plant, um Addis daran zu hindern, den besagten Staudamm zu füllen, und diese Spekulationen wurden nun durch diese Enthüllung noch verstärkt.

Äthiopien und der Sudan streiten sich auch um eine Region namens Alfashaga, die im letzten Sommer zu Zusammenstößen führte. Es ist also möglich, dass Addis zur Unterstützung seiner Ansprüche dort militärisch eingreift, wenn es das Gefühl hat, dass Khartum zu gespalten und schwach ist, um die Kontrolle über die Region zu behalten. Um es ganz klar zu sagen: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies in Erwägung gezogen wird, aber es ist dennoch erwähnenswert im größeren Kontext der Konsequenzen, die sich ergeben könnten, wenn der Krieg im Sudan weitergeht.

Dieser jüngste Konflikt ist auch deshalb für Äthiopien von Interesse, weil er dem jüngsten Streit zwischen der Bundesregierung und einigen Elementen in der Amhara-Region über die militärische Neuordnung des Landes sehr ähnlich ist. Generalstabschef Birhanu Jula verkündete am Samstag: “Von heute an gibt es die Struktur der regionalen Spezialeinheiten nicht mehr. Unsere Arbeit ist beendet”, so dass die Befürworter des Bundes behaupten könnten, diese erfolgreiche Operation habe einen Krieg nach sudanesischem Vorbild verhindert.

Nicht nur die Interessen der USA, Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Äthiopiens sind von diesem Konflikt betroffen, sondern auch die Russlands, das beiden Kriegsparteien sehr nahe steht, nachdem es die Beziehungen, die der ehemalige Präsident Bashir während seiner bereits erwähnten Reise nach Moskau im Jahr 2017 geknüpft hatte, weiter ausgebaut hat. Es plant, in Kürze einen Marinestützpunkt in Port Sudan zu eröffnen, beide Seiten arbeiten Berichten zufolge in den Bereichen Bergbau und Sicherheit zusammen, und der Sudan erleichtert den russischen Zugang zur benachbarten Zentralafrikanischen Republik (ZAR).

Dem Kreml ist es egal, welche Seite gewinnt, solange der Sieger seine strategischen Beziehungen beibehält, wobei die letzte Dimension immens wichtig ist, da jede mögliche Behinderung des russischen Zugangs zur Zentralafrikanischen Republik katastrophale Folgen für die Sicherheit des Landes haben könnte. Moskau hat Bangui mit Wagners Hilfe geholfen, seine Souveränität über weite Teile des Landes wiederherzustellen, aber die Hauptstadt könnte erneut von Rebellen bedroht werden, wenn der Kreml nicht in der Lage ist, die Streitkräfte der beiden Länder angemessen zu versorgen.

Ein mögliches Scheitern des russischen Projekts der “Demokratischen Sicherheit” hätte massive Auswirkungen auf die neu gewonnene Attraktivität Russlands für afrikanische Länder, die darauf zurückzuführen ist, dass Russland die Souveränität seiner Partner mit den in der Zentralafrikanischen Republik erprobten Mitteln und seiner attraktiven multipolaren Weltsicht effektiv stärkt. Die mögliche Rückgängigmachung seines ersten “Demokratische Sicherheit”-Erfolgs auf dem Kontinent als Folge des sudanesischen “Deep State”-Krieges wäre ein bedeutender symbolischer Rückschlag, den der Westen sicherlich ausnutzen würde.

Mit Blick auf die Interessen dieser fünf Staaten ist klar, dass dieser jüngste afrikanische Konflikt in der Tat weitreichende Folgen haben könnte, wenn er sich fortsetzt und vor allem, wenn der “tiefstaatliche” Krieg im Sudan in einen Bürgerkrieg ausartet. In diesem Fall könnte dieses geostrategisch wichtige Land plötzlich zu einem Objekt intensiver Konkurrenz im Neuen Kalten Krieg werden, was unkontrollierbare Prozesse in Gang setzen könnte, die in einer Destabilisierung ganz Afrikas gipfeln. Alle verantwortlichen Akteure müssen daher alles daran setzen, dies zu verhindern.