Süchtig nach Spike-Protein: Covid-Impfstoff-Junkies lügen, um zusätzliche Auffrischungsimpfungen zu erhalten

Das New York Magazine hat neulich eine Geschichte veröffentlicht, in der behauptet wird, dass „vollständig geimpfte“ Covid-Junkies lügen, um an ihre nächste Auffrischungsimpfung zu kommen.

Unter dem Titel „Johnson & Johnson & Regret“ erzählt Benjamin Hart, dass er selbst zutiefst enttäuscht ist, dass er die Einzeldosis-Impfung von J&J genommen hat und nicht eine der Doppeldosis-mRNA-Impfungen von Pfizer-BioNTech oder Moderna, weil diese mit Boostern geliefert werden.

Hart möchte offenbar unbedingt eine Auffrischungsimpfung, kann sie aber nicht bekommen. Also haben er und andere wie er „die Sache selbst in die Hand genommen und in Apotheken nach illegalen Auffrischungsimpfungen gesucht, indem sie vorgaben, ungeimpft zu sein“.

Wie Straßenjunkies, die auf der Suche nach dem nächsten Schuss sind, sind diese Branch Covidians zu Zombies geworden, die auf der Suche nach dem nächsten „Impfstoff“ sind. Man fragt sich, was passieren könnte, wenn sie keinen Erfolg haben?

In Harts Fall reichte eine einfache Lüge über seinen Impfstatus aus, um eine heiß begehrte Auffrischungsimpfung aus seiner örtlichen Apotheke zu erhalten. Er gibt auch zu, dass er jetzt im Grunde ein Big-Pharma-Kultist ist, der süchtig nach Covid-Impfungen ist.

„Egal, dass es immer mehr Beweise dafür gibt, dass wir eine weitere Dosis besser gebrauchen könnten als die Pfizer-Pfanatiker oder die Moderna-Mafia – dass Durchbruchsinfektionen bei den Ein-Dosis-Empfängern zumindest etwas häufiger vorkommen als bei unseren selbstgefälligen Doppel-Dosis-Landsleuten, auch wenn Krankenhausaufenthalte weiterhin äußerst selten sind“, beschwert sich Hart in seinem Artikel und hetzt gegen vollständig geimpfte Menschen, die sich die doppelte Dosis gespritzt haben.

Covid-Impfjunkies sind zu wandelnden Zombies geworden, die verzweifelt nach ihrem nächsten pharmazeutischen Schuss suchen

Hart ist davon überzeugt, dass er als Empfänger einer Einzeldosis im Vergleich zu den doppelt Geimpften den Kürzeren gezogen hat – denn seiner Meinung nach bedeuten mehr Impfungen einen besseren Schutz.

„Die geringe Größe unserer Kohorte und der Zeitplan für die Zulassung von Impfstoffen in den USA (J&J war in dieser Hinsicht das Schlusslicht) bedeuteten, dass über weite Teile dieses Frühjahrs und Sommers kaum Daten vorlagen“, beklagt er sich über die Studien zur Einzeldosisimpfung.

„Und obwohl wir wirklich eine Richtung brauchen, hatte man oft das Gefühl, dass wir aus der Pandemie-Erzählung völlig herausgenommen wurden – als wären wir die Generation X der Impfstoffempfänger.

Es hat sich herausgestellt, dass die J&J-Impfungen auch nicht im New Yorker „Excelsior“-Impfpasssystem auftauchen – fast so, als ob die Menschen, die damit geimpft wurden, nicht als „vollständig geimpft“ gelten.

„Ein von J&J geimpfter Mitarbeiter berichtete, dass die New Yorker Excelsior-App seine Impfstelle nicht als rechtmäßig anerkannte, bis er einen verwirrten, aber letztlich hilfsbereiten Mitarbeiter anrief, um sich zu beschweren“, schreibt Hart.

„Angesichts dieser ständigen Brüskierung haben einige von uns die Sache selbst in die Hand genommen und sich in Apotheken ungeprüfte Auffrischungsimpfungen besorgt, indem sie vorgaben, nicht geimpft zu sein. (‚Äh, ja, ich habe mehr über diese Coronavirus-Sache gehört, und es klingt wirklich beunruhigend! Eine Ihrer besten Moderna-Impfungen, bitte!‘).“

Hart wurde eindeutig durch seinen vermeintlich zweitklassigen Status als J&J-Impfstoffempfänger ausgelöst. Er wünscht sich jetzt eindeutig, dass er stattdessen die mRNA-Impfung bekommen hätte, denn dann könnte er an der „neuen Normalität“ als unbescholtener Bürger erster Klasse der neuen Weltordnung teilnehmen.

„Das passiert, wenn globalistische Institutionen den nützlichen Idioten in der Gesellschaft eine Massenparanoia aufzwingen und im Gegenzug sklavische Unterwürfigkeit erwarten“, berichtet National File.

„Der Artikel im New York Magazine bietet ungewollt einen Einblick in die dunkelsten und erbärmlichsten Ecken der menschlichen Psyche. In Zeiten wie diesen müssen wir erkennen, dass einige unserer Mitmenschen so gehorsam sind, so wenig kritisch denken und so sehr an ein System gebunden sind, das sie ausnutzt, dass sie die Realität vielleicht einfach nie so sehen wie normale Menschen.“