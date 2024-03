Südafrika erklärt, dass seine Bürger, die in Israels Militär dienen, verhaftet werden

Viele Amerikaner, Briten, Europäer und andere im Ausland geborene Männer und Frauen dienen seit Langem in den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) und haben oft eine doppelte Staatsbürgerschaft. Anfang dieser Woche gab Israel den Tod des 19-jährigen Unteroffiziers Itay Chen bekannt, der die israelische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß und von der Hamas getötet worden war.

Südafrika, das Israel wegen Völkermordes an den Palästinensern vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebracht hat, hat eine neue Erklärung veröffentlicht, die es seinen Bürgern verbietet, sich der israelischen Armee anzuschließen oder sie in einer Weise zu unterstützen.

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor hat erklärt, dass Südafrikaner bei ihrer Rückkehr in ihr Heimatland mit Verhaftung rechnen müssen, wenn sie in der IDF kämpfen oder als Mitglied einer paramilitärischen Einheit helfen.

„Ich habe bereits eine Erklärung herausgegeben, in der ich diejenigen warne, die Südafrikaner sind und an der Seite oder in der [israelischen Armee] kämpfen: Wir sind bereit. Wenn Sie nach Hause kommen, werden wir Sie verhaften“, sagte Pandor auf einer Pro-Palästina-Veranstaltung der Regierungspartei African National Congress (ANC).

Südafrika hat bereits davor gewarnt, dass Soldaten mit südafrikanisch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft die südafrikanische Staatsbürgerschaft aberkannt werden könnte, wenn sie beim Kämpfen für die IDF erwischt werden.

Pandor ging sogar so weit, positiv daran zu erinnern, dass ANC-Kämpfer von Palästinensern für den Widerstand gegen die frühere Apartheidregierung ausgebildet wurden. „Wir haben das palästinensische Volk nicht erst am 8. Oktober kennengelernt, wir kämpfen seit vielen Jahrzehnten zusammen“, sagte sie.

„Das palästinensische Volk hat die Freiheitskämpfer der Befreiungsbewegung ausgebildet“, fügte der südafrikanische Außenminister hinzu. „Es ist eine Beziehung von Freiheitskämpfern, von Aktivisten, von Nationen, die eine gemeinsame Geschichte haben. Eine Geschichte des Kampfes für Gerechtigkeit und Freiheit.

Seit Beginn der israelischen Vergeltungsaktion im Gazastreifen nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober haben die Beziehungen zwischen Israel und Südafrika einen historischen Tiefpunkt erreicht und stehen sogar kurz vor dem völligen Abbruch.

Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor sagte, dass Bürger, die in den israelischen Streitkräften kämpfen, bei ihrer Rückkehr in das Land festgenommen werden. Südafrika hat vor dem Weltgerichtshof die Anklage gegen Israels Offensive in Gaza angeführt.

Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor sagt, dass Bürger, die in den israelischen Verteidigungsstreitkräften kämpfen, bei der Rückkehr ins Land verhaftet werden. Südafrika hat die Klage gegen Israels Offensive in Gaza vor dem Weltgerichtshof angeführt.pic.twitter.com/Epc6rHhu0V — Keith Boykin (@keithboykin) März 13, 2024

Derzeit ruft das südafrikanische Außenministerium zu weltweiten Protesten vor den Botschaften aller Länder auf, die Israel unterstützen oder bewaffnen. Südafrika ruft auch zu einem internationalen Boykott israelischer Waren wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Völkermord auf. Bereits vor Monaten hatte die südafrikanische Regierung ihre Botschafter aus Tel Aviv abberufen, um die künftigen Beziehungen zu prüfen.