Suizidgedanken im Gesundheitswesen: Ein Vergleich zwischen Transgender und geschlechtsspezifischen Patienten und Patienten mit typischem Geschlechterhintergrund

Peter A. McCullough

Fast jeden Abend gibt es in den Nachrichten eine neue Geschichte über „Geschlechterreisen“, die in Reue enden. Wir sehen häufig Versammlungen, Streit, Gewalt und Verzweiflung unter denjenigen, die versucht haben, ihre Fantasie eines Geschlechtswechsels auszuleben, indem sie ihre körperliche Erscheinung, ihre Haare, ihr Make-up und ihre Kleidung verändert haben. Ich habe mich gefragt, ob der Transgenderismus bei jungen Menschen mit Reue psychiatrische Folgen hat, insbesondere in Bezug auf Selbstmordgedanken.

Kirakosian et al. berichteten über 29.988 Patienten, die zwischen 2015 und 2018 in einem kommunalen Gesundheitszentrum im Nordosten der USA betreut wurden und eine Gesundheitsumfrage ausfüllten. Sie berichteten, dass im Vergleich zu normalen Männern, Transgender-Männer (OR=2,08; 95% CI=1,29-3,36; p=.003), Transgender-Frauen (OR=3,08; 95% CI=2,05-4,63; p<.001), Männer, die ihr Geschlecht nicht bejahen (OR=3,55; 95% CI=1,86-6. 77; p<001) und Frauen, die sich nicht zu ihrem Geschlecht bekennen (OR=2,49; 95% CI=1,52-4,07; p<001), gaben alle eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit für aktuelle Suizidgedanken an, wobei Alter, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung und Versicherungsstatus berücksichtigt wurden.

Kirakosian N, Stanton AM, McKetchnie SM, King D, Dolotina B, O’Cleirigh C, Grasso C, Potter J, Mayer KH, Batchelder AW. Suicidal Ideation Disparities Among Transgender and Gender Diverse Compared to Cisgender Community Health Patients. J Gen Intern Med. 2023 May;38(6):1357-1365. doi: 10.1007/s11606-022-07996-2. Epub 2023 Jan 17. PMID: 36650322; PMCID: PMC9844943.

Transgenderismus ist, unabhängig davon, ob bereits konkrete Schritte unternommen wurden oder nicht, ein pathologischer Zustand, der durch deutlich erhöhte Raten von Selbstmordgedanken und ein hohes Selbstmordrisiko gekennzeichnet ist. Anstelle von weiteren Hormonen und Operationen benötigen diese Patienten professionelle psychiatrische Hilfe.