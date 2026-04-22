Super-GAU droht: Iranische Warnung via Tasnim – Straße von Hormus wird zur digitalen Falle (17 Kabel, 30% des Welt-Datenverkehrs)

Die digitale Atombombe: Was passiert, wenn Iran das weltweite Internet kappt?

Erst die Öl-Blockade, jetzt die Kabel-Drohung – der Persische Golf wird zur digitalen Schusslinie

Die semi-offizielle Tasnim News Agency, die den iranischen Revolutionsgarden nahesteht, hat eine alarmierende Warnung ausgesprochen: Die Unterseeglasfaserkabel in der Straße von Hormus seien eine „schwerwiegende Schwachstelle“ für die Golfstaaten. Die Botschaft ist unmissverständlich: Im Konfliktfall könnten diese lebenswichtigen Datenadern gekappt werden.

Die Drohung kommt nicht aus dem Nichts. Sie ist die logische Antwort Irans auf die verschärfte US-Blockade im Persischen Golf – und sie zielt auf eine verwundbare Stelle, die die meisten Menschen völlig übersehen. Während die Welt auf Öltanker und Militärschiffe schaut, liegt die eigentliche Achillesferse unserer Zeit still und unsichtbar auf dem Meeresgrund.

BREAKING:



🇮🇷🇺🇸 Iran issues a warning suggesting it could cut undersea internet cables and cloud infrastructure in the Persian Gulf – Tasnim



Dozens of major submarine fiber-optic cables run through the Persian Gulf and Strait of Hormuz (at least 17 systems in the broader area… pic.twitter.com/sAngl7Bbxx — Megatron (@Megatron_ron) April 22, 2026

Die stille Schlagader der Globalisierung

Durch die Straße von Hormus verlaufen mindestens 17 kritische Unterseekabelsysteme [Quelle: TeleGeography, 2025]. Namen wie AAE-1, FALCON, SEA-ME-WE 5 & 6 oder das von Meta betriebene 2Africa Pearls – sie sind das unsichtbare Rückgrat der digitalen Welt. Gemeinsam mit den Routen durch das Rote Meer transportieren sie:

17-30% des globalen Datenverkehrs

Auf bestimmten Asien-Europa-Afrika-Korridoren sogar bis zu 95%

Ein Angriff auf diese Kabel wäre kein regionaler Zwischenfall. Es wäre die digitale Kriegserklärung an die gesamte moderne Zivilisation.

Die Folgen: Ein digitaler Super-GAU

Sollte Iran seine Drohung wahr machen, wären die Auswirkungen verheerend – und das nicht nur für die Golfregion.

Globale Auswirkungen

Betroffener Bereich Konkrete Folge Internetverkehr Etwa 1/3 des weltweiten Datenverkehrs zwischen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika würde zusammenbrechen Reparaturdauer Monate, nicht Stunden – Reparaturen in einer aktiven Kampfzone sind extrem gefährlich und aufwendig Umleitungen Alternative Routen (z. B. über den Pazifik) sind kapazitätsmäßig begrenzt – massive Latenzspitzen und Bandbreitendrosselung wären die Folge Rechtliche Lage Ein solcher Angriff wäre faktisch eine Kriegserklärung gegen die internationale Gemeinschaft – die Paris Convention von 1884 verbietet die Beschädigung von Unterseekabeln

Wirtschaftliche Folgen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären unmittelbar und existenzbedrohend:

Finanztransaktionen : Banken, Börsen und Zahlungssysteme würden zum Erliegen kommen – täglich werden über diese Kabel Transaktionen im Wert von Billionen abgewickelt

: Banken, Börsen und Zahlungssysteme würden – täglich werden über diese Kabel Transaktionen im Wert von Billionen abgewickelt Cloud-Dienste : AWS, Microsoft Azure und Google Cloud hätten massive Ausfälle in der gesamten Region

: AWS, Microsoft Azure und Google Cloud hätten in der gesamten Region KI-Infrastruktur : Die KI-Zentren in den VAE und Saudi-Arabien wären von der Außenwelt abgeschnitten

: Die KI-Zentren in den VAE und Saudi-Arabien wären Lieferketten: Die Echtzeit-Koordination von globalen Supply Chains würde zusammenbrechen

Besonders betroffen: Indien

Indien wäre am härtesten getroffen:

Indikator Wert Indiens Internetverkehr durch die Region 60% des Mumbai-Europa-Verkehrs Indische Kabel-Landestationen 17 Kabel an 14 Stationen Wirtschaftliche Folge Ein wirtschaftlicher Notstand erster Ordnung für den IT-Sektor

Die indische Regierung hat bereits reagiert: Das Telekommunikationsministerium wies die Anbieter an, alternative Routen zu identifizieren [Quelle: Reuters, April 2026].

Die Tech-Giganten in der Schusslinie

Die Hyperscaler sind direkt betroffen und reagieren bereits:

Meta hat die Arbeit am 2Africa Pearls -System (Verbindung Golfstaaten-Pakistan-Indien) bereits suspendiert [Quelle: Bloomberg, April 2026]

hat die Arbeit am -System (Verbindung Golfstaaten-Pakistan-Indien) bereits [Quelle: Bloomberg, April 2026] Google und Meta haben Notfall-Umleitungspläne aktiviert

haben aktiviert Alcatel Submarine Networks (Nokia) hat Force-Majeure-Mitteilungen an Kunden verschickt

(Nokia) hat an Kunden verschickt Ein Installationsschiff liegt vor Dammam (Saudi-Arabien) aufgrund der Sicherheitslage auf Grund

Die militärische Dimension

Die Kabel sind nicht nur für zivile Zwecke da – sie unterstützen auch:

Militärische Echtzeit-Kommunikation , einschließlich Drohnenkoordination und Luftverteidigung

, einschließlich und Die Kommunikation der US-Flotte im Persischen Golf

Die IRGC hat bereits klargestellt: Diese Infrastruktur „wird nicht verschont bleiben“ [Quelle: Tasnim, 22.04.2026]. Selbst nach Ende der Kämpfe würden Seeminen und nicht explodierte Munition die Reparatur massiv erschweren.

Ein Vorgeschmack: Die Katastrophe von 2008

Die Gefahr ist nicht hypothetisch. 2008 wurden vor der Küste Ägyptens acht Unterseekabel durchtrennt – damals brach 70-80% des Nahost-Europa-Verkehrs für Wochen zusammen [Quelle: TeleGeography]. Ein einziger Unfall legte den digitalen Verkehr zwischen zwei Kontinenten lahm.

Ein absichtlicher, staatlich gelenkter Angriff auf ein Dutzend Kabel gleichzeitig wäre eine völlig neue Dimension – mit monatelangen, nicht wochenlangen Ausfällen.

Fazit: Die Verwundbarkeit des digitalen Zeitalters

Die Tasnim-Warnung ist keine leere Rhetorik. Der Iran signalisiert klar: Die Straße von Hormus ist nicht nur für Öltanker ein Nadelöhr – sondern auch für euer Internet, eure Finanzen, eure Cloud und eure KI.

Wer die Blockade verschärft, riskiert den digitalen Blackout einer ganzen Region – mit weltweiten Dominoeffekten.

Die Tech-Giganten bereiten sich vor. Die indische Regierung sucht nach Auswegen. Die Versicherungen für Unterseekabel sind bereits teurer geworden. Aber ob all das ausreicht, wenn die Kabel wirklich durchtrennt werden?

Die Antwort lautet: Nein.

Ein Angriff auf die Kabel wäre kein weiterer Schlag in einem regionalen Konflikt. Es wäre ein Angriff auf die digitale DNA des 21. Jahrhunderts. Und wir sind darauf nicht vorbereitet.

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