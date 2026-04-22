Von James Corbett

„Einen schönen Tag der Freiheit, Esther!“, sagte Herr Locke, hielt gerade lange genug inne, um sich mit den Fingerknöcheln an den Schirm seiner Mütze zu tippen, bevor er mit seiner Einkaufstüte die Straße hinunterhuschte.

„Widersteh weiter, Mav!“, sagte Oma und erwiderte den Gruß mit erhobenem Zeigefinger.

Rufe wie „Fröhlichen Freiheitstag“ und „Widersteh weiter!“ hallten in der Ferne, als wir an den anderen Familien vorbeigingen – erschöpfte Väter, strahlende Mütter und lachende Kinder, die nach Hause eilten, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Schwebende Autos schwirrten über uns hin und her.

Oma wäre fast über ein Feuerwerk gestolpert, das aus der Einkaufstüte der Roses gefallen war. „Ich glaube, das ist Ihnen heruntergefallen!“, rief sie Mrs. Rose hinterher.

„Oh, vielen Dank. Ich bin Ihnen wirklich –“

„Ma-a-a-ma!“, rief Lysander.

„Entschuldigen Sie, Esther, ich muss –“

„Keine Sorge“, lachte Oma und winkte Mrs. Rose ab. „Wir sehen uns bei der Feier.“

„Ja, das werdet ihr! Frohen Tag der Freiheit!“, rief Mrs. Rose, die schon auf halbem Weg die Straße hinunter war und sich bückte, um ein Leuchtstäbchen aufzuheben, das Lysander hinter sich fallen gelassen hatte.

Als wir nach Hause kamen, half ich Oma beim Auspacken der Vorräte, während sie begann, unser Picknick für die Feier zum Tag der Freiheit vorzubereiten.

„Oma?“

„Ja, mein Schatz?“

„Kann ich die Geschichte hören?“

„Schon? Aber wir haben doch gerade erst angefangen mit dem –“

„Oma, ich muss sie jetzt hören.“

Als sie den Tonfall in meiner Stimme hörte, hielt Oma inne. Sie nickte, sah mir in die Augen und lächelte. Sie zog mich zum Sofa und holte das Buch aus dem Regal.

Ohne ein weiteres Wort schlug sie den dicken Wälzer auf und begann zu lesen.

Die Geschichte des Tages der Freiheit

Der „Freedom Day“ begann, als Chicago ausgelöscht wurde. Da sich dies jedoch am Morgen des 1. April ereignete, glaubte niemand die Nachrichten.

„Atompilz über Chicago“ lautete die Schlagzeile, die weltweit, in jedem Land und in jeder Sprache zu lesen war. In einem einzigen, unvorstellbaren, gleißend hellen Augenblick war die „Windy City“ verschwunden. Die berühmte Skyline. Die „L“-Bahn. Das Wrigley Field. Zwei Millionen Menschen. Verschwunden.

Fast jeder in der alten politischen Einheit der USA nahm die Nachricht auf dieselbe Weise auf: mit Unglauben. „Aprilscherz“, beharrten sie. „Ein Deepfake“, behaupteten sie. „Iranische Desinformation“, rationalisierten sie.

Doch dann, kurz nachdem die erste Meldung über ihre Bildschirme geflitzt war, geschah etwas, das sie tatsächlich beunruhigte: Ihre Bildschirme wurden schwarz.

Den Rest des Tages durchlebten die Menschen der politischen Einheit der USA ihren schlimmsten Albtraum. Einen ganzen Tag lang – von der ersten Meldung über die Zerstörung Chicagos um 8:14 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang an jenem Abend – blieben ihre Bildschirme leer. Egal, wie oft sie auf ihre Geräte tippten, egal, wie lange sie sie aufluden, egal, welche Tasten sie drückten, egal, welche Tricks sie anwandten, um ihre Geräte zurückzusetzen – die Bildschirme blieben hartnäckig tot.

Zunächst wusste niemand, was zu tun war. Sie starrten stundenlang auf ihre Bildschirme und hofften, dass etwas passieren würde. Irgendetwas. Sie sehnten sich danach, mit ihren Orakeln zu kommunizieren – denen, die sie „Grok“ und „Gemini“ und „ChatGPT“ nannten –, damit sie herausfinden konnten, was zu tun war. Doch so sehr sie sich auch bemühten, es gelang ihnen nicht, die elektronische Muse herbeizurufen. Stattdessen starrten sie benommen auf ihre Bildschirme. Bald wurde ihnen klar, dass sie lediglich ihr eigenes Spiegelbild auf den leeren Bildschirmen ihrer Geräte betrachteten.

Einer nach dem anderen blickten sie auf und erkannten – als wäre es das erste Mal –, dass sie nicht allein waren. Neben ihnen standen Familienangehörige, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Fremde, die alle von ihren eigenen schwarzen Spiegeln aufblickten, ebenso verwirrt. Sie sahen sich an. Sie kratzten sich am Kopf.

„Was machen wir jetzt?“, wagte einer von ihnen zu fragen.

Zunächst lauschten sie lediglich auf eine Antwort ihrer Geräte, so wie sie es gelernt hatten. Sie lauschten einer Stille, die sie seit Jahren nicht mehr gehört hatten. Manche hatten sie noch nie gehört. Die Stille von Handys, Fernsehern, Tablets und Radios, die sich nicht einschalten ließen. Die Stille einer Welt ohne digitales Rauschen und elektronisches Geschwätz. Allmählich nahmen sie andere Geräusche inmitten der Stille wahr: Vogelgezwitscher, summende Insekten und das Rascheln von Blättern im Wind.

Schließlich fingen diese Gruppen von Nicht-Bildschirmstarrern an zu reden. Einige sprachen davon, was sie in jenem kurzen Moment gesehen hatten, bevor die Bildschirme dunkel wurden. Andere sprachen davon, was sie in jenem Moment nicht gesehen hatten. Einige entschieden sich, das Thema komplett zu wechseln und sprachen über das Wetter, Wochenendpläne und andere Kleinigkeiten aus ihrem Alltag. Einige weinten. Einige saßen in eisigem Schweigen da. Wieder andere brachen in Gesang aus.

Stunden vergingen. Die Sonne sank hinter den Horizont. Und dann, gerade als sie endlich aufgehört hatten, an ihre digitalen Ablenkungen zu denken, erwachten die Bildschirme mit einem Kreischen wieder zum Leben.

Um genau 20:37 Uhr begann jedes Gerät in der politischen Einheit der USA, einen schrecklichen, seltsamen Ton von sich zu geben: eine elektronische Sirene, die genau so kalibriert war, dass sie die Aufmerksamkeit aller in Hörweite auf sich zog.

Dort, auf jedem einzelnen Bildschirm, war ein seltsames neues Symbol zu sehen. Der vertraute Weißkopfseeadler des Großen Siegels der politischen Einheit der USA hatte sich in eine furchterregende Kreatur verwandelt, den Schnabel geöffnet, die Krallen dem Betrachter entgegenstreckend. Dahinter zierte ein dreieckiges Schild ein rot-weiß-blaues Sternenbanner-Muster. Unter diesem erschreckenden Bild prangten die Worte „OFFICE OF THE NEW ORDER“ auf einem blutroten Band.

Die Menschen hielten sich instinktiv die Ohren zu, um sich vor dem schrillen Ton zu schützen. Als er verstummte, verblasste das Adlerwappen und gab den Blick auf das Gesicht des Mannes frei, den die US-Amerikaner als ihren „Führer“ erkannten.

Übersetzt aus dem ursprünglichen „Americanese“ (das für unsere heutigen Ohren unverständlich wäre), lautete die Botschaft, die er verkündete, wie folgt:

„Meine lieben US-Amerikaner. Heute ist das Unvorstellbare geschehen. Wir sind vom Bösen getroffen worden. Zwei Millionen unserer lieben Brüder und Schwestern sind nicht mehr unter uns. Es gibt keine Worte für das Ausmaß der Tragödie, deren Zeugen wir gerade geworden sind.

„Die Schuld für diese unaussprechliche Tat liegt bei unseren abscheulichen Feinden: Ostasien.*“

(*Einige Berichte halten fest, dass er „Eurasien“ sagte.)

„Lange haben sie von diesem Moment geträumt. Aber wir werden ihnen nicht die Genugtuung eines Sieges gewähren.

„Unsere Trauer ist unbeschreiblich. Doch unsere Rache spricht die Sprache der Zerstörung. Die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Ihr seid alle gemeinsam darin verwickelt.

„Gott segne die politische Einheit der USA. Erwartet weitere Anweisungen.“

Die Bildschirme wurden wieder schwarz. Diesmal begannen die Menschen schnell wieder zu reden.

„Hat er gerade gesagt … ‚ihr seid alle gemeinsam darin verwickelt‘?“

„Was bedeutet das?“

„Welche ‚Anweisungen‘? Worauf warten wir?“

Die Angst der Menschen wuchs. Bis spät in die Nacht diskutierten sie darüber, was sie gesehen und gehört hatten. Erst am nächsten Morgen erfuhren sie, was sie zu tun hatten.

„Meine Mitbürger der USA“, dröhnte die Stimme desjenigen, den sie „Führer“ nannten, als die Bildschirme wieder zum Leben erwacht waren. „Wir werden diese abscheuliche Tat niemals vergeben. Stattdessen werden wir aus der Asche dieser Tragödie eine neue Welt errichten. Eine Welt, in der eine solch abscheuliche Tat nie wieder möglich sein wird.

„Für die Sicherheit aller USA-ianer, für die Sicherheit der Welt, wird hiermit jeder Bürger* in das Notfallkorps eingezogen.“

(*Es wird noch immer diskutiert, was mit dem Wort „Bürger“ gemeint ist, doch die Schreiber haben die Transkription dieses Begriffs getreu festgehalten.)

„Der Nationalrat hat einen lokalen Vertreter ernannt. Ihr werdet euch am Montag bei ihm melden und dann euren neuen Ausweis erhalten. Möge Gott die politische Einheit der USA segnen.“

Zu diesem Zeitpunkt, befreit von ihren Bildschirmen, waren die US-Amerikaner lebhaft geworden. Mit neuer Kraft erfüllt. Erfüllt von einem seltsamen Geist der Rebellion – einem Geist, von dem sie noch nicht wussten, dass er aus der Befreiung von ihren elektronischen Geräten herrührte –, wurden sie in ihren Äußerungen mutiger.

„Was zum Teufel ist das?“

„Was für ein ‚Einsatzkorps‘ erwarten sie denn von uns?“

„Ausweis? Wozu brauchen wir einen Ausweis?“

Dieses Wochenende erwies sich als Wendepunkt der Geschichte. Das Wochenende, an dem die Welt aus dem dunklen Zeitalter der Unterdrückung in die strahlende Welt der Freiheit überging. Das Wochenende, an dem das Murmeln der Unzufriedenheit zu Schreien des Ungehorsams wurde. Das Wochenende, an dem beschlossen wurde, dass es keinem „Führer“ gestattet sein würde, die Welt per Dekret zu verändern.

Bei der Versammlung am Montag fanden sich Menschen im gesamten Gebiet der politischen Einheit der USA an ihren zugewiesenen Nachbarschaftsstationen ein, um ihre Einweisungen von den ernannten Vertretern des Nationalrats zu erhalten. Überall im Gebiet der politischen Einheit der USA hörten die Menschen, wie ihre „ernannten Vertreter“ – flankiert von bedrohlichen, bewaffneten Sicherheitskräften – dieselbe Botschaft verkündeten.

„Nun, ich weiß, dass ihr alle unter Schock steht wegen dieser Ereignisse. Ich weiß, dass ihr Angst habt“, begannen die Vertreter.

„Angst vor was?“, rief jemand aus der Menge.

„Angst vor dem Feind, natürlich.“

„Aber wer sind sie? Was ist passiert? Warum haben wir Angst?“

„Wer sind sie? Wer sind sie? Ihr habt doch den Führer gehört, oder? Die Eurasier*, natürlich!“

(*Alternativ: die Ostasiaten.)

„Und was ist passiert? Na, das habt ihr doch gesehen! Chicago! Wir werden das nie vergessen! Und wir werden nicht in Angst leben! Deshalb führen wir eine Neue Ordnung ein. Jeder von euch ist nun Mitglied des Notfallkorps. Als solches habt ihr nun bestimmte Pflichten …“

„Was für Pflichten?“

„Das Erste ist der Ausweis. Ihr werdet alle eure biometrischen Daten an die Kugel übermitteln“, sagte der Vertreter und deutete auf eine metallische Kugel neben ihm. Sie war glatt, glänzend und konturlos, abgesehen von einer Kameralinse in der Mitte einer schwarzen Öffnung, die in das seltsam erschreckende Objekt geschnitten worden war.

„Nachdem ihr eure biometrischen Daten übermittelt habt, werdet ihr eure Injektionen erhalten. Dann und NUR dann erhaltet ihr eure erste Zuteilung an New Dollars.“

„Was zum Teufel sind New Dollars?“

„Das ist die neue Währung. Eure alte Währung ist nichts mehr wert. Von nun an wickelt ihr alle Transaktionen in New Dollars ab. Und ihr erhaltet New Dollars nur, wenn ihr euren Verpflichtungen gegenüber dem Notfallkorps nachgekommen seid.“

„Und wenn wir diese ‚Verpflichtungen‘ nicht erfüllen?“

„Führt die Anweisungen aus … oder sterbt! Es gibt keine Alternative!“

„Buh! Pfui!“, rief ich, unfähig, mich noch länger zurückzuhalten. „Buh! Pfui!“, stimmte Oma mit ein. „Das ist meine Lieblingsstelle, Oma!“ „Ich weiß, mein Schatz. Meine auch.“

Eine fassungslose Stille legte sich über die Menge. Passierte das wirklich?

Als könnten sie ihre Gedanken lesen, zogen die Vollstrecker der Neuen Ordnung, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und mit einem Abzeichen versehen, das dasselbe bösartige Adlersymbol zeigte, das am Freitagabend ihre Bildschirme gefüllt hatte, ihre Waffen.

„Nun bildet bitte eine Reihe und starrt in die Kugel!“

Die Menge wandte sich einander zu. Wer würde als Erster in der Reihe stehen?

Niemand kennt den Namen des Mannes oder der Frau, die den ersten Ruf angestimmt hat. Niemand weiß, bei welcher Versammlung es geschah oder in welcher Gemeinde es passierte. Die Geschichte kennt ihn (oder sie) einfach als Freeman den Ersten.

Wer auch immer sie (oder er) war, Freeman der Erste trat vor die Kugel, drehte sich zur Menge um und sagte: „Nein!“

Der Vertreter zuckte vor Schreck zurück. „Nein? Was meinst du mit ‚nein‘? Ihr werdet in die Kugel starren! Ihr werdet eure Iris scannen lassen! Ihr werdet eure Injektionen erhalten! Und ihr werdet eure Neuen Dollar bekommen!“

„Ich habe Nein gesagt! Auf keinen Fall! Wir werden uns nicht fügen!“

Es herrschte völlige Stille im Raum.

Schließlich sagte jemand* (*Den meisten Berichten zufolge war es ein kleines Kind): „Wir werden uns nicht fügen?“

„Fügt euch nicht mehr!“, rief Freeman der Erste und streckte seinen Zeigefinger in die Luft.

Und dann noch einmal: „Fügt euch nicht mehr!“

Und ein drittes Mal: „Fügt euch nicht mehr!“

Beim vierten Mal war es nicht Freeman der Erste. Es war jemand anderes aus der Menge. Dieser erste Anhänger hatte ebenfalls seinen Zeigefinger in die Luft gereckt und begonnen, den Ruf anzustimmen. Es dauerte nicht lange, da skandierte die gesamte Menge gemeinsam.

„Wir gehorchen nicht mehr! Wir gehorchen nicht mehr! Wir gehorchen nicht mehr!“

Genau wie die wahre Identität von Freeman dem Ersten hat die Geschichte nicht festgehalten, wie sich der Ruf verbreitete oder wie der erhobene Zeigefinger zum Symbol dieser Rebellion wurde. Wir wissen nur, dass diese Stimmung nicht nur die politische Einheit der USA, sondern die ganze Welt erfasste. In einem Land nach dem anderen auf der ganzen Welt, wo nach der Katastrophe in Chicago auf ähnliche Weise mysteriöse Ämter der Neuen Ordnung entstanden waren, widersetzten sich die Menschen den Anordnungen ihrer Regierungen. Sie hoben ihre Zeigefinger in die Luft und riefen „Gehorcht nicht mehr!“ in ihrer eigenen Sprache.

Die Regierungen reagierten wie immer. Mit Gewalt und Blutvergießen. Es gibt viele epische Geschichten über die Helden der Revolution am Tag der Freiheit zu erzählen, doch heute werden sie nicht erzählt. Heute gedenken wir Freeman dem Ersten und schwören, während wir unsere Finger in die Luft strecken, dass wir „uns nicht mehr fügen!“

Heute gedenken wir, dass jeder Tag der Tag der Freiheit ist.

Der Rest der Geschichte

Als Oma fertig war, strahlte ich über das ganze Gesicht. Die Geschichte hatte es immer geschafft, mein Herz zu erwärmen, und die diesjährige Lesung war nicht anders.

Doch etwas in Omas Haltung, als sie das Buch schloss und es zurück ins Regal stellte, ließ mich innehalten.

„Oma? Was ist los?“

Als sie sah, dass ich sie in einem nachdenklichen Moment erwischt hatte, wandte sich Oma mit einem tiefen Seufzer zu mir. „Liebes, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du den Rest der Geschichte erfährst. “

„Den Rest der Geschichte?“

„Ja, mein Schatz. Sie wurde in unserer Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Dein Ur-Ur-Großvater war dabei. Er war ein Zeuge. Er gab die Geschichte an meine Mutter weiter, die sie mir weitergab. Und jetzt werde ich sie mit dir teilen.“

Mein Herz setzte einen Schlag aus. „Mein Ur-Ur-Großvater war Freeman der Erste?“

Oma lachte leise. „Oh nein, mein Schatz. Niemand weiß, wer Freeman war. Aber das ist Absicht.“

„Absicht?“

„Ja. Weißt du, die ersten Freedomaries wollten nicht, dass wir wissen, wer Freeman der Erste war.“

„Warum nicht?“

Oma lächelte und nahm meine Hand in ihre. „Weil sie wussten, dass es bei der Freiheit nicht um eine Person geht. Es geht um eine Idee. So hat die Revolution wirklich begonnen. Es ist nicht so, wie wir es in der Geschichte lesen.“

„Ist es das nicht?“

„Nein. Die wahre Geschichte des Freedom Day begann lange, lange vor dem Freedom Day selbst. Es war eine Idee, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Sie wurde bewahrt, sorgfältig, wie, wie …“ Oma sah sich im Zimmer um und nahm die Kerze vom Kaminsims. „Stell dir vor, wie du mit einem einzigen Funken deine Kerze anzünden kannst. Und dann kannst du mit deiner Kerze die Kerze eines anderen anzünden. Und dieser kann mit seiner Kerze eine weitere anzünden, und so weiter.“

Ich nickte langsam, immer noch bemüht, das zu begreifen. „Du meinst, wir können die ganze Welt mit dem Licht dieses einen Funkens erfüllen?“

„Genau. Das ist die Idee.“

In meinem Kopf schwirrten all die Fragen herum, die ich nie zu stellen gewusst hatte. „Aber… aber, welche Idee? Was ist das, Oma?“

Diesmal lachte sie. „Ich merke, du bist wirklich meine Enkelin! Wenn du sicher bist, dass du bereit bist, werde ich es dir jetzt verraten.“

Ich nickte so heftig, dass ich mir fast den Hals verrenkte. „Ja, Oma! Oh bitte, bitte erzähl es mir!“

Sie sagte mir, ich solle einen Moment warten, und ging ins andere Zimmer. „Wo ist es bloß?“ hörte ich sie sich fragen, während sie die Schubladen durchwühlte. „Ach ja, hier ist es.“

Sie kam mit einem Gerät in der Hand zurück.

„Aber Oma!“, rief ich aus. „Du benutzt doch nie so ein Gerät!“

„Nun, so hat dein Ur-Ur-Großvater von der Idee erfahren. Es wird dir helfen, die Idee so zu verstehen, wie er sie verstanden hat, als die Revolution stattfand.“

Nach einigem Herumfummeln – „Mal sehen. Wie funktioniert das Ding noch mal?“ – gelang es Oma, das Gerät einzuschalten und es mir zu reichen. „Hier. Schau dir das an.“

Als sie fertig war, saß ich einen Moment lang schweigend da. „Aber … aber … das weiß doch jeder, Oma! Das ist doch Kinderkram!“

„Das ist es heute! Aber im Mittelalter wussten sie das nicht. Oder sie wussten es, haben es aber nicht akzeptiert.“

„Aber warum nicht?“

„Oh, das ist das Geheimnis der Geschichte, mein Schatz. Warum leugnet jemand die Wahrheit? Angst. Unsicherheit. Zweifel. Es sind immer dieselben Ausreden. Wir wissen nur mit Sicherheit, dass, als der Tag der Freiheit kam, dieser Funke der Freiheit genug Kerzen entzündet hatte, um die ganze Welt zu erhellen.“

Ich saß einen Moment da und dachte über das nach, was ich gehört hatte. Oma kicherte. „Das ist eine Menge zu verdauen. Ich weiß, dass du bestimmt eine Million Fragen hast. Das ist gut so. Und diese Fragen werden beantwortet werden. Aber jetzt komm. Wir sind noch nicht einmal fertig damit, das Essen für die Feier vorzubereiten!“

Sie führte mich zurück in die Küche, um das Picknick weiter vorzubereiten. Kaum hatten wir angefangen, hörten wir von draußen Knallen und Knallen.

„Das Feuerwerk, Oma! Es hat schon angefangen!“

Oma lächelte mich an, als wir zum Fenster gingen, um hinauszuschauen. „Das hat es tatsächlich, meine Liebe.“

Und gemeinsam schauten wir aus dem Fenster, während der Himmel von den Blitzen, Knallen und Funken einer Million leuchtend bunter Lichter erhellt wurde.