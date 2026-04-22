Nicht neutral: Ein Blick hinter die Kulissen der Rolle der VAE im Krieg der USA und Israels gegen den Iran

Von Robert Inlakesh

Während sich die Vereinigten Arabischen Emirate auf der internationalen Bühne als Opfer darstellten, schlossen sie sich stillschweigend auf der Seite Washingtons und Tel Avivs dem Krieg gegen den Iran an. Von der Weitergabe von Daten aus KI-gestützten Radarsystemen bis hin zur Bombardierung iranischer ziviler Ziele war Abu Dhabi bei weitem der Teheran gegenüber feindseligste Golfstaat.

Als zweitgrößtes Ziel iranischer Raketen- und Drohnenangriffe auf ihrem Territorium – direkt hinter Israel – haben die VAE versucht, sich als Verfechter eines Kurses der „vorsichtigen Deeskalation“ darzustellen, im Einklang mit der Position ihrer Verbündeten im Golf-Kooperationsrat (GCC). Entsprechende Schlagzeilen wurden sogar in den Mainstream-Medien veröffentlicht, wie etwa „VAE weigern sich, in den Krieg hineingezogen zu werden, selbst wenn iranische Raketen niederprasseln“.

Doch es war kein Zufall, dass die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran die Emirate mit solch schweren Schlägen, auch gegen deren Infrastruktur, ins Visier nahm. Die VAE, als die einflussreichste Nation, die sich der Reihe von Normalisierungsabkommen mit Tel Aviv, den „Abraham-Abkommen“, angeschlossen und diese vorangetrieben hat, begannen bereits 2022 mit der Lieferung israelischer Radarsysteme. Dieser Schritt veranlasste sogar den ehemaligen Chef der IRGC-Marine, Ali Reza Tangsiri, zu der Warnung, dass dieser Schritt „sowohl für ihn selbst als auch für diese Region destabilisierend, störend und unsicher machen wird“.

Laut einem hochrangigen iranischen Beamten, der mit Middle East Eye sprach, kam der iranische Geheimdienst bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn zu dem Schluss, dass „die VAE auch einige ihrer eigenen Luftwaffenstützpunkte für Operationen gegen den Iran zur Verfügung gestellt haben“. Dazu gehörte der Einsatz ihrer Einrichtungen, um einen mutmaßlichen israelischen Angriff unter falscher Flagge gegen Oman zu ermöglichen – das einzige Land am Golf, das der Iran bisher nicht angegriffen hatte.

Am 7. März beschuldigten einige iranische Medien die VAE der Mittäterschaft bei einem Angriff auf eine iranische Meerwasserentsalzungsanlage auf der Insel Qeshm. Obwohl der iranische Außenminister Abbas Aragchi vermutete, dass die USA den Angriff von bahrainischem Territorium aus durchgeführt hätten, hielten Spekulationen über eine mögliche Beteiligung der Emirate an, was Abu Dhabi jedoch dementierte.

Anfang April kam es zu einer weiteren bedeutenden Entwicklung, als die iranische Luftabwehr über Shiraz eine in China hergestellte Wing Loong II-Drohne abschoss, die Berichten zufolge in der Nähe eines Raketenstandorts Aufklärungsflüge durchführte. Diese Drohnen befinden sich in der Region nur im Besitz von zwei Ländern, den VAE und Saudi-Arabien. Teheran erklärte umgehend, man habe festgestellt, dass sie den Emiraten gehörte.

Seit Jahrzehnten versuchen die Vereinigten Arabischen Emirate, Anspruch auf drei iranische Inseln zu erheben – Abu Musa sowie Lesser und Greater Tunb –, wobei der Iran die VAE warnte, sie versuchten, die USA bei der Eroberung dieser Inseln zu unterstützen. Es handelte sich um mehr als nur einen Anspruch, und angesichts von Berichten, wonach die VAE umfangreiche Luftangriffe und eine Aufstockung der amerikanischen Truppen in der Region zuließen, erließen die iranischen Streitkräfte einen offiziellen Evakuierungsbefehl für das Emirat Ras al-Khaimah.

Im Laufe der Zeit wurde Abu Dhabis Rhetorik gegenüber der Islamischen Republik immer feindseliger, wobei hochrangige Beamte die Begriffe „Terrorist“ und „Terrorismus“ verwendeten, um die Handlungen des Iran zu beschreiben. Der Botschafter der VAE in den USA, Yousef al-Otaiba, verfasste zudem einen Artikel für das Wall Street Journal, in dem er sich gegen jeglichen Waffenstillstand mit dem Iran aussprach, scheinbar einen Regimewechsel forderte und hinzufügte:

„Wir brauchen ein schlüssiges Ergebnis, das dem gesamten Spektrum der von Iran ausgehenden Bedrohungen Rechnung trägt: Nuklearkapazitäten, Raketen, Drohnen, terroristische Stellvertreter und Blockaden internationaler Seewege“

Diese Rhetorik scheint mit Berichten übereinzustimmen, wonach die Vereinigten Arabischen Emirate nach der Verkündung des zweiwöchigen vorübergehenden Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran hinter den Kulissen in Washington darauf hingewirkt haben, den Angriffskrieg fortzusetzen. Öffentlich haben sich emiratische Regierungsvertreter zudem für die Position der USA hinsichtlich des künftigen Status der Straße von Hormus ausgesprochen.

Innerhalb von 24 Stunden nach dem vorübergehenden Waffenstillstand wurde eine iranische Ölraffinerie von einem Kampfflugzeug bombardiert, bei dem es sich laut iranischen Medien um eine Dassault Mirage 2000-9 handelte. Dieser direkte Angriff, für den Teheran die Emirate verantwortlich machte, löste daraufhin eine direkte Vergeltungsmaßnahme aus und gefährdete vorübergehend die Stabilität des Waffenstillstands.

Abu Dhabi seinerseits bestreitet jegliches Fehlverhalten oder eine Beteiligung am Krieg. Es wurde zudem entlarvt, weil es über die Zahl der abgefangenen iranischen Raketen und Drohnen gelogen und den ihm zugefügten Schaden heruntergespielt hat, während es sich weigert, erfolgreiche Angriffe mit Loitering Munition anzuerkennen, obwohl diese gefilmt wurden. Zudem hatte es über 100 Personen verhaftet, weil sie iranische Angriffe auf das Land gefilmt hatten.

Darüber hinaus betreibt Abu Dhabi die luftgestützte Frühwarn- und Kontrollplattform (AEW&C) GlobalEye, sammelt im Rahmen seines Programms „Project Dolphin“ hochentwickelte Signaldaten und nutzt fortschrittliche KI-gestützte Radarsysteme, insbesondere um iranische Raketenstarts zu verfolgen, Israel zu schützen und es vor anfliegenden Geschossen zu warnen.

Im Jahr 2025 wurde das Regime der Emirate als geheimer Kunde hinter einem 2,3-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Israels größtem Rüstungsunternehmen Elbit Systems entlarvt. Seine Zusammenarbeit mit Israel geht über bloße Verträge und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung iranischer Angriffe auf israelische Ziele hinaus und erstreckt sich auch auf andere Fronten des regionalen Krieges. Im vergangenen Jahr sollen die VAE heimlich israelische ELM-2084-Radarsysteme in Somalia stationiert haben, um Raketen- und Drohnenstarts aus dem Jemen zu überwachen.

Hinzu kommt die Vielzahl multinationaler Konzerne, Technologie- und Sicherheitsfirmen, die in den Emiraten tätig sind. Diese sind zwar nicht direkt in die Kämpfe verwickelt, doch ihre Technologie ist entscheidend für die israelisch-amerikanischen Kriegsbemühungen in der gesamten Region, insbesondere im Bereich der von ihnen entwickelten KI-Plattformen. Dies scheint ein weiterer Grund dafür zu sein, dass der Iran die VAE, insbesondere Dubai, im Vergleich zu anderen Golfstaaten und -städten so hart getroffen hat.

Weit davon entfernt, ein wehrloses Opfer im Kreuzfeuer zu sein, haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine entscheidende Rolle auf der Seite der US-amerikanischen und israelischen Aggressoren gespielt. Darüber hinaus haben die VAE während der zweiwöchigen Waffenruhe einen Kurs der öffentlichen Feindseligkeit verfolgt und vom Iran die Zahlung von Schadensersatz gefordert, während ein Flugzeug der emiratischen Regierung in Tel Aviv landete – zeitgleich mit einem Besuch des Kommandanten des US-CENTCOM, Bradley Cooper.