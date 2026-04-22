Trump macht TACO-Dienstag, sabotiert aber weiterhin die Ausfahrt … JCPOA 2

Larry C. Johnson

Die Saga von TACO-Trump (d. h. „Trump kneift immer“) bekommt neue Kapitel hinzu … Wenige Stunden vor Ablauf des zweiwöchigen Waffenstillstands mit dem Iran verkündete Trump einseitig eine unbefristete Verlängerung des Waffenstillstands (siehe Abbildung oben), ließ die Blockade jedoch aufrechterhalten. Nachdem er gedroht hatte, den Iran als Zivilisation auszulöschen, ruderte Trump zurück … Und Gott sei Dank tat er das.

Indem er die Blockade aufrechterhält, sabotiert Trump jede Chance auf ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran. Die Iraner bestehen darauf, dass Blockade und Sanktionen aufgehoben werden müssen, bevor echte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges möglich sind. In einer Sitzung mit seinem nationalen Sicherheitsteam wurde Trump von allen Anwesenden – mit Ausnahme von Pete Hegseth – dazu gebracht, neue Luftangriffe auf den Iran abzublasen, denn alle im Raum sagten am Samstag „Nein“ zu einer Wiederaufnahme der US-Angriffe auf zivile iranische Infrastruktur. Zwar habe ich noch keine unabhängige Bestätigung dafür, dass es zwischen Trump und Caine bezüglich eines möglichen Einsatzes von Nuklearwaffen gegen den Iran zu einem Konflikt gekommen sein soll, doch Berichten zufolge stemmt sich General Caine zunehmend gegen Trumps Wunsch, den Krieg auszuweiten, in der Hoffnung auf einen billigen, leichten Sieg. Glücklicherweise versteht General Caine die derzeitigen Grenzen amerikanischer Macht sowie die Risiken eines Bodenangriffs auf den Iran.

Letztendlich glaube ich, dass Trumps Ausweg aus diesem Dilemma in der Wiederbelebung und Annahme von etwas Ähnlichem wie dem JCPOA bestehen wird. Die wahrscheinlichste Änderung wäre, das Abkommen ohne zeitliche Befristung dauerhaft zu gestalten. Lassen Sie mich an den Inhalt des ursprünglichen JCPOA erinnern.

Der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA), allgemein bekannt als Iran-Atomabkommen, war ein multilaterales Abkommen aus dem Jahr 2015, das darauf abzielte sicherzustellen, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlichen Zwecken dient – im Austausch gegen die Aufhebung nuklearbezogener internationaler Sanktionen. Der Iran verhandelte mit den P5+1 (den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats – Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Russland, China – sowie Deutschland) und der Europäischen Union. Ziel des Abkommens war es, die Entwicklung von Nuklearwaffen durch den Iran zu verhindern, indem überprüfbare Beschränkungen seiner nuklearen Aktivitäten auferlegt und gleichzeitig wirtschaftliche Erleichterungen gewährt wurden. Der Iran bekräftigte, niemals Atomwaffen anstreben, entwickeln oder beschaffen zu wollen.

Der Iran stimmte bedeutenden, überprüfbaren Rückbauten und Obergrenzen zu:

Zentrifugen: Reduzierung von ca. 19.000 installierten auf 6.104 insgesamt, davon nur 5.060 Erstgenerationszentrifugen vom Typ IR-1 zur Urananreicherung für 10 Jahre (in der Anlage Natanz). Überschüssige Zentrifugen wurden demontiert und unter IAEO-Aufsicht eingelagert. Fortgeschrittene Zentrifugen-Forschung und -Entwicklung wurde im ersten Jahrzehnt eingeschränkt.

Urananreicherung:

Anreicherungsgrad für 15 Jahre auf 3,67 % U-235 begrenzt (geeignet für zivile Energie-/Forschungszwecke, weit unter waffenfähigem Grad von ca. 90 %).

Lagerbestand an niedrig angereichertem Uran für 15 Jahre auf 300 kg (in Form von UF6-Gas) begrenzt (eine Reduzierung um ca. 98 % gegenüber dem Vorniveau). Überschüsse sollten verdünnt, verkauft oder umgewandelt werden.

Anlagen:

Natanz: Hauptanreicherungsanlage (Anreicherung erlaubt, aber 15 Jahre lang unter Auflagen).

Fordow: Unterirdische Anlage zu einem Forschungszentrum umgebaut; für 15 Jahre keine Urananreicherung oder damit verbundene Forschung und Entwicklung.

Schwerwasserreaktor Arak: Umgebaut (mit internationaler Hilfe) zur Minimierung der Plutoniumproduktion; abgebrannter Kernbrennstoff wird aus dem Iran verbracht; für 15 Jahre keine neuen Schwerwasserreaktoren; für 15 Jahre keine Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente.

Überwachung und Verifikation: Beispielloser IAEO-Zugang, einschließlich kontinuierlicher Überwachung von Anlagen, des Zusatzprotokolls sowie eines Mechanismus für zeitnahen Zugang zu verdächtigen Standorten (mit einem maximalen Lösungsprozess von ca. 24 Tagen). Der Iran führte erweiterte Sicherungsmaßnahmen ein.

Im Gegenzug erhielt der Iran stufenweise nuklearbezogene Sanktionserleichterungen, beginnend mit dem Umsetzungstag (16. Januar 2016), der nach Überprüfung der iranischen Anfangsschritte durch die IAEO ausgelöst wurde. Dies war der wichtigste Auszahlungstermin:

UN: Frühere nuklearbezogene Sicherheitsratsresolutionen wurden aufgehoben (vorbehaltlich eines „Snapback“-Mechanismus).

EU: Nahezu alle nuklearbezogenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen wurden aufgehoben (Bankwesen, Öl, Schifffahrt, Versicherungen, Automobilindustrie, Gold usw.).

USA: Viele Sekundärsanktionen wurden ausgesetzt (die Nicht-US-Unternehmen bei Geschäften mit dem Iran in den Bereichen Energie, Finanzen usw. betrafen). Begrenzte Erleichterungen bei bestimmten US-Primärsanktionen (z. B. Flugzeugteile, Teppich-/Lebensmittelimporte). Zentrale US-amerikanische Primärsanktionen (Terrorismus, Menschenrechte, Raketenbereich) blieben bestehen.

Spätere Phasen: Weitere Erleichterungen am Übergangstag (ca. 8 Jahre nach dem Annahmetag) und am Beendigungstag (18. Oktober 2025, 10 Jahre nach dem Annahmetag), an dem viele UN-/EU-Maßnahmen dauerhaft enden sollten. Der Iran erhielt Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten (geschätzt ca. 100–150 Milliarden US-Dollar) und kehrte an die globalen Öl- und Finanzmärkte zurück.

Ich vermute, dass viele von Ihnen keine Vorstellung vom Umfang und der Präzision des JCPOA hatten. Sollten JD Vance und Rubio Trump davon überzeugen können, eine neue, aktualisierte Version des JCPOA anzustreben, würde dies eine langwierige, zeitaufwändige Reihe von Verhandlungen einleiten. Während ich bezweifle, dass Trump die Geduld für einen solchen Prozess aufbringt, hege ich die Hoffnung, dass er, sobald er erkennt, dass die USA über keine guten militärischen Optionen zur Niederwerfung des Iran verfügen, zu dem Schluss kommen könnte, dass dies seine beste Möglichkeit ist, etwas zu sichern, das wie ein Sieg aussieht. Andernfalls wird der Krieg voraussichtlich bis zu den Zwischenwahlen im November andauern.