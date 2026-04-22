Die Spaltung zwischen Pentagon und Vatikan

Thierry Meyssan

Von außen betrachtet nehmen wir die Metamorphose der Vereinigten Staaten nicht wahr: In vier Monaten haben sie ihre politische Ideologie (sie sind nicht mehr „jacksonianisch“), ihre militärische Doktrin (sie wenden die „Rumsfeld-Cebrowski“-Strategie nicht mehr an) und ihren Glauben geändert (sie glauben nicht mehr an die Pluralität der Religionen). Wir veröffentlichen eine Studie zu dieser Mutation, die uns zwingt, unsere Wahrnehmung dieses Landes komplett zu überdenken.

Am 9. Januar 2026 überbrachte Papst Leo XIV. den ausländischen Botschaftern seine Neujahrsgrüße. Er erklärte unter anderem: „Die Schwäche des Multilateralismus auf internationaler Ebene ist in diesen Tagen besonders besorgniserregend. Eine Diplomatie, die den Dialog fördert und einen Konsens unter allen sucht, wird durch Diplomatie der Gewalt, durch Einzelpersonen oder Gruppen von Verbündeten ersetzt. Der Krieg ist wieder in Mode gekommen und ein Kriegsgeist breitet sich aus. Das nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte Prinzip, das Ländern untersagte, Gewalt zur Verletzung der Grenzen