Merz: Rente nur noch Grundsicherung

Egon W. Kreutzer

So hat Merz es nicht gesagt.

Er sagte, die Rente wird künftig nur noch die „Basisabsicherung“ sein.

Nun, seit jeher gilt: Die Basis ist die Grundlage des Fundaments. Drunter ist nichts mehr, und daher meine ich, „Basisabsicherung“ und „Grundsicherung“ durchaus insofern gleichsetzen zu dürfen, als sich die „Zahlbeiträge“ nicht mehr unterscheiden werden.

Das ist heute noch anders. Heute gibt es viele Rentner, deren Rente schon unterhalb der Grundsicherung liegt, weshalb diese aus anderen Staatstöpfen