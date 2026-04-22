Russland baut Goldreserven ab – Minus 22 Tonnen seit Jahresbeginn

Die russische Zentralbank hat ihre Goldreserven im Februar 2026 um weitere 6 Tonnen reduziert. Der Anteil des Edelmetalls an den Gesamtreserven bleibt auf hohem Niveau.

Russlands offizielle Goldreserven beliefen sich Ende März auf 74,1 Millionen Unzen (rund 2.305 Tonnen). Das zeigt der Monatsbericht der Bank of Russia. Damit sank der Goldbestand wie im Februar um 200.000 Unzen (etwa 6,2 Tonnen) gegenüber dem Vormonat.