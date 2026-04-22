So pfuschen die Nachrichtenleute und die Journalisten …

Mittlerweile ist es bekannt: Verschiedene Schweizer Bundesverwaltungsstellen und Medien versuchen, Ralph Bosshard zu diffamieren und ihn so als freien Informanten und Publizisten zum Schweigen zu bringen. Hier hat Ralph Bosshard, den wir persönlich kennen, er schreibt ja auch regelmäßig für Globalbridge, die Gelegenheit, seine eigene Geschichte zu erzählen und die Vorwürfe, die gegen ihn in der Schweiz erhoben wurden und werden – zum Teil mit personellen Verwechslungen! – zu entkräften. (cm)

In den Jahren 2014 bis 2017 war ich als militärischer Sonderberater des Schweizer Botschafters bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE eingesetzt. Von 2017 bis 2020 arbeitete ich als Mitarbeiter der Hochrangigen Planungsgruppe der OSZE oftmals direkt für den Generalsekretär OSZE, Botschafter Thomas Greminger. Eine meiner Aufgaben bestand darin, besonders