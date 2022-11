Suspendierte ungeimpfte griechische Mediziner treten erneut in Hungerstreik

Nach der Veröffentlichung eines offenen Briefes, in dem die Aufhebung der Impfpflicht für das griechische Gesundheitspersonal und der Stopp der Privatisierung des griechischen Gesundheitswesens gefordert wird, traten drei Beschäftigte des Gesundheitswesens, die seit dem 1. September 2021 aufgrund ihres ungeimpften Status vom Dienst suspendiert sind, am 17. November in den Hungerstreik.

Die drei am Hungerstreik teilnehmenden Beschäftigten des Gesundheitswesens – Lampros Tsapalis, Periklis Karolidis und Eirini Katakou – kündigten ihre Aktion auf unübersehbare Weise an: Sie entrollten auf dem Lycabettus-Hügel, der das Zentrum Athens überragt, ein Transparent mit einer Botschaft in griechischer und englischer Sprache.

Das für die Ankündigung und den Beginn des Hungerstreiks gewählte Datum – der 17. November – ist auch symbolisch, da dies der Jahrestag des Griechischen Polytechnischen Aufstands ist, einer Volksbewegung gegen die damalige griechische Militärregierung im Jahr 1973.

Nach der Ankündigung verlagerten die drei Hungerstreikenden ihren Protest nach draußen vor den Staatsrat – Griechenlands höchstes Verwaltungsgericht – im Zentrum Athens.

Dieser Schritt war auch symbolisch, da sie behaupten, dass die griechische Regierung eine Entscheidung des Gerichts, einen Ministerausschuss zur Überprüfung der Suspendierung der Beschäftigten im Gesundheitswesen einzuberufen, nicht umsetzt.

Allerdings wurde Karolidis, einer der drei Streikenden, am 18. November, nur einen Tag nach Beginn des Streiks, außerhalb des Staatsrats festgenommen, offenbar zum offiziellen Zweck der „Identitätsüberprüfung“. Er wurde später wieder freigelassen.

Ein Video der Verhaftung kursierte in den Stunden nach dem Vorfall schnell in den griechischen sozialen Medien. In den griechischen Medien wurde jedoch kaum über den Streik – oder die anschließende Verhaftung – berichtet, abgesehen von einer Handvoll „alternativer“ Nachrichtenportale sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums und einigen wenigen Accounts in den sozialen Medien.

Wie The Defender berichtet, haben die griechischen Medien seit 2020 staatliche Subventionen in Höhe von 40 Millionen Euro (43,6 Millionen Dollar) erhalten, die angeblich dazu beitragen sollen, die angeschlagenen Medien über Wasser zu halten – obwohl viele in Griechenland überzeugt sind, dass diese Mittel dazu gedacht waren, eine positive Berichterstattung über die rigorosen COVID-Maßnahmen der Regierung zu fördern.

Am Tag des Beginns ihres Hungerstreiks am 17. November schickten die drei suspendierten Beschäftigten des Gesundheitswesens einen offenen Brief und eine Liste von Forderungen an die Nationale Vereinigung der Beschäftigten im öffentlichen Krankenhauswesen (POEDHN), in denen sie die mangelnde rechtliche Unterstützung der suspendierten Beschäftigten in Frage stellten.

Zwei der drei an dieser Aktion beteiligten Beschäftigten im Gesundheitswesen – Tsapalis und Karolidis – nahmen auch an einem früheren Hungerstreik von nicht geimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen im März und April 2022 teil. Dieser Hungerstreik dauerte 33 Tage, bevor er abgebrochen wurde, und war wahrscheinlich die zweite derartige Aktion in ganz Europa, nach einem Streik von zwei ungeimpften Beschäftigten des Gesundheitswesens im September 2021 in Nizza, Frankreich.

Verhaftungen und andere Einschüchterungsmaßnahmen gegen die suspendierten Beschäftigten im Gesundheitswesen sind in Griechenland kein neues Phänomen.

Im Juli 2022 wurden 38 Beschäftigte verhaftet, weil sie vor dem Haus des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis protestiert hatten. Sie wurden letzten Monat von einem Athener Gericht freigesprochen.

In der Nacht des 25. Februar wurde Tsapalis während seines Hungerstreiks vor dem griechischen Gesundheitsministerium verhaftet, angeblich wegen „Ungehorsam“ gegenüber den Behörden.

Und am 30. März schoss die Bereitschaftspolizei während eines Marsches zum griechischen Parlament Tränengas auf Demonstranten, die gegen die Suspendierungen demonstrierten, darunter auch die fünf im Rollstuhl sitzenden Hungerstreikenden, von denen einer verletzt wurde.

Im Gegensatz zu Beschäftigten im Gesundheitswesen ist die Polizei von der griechischen Impfpflicht am Arbeitsplatz ausgenommen.

Die Ankündigung der Hungerstreikenden

In der Ankündigung der drei suspendierten Beschäftigten im Gesundheitswesen vom 17. November heißt es unter anderem:

„Heute, am 17. November 2022, rufen wir zum zweiten Mal einen Hungerstreik aus. Wir haben 15 Monate in Not verbracht! Ohne Gehalt, Arbeit oder Versicherung! Keine Todesfälle mehr! Die Justiz hat nicht objektiv gearbeitet! Die Freiheit hängt in den Seilen! Die Demokratie hat sich in eine Tyrannei verwandelt! Wir haben die heilige Pflicht, [unsere Arbeitsplätze] wiederherzustellen! Vom heiligen Felsen von Pnyka [Lycabettus Hügel]! Freiheitskämpfer im Gesundheitswesen, die nicht aufgeben werden! Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, ihren Verpflichtungen nachzukommen!

„Wir fordern: Die sofortige Aufhebung des Gesetzes 4820/21 [das die ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen suspendiert hat]! Nein zur Privatisierung des nationalen Gesundheitssystems!

„Lambros Tsapalis, Periklis Karolidis und Eirini Katakou, drei heldenhafte und unbeugsame suspendierte Beschäftigte des Gesundheitswesens, treten zum zweiten Mal in einen Hungerstreik, nach dem von sechs Beschäftigten des Gesundheitswesens im März 2022, der 33 Tage dauerte!

„Seit dem 1. September 2021 sind wir ohne Gehalt und Versicherung und haben ein gesetzliches Arbeitsverbot, das sich auf die damaligen epidemiologischen Daten stützt, die zur Suspendierung von 7.000 Beschäftigten des Gesundheitswesens im nationalen Gesundheitssystem und von über 15.000 Beschäftigten des privaten Gesundheitswesens, Apothekern, Zahnärzten, Physiotherapeuten und Beschäftigten in privaten und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen geführt haben.

„Das Gesundheitsministerium weigert sich seit Monaten, dem Beschluss des Staatsrats nachzukommen, einen Ministerausschuss einzuberufen, der die aktuellen epidemiologischen Daten überprüfen soll, um dann die Aufhebung der Suspendierungen vorzunehmen, obwohl die meisten [COVID-19]-Beschränkungen in Griechenland und allen Ländern aufgehoben wurden.

„Anstatt Sanktionen gegen die Regierung zu verhängen, hat der Staatsrat einen vagen und unbegründeten Beschluss gefasst, der die negativen Auswirkungen der Impfstoffe nicht berücksichtigt, obwohl er dies ursprünglich als wichtiges Beweismittel ansah und diese Daten dreimal vom Gesundheitsministerium angefordert hatte, ohne eine Antwort zu erhalten.

Die Justiz sitzt in der Falle von Entscheidungen des Staatsrats, die im Grunde unbegründet sind, da „Gesetze, die am Rande der Verfassung stehen“, rechtlich nicht anerkannt werden und im Grunde ein Euphemismus für ein „illegales Gesetz“ sind. Infolgedessen hat der Staatsrat kein endgültiges Urteil gefällt und stattdessen alle Rechtsmittel [gegen die Aussetzungen] aufgeschoben.

„Die Gesellschaft, die sich aufgrund der unwissenschaftlichen Propaganda, die [bis heute] andauert, in einem Zustand tiefer Angst befindet, ignoriert entweder die systematische Auslöschung tausender Haushalte oder ist gleichgültig gegenüber dieser.

„Die Kirche [Griechenlands], die im Gleichschritt mit der Gefühllosigkeit der Regierung und ihrer faschistischen Politik steht, verweigert jegliche Unterstützung, sei sie wirtschaftlicher oder moralischer Art.

„Die erschöpften Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die weiterhin in den Krankenhäusern arbeiten, haben sich mit COVID-19 infiziert, es durchlebt und weitergegeben, obwohl sie geimpft sind, da sie am fünften Tag nach der Infektion wieder zur Arbeit gehen müssen, auch wenn sie weiterhin positiv getestet werden. Ein erheblicher Prozentsatz dieser Ärzte gilt auch als „ungeimpft“, da sie keine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Dennoch bleiben sie in ihren Positionen.

„Die Krankenhäuser straucheln, arbeiten an der Kapazitätsgrenze, haben nicht genügend Personal oder sind im Grunde genommen stillgelegt.

„Das Nationale Gesundheitssystem wird demontiert und viele Ärzte werden zur Kündigung und zur Suche nach einem neuen Arbeitsplatz im Ausland getrieben, während die Privatisierung [des Nationalen Gesundheitssystems] auf gesetzlichem Wege fortgesetzt wird.

„Das griechische Volk muss endlich begreifen, wie die Lage ist, und muss uns in unserem heiligen Kampf für Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit für uns alle zur Seite stehen. Jeder muss für sich selbst, für unsere Eltern, für unsere Kinder und für die ungeborenen Generationen handeln!“

Die Ankündigung des suspendierten Gesundheitspersonals wurde von der Veröffentlichung eines Videos begleitet, das anschließend in den griechischen sozialen Medien kursierte.

Das Transparent, das am 17. November auf dem Athener Lycabettus-Hügel von den drei suspendierten Beschäftigten des Gesundheitswesens, die den Hungerstreik begonnen hatten, entrollt wurde, enthielt eine Botschaft in englischer Sprache, die wie folgt lautete.

„Die Regierung Mitsotakis hat die Beschäftigten des Gesundheitswesens zum Tode verurteilt, weil sie sich dem vorgeschriebenen Impfprogramm widersetzen. Fünfzehn Monate ohne Gehalt, Arbeit und Versicherung! Das nationale Gesundheitssystem kollabiert. Die Gesellschaft muss sofort reagieren! Jetzt! Sie führen uns zur Schlachtbank! Unzerbrechliches Gesundheitspersonal.“

Politisches Ping-Pong auf dem Rücken des suspendierten Gesundheitspersonals, inmitten einer Tragödie

Während die suspendierten ungeimpften Beschäftigten des Gesundheitswesens seit September 2021 aktiv protestieren, einschließlich der Organisation einer Kundgebung auf dem Freiheitsplatz in Athen im September 2022, auf der Dr. Reiner Füellmich und Dr. Sucharit Bhakdi sprachen, wurden ihre Bemühungen durch die oben genannten Schwierigkeiten – und durch eine Tragödie – beeinträchtigt.

Wie Children’s Health Defense Europe bereits berichtete, beging eine ungeimpfte Zahnärztin aus Athen, bekannt unter den Initialen X.P., am 29. September Selbstmord, da sie die Schwierigkeiten, die sich aus ihrer Suspendierung ergaben, einschließlich des Verlusts von Einkommen und Versicherungsschutz, nicht verkraften konnte.

Bemerkenswerterweise hat die griechische Regierung bisher davon abgesehen, die ungeimpften Beschäftigten des Gesundheitswesens zu entlassen, obwohl sie ihnen damit gedroht hatte. Dadurch, dass sie in diesem Schwebezustand gehalten werden, können sie weder ein Gehalt beziehen noch einer anderen Beschäftigung nachgehen.

Angesichts der für Juli 2023 angesetzten Parlamentswahlen in Griechenland – und der ständigen Möglichkeit, dass es bis dahin jederzeit zu Neuwahlen kommen kann – ist die Frage der suspendierten medizinischen Mitarbeiter zu einem politischen Ping-Pong-Spiel geworden, wie CHD Europe bereits berichtet hat.

Thanos Plevris, Griechenlands Gesundheitsminister, der zuvor unter der Ägide der rechtsextremen Partei LAOS (Orthodoxe Volksversammlung) gewählt worden war und kein Arzt ist, erklärte in einem Fernsehinterview am 16. Oktober, dass die Suspendierung des ungeimpften medizinischen Personals „eine der richtigsten Entscheidungen“ sei, die die derzeitige Regierung seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2019 getroffen habe.

In einem früheren Interview am 3. Oktober sagte Plevris jedoch, die Suspendierung des medizinischen Personals werde „neu bewertet“.

Bemerkenswert ist, dass eine „rechtsextreme“ Regierung im benachbarten Italien unter der Leitung des neuen Ministerpräsidenten Georgia Meloni vor ein paar Tagen ungeimpfte Ärzte und Beschäftigte im Gesundheitswesen wieder eingestellt hat, die ähnlich wie in Griechenland vom Dienst suspendiert worden waren.