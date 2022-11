Robert Malone: Das Dilemma der Geimpften – Ed Dowd und Phinance Technologies setzen ein Tool zur Analyse der Übersterblichkeit ein

Anmerkung der Redaktion: Wie immer empfehle ich Ihnen dringend, Ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen und Ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Pfinance Technologies und Ed Dowd haben es Ihnen jetzt leichter gemacht, Ihre eigenen Analysen durchzuführen. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, den Lesern dieses Substacks eine Einführung in ihr Arbeitsprodukt zu geben.

Robert W Malone

Das Dilemma der Geimpften.

Phinance-Technologien

Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag des Unity-Projekts, „Das Dilemma der Ungeimpften“, hat uns bei Phinance Technologies – humanity projects dazu inspiriert, diesen Beitrag „Das Dilemma der Geimpften“ zu nennen.

1: Schaden durch Impfung?

Nachdem wir die Trends bei der Übersterblichkeit und den Behinderungen nach der Covid-19-Impfung analysiert hatten, wurden wir alarmiert. Es sah so aus, als ob sich unsere ursprünglichen Bedenken hinsichtlich des raschen Entwicklungsprozesses eines Impfstoffs, der auf einer neuen experimentellen Technologie basiert und mit dem dann die Mehrheit der Bevölkerung geimpft wird, bewahrheitet hätten.

Das erste Indiz war die Häufung von Todesfällen und Verletzungen in der US-amerikanischen VAERS-Datenbank und der entsprechenden EudraVigilance-Datenbank für Europa. Seit der Markteinführung der Impfstoffe Anfang 2021 zeigen diese Datenbanken eine ungewöhnlich hohe Zahl von Todesfällen und Verletzungen im Kontext der neuen Impfstoffe. Diese Überwachungssysteme sollen Frühwarnsignale für etwaige Toxizitätsprobleme liefern, aber es wird angenommen, dass die Zahl der unerwünschten Wirkungen stark unterrepräsentiert ist. Diese Datenbanken sind auch kein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang.

Sucharit Bhakdi und seine Mitarbeiter zeigen zwingende Beweise für die Verursachung von der Injektion bis zur raschen Verteilung des Impfstoffs im Körper über den Blutkreislauf, die weitverbreitete Expression des Spike-Proteins und dann autoimmunähnliche Entzündungen und Organschäden. In den Datenbanken zur Impfstoffüberwachung werden die Wege zu häufigen unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln wie Schlaganfällen, Herzinfarkten und Lungenembolien aufgezeigt.

Die Frage, die sich nun stellt, ist die Quantifizierung des Ausmaßes der bisherigen Schäden. Obwohl die unmittelbaren Schäden (z. B. Herzmuskelentzündung) zunehmend anerkannt werden, sind wir ernsthaft besorgt über die anhaltende Übersterblichkeit, die wir beobachten, und über die längerfristigen Morbiditätstrends, z. B. bei neurologischen Störungen, Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Deswegen haben wir beschlossen, das Projekt V-Damage zu starten, um dieses Phänomen zu messen und zu überwachen. Weitere Einzelheiten zu diesem Projekt, seinen Zielen und ersten Ergebnissen finden Sie weiter unten. Nach fast zwei Jahren, in denen wir versucht haben, unsere Bedenken mitzuteilen, müssen wir jedoch feststellen, dass es sehr schwierig ist, eine Fehleinschätzung in einer so bedeutenden Politik zuzugeben. Die meisten Menschen und ihre Institutionen werden sich gegen ein „mea culpa“ sträuben, und das bringt uns zunächst zum Dilemma der Geimpften.

2: Das Dilemma der Geimpften

Wenn unsere Befürchtungen über die Ursachen der überhöhten Sterblichkeit und Morbidität zutreffen, werden die Geimpften (die Mehrheit der Bevölkerung!) mit einem Dilemma konfrontiert: Entweder sie stellen sich der Realität und durchlaufen die Phasen der Trauer, die mit solchen Erkenntnissen verbunden sind, oder sie versuchen, die Realität zu ignorieren und das Beste zu hoffen. Lassen Sie uns die beiden Optionen des Dilemmas näher erläutern:

Option A.

Dies ist die „Oh mein Gott“-Option. Menschen, die diesen Weg einschlagen, werden bereuen, dass sie geimpft wurden. Die meisten von ihnen werden wahrscheinlich Glück haben und nur geringfügige (oder gar keine) Auswirkungen des Impfstoffs erleiden, aber sie haben vielleicht Freunde und Familienangehörige mit Gesundheitsproblemen, die durch die Impfstoffe verursacht oder verschlimmert wurden, und sie erkennen, dass sie aufgrund der zunehmenden Behinderungen auf gesellschaftlicher Ebene mehr Steuern zahlen müssen.

Mit dieser Akzeptanz geht jedoch auch die Hoffnung einher, dieses Problem zu verbessern. Mehr Stimmen, die sich zu Wort melden, werden zu einer besseren Finanzierung und weniger Zensur der Ärzte und Wissenschaftler führen, die versuchen, die Impfschäden zu erforschen und Behandlungen zu entwickeln, um sie zu lindern.

Option B.

Dies ist die Option „nichts Böses sehen, nichts Böses hören“. Sie ist der Status quo, die Komfortzone für die meisten geimpften Personen. Sie ziehen es vor zu vergessen, dass sie sich geimpft haben. Wie der Rest der Pandemie gehört auch diese für sie der Vergangenheit an. Sie haben sich damals gut gefühlt und sehen daher keinen Grund, ihre Entscheidung jetzt zu bereuen.

Wenn sich jedoch die Mehrheit für diese Option entscheidet, werden die Wissenschaftler bei der Erforschung der langfristigen Auswirkungen der Impfstoffe weiterhin unterfinanziert sein, und wenn eines Tages ein geliebter Mensch eine unerwartete Krankheit entwickelt, wird das medizinische Establishment verwirrt sein. Die Ärzte werden die Symptome behandeln, ohne die wirkliche Ursache zu kennen, und vielleicht Behandlungen anwenden, die unwirksam sind. Aber was werden die Personen der Option B von diesen ungewöhnlichen Zuständen und den Schwierigkeiten bei ihrer Behandlung halten? Das weiß niemand, das Leben wirft uns manchmal Zitronen zu!

Bei Phinance Technologies haben wir beschlossen, unsere Forschungskompetenzen einzusetzen, um Einzelpersonen und Institutionen dabei zu helfen, dieses Dilemma zu erkennen, damit sie Entscheidungen treffen und Ressourcen zuweisen können, um die Impfschäden zu reduzieren oder zu bewältigen.

3: Projekt Menschlichkeit

Unser Ethos ist es, immer so nah wie möglich an der Realität zu sein. Wir sind uns bewusst, dass dies äußerst schwierig ist, da jeder (auch wir) seine eigenen Voreingenommenheiten und Vorurteile hat. Unser Forschungsprozess ist datengesteuert und durchläuft mehrere Iterationen der Analyse und der gestellten Fragen, bis wir zu einem Punkt gelangen, an dem wir das Phänomen verstehen, die richtige Frage stellen und die Grenzen unserer Analyse erkennen können (entweder aufgrund der Daten oder der Methodik).

Übermäßige Todesfälle

Als wir mit der Untersuchung der Übersterblichkeit begannen, verwendeten wir das gängigste Maß für die Übersterblichkeit, das auf der Messung der aktuellen Sterbefälle im Verhältnis zu einer Basislinie beruht, die in der Regel den durchschnittlichen Sterbefällen der letzten drei bis fünf Jahre entspricht. Wir kamen schnell zu der Erkenntnis, dass diese Methode unzureichend ist, da sie zu Verzerrungen führt, wenn sich die Bevölkerung in bestimmten Altersgruppen im Laufe der Zeit verändert. Dies macht sich vorwiegend bei älteren Alterskohorten bemerkbar, deren Zahl in den vergangenen zehn Jahren rapide zugenommen hat, und bei jüngeren Altersgruppen, deren Zahl (in den meisten Industrieländern und einigen Schwellenländern) aufgrund von Geburtenraten unterhalb des Reproduktionsniveaus abgenommen hat. Daher haben wir eine Methodik entwickelt, die auf der Messung der Sterbeüberschüsse basiert und die Bevölkerungszahlen bereinigt. Unsere Berichte über diese Methodik zur Messung der Sterbeüberschüsse werden auf unserer Website zur öffentlichen Konsultation veröffentlicht.

Nachdem die Methodik festgelegt war, begannen wir mit der Untersuchung der Sterbefälle in Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA, wobei wir die Gesamtsterblichkeit aus offiziellen Quellen verwendeten. Wir untersuchen die Übersterblichkeit anhand wöchentlicher, vierteljährlicher und jährlicher Daten, die verschiedene Aspekte des Phänomens veranschaulichen. In unserer Analyse versuchen wir, unsere Ansichten nicht aufzudrängen, da wir glauben, dass die Daten selbsterklärend sind (siehe Abbildung 1) und jeder von uns das, was er beobachtet, selbst interpretieren muss. Eine allgemeine Beobachtung bei der Betrachtung der Gesamtheit der Daten ist, dass es einen allgemeinen Trend zu einer erhöhten Übersterblichkeit gab, sobald die Covid-19-Impfungen eingeführt wurden. Die Sterblichkeit ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, aber ein systematischer Anstieg der Übersterblichkeit lässt sich nur schwer mit der Einführung eines systematischen externen Faktors (wie Massenimpfungen eines experimentellen biologischen Produkts) begründen. Außerdem scheint die Übersterblichkeit von älteren zu jüngeren Altersgruppen zu verlaufen, da die Impfungen für die verschiedenen Altersgruppen eingeführt wurden. Betrachtet man die wöchentlichen Daten, so lässt sich der Beginn der Impfung allein anhand der Übersterblichkeit fast erahnen.

Abbildung 1 – Jährliche Übersterblichkeit für 15-44-Jährige im Vereinigten Königreich

Behinderungen

Die Auswirkungen der Impfstoffe zeigen sich nicht nur in der Zahl der Todesfälle, sondern auch in der Zunahme der Behinderungen. Um diesen Anstieg zu schätzen, haben wir die Entwicklung der Behinderungen in den USA untersucht. Auch hier haben wir einen Anstieg ab Anfang 2021 festgestellt, der mit der Einführung des Impfstoffs zusammenfällt, wie aus Abbildung 2 hervorgeht.

Abbildung 2 – Veränderung der Zahl der Behinderungen in der zivilen Erwerbsbevölkerung der USA im Vergleich zum Vorjahr

Projekt V-Schäden

Alle von uns beobachteten Anzeichen haben uns zu der Schlussfolgerung geführt, dass die Massenimpfungen menschliche Kosten verursachen, die wir mit einer angemessenen Ressourcenzuweisung bewerten müssen, um uns auf die Bewältigung in den kommenden Jahren vorzubereiten. Wir haben das Projekt V-Damage so strukturiert, dass wir verschiedene Datenquellen analysieren, die zusätzliche Informationen über das Phänomen liefern, z. B. die Datenbanken VAERS und V-Safe sowie Daten von Versicherungsgesellschaften. Zunächst werden die menschlichen Kosten untersucht, und in Schritt 2 werden wir die wirtschaftlichen Kosten schätzen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Aufbau des V-Damage-Projekts

Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist gewaltig und sollte nicht von uns, sondern von den Aufsichtsbehörden und Behörden bewältigt werden, die wir mit der Aufgabe betraut haben, die Torwächter für solch komplexe Prozesse zu sein. Mit unserer Arbeit hoffen wir, dass die Geimpften zu der Erkenntnis gelangen, dass sie vor einem Dilemma stehen. Gegenwärtig entscheiden sich die meisten für die obige Option B. Wir hoffen, dass viele Personen, die gezwungen wurden, sich ohne informierte Zustimmung impfen zu lassen, erkennen werden, dass Option A ihre Chancen erhöht, nicht nur ihr Leben zu verbessern (wenn sie das Pech haben, von den Impfungen betroffen zu sein), sondern auch die Gesundheit der Gesellschaft insgesamt.