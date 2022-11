Faktencheck Ukraine

Nehmen wir Cherson und FTX als zwei Beispiele für die Zensur der NATO in den harten und weichen Kriegen um die Ukraine.

Nehmen wir Cherson und FTX als zwei Beispiele für die Zensur der harten und weichen Kriege der NATO gegen die Ukraine. Britische und irische staatlich kontrollierte Medien haben stundenlang gezeigt, wie lächelnde Bürger ihre ukrainischen Befreier in Cherson begrüßten, genau wie sie ihre „Befreier“ 1941 begrüßten. Wenn wir nur ein wenig weiter kratzen, stellen wir fest, dass der Sprecher dieser befreiten Chersoner der in Kiew ansässige Leiter einer Nazi-Todesschwadron war, der erst kürzlich zusammen mit den Asow-„Befreiern“ in Cherson eingetroffen war.

Außerdem stößt man beim Scrollen durch Twitter, ganz zu schweigen von Telegram, auf zahllose Fälle, in denen ukrainische Befreier diejenigen, die der Kollaboration mit Russland beschuldigt wurden, folterten und töteten. Obwohl die Verstümmelung und Ermordung von Russen und anderen Minderheiten ein ständiges Motiv ist, halten die britischen und irischen Staatsmedien dies nie für berichtenswert, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die voreingenommene Berichterstattung von Norma Costello, Sally Hayden und zahllosen anderen Lord und Lady Haw Haws die Ermordung iranischer, syrischer, palästinensischer, russischer und irakischer Zivilisten durch NATO-Vertreter überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Für Milliarden und mich auf der ganzen Welt ist diese parteiische Zensur, für die Julius Streicher und Lord Haw Haw am Ende des Krieges gehängt wurden, eine grobe und kriminelle moralische Beleidigung, die sich nicht in Worte fassen lässt.

Nehmen wir als Nächstes mein eigenes Verbrechen, das ich kürzlich begangen habe, indem ich diese Grafik über die kriminellen Unternehmungen von FTX auf meiner Facebook-Timeline veröffentlichte. Bevor ich meine Kritiker in die Pfanne haue – und Beethoven, damit wir es nicht vergessen, hatte auch seine Kritiker – lassen Sie uns die Grafik untersuchen, die nahelegt, wie der politische Gefangene Julian Assange in Bezug auf den NATO-Völkermord in Afghanistan andeutete, dass in der Ukraine ein massives Geldwäschesystem im Gange ist, bei dem das Geld der US-Steuerzahler gewaschen und an Joe Biden und andere amerikanische Kriegsfalken zurückgeführt wird, insbesondere an den Flügel der Demokratischen Partei in der US-Kriegsindustrie.

Um den amerikanischen Kriegsverbrecher Donald Rumsfeld zu paraphrasieren, gibt es hier eine Reihe von bekannten Fakten und eine Reihe von unbekannten Fakten, die wir versuchen, durch Extrapolation aus einer einfachen Grafik bekannt zu machen, und nicht durch eine mehrstufige Doktorarbeit oder die Ergebnisse einer internationalen kriminalistischen Untersuchung der organisierten Verbrecherfamilie Biden, die nachweislich vom Elend der Ukraine profitiert.

Zurück zur Grafik. Wie bei der Aussage von George Galloway auf dem Capitol Hill über den Irak wissen wir auch hier, dass das Zelensky-Regime Milliarden von amerikanischen Dollars erhalten hat, und wir wissen auch, dass die US-Behörden nicht wissen, wohin das meiste davon geflossen ist, und nicht nur die Munition, die auf dem Schwarzmarkt verkauft wurde. Es ist daher plausibel, die Hypothese aufzustellen, dass „US-Steuergelder am Werk sein könnten“, und zwar auf höchst skrupellose Weise.

Wir wissen auch, dass Sam Bankman-Fried, der 30 Jahre alte Chef dieses dubiosen FTX-Ponzi-Schemas, ein wichtiger Spender für die Demokratische Partei war, die Biden unterstützt, der Hunderte von Milliarden „US-Steuergelder in Form von militärischer und humanitärer Hilfe“ an die Zelensky-Junta gegeben hat, die enge Verbindungen zu FTX hat.

Für eine Grafik ist dies also gar nicht so schlecht. Und da es sich schließlich nur um eine Grafik und nicht um eine mehrseitige Abhandlung handelt, hielt ich es für sinnvoll, eine Mikrosekunde darauf zu verwenden, sie auf Facebook zu teilen.

Wie dumm von mir. Facebook teilte mir unumwunden mit, dass der Grafik der Inhalt fehle, und versorgte mich mit Links zu den Werken von Karena Phan, Ali Swenson und Elias Atienza, drei klugen Affen, die als Faktenprüfer für die NATO tätig sind. Bei der Überprüfung der verlinkten Seiten aller drei Spitzel sowie der Webseite von Swenson stellte sich heraus, dass alle drei erst in jüngster Vergangenheit das College verlassen haben, über schlechte Arbeitserfahrungen und, offen gesagt, auch über schlechte Abschlüsse verfügen.

Obwohl sie damit Postman Pat näher stehen als der Französischen Akademie der Wissenschaften oder sogar dem American Council of Learned Societies, was ihr Prestige angeht, negiert das nicht ipso facto ihre Äußerungen oder die überzogene Reaktion von Facebook, in der es heißt, dass meinem „Beitrag der Kontext fehlt“ und dass, und dass er, oh Schreck, „die Leute in die Irre führen könnte“, ähnlich wie, sagen wir, Trudeaus Behauptung, der Iran habe 15.000 Gefangene hingerichtet, oder die falsche Behauptung der britischen und irischen Medien, Russland habe Polen bombardiert und seine Soldaten mit so viel Viagra betäubt, dass sie ein Pferd erwürgen.

Phan und Swenson, die für die NATO-nahe Associated Press arbeiten, schreien, dass mein Beitrag eine unbegründete Theorie über FTX, die Ukraine und die Demokraten aufstellt. Obwohl in einem meiner früheren Artikel erläutert wurde, dass Hypothesen, wie sie in dieser Grafik vorgeschlagen werden, keine Theorie, sei sie nun unbegründet oder nicht, ergeben, ignorieren Phan und Swenson all dies zugunsten einer eingängigen Schlagzeile, die ihren mit der NATO verbündeten Zahlmeistern gefällt.

Phan und Swenson beginnen damit, dass sie uns sagen, die in der Grafik aufgestellte Hypothese (nicht Theorie) sei falsch, weil das ukrainische Ministerium für digitale Transformation, das keinerlei Glaubwürdigkeit besitzt, sie für falsch hält. Der Artikel relativiert diese kahle Behauptung, indem er behauptet, die Verbindung zwischen der ukrainischen Junta und FTX sei nur von kurzer Dauer und „andere FTX-Führungskräfte haben auch an konservative Gruppen gespendet“.

Nachdem es Phan und Swenson bisher nicht gelungen ist, die Geschichte zu verdrehen oder abzulenken, behaupten sie nun, Russland sei sich der Sache bewusst und habe sich wie alle anderen auch dazu geäußert. Der Artikel setzt sich fort und endet in der gleichen Weise, indem er Russland und die US-Republikaner verleumdet und parteiische ukrainische Quellen zitiert. Alles in allem ist er wertlos.

Das Gleiche gilt für Atienzas Beitrag, der ebenfalls ein „falsches“ Urteil abgibt, nur weil „es keine Beweise dafür gibt, dass US-Militärhilfe in die [FTX]-Plattform und dann an demokratische Kandidaten geflossen ist“. Aber nicht nur, dass jeder Geldwäscher, der etwas auf sich hält, in der Lage wäre, seine Spuren ausreichend zu verwischen, um eine solch oberflächliche Prüfung zu vermeiden, sondern ich habe zuvor forensisch gezeigt, wie jeder drittklassige Buchhalter dies tun könnte, indem ich die Finanzkonten der (jetzt umbenannten) Hand in Hand for Syria und von Samantha’s Appeal untersucht habe, die beide vom MI5 benutzt wurden, um den syrischen Rebellen Hilfe zukommen zu lassen (sic). Außerdem hat Colonel Oliver North im Fall der Iran-Contra-Affäre gezeigt, wie die USA eine Geld- (und Drogen-)wäsche in einem Ausmaß betreiben konnten, das selbst die größten Kokainbarone der Welt sich nicht vorstellen, geschweige denn erreichen konnten.

Lassen Sie mich also die Karten auf den Tisch legen, was diese Frage betrifft. Ich schließe mich der Hypothese (nicht der Theorie) des australischen politischen Gefangenen Julian Assange an, wenn er sagt, dass es das Ziel der NATO ist, ihre Eroberungskriege zu nutzen, um Geld aus den Steuereinnahmen der Vereinigten Staaten und aus den Steuereinnahmen der europäischen Länder über die Ukraine in die Hände der transnationalen Sicherheitseliten zu spülen, von strafbaren Kriegsverbrechern wie Joe und Hunter Biden, die in den Aufbau von Biolabors in der Ukraine und anderswo verwickelt sind. Und genau wie Julian Assange bete ich zu allen Göttern, die es im Himmel gibt, dass diese transnationalen Sicherheitseliten und alle, die ihnen mit der Feder oder dem Schwert dienen, wie Streicher und Lord Haw Haw vor ihnen, für ihre Verwicklung in Betrügereien wie FTX und die anderen Plünderungen durch Wirtschaftskriminelle zur Rechenschaft gezogen werden, die den Kern von so viel Massenmord in der Ukraine, Armenien, Syrien, Libyen, Irak, Jemen,. Palästina und anderen Ländern, die zu zahlreich sind, um sie aufzuzählen, die die NATO ebenfalls zerstört hat.

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf diese New Yorker Veranstaltung, die, obwohl Clown Prince Zelensky sich für sie herausgeputzt hat, aufgrund des traurigen Zusammenbruchs des FTX-Ponzi-Schemas abgesagt wurde. Was, so fragen Sie sich, haben Larry Flint, der Chef des größten Schmiergeldfonds der Welt, und die US-Botschafterin Janet Yellen im Bett mit einem Kokainabhängigen, der mit seinem Penis Klavier spielt, und einem der größten Betrüger der Geschichte gemacht?

Fragen Sie, was Sie wollen, aber die New York Times, Associated Press und die von ihnen und den irischen und britischen Staatsmedien beauftragten Orwell’schen Faktenprüfer werden Ihnen weder die Antwort noch den Kontext zu diesen laufenden NATO-Betrügereien geben, die Julian Assange gerne geliefert hätte, wenn die gleichen Betrüger ihn nicht unter Funkstille im HMP-Gefängnis in Belmarsh festgehalten hätten.