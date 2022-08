Systemfrage: Warum das Establishment die Künstliche Intelligenz tatsächlich einführen will

Warum sind die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) von der Künstlichen Intelligenz (KI) so besessen? Was hat es mit dem inbrünstigen Streben nach einem autonomen digitalisierten Gehirn auf sich, das sie in Ekstase versetzt? Geht es ihnen nur darum, was KI für sie und ihre Agenda tun kann, oder gibt es auch ein dunkleres “okkultes” Element in dem Konzept, das für sie so anziehend ist?

Das Weltwirtschaftsforum, eine Organisation, die sich der globalistischen Agenda des Großen Neustarts, der Vierten Industriellen Revolution und der “Shared Economy” verschrieben hat, widmet einen großen Teil jedes Jahrestreffens in Davos, Schweiz, der Diskussion über KI und die Ausweitung ihres Einflusses auf das tägliche Leben.