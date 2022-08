Vereinte Nationen bestrafen Kritik an elitärer Machtübernahme – Klage enthüllt Beweise für Absprachen zwischen Regierung und Big Tech

Koordinierte Zensur findet weltweit statt

Als Reaktion auf die wachsende Wahrheitsbewegung, die vor einer totalitären, tyrannischen Machtübernahme warnt, haben die Vereinten Nationen jetzt „Verschwörungstheorien“ den Kampf angesagt, die suggerieren, dass Weltregierungen alles andere als ehrlich und ethisch sind, und haben einen umfassenden Leitfaden veröffentlicht, wie man gegenteilige Behauptungen entlarven und niederschlagen kann. Nach Ansicht der Vereinten Nationen wird das Weltgeschehen „nicht heimlich hinter den Kulissen von mächtigen Kräften mit negativen Absichten manipuliert“.

Laut der U.N. gilt eine Geschichte nur dann als wahr, wenn „die Quellen von Websites zur Überprüfung der Fakten unterstützt werden“ – von denen wir jetzt wissen, dass sie alle von der Kabale gekauft und bezahlt werden, die sich verschworen hat, eine Eine-Welt-Regierung durch einen „Großen Reset“ zu schaffen.

Um die Verbreitung von „Verschwörungstheorien“ über eine globale technokratische Kabale zu stoppen, die alles private Vermögen stehlen und die Weltregierung zentralisieren will, haben die UNESCO, die Europäische Kommission und der Jüdische Weltkongress eine gemeinsame Twitter-Kampagne mit dem Hashtag #ThinkBeforeSharing gestartet.

Dokumente, die America First Legal (AFL) erhalten hat, zeigen, dass die US-Regierung mit Big Tech zusammengearbeitet hat, um in deren Namen zu zensieren

Die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana haben eine Klage gegen die Bundesregierung eingereicht, und es wurde ihnen Einsicht gewährt. Mehrere Beamte der Biden-Administration wurden vorgeladen, ebenso wie mehrere Social-Media-Unternehmen. Die von der AFL beschafften Dokumente werden auch in dieser Klage verwendet. Nach der Veröffentlichung der Dokumente durch die AFL haben sich mehrere Wissenschaftler, die von Big Tech auf Geheiß der Bundesregierung zensiert wurden, der Klage der AG angeschlossen

Es gibt eine klare Koordinierung der Zensur auf globaler Ebene. Mit wenigen Ausnahmen haben die Länder Maßnahmen ergriffen, um die freie Meinungsäußerung zu kriminalisieren, und sie haben dies im Gleichschritt getan. Es begann mit der Zensur von Theorien über den Ursprung von SARS-CoV-2 und weitete sich dann auf alles aus, was mit COVID zu tun hatte.

Doch die Wahrheit ließ sich nicht unterdrücken. Die Menschen verließen in Scharen die Mainstream-Medien – die uns eindeutig im Auftrag der globalistischen Kabale belogen haben – und wandten sich stattdessen alternativen Nachrichtenquellen zu.

Als Reaktion auf die wachsende Wahrheitsbewegung, die vor einer technokratischen, menschenfeindlichen Übernahme warnt, haben die Vereinten Nationen nun „Verschwörungstheorien“ den Kampf angesagt, die suggerieren, dass die Weltregierungen alles andere als ehrlich und ethisch sind, und haben einen umfassenden Leitfaden1 veröffentlicht, wie man gegenteilige Behauptungen entlarvt und niederschlägt.

Es überrascht nicht, dass eine Geschichte nur dann als wahr angesehen wird, wenn „die Quellen durch Websites zur Überprüfung der Fakten belegt sind“. Wie in anderen Artikeln beschrieben, werden die so genannten „Fact-Checking“-Organisationen alle von der gleichen Kabale gekauft und bezahlt, die sich verschworen hat, durch einen „Great Reset“ eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen.

Kein Wunder also, dass sie als die einzigen Schiedsrichter der Wahrhaftigkeit bezeichnet werden. Sie sind ein fester Bestandteil der Propagandamaschine. Wie praktisch für die Globalisten.

Quelle: UNESCO #ThinkBeforeSharing

UN nimmt „Verschwörungen“ der Globalisten ins Visier

Um die Verbreitung von „Verschwörungstheorien“ über eine globale technokratische Kabale zu stoppen, die den gesamten privaten Reichtum stehlen und die Weltregierung zentralisieren will, haben die UNESCO, die Europäische Kommission und der Jüdische Weltkongress eine gemeinsame Twitter-Kampagne mit dem Hashtag #ThinkBeforeSharing gestartet.

Der UNO zufolge wird das Weltgeschehen „nicht heimlich hinter den Kulissen von mächtigen Kräften mit negativen Absichten manipuliert“, und wenn Sie auf Menschen stoßen, die glauben, dass sich eine globale Kabale verschworen hat, um die Macht an sich zu reißen, müssen Sie sich wie ein guter Bürger verhalten und ihre Behauptungen widerlegen.

Journalisten werden außerdem aufgefordert, mutmaßliche Verschwörungstheoretiker in den sozialen Medien und bei ihrem örtlichen Presserat oder Presse-Ombudsmann zu melden. Der Bericht von People’s Voice (TPV) (Video oben) geht auf weitere Einzelheiten ein.

Die Operation Mockingbird hat nie aufgehört. Sie hat sich lediglich gewandelt

TPV bietet auch einen kurzen Überblick über die Operation Mockingbird, eine CIA-Operation, bei der Journalisten rekrutiert und bezahlt wurden, um gefälschte Nachrichten und CIA-Propaganda zu verbreiten. Interessanterweise wurde die Mockingbird-Operation 1948 ins Leben gerufen, im selben Jahr, in dem der U.S. Information and Educational Exchange Act (auch bekannt als Smith-Mundt Act) in Kraft trat, der es der US-Regierung verbot, der US-Bevölkerung Propaganda aufzudrängen.

Dieses Anti-Propaganda-Gesetz wurde 2013 vom damaligen Präsidenten Barrack Obama aufgehoben. Seit Juli 2013 dürfen die US-Regierung und die CIA also legal Propaganda für US-Bürger betreiben.

Ironischerweise war die Ablehnung von Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretikern als geistig instabile Spinner eine von der CIA erfundene Taktik. Sie zielt darauf ab, jeden zu marginalisieren und zu demoralisieren, der es wagt, das offizielle Narrativ in Frage zu stellen. In dem obigen Video gibt der Medienanalyst Mark Dice eine etwas ausführlichere Zusammenfassung der Operation Mockingbird.

Laut den Vereinten Nationen werden „wahre Verschwörungen“ – die, wie sie zugeben, existieren können und auch existieren – immer nur von den Mainstream-Medien aufgedeckt und enthüllt, und wahre Verschwörungen sind fast immer von begrenztem Umfang. Beides ist natürlich nicht wahr.

Die Mainstream-Journalisten sind dem Willen der Eigentümer und Werbekunden unterworfen, die genau die gleichen Personen und Organisationen sind, die an dieser globalen Übernahme beteiligt sind, und die Verschwörung, die der Große Reset ist, ist die größte und umfassendste Verschwörung in der Geschichte der Menschheit (von der wir wissen). Die Tatsache, dass dies nun ein neuer Schwerpunkt der Zensur ist, zeigt, dass wir genau das Richtige tun.

Wir haben auch viele Beweise dafür, dass die Mainstream-Medien bis heute dafür bezahlt werden, selektive Propaganda zu veröffentlichen, wie in „Reuters and BBC Caught Taking Money for Propaganda Campaign“ beschrieben. Tatsächlich werden die Mainstream-Medien heute stärker kontrolliert und heimlich gelenkt als je zuvor.

Sie fungieren nicht als Kontrolle der Macht, sondern eher als Indoktrinationsarm der Kabale der Neuen Weltordnung. Daher ist es für einen herkömmlichen Medienjournalisten unmöglich, eine echte Verschwörungstheorie aufzubrechen. Die Tatsache, dass die U.N. Ihnen sagt, Sie sollen nur auf die Mainstream-Medien und ihre gekauften und bezahlten „Faktenprüfer“ hören, ist also ziemlich aufschlussreich.

Seit dem Beginn der COVID-Pandemie ist klar geworden, dass die meisten etablierten Medien Fake News veröffentlichen und dass die „Faktenüberprüfung“ nichts anderes als ein Schwindel ist, der ihre Lügen unterstützt und verstärkt. Im Grunde genommen trägt die U.N. nur ihren Teil dazu bei, die bröckelnde Propaganda-Infrastruktur der Globalisten zu stützen.

Illegale Absprachen zwischen Regierung und Big Tech

Die Übernahme durch die Technokraten und die Einführung einer Eine-Welt-Regierung wurde im Laufe der Jahrzehnte in einer Vielzahl von Berichten „angekündigt“ und detailliert beschrieben. Heute haben wir auch Beweise in Form von internen Dokumenten, die durch Gerichtsverfahren erlangt wurden. Wie von America First Legal am 27. Juli 2022 berichtet:

America First Legal (AFL) hat heute schockierende Dokumente veröffentlicht, die sie von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erhalten hat und die konkrete Beweise für Absprachen zwischen der CDC und Social-Media-Unternehmen zur Zensur der Meinungsfreiheit und zur Förderung der Propaganda der Biden-Administration enthalten. Diese Dokumente sind nur die jüngsten Beispiele für die eklatante Missachtung der US-Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit durch diese Regierung. Im vergangenen Juli gab die damalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, zu, dass das Weiße Haus mit Unternehmen der sozialen Medien zusammenarbeitet, um „Fehlinformationen“ zu identifizieren.

Konkret sagte sie: „Wir stellen regelmäßig sicher, dass die Social-Media-Plattformen über die neuesten, für die öffentliche Gesundheit gefährlichen Narrative informiert sind, die wir und viele andere Amerikaner in allen sozialen und traditionellen Medien sehen. Und wir arbeiten mit ihnen zusammen, um die Durchsetzung der Richtlinien der sozialen Medienplattformen besser zu verstehen“. Die AFL hat sofort FOIA-Anfragen an das Gesundheitsministerium, die CDC, die Food and Drug Administration und die National Institutes of Health gestellt, um herauszufinden, inwieweit die CDC und das Weiße Haus Inhalte zensiert haben, die sie als ‚Desinformation‘ oder ‚Fehlinformation‘ eingestuft haben.

Als diese der FOIA-Anfrage nicht nachkamen, verklagte die AFL die CDC, um die Freigabe der angeforderten Informationen zu erzwingen. Es hat ein Jahr gedauert, aber jetzt haben sie die erste Tranche von Dokumenten erhalten, aus denen hervorgeht, dass die CDC mit Social-Media-Plattformen und dem Census Bureau zusammengearbeitet hat, um „ihre Infrastruktur zu nutzen, um Social Media für Impfstoffinformationen zu identifizieren und zu überwachen“.

In einem Fall schickte die CDC Twitter-Beamten eine Tabelle mit Beispiel-Tweets, die sie als zu zensierende Fehlinformationen über Impfstoffe ansah. Die CDC hielt auch regelmäßige „Be on the lookout“-Sitzungen (BOLO) mit Twitter und Facebook ab, bei denen die CDC die Social-Media-Giganten anwies, was zu entfernen ist.

Die CDC hat die Zensur über alle Plattformen hinweg koordiniert

Die CDC hat Twitter auch angewiesen, die Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zu „entlarven“. Insbesondere wies die CDC Twitter an, die Tatsache hervorzuheben, dass jeder eine VAERS-Meldung einreichen kann und dass „VAERS nicht dazu dient, festzustellen, ob ein Impfstoff ein unerwünschtes Ereignis verursacht oder dazu beigetragen hat“.

Beide Aussagen sind zwar richtig, schmälern aber keineswegs den Wert der VAERS-Daten, denn VAERS ist als Frühwarnsystem gedacht. Wenn sich viele Meldungen dieser Art für einen bestimmten Impfstoff häufen, ist das ein Warnsignal, dass etwas nicht stimmt und weitere Untersuchungen gerechtfertigt sind. Das Problem, das wir haben, ist, dass sowohl die FDA als auch die CDC, die gemeinsam für VAERS verantwortlich sind, sich weigern, dies zu tun.

Diese brisanten Dokumente … zeigen schlüssig, dass Big Tech unrechtmäßig mit der Bundesregierung zusammengearbeitet hat, um die freie Meinungsäußerung der Amerikaner zum Schweigen zu bringen, zu zensieren und zu unterdrücken und ihre Rechte aus dem ersten Verfassungszusatz zu verletzen. ~ Stephen Miller, AFL-Präsident

Aus der Korrespondenz geht auch hervor, dass die CDC und das HHS Facebook-Werbeguthaben im Wert von 15 Millionen Dollar als nicht-monetäres Geschenk erhalten haben, was ein „Verstoß gegen die Beschränkung des Antidefizienzgesetzes auf freiwillige Leistungen“ zu sein scheint, stellt die AFL fest.

Die CDC hat auch die Zensur von Impfstoffinformationen mit Google koordiniert und Google gebeten, seine eigene Impfstoffseite in den Suchergebnissen zu fördern. Aus E-Mails geht sogar hervor, dass die CDC die Möglichkeit hatte, den Code von Googles Knowledgebase direkt zu bearbeiten.

Die Aufzeichnungen, die die AFL schließlich von der CDC erhalten hat, zeigen, in welchem Ausmaß die Biden-Administration bereit ist, verfassungswidrige und anderweitig ungesetzliche Aktivitäten unter völliger Missachtung der Rechte der amerikanischen Bürger durchzuführen“, schreibt die AFL. Die AFL stellt weiterhin wichtige Aufsichtsanträge an die Biden-Administration, um das amerikanische Volk über die Handlungen aufzuklären, die diese Administration tagtäglich durchführt und die die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheitsrechte der amerikanischen Bürger untergraben. Die AFL hat deutlich gemacht, dass jede korrupte Regierungsbehörde, die versucht, Unterlagen zu verheimlichen, mit rechtlichen Schritten rechnen muss.

In einer öffentlichen Erklärung fügte der Präsident der AFL, Stephen Miller, hinzu:

Diese brisanten Dokumente, die durch die Klage von America First Legal gegen die Biden-Administration erlangt wurden, zeigen eindeutig, dass Big Tech unrechtmäßig mit der Bundesregierung zusammengearbeitet hat, um die freie Meinungsäußerung der Amerikaner zum Schweigen zu bringen, zu zensieren und zu unterdrücken und ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zu verletzen. Der Regierung ist es ausdrücklich untersagt, konkurrierende oder abweichende Standpunkte zu zensieren oder ihre politischen Gegner zum Schweigen zu bringen, unabhängig davon, ob sie dies direkt tut oder ob sie ein externes Unternehmen einsetzt, um ihre drakonischen, totalitären Ziele zu erreichen. Die AFL wird im Kampf gegen illegale Absprachen zwischen Big Tech und Big Government, die Ihre Stimmen und die Bill of Rights mit Füßen treten, nicht ruhen.

Grundlegender Prozess zur freien Meinungsäußerung im Gange

Die von der AFL beschafften Dokumente werden auch in anderen laufenden Prozessen zur Meinungsfreiheit verwendet, darunter einer, der von den Generalstaatsanwälten von Missouri und Louisiana eingereicht wurde. Wie der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, am 12. Juli 2022 mitteilte:

Heute hat der United States District Court, Western District of Louisiana, dem Antrag von Missouri und Louisiana auf Offenlegung in ihrer Klage gegen hochrangige Beamte der Biden-Administration wegen angeblicher Absprachen zur Unterdrückung der Redefreiheit stattgegeben und damit den Weg für die Generalstaatsanwälte geebnet, Offenlegung und Dokumente sowohl von hochrangigen Beamten der Biden-Administration als auch von Social-Media-Giganten wie Twitter, Meta und anderen zu sammeln … Die Klage … behauptet, dass die Biden-Administration … sowohl Druck ausgeübt als auch mit den Social-Media-Giganten Meta, Twitter und YouTube konspiriert hat, um die freie Meinungsäußerung im Namen der Bekämpfung der so genannten „Desinformation“ und „Fehlinformation“ zu zensieren, was zur Unterdrückung und Zensur wahrheitsgemäßer Informationen zu verschiedenen Themen, einschließlich COVID-19, geführt hat …

Die Klage umfasst vier Punkte: (1) Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes, (2) Überschreitung der gesetzlichen Befugnisse und (3) Verletzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch Beamte des HHS und (4) Verletzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch Beamte des DHS.

Zu den in der Klage genannten Personen gehören Präsident Biden, die ehemalige Pressesprecherin Jen Psaki, Dr. Anthony Fauci, Nina Jankowicz (ehemalige Direktorin des inzwischen aufgelösten „Disinformation Governance Board“ des Heimatschutzministeriums), Surgeon General Vivek Murthy und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, um nur einige zu nennen.

Mehrere von ihnen, darunter Biden, Psaki und Murthy, haben mich öffentlich ins Visier genommen und gefordert, Mercola.com aus den sozialen Medien zu verbannen, weil ich veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse und die fundierten Standpunkte von mir und anderen medizinischen Experten verbreitet habe.

Wissenschaftler schließen sich der Klage der AG gegen die Bundesregierung an

Beispiele für die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, die in der Klage des Generalstaatsanwalts aufgeführt werden, sind unter anderem:

Die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte vor den Präsidentschaftswahlen 2020

Die Theorie des Labordurchbruchs zur Herkunft von COVID-19

Die Effizienz von Masken und COVID-19-Sperren

Wahlintegrität und die Sicherheit der Briefwahl

Die Tatsache, dass die Generalstaatsanwälte nun in der Lage sind, US-Beamte und Big Tech vorzuladen, ist sehr wichtig, da vorgeladene Informationen nicht nach Belieben geschwärzt werden können, wie es bei den meisten FOIA-Anfragen der Fall ist. Nur der Richter kann entscheiden, ob bestimmte Informationen unkenntlich gemacht und nicht für die Öffentlichkeit freigegeben werden sollen.

In einem Twitter-Thread vom 19. Juli 2022 hat Schmitt detailliert beschrieben, welche Unterlagen von wem angefordert werden. Links zu den Anträgen auf Offenlegung und Vorladungen sind auf Schmitts AG-Website zu finden. Ein Grund zur Sorge ist derzeit die Tatsache, dass Schmitt auch für den Senat kandidiert. Sollte er diesen Sitz gewinnen, könnte er sich von dem Fall zurückziehen, was ein großer Verlust wäre. Wir müssen einfach abwarten und sehen, was in dieser Hinsicht passiert.

Mehrere Wissenschaftler schließen sich der Klage des AG gegen die Bundesregierung an

In der Zwischenzeit hat sich die New Civil Liberties Alliance (NCLA), die mehrere Wissenschaftler vertritt, der Klage des AG angeschlossen.

Zu den von der NCLA vertretenen Wissenschaftlern gehören zwei der Mitverfasser der Great Barrington Declaration – Dr. Jay Bhattacharya, Medizinprofessor an der Stanford University, Martin Kulldorff, ehemaliger Medizinprofessor an der Harvard University – sowie Dr. Jill Hines, Dr. Aaron Kheriaty und ein ehemaliges Mitglied der CDC-Untergruppe für Impfstoffsicherheit.

Wie das NCLA12 feststellt, kann staatliche Zensur verschiedene Formen annehmen, wie z. B. Schattenverbote, De-Platforming, De-Boosting, Einschränkung des Zugangs zu Inhalten, Demonetisierung, Aufforderung an Benutzer, Inhalte zu löschen, und Auferlegung von Warnhinweisen, die ein Durchklicken erfordern, um auf Inhalte zuzugreifen“, und die Kläger wurden alle infolge der Maßnahmen der Beklagten zensiert und/oder mit Schattenverboten belegt.

Von der Regierung geförderte Zensur im Rampenlicht

Die Geschichte des Zusammenwirkens von Regierung, Medien, CIA und anderen Akteuren ist lang. Der Hauptunterschied zwischen der Propaganda und der Zensur von damals und heute besteht darin, dass sie heute unverhohlen und unverblümt ist.

Außerdem ist sie in einem Maße dokumentiert, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben – und die Regierung versucht sogar, die staatlich geförderte Zensur zur akzeptierten Regel zu machen, obwohl sie eine eklatante Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes (Redefreiheit) darstellt. Genau darum ging es beim Disinformation Governance Board.

Der Zeitpunkt der Entscheidung der UNO, eine entscheidende Rolle bei der globalen Zensur zu übernehmen, ist also wahrscheinlich kein Zufall. Die US-Regierung scheitert in ihrem Versuch, die freie Meinungsäußerung zu beseitigen, so dass die UNO als „überlegene“ internationale Macht einspringt, um diese Agenda voranzutreiben. Es ist erwähnenswert, dass sie sich auf frühere Gehirnwäsche verlassen, um dieses Ziel zu erreichen.

Im Grunde wird die gehirngewaschene Masse angeworben, um die Wahrheitsverkünder in ihrem Namen niederzuschlagen. Es ist nicht nur eine wirksame Kontrollstrategie, wenn sich die Bevölkerung gegenseitig überwacht, sondern solange die Bürger gegeneinander aufgehetzt werden, achten sie auch nicht darauf, wer der wahre Feind ist und was er vorhat.

Im Grunde genommen haben wir es hier mit einer Verschwörung zu tun, um die größte Verschwörung in der Geschichte der Menschheit zu verbergen, nämlich die Einführung eines globalen Totalitarismus durch eine geheimnisvolle „Elite“, die nie rechtlich befugt war, über eine einzige Seele zu herrschen, geschweige denn über die Weltbevölkerung als Ganzes.

Was ist also die Antwort? Machen Sie das Gegenteil von dem, was die UNO fordert, und hören Sie niemals auf, die Wahrheit und andere Meinungen und Standpunkte zu verbreiten. Die Redefreiheit – ob man mit seiner Einschätzung nun Recht hat oder nicht – ist die Grundlage der Freiheit, und jede Verletzung der Redefreiheit ist ein direkter Angriff auf die Freiheit des Menschen und darf in einer freien Gesellschaft niemals toleriert werden.

Artikel als PDF:

