Systemfrage: Wenn die Welt auf dem Kopf steht

Oben war unten, schwarz war weiß, gut war schlecht, Tag war Nacht. – George Costanza, Seinfeld “Die Gegenseite”

Die Komödie ist ein getreues Spiegelbild des Lebens, und in vielerlei Hinsicht kann der Humor dazu dienen, das Unerklärliche zu erklären, die Lächerlichkeit der ständigen Ernsthaftigkeit und die Fehlbarkeit des Menschen vom Standpunkt der kritischen Realität aus auf eine nicht allzu strenge Weise zu entlarven. Um die Wahrheit zu finden, muss man manchmal laut lachen, über sich selbst und über andere, um die Dinge klarer zu sehen.

Es wurde gesagt, dass das Böse die Umkehrung der Verhältnisse mit sich bringt. Wenn das tatsächlich stimmt, und ich glaube, dass es so ist, dann leben wir jetzt in einer Zeit des extremen Bösen. Diese Welt ist auf den Kopf gestellt worden, denn alles scheint das Gegenteil von dem zu sein, was es sein sollte. Wo wir einst mehr Freiheit hatten, haben wir jetzt mehr Sklaverei. Wo wir einst vom Leben begeistert