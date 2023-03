Tägliche Chemikalien, die Ihre Hormone empfindlich stören

Kürzlich veröffentlichten Daten zufolge nimmt die Spermienzahl bei Männern rapide ab, wofür Umweltchemikalien verantwortlich gemacht werden. Könnte auch Ihre Fruchtbarkeit betroffen sein?

Weltweit ist ein rapider Rückgang der Spermienkonzentration und -anzahl bei Männern zu beobachten

Während der Rückgang der Spermienkonzentration in den 1970er Jahren noch bei knapp über 1 % pro Jahr lag, hat sich die Rate bis zum Jahr 2000 auf 2,64 % pro Jahr mehr als verdoppelt

Eine Klasse von Chemikalien scheint besonders schädlich für Spermien zu sein – endokrin wirksame Stoffe wie Phthalate und Bisphenole

Ein Großteil der Schäden tritt in der Frühschwangerschaft während entscheidender Entwicklungsfenster auf; die Schäden können an künftige Generationen weitergegeben werden

Neben Phthalaten und Bisphenolen haben auch Pestizide nachweislich die Spermienzahl verringert, bei erwachsenen Männern sogar bis auf Null

Wer seine eigene Fruchtbarkeit – und die künftiger Generationen – so gut wie möglich schützen möchte, sollte hormonell wirksame Chemikalien unbedingt vermeiden

Shanna Swan, Ph.D., Reproduktions-Epidemiologin an der Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit sinkenden Spermienzahlen. Im Jahr 2017 veröffentlichten sie und ihre Kollegen eine Studie, die viral ging, weil sie eine bevorstehende Fruchtbarkeitskrise vorhersagte.

Laut der Studie von 2017 ist die Spermienzahl bei Männern zwischen 1973 und 2011 um 50 % bis 60 % zurückgegangen, was einem Rückgang von über 1 % pro Jahr in den letzten 50 Jahren entspricht.

Das Team erweiterte daraufhin die Studie, indem es sieben Jahre an Daten hinzufügte und einen erweiterten geografischen Bereich berücksichtigte. Die neue Studie, die im November 2022 in Human Reproduction Update veröffentlicht wurde, umfasst Daten aus sechs Kontinenten und 53 Ländern, einschließlich der Jahre 2011 bis 2018 – aber die Ergebnisse zeigen einen ebenso beunruhigenden Trend.

Erweiterte, aktualisierte Studie wirft rote Fahne über Spermienzahlen aus

Die ursprüngliche Studie von 2017 umfasste Männer aus Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland, wurde aber kritisiert, weil sie keine globalen Daten enthielt. „Zu diesem Zeitpunkt gab es zu wenige Studien mit Daten aus Süd-/Zentralamerika, Asien und Afrika (SAA), um die Trends bei Männern aus diesen Kontinenten zuverlässig abzuschätzen“, erklärte das Forschungsteam.

In der Zeit, die seit ihrer ersten Studie verstrichen ist, wurden jedoch weitere Forschungsergebnisse veröffentlicht, die einen deutlichen Rückgang der Spermienkonzentration und -anzahl bei Männern in Asien, Afrika und Südamerika belegen. Das bedeutet, dass der Rückgang weltweit zu beobachten ist.

Auch die Rate des Rückgangs hat sich geändert, als neuere Daten hinzukamen. Während der Rückgang in den 1970er Jahren bei etwas mehr als 1 % pro Jahr lag, hat sich die Rate bis zum Jahr 2000 auf 2,64 % pro Jahr mehr als verdoppelt. „Das ist sehr schnell und sehr ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass dies nur in den letzten 18 Jahren geschah, von 2000 bis 2018“, sagte Swan. „Ein extrem schneller Rückgang.“

Stecken Chemikalien hinter dem rapiden Rückgang?

Die entscheidende Frage ist, was diesen rapiden Rückgang der Spermienzahl und -konzentration auslöst. Genetik kommt einem in den Sinn, aber Swan schließt dies aus, weil der steile Rückgang innerhalb von nur zwei Generationen stattfand – eine viel zu schnelle Veränderung, um durch Genetik verursacht zu werden.

„Bleibt also nur noch die Umwelt“, sagt sie und unterteilt sie in zwei Kategorien: Lebensstil und Chemikalien. Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Stress, Ernährung und Sport wirken sich auf die Spermien aus. Das Gleiche gilt für Chemikalien in der Umwelt, die über die Luft, das Trinkwasser, den Hausstaub, die Lebensmittel und vieles mehr aufgenommen werden.

Es gibt zwar viele Faktoren, die zu dieser Fortpflanzungskatastrophe beitragen, aber Swan ist der Ansicht, dass eine Klasse von Chemikalien besonders schädlich für den Rückgang der Spermien ist – endokrine Disruptoren.

Spermien sind Keimzellen, die vom Fortpflanzungssystem produziert werden. „Die Produktion von Keimzellen wird von Hormonen gesteuert“, erklärt Swan. Und die Sexualhormone werden durch diese Chemikalien verändert, darunter Phthalate, die den Testosteronspiegel senken, und Bisphenole, darunter nicht nur BPA, sondern auch BPF, BPS und andere Varianten, die als Ersatz für BPA verwendet wurden. Wo sind diese giftigen Chemikalien zu finden? Überall auf der Welt:

Kunststoffe

Einlagen für Konservendosen

Epoxid-Klebstoffe

Kassenbons

Spielzeug

Dichtungsmasse und Klebstoffe

Vinyl-Bodenbeläge

Flexible PVC-Rohre

Lebensmittelverpackungen

Spielzeug zum Zahnen

Körperpflegeprodukte

Sportgeräte

Neben Phthalaten und Bisphenolen haben auch Pestizide nachweislich die Spermienzahl verringert, bei erwachsenen Männern sogar bis auf Null, so Swan. Die Spermienzahl eines Mannes kann sich innerhalb von etwa drei Monaten von der Pestizidbelastung erholen, vorausgesetzt, er ist nicht mehr exponiert. Wenn jedoch eine schwangere Frau Pestiziden ausgesetzt ist, kann ihr ungeborener Sohn betroffen sein – und seine Spermienzahl wird sich nicht erholen. Auch die Enkelkinder sind betroffen, da die Veränderungen über Generationen weitergegeben werden.

Anogenitaler Abstand deutet auf chemische Exposition in der Gebärmutter hin

Untersuchungen von Swan und Kollegen ergaben, dass die Exposition von Frauen gegenüber Phthalaten während der Schwangerschaft auch mit dem anogenitalen Abstand (AGD) männlicher Säuglinge – dem Abstand zwischen Anus und Peniswurzel – zusammenhängt, wobei eine höhere Exposition mit einem verkürzten AGD einhergeht. Im späteren Leben steht eine kürzere AGD in Zusammenhang mit einem kleineren Penis und einer schlechteren Samenqualität verbunden, so dass Swan glaubt, dass die AGD bei der Geburt eine Vorhersage für die Fortpflanzungsfähigkeit im Erwachsenenalter ist.

Je mehr Testosteron in der Gebärmutter aufgenommen wird, desto größer ist der AGD-Abstand. Wenn die Testosteron-Exposition nicht ausreicht oder zum falschen Zeitpunkt erfolgt, so Swan, wird der genetisch bedingte männliche Penis einen kleineren AGD haben als er sein sollte:

„Das hat Folgen. Und es hat sich herausgestellt, dass ein junger Mann, dessen AGD für seine Körpergröße kürzer ist als erwartet, eine geringere Spermienzahl hat und mit größerer Wahrscheinlichkeit unfruchtbar ist. Dies ist also zweifellos ein Teil des Bildes der abnehmenden Spermienzahl.“

Wenn Phthalate während kritischer Entwicklungsphasen in der Frühschwangerschaft die Testosteronrezeptoren des Fötus besetzen, signalisieren sie seinem Körper, dass er nicht genug Testosteron selbst produziert.

Zu diesem Zeitpunkt hört die AGD auf zu wachsen, und der Junge wird untermaskulinisiert, sagt Swan. „Das wirkt sich auch auf die Keimzellen aus, aus denen später Spermien entstehen, wenn er ein junger Mann ist. Auch sie werden dadurch beeinträchtigt. Wenn er dann versucht, ein Kind zu bekommen, wird es ihm nicht so gut gehen. Seine Spermienzahl wird niedriger sein und er wird nicht in der Lage sein, die Aufgabe zu erfüllen.

Während ein Großteil der Schäden in der Frühschwangerschaft während der entscheidenden Entwicklungsphasen auftritt, wenn sich der Fötus zum ersten Mal bildet und sich die Zellen schnell teilen, setzt sich die Exposition fort und akkumuliert sich während des gesamten Lebens. Schlimmer noch, die entstandenen Schäden können an künftige Generationen weitergegeben werden, und es sind nicht nur Jungen, die betroffen sind.

„Ein weiblicher Fötus in utero“, erklärt Swan, „lässt die Eizellen heranwachsen, mit denen sie ihre eigenen Kinder zeugen wird. Diese Chemikalien können auch in diese Keimzellen gelangen. Eine PLOS Genetics-Studie zeigte auch, dass hormonell wirksame Chemikalien generationenübergreifend wirken, wobei sich die Auswirkungen mit jeder nachfolgenden Generation verschlimmern, bis einige der Tiere in der dritten Generation keine Spermien mehr produzieren können.

Einsatz von assistierter Reproduktionstechnologie um mehr als das Dreifache gestiegen

Swans Buch „Count Down“ beschreibt detailliert, wie die moderne Welt nicht nur die Anzahl der Spermien bedroht, sondern auch die Fortpflanzungsentwicklung bei Männern und Frauen verändert, und damit „die Zukunft der menschlichen Rasse gefährdet .

Für die Fortpflanzung bedeutet dies, dass es immer schwieriger wird, ein Kind zu zeugen – ein Trend, der sich bereits abzeichnet. Seit 1996 haben sich die Geburten in den USA, die mit Hilfe der assistierten Reproduktionstechnologie erfolgten, mehr als verdreifacht. Dies könnte auch Folgen haben, sagt Swan, denn Untersuchungen deuten darauf hin, dass Jungen, die von Paaren geboren werden, die sich einer assistierten Reproduktionstechnik unterzogen haben, selbst eine geringere Spermienzahl aufweisen.

Gleichzeitig sterben Männer mit einer niedrigeren Spermienzahl tendenziell jünger als Männer mit einer höheren Zahl. „Die Spermienzahl sagt nicht nur etwas über die Zeugungsfähigkeit aus, sondern auch über die Langlebigkeit, was ziemlich wichtig ist. Wenn die Fruchtbarkeitsrate sinkt, bedeutet das insgesamt, dass weniger Kinder geboren werden.

Manche halten das zwar für eine gute Sache, sagt Swan, aber die Daten deuten darauf hin, dass die Weltbevölkerung bis etwa 2040 oder 2050 weiter zunehmen wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Bevölkerungszahl voraussichtlich sinken „und nie wieder zurückkommen“. Das bedeutet, dass es weniger junge Menschen geben wird, die ältere Menschen unterstützen können. „Dies ist ein wachsendes soziales Problem“, das in Japan, China und anderen asiatischen Ländern bereits spürbar ist.

Swan warnte, dass, wenn sich die Kurve der sinkenden Spermienzahl aus der Studie von 2017 fortsetzt, die durchschnittliche Spermienzahl im Jahr 2045 bei Null liegen wird. „Es ist spekulativ, das zu extrapolieren, aber es gibt auch keine Beweise dafür, dass der Rückgang nachlässt. Das bedeutet, dass die meisten Paare möglicherweise auf künstliche Befruchtung zurückgreifen müssen“, sagte sie. Außerdem wissen wir jetzt, dass sich der Rückgang der Spermienzahl nicht abgeschwächt, sondern sogar beschleunigt hat.

Was Sie tun sollten, wenn Sie eine Familie gründen möchten

Die Erkenntnisse von Swan haben Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Doch zunächst gab sie Ratschläge für Menschen, die in naher Zukunft eine Familie gründen möchten:

„Sie sollten darüber nachdenken, was sie in ihren Körper lassen, sogar jetzt schon, in Bezug auf die Art der Nahrung, die Art der Getränke, die Art der Luft, die Art der Produkte, die sie in ihrem Haus verwenden, die Kosmetika, die sie benutzen. Hauptsächlich sollten sie sich bewusst sein, dass das alles eine Rolle spielt … Und dann würde ich sagen, dass Männer eine Samenprobe abgeben sollten. Warum eigentlich nicht? Es ist nicht schwierig. Es ist auch nicht besonders teuer. Jetzt kann man es zu Hause mit einer eingeschickten Probe machen … Wenn Sie in den nächsten 10 Jahren ein Kind zeugen wollen, warum sollten Sie nicht eine Probe haben, die wahrscheinlich in Ordnung ist. Im gleichen Sinne würde ich sagen, dass jeder Mann sein Sperma testen lassen sollte. Wenn die Qualität nicht gut ist, kann er darüber nachdenken, was er in Bezug auf seinen Lebensstil, seine Exposition usw. tun kann, um sie zu verbessern.“

Ich glaube, dass elektromagnetische Felder (EMF) ein weiterer wichtiger Faktor für den beobachteten Rückgang der männlichen Spermienzahl sind. In der Fachzeitschrift Clinical and Experimental Reproductive Medicine stellen die Forscher fest, dass viele In-vivo- und In-vitro-Studien gezeigt haben, dass die EMF-Exposition die Fortpflanzungsfunktion, einschließlich der Spermienmotilität, verändern kann, wobei die Auswirkungen je nach Häufigkeit, Dauer der Exposition und Stärke der EMF variieren.

Wer seine eigene Fruchtbarkeit – und die künftiger Generationen – so gut wie möglich schützen will, muss seine EMF-Exposition reduzieren und hormonschädigende Chemikalien vermeiden. Swan empfiehlt auch einige einfache Lösungen wie den Verzehr von unverarbeiteten Lebensmitteln, die Sie so oft wie möglich selbst zubereiten, um die Belastung durch Plastikverpackungen zu verringern, und die Verwendung einfacher, unparfümierter Körperpflege- und Haushaltsprodukte.

Ein Silberstreif am Horizont ist, dass Phthalate den Körper schnell, innerhalb weniger Stunden, wieder verlassen. Im Gegensatz zu anderen Giften wie Dioxin, PCB oder Blei handelt es sich um nicht persistente Chemikalien. Wenn die Menschen also aufhören, sie aufzunehmen, würden die Schäden für die Fruchtbarkeit aufhören – zumindest bei dieser Klasse von Chemikalien.

