Anatomie des unheimlichen Covid-Projekts, Teil 4

Dies ist der vierte Teil einer Serie, in der Paula Jardine untersucht, wie das Covid-Impfstoffprogramm von den US-Verteidigungsplanern vor fast 20 Jahren als „Manhattan-Projekt“ des 21. Jahrhunderts zur biologischen Verteidigung konzipiert wurde. Teil 1 können Sie hier lesen, Teil 2 hier und Teil 3 hier.

BILL Frist war von 2003 bis 2007 Mehrheitsführer im US-Senat, der sich für die Projekte der USA zur biologischen Verteidigung einsetzte und das Konzept eines „Manhattan-Projekts“ gegen eine Pandemie förderte, das in den Teilen 1, 2 und 3 dieser Serie beschrieben wird. Er war auch der Politiker, der das PREP-Gesetz (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) vom Dezember 2005 unterstützte, sobald die Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO) um eine Bestimmung ergänzt worden waren, die es der WHO ermöglichte, Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) auszurufen. Dieses Gesetz war ausschlaggebend dafür, dass die Hersteller von Therapeutika, Impfstoffen oder Diagnostika, die im Verlauf eines gesundheitlichen Notfalls freigesetzt werden, für alle verursachten Schäden entschädigt werden.

Dr. Robert Kadlec, über den in Teil 3 berichtet wird, war ebenfalls an der Beeinflussung der nationalen Biosicherheitspolitik der USA beteiligt. Mit ihm und hauptsächlich unter der Schirmherrschaft des Johns Hopkins Centre for Health Security (1998 von Dr. Tara O’Toole gegründet) arbeiteten andere Teilnehmer an der Operation Dark Winter, dem Codenamen für eine am 22. und 23. Juni 2001 durchgeführte Simulation auf höchster Ebene, die einen verdeckten und weit verbreiteten Pocken-Bioterroranschlag auf die Vereinigten Staaten simulieren sollte. Zu diesen Biosicherheits-Falken gehörten O’Toole und Tom Inglesby vom Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies (CCBS).

Als O’Toole einige Jahre später, 2009, für das Ministerium für Innere Sicherheit nominiert wurde, warnten Kritiker vor ihrer Paranoia. Der Mikrobiologe Dr. Richard Ebright, einer der Wissenschaftler, die im Mai 2021 eine umfassende und uneingeschränkte internationale forensische Untersuchung des Ursprungs von Covid-19 forderten, sprach von einer katastrophalen Nominierung: „O’Toole unterstützte während der Bush-Regierung jede fehlerhafte Entscheidung und kontraproduktive Politik in den Bereichen biologische Verteidigung, biologische Sicherheit und Biosicherheit. [Sie] ist genauso realitätsfremd und paranoid wie der ehemalige Vizepräsident Cheney…. Man kann sich kaum eine Person vorstellen, die weniger gut für dieses Amt geeignet wäre. Sie war die extremste Person innerhalb und außerhalb der Regierung, die für eine massive Ausweitung der biologischen Verteidigung und eine Lockerung der Sicherheitsvorschriften eintrat“. Dr. Ebright schloss: ‚Sie lässt Dr. Strangelove vernünftig aussehen‘.

Kadlec gründete 2014 die Bipartisan Commission on Biodefense und begann ernsthaft mit der Planung seines Manhattan-Projekts. Zu den Personen, die mit ihm in dieser Kommission zusammenarbeiteten, gehörten Tom Ridge, der erste Minister für Heimatschutz, Donna Shalala, eine frühere Ministerin für Gesundheit und Humangesundheit (HHS), Dr. Margaret Hamburg, eine frühere Kommissarin der Food and Drug Administration (FDA), Scooter Libby, ehemals Mitglied des Project for a New American Century (PNAC), William Karesh, Vizepräsident der EcoHealth Alliance und Berater der WHO bei Reformen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR), und Kenneth Wainstein, jetzt Unterstaatssekretär für Heimatschutz für Nachrichtendienste und Analysen.

Der National Blueprint for Biodefense der Kommission, der2015 veröffentlicht wurde, forderte eine umfassende „Reform“. Er gilt als Blaupause für Kadlecs Manhattan-Projekt, für die CEPI-Strategie (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) und für die nachfolgenden Änderungen an den IHR der WHO, die für die Umsetzung des Plans erforderlich waren.

Es folgt die Liste der „Wir müssen“-Forderungen der BioDefense Commissions:

die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen (MCM, d. h. Impfstoffe und Therapeutika) für neu auftretende Infektionskrankheiten zu revolutionieren;

volle Finanzierung und Anreize für das MCM-Unternehmen;

Beseitigung bürokratischer Hürden für MCM-Innovationen;

Entwicklung eines Systems zur Erkennung von Umwelteinflüssen, das den Erfindungsreichtum der Industrie nutzt und der wachsenden Bedrohung gerecht wird;

das Select Agent Program (das den Besitz, die Verwendung und die Weitergabe riskanter biologischer Agenzien und Toxine überwacht) zu überarbeiten, um ein sicheres System zu ermöglichen, das gleichzeitig die Beteiligung der wissenschaftlichen Gemeinschaft fördert;

Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bei der Schaffung eines voll funktionsfähigen und flexiblen globalen Reaktionsapparats für die öffentliche Gesundheit.

Drei Jahre später, im Mai 2018, war O’Toole erneut beteiligt, als Johns Hopkins Clade X durchführte, eine Tischsimulation rund um ein neuartiges Parainfluenzavirus. Johns Hopkins CHS war auch Mitveranstalter der bekannteren Coronavirus-Simulation Event 201 im Oktober 2019 zusammen mit der Bill and Melinda Gates Foundation.

Während einer Clade X-Diskussion über ausreichende Produktionskapazitäten, um die fiktive Pandemie durch Impfung zu beenden, sagte O’Toole: „Die Industrie ist mehr als bereit zu helfen, aber Impfstoffe sind sehr spezifische Lebewesen, die sich nur schwer für neue Zwecke nutzen lassen. Wir werden innovative Herstellungsmethoden anwenden müssen, die viel Nachsicht seitens der FDA und das Verständnis der amerikanischen Bevölkerung dafür erfordern, dass wir es mit einem Notfall zu tun haben, so dass möglicherweise nicht alle Kriterien in Bezug auf Sicherheit und Risikobewertung erfüllt werden können. Aber der Impfstoff ist der einzige Weg nach vorn.

Dies war ein klares Plädoyer für Impfstoffe als Ausstiegsstrategie für die Clade-X-Parainfluenzavirus-Pandemie und später, als die Covid-Pandemie im Gange war, als einziger Ausweg für die Abriegelung.

Heute ist O’Toole geschäftsführender Vizepräsident des aus der CIA hervorgegangenen Risikokapitalunternehmens In-Q-Tel und verantwortlich für eine strategische Initiative namens BiologyNext. Im April 2020 sagte sie in einer Präsentation vor dem Centre for Strategic and International Studies (CSIS): „Die Bio-Revolution basiert auf mehreren Kerntechnologien, die ich stark vereinfachen werde. Aber es geht darum, den Code des Lebens lesen, schreiben und bearbeiten zu können. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des letzten Jahrhunderts, zumindest in der Wissenschaft, ist, dass das Leben in einem Code geschrieben ist. Und wie Jason Kelly von Ginkgo Bioworks es formuliert hat: Die Biologie ist im Wesentlichen programmierbar….

Ron Weiss, ein synthetischer Biologe, sagte 2014 voraus, dass eine RNA-basierte Verabreichungsmethode, die es ermöglicht, RNA als eine Art Plattform für die Verabreichung neuer Bits und Teile innerhalb der Zelle zu nutzen, einen Wendepunkt in der synthetischen Biologie darstellen würde. Und die Covid-19-Pandemie gibt uns die Möglichkeit, dies auszuprobieren. Sie wissen vielleicht, dass einer der Impfstoffe, die sehr schnell auf den Markt kommen, von Moderna hergestellt wird. Dabei handelt es sich um einen Impfstoff auf der Basis von Boten-RNA. Wenn das funktioniert, könnte die Vorhersage von Ron Weiss wahr werden. [Meine Hervorhebung]

Im August 2019 führte die Abteilung von Kadlec eine weitere Tischsimulation durch, die Crimson Contagion. Dabei wurden die Auswirkungen einer Vogelgrippe aus China auf die USA und die Reaktion darauf simuliert. Es handelte sich um eine Übersichtsübung zur Ermittlung der rechtlichen Befugnisse, der Finanzierungsressourcen der US-Bundesregierung und der Herstellungskapazitäten für Impfstoffe. Sie kam zu dem Ergebnis, dass 10 Milliarden Dollar erforderlich wären, um auf einen neuartigen pandemischen Grippestamm zu reagieren.

Einen Monat später, am 19. September 2019, unterzeichnete Präsident Trump die „Executive Order on Modernizing Influenza Vaccines“, mit der das Manhattan-Projekt ins Leben gerufen wurde, indem verschiedene US-Regierungsstellen und das US-Verteidigungsministerium angewiesen wurden, innerhalb von 120 Tagen – genauer gesagt bis zum 17. Januar 2020 – einen Plan und ein Budget vorzulegen.

Im Tagebuch von Anthony Fauci, das aufgrund eines Antrags auf Informationsfreiheit veröffentlicht wurde, ist eine Telefonkonferenz über die „globale Pandemie“ am 15. Januar 2020 vermerkt, ein Datum, an dem eine globale Pandemie nur in der Vorstellung einiger Leute existierte.

Am 23. Januar 2020, nach der Ankündigung des Moderna-Impfstoffs in Davos, hatte Fauci eine Telefonkonferenz mit Dr. Richard Hatchett, dem CEO von CEPI, und am darauffolgenden Tag, einem Samstag, hatte er ein Update der Führungsebene mit Dr. Kadlec im Vorfeld eines Treffens mit Stephane Bancel von Moderna am Montag, dem 27. Januar. Vielleicht gehörten Kadlec, Hatchett und Bancel zu den ungenannten Teilnehmern an Faucis Telefonkonferenz vom 15. Januar.

Am 30. Januar 2020, als die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand für SARS CoV2 ausrief, waren nur 7.818 Patienten an Covid erkrankt, von denen sich nur 82 außerhalb Chinas befanden. Für Kadlec war dies nun ein wahrer Kleinkrieg.

Nach der Ankündigung des CEPI in Davos am 23. Januar war der US-amerikanische Hersteller Innovio Pharmaceuticals auf wundersame Weise bereit, mit der Entwicklung eines Covid-Impfstoffs zu beginnen, und Moderna verfügte bereits über die Mittel, um mit der Herstellung der ersten Charge des Impfstoffs zu beginnen, der gemeinsam mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Anthony Fauci entwickelt wurde und in einer klinischen Studie am Menschen eingesetzt werden soll.

Die Gesetzgebung, die er und Frist zwischen 2003 und 2005 durch den Kongress geschleust hatten, hatte die Macht in Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Händen des US-Gesundheitsministers (und der US-Behörde für strategische Bereitschaft und Reaktion) konzentriert.

Die grundlegenden Ziele der Architekten waren erreicht worden. Wie die amerikanische Rechtsanwaltsgehilfin Katherine Watt dargelegt hat, ging es darum, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die gesamte Regierungsgewalt in den Vereinigten Staaten automatisch von den Bürgern und den drei verfassungsmäßigen Zweigen in die Hände einer einzigen Person, des Gesundheitsministers, übergeht, und zwar in dem Moment, in dem der Gesundheitsminister selbst einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausruft und damit freie Bürger rechtlich in versklavte Untertanen verwandelt“.

Der HHS-Minister Alex Azar, dem Kadlec vom ASPR Bericht erstattete, war der leitende Rechtsberater des HHS, als das PREP-Gesetz 2005 verabschiedet wurde. Azar rief am 30. Januar 2020 in Zusammenarbeit mit dem HHS den Gesundheitsnotstand aus und datierte ihn auf den 27. Januar zurück.

Am 4. Februar gab er dann eine Erklärung zum PREP-Gesetz ab, in der er den Haftungsschutz für alle an der Entwicklung von Gegenmaßnahmen beteiligten Personen oder Unternehmen, einschließlich Innovio und Moderna, erhöhte.

In der Ankündigung hieß es: „Die Welt steht vor einer noch nie dagewesenen Pandemie. Um wirksam reagieren zu können, muss es für die erfassten Personen einen einheitlicheren Weg zur Herstellung, Verteilung, Verabreichung oder Verwendung von erfassten Gegenmaßnahmen im ganzen Land und in der ganzen Welt geben.

Die Entscheidungen des HHS-Ministers sind von den US-Gerichten nicht überprüfbar.

Weitere Nachforschungen von Katherine Watt zu einer weiteren Erklärung von Azar zum PREP-Gesetz für medizinische Gegenmaßnahmen im März 2020 zeigen, dass das Gesetz den Nürnberger Kodex umgeht, indem es festlegt, dass der „Einsatz“ von Gegenmaßnahmen „nicht als klinische Prüfung angesehen wird“, während gleichzeitig das Recht auf eine informierte Zustimmung aufgehoben wird. Da es per Dekret keine klinische Prüfung gibt, gibt es auch keine Bedingungen für den Einsatz dieser Gegenmaßnahmen.

Es ist verblüffend, wie es Dr. Kadlec und seinen wenigen Mitarbeitern gelungen ist, über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren einen undemokratischen und unethischen Biosicherheits-Coup mit globaler Reichweite zu inszenieren.

Das Manhattan-Projekt wurde in Operation WarpSpeed umbenannt, als es im Mai 2020 gestartet wurde. Die Beteiligung der US-Bundesregierung, die über das NIAID das Patent für das in den Impfstoffen verwendete Spike-Protein besitzt, und ihres Verteidigungsministeriums, das die Operation WarpSpeed leitete und finanzierte, macht das Manhattan-Projekt „Krieg gegen die Mikroben“ zu einem beispiellosen Biowaffenangriff auf die Menschheit unter Verwendung eines nicht ausreichend getesteten neuartigen injizierbaren Arzneimittels.